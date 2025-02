Manutenção | 3 de Abril

Mais correções para Willow! ;_;

Correções para seus efeitos sonoros e visuais

Correções em sua lógica de ataque (agora ela pode quebrar os objetos quebráveis!)

Manutenção | 30 de março



Antes da Willow chegar, estamos corrigindo vários bugs relacionados à sua mecânica e fazendo algumas alterações, como:

Um monte de correções relacionadas ao seu Super controlador de mente

O ataque principal de Willow agora causa dano no impacto

O carregamento do Super de Willow está um pouco mais rápido agora, de 5 para 4 munições

Manutenção | 8 de Março

Estamos removendo a integração do LINE Messenger com o Brawl Stars, então você não pode mais adicionar seus amigos usando o LINE. Os jogadores não precisam tomar nenhuma ação em relação a este caso.

A razão pela qual estamos fazendo isso é que essa integração estava travando o jogo para alguns jogadores.

É importante mencionar que:

Você perderá os amigos adicionados pelo LINE Messenger.

Você não perderá o progresso da sua conta.

Outras correções:

Corrigido um problema com o Perfil do jogador não salvando sua personalização corretamente.

Corrigido um problema com o surgimento do Brawler no Combate duplo para dois novos mapas.

Paredes Indestrutíveis foram removidas do Basquete-Brawl.

Alguns mapas com Paredes Indestrutíveis foram melhorados (incluindo mapas de Fute-Brawl e Duelos).

Corrigidos os pedidos de amizade “fantasma” para alguns jogadores

Os títulos localizados foram alterados - agora estão mais próximos do significado em inglês (se fizer sentido).

Correções na atualização opcional (Apenas disponível para Android - prevista para iOS para 9 ou 10 de Março):

Corrigida a reprodução da linha de voz da Shelly para outros perfis de jogadores, independentemente do Brawler selecionado como favorito.

Corrigido um problema em que tocar em um perfil das solicitações de amizades ou amigos sugeridos travava o jogo.

Corrigido problemas visuais na loja e na tela inicial da batalha.

Corrigido um problema raro de travamento ao editar seu próprio perfil.

Corrigido um problema raro de travamento com o Super do Gray.

Removido o aviso de conexão fraca no início da batalha para dispositivos rápidos

Novo Brawler: R-T (Cromático)

Ataque: Marca da Ruína / Energia Estática RT dispara um projétil que marca um alvo. Brawlers marcados recebem mais dano, e, quando atingidos, a marca desaparece. Se dividido, R-T e suas pernas emitem um sinal forte que causa dano a todos os alvos ao redor.

Super: Pernas Pernósticas / Ondas de Radar Se não estiver dividido, R-T se divide, deixando para trás suas pernas e dando para a cabeça um movimento de aumento de velocidade e mudando o seu ataque para ser AoE (área de efeito). Se destruir a cabeça ou as pernas, destrói ambos. Atacar com a cabeça faz com que o corpo faça o mesmo ataque. Ambos marcam inimigos. As pernas recebem dano reduzido quando divididas. Se estiver dividido, R-T se torna inteiro, se teletransportando para suas pernas, se curando e ganhando um Buff temporário de Pontos de Vida.

Acessório: Frequência Absoluta R-T emite um sinal para suas pernas enquanto se divide, danificando e retardando todos os Brawlers inimigos entre as duas partes.

Acessório: Botão Vermelho Ativa instantaneamente todas as marcas ativas em todos os Brawlers inimigos, causando dano.

Poder de Estrela: Pé Firme Ao se separarem, cabeça e pernas do R-T recebem 20% menos dano.

Poder de Estrela: Acréscimo Os alvos ficam marcados por mais 3 segundos.







Novo Brawler: Willow (Mítico)

Ataque: Maldição da Lanterna Willow lança sua lanterna, infligindo dano ao longo do tempo aos inimigos atingidos dentro de uma área.

Super: Marionete Willow manda um girino em direção a um Brawler inimigo. Se acertar, o inimigo é completamente curado, mas Willow assume o controle de sua mente por uma curta duração, permitindo o uso apenas do ataque básico e tornando-o hostil para seu time. O controle da mente acaba se o Brawler inimigo atingir 30% de saúde ou depois de 4s.

Acessório: Pura Magia O próximo ataque básico aplicará toda a porção de dano no dano inicial, e não ao longo do tempo. Aumenta o dano em 30%.

Acessório: Mergulho Willow mergulha por 2 segundos. Tornando-se inatingível pelos inimigos, mas também não podendo fazer nenhuma ação.

Poder de Estrela: O Amor é Cego O Ataque Básico agora também reduz a velocidade da recarga de Brawler atingidos em 25%.

Poder de Estrela: Obsessão Os inimigos manipulados ganham 75% de velocidade de movimento enquanto controlados.







Novas Skins

Temporada: MISTÉRIO NO QG - Skins Licença para Lutar

El Mayordomo (Patamar 1 do Brawl Pass | 79 Gemas)

R-T Escarlate (Patamar 70 do Brawl Pass | 149 Gemas)

Piper Mariposa (Liga Estelar | 25,000 Pontos Estelares | 149 Gemas)

Detetive Gray (79 Gemas)

Detetive Gray Noir (Apenas disponível para quem tem o Grey Inspector | 29 Gemas)

Bull Gatuno (149 Gemas)

O Clan Ayakashi

Otis Oni (149 Gemas)

DynaMike Tengu (149 Gemas)

Lola Kitsune (149 Gemas)

Remodelação

Penny Orelhuda (79 Gemas)

Penny Orelhuda Sombria (10,000 Pontos Estelares | 79 Gemas)

Jessie Tanuki (149 Gemas)

Jessie Tropical (79 Gemas)

Mais!

Nani Sininho (79 Gemas) | Páscoa

Carl Sutão (149 Gemas) | Brawl Lunar

Janet Pop Star (79 Gemas)

Frank Cavaleiro Espectral (149 Gemas) | Supercell MAKE

R-T Patrulhador (29 Gemas)

Willow Axolotle (29 Gemas)

Skins de Ouro/Prata

Gus

Gray

Chester

Sam

Buster

Mandy





Domínio

O que é Domínio?

Domínio é um novo sistema de progressão que substituirá o atual nível de Experiência. Seu atual nível de Experiência será salvo e ficará visível na seção Legado do seu perfil de jogador.

É muito simples: Você ganha pontos com o Brawler que estiver jogando ao ganhar partidas (Liga de Troféus) ou rodadas (Liga Estelar e Liga de Clubes). Os pontos ganhos são multiplicados com base no seu número de Troféus e no seu Rank da Liga Estelar, assim como se tornando MVP de partidas. Quanto mais alto estiver o Rank de Troféus, Liga Estelar ou Liga de Clubes, mais Pontos de Domínio você vai adquirir ao ganhar.

Dada a nossa experiência anterior com as Missões e em como é desafiante criar Missões significativas (Passar a Bola? Alguém?) que ainda tinham o objetivo de ganhar o jogo, nós decidimos seguir com um critério simples de vitória ao invés de Missões específicas.

Os jogadores vão ganhar um adicional de 20% mais Pontos de Domínio se forem o MVP da partida.

Outras coisas que devemos saber?

Todos os Jogadores começam no nível 1 de Domínio

Pontos de Domínio (e Níveis) são adquiridos por Brawler

Pontos de Domínio (e Níveis) só aumentam, você não perde eles ao perder partidas (ou rodadas)*

O Domínio não reinicia

Tem um limite diário para adquirir Pontos de Domínio (Similar ao antigo nível de Experiência) para garantirmos que as pessoas joguem uma quantidade razoável de Brawl Stars por dia e ninguém fique maluco! Se você atingir o limite, é um bom lembrete para tirar uma pausa :D



*Para dar mais contexto nessa decisão: Nosso objetivo era criar um sistema inclusivo e acessível, ao invés de criar um novo sistema em que só algumas pessoas da comunidade iriam se importar. A lógica é que, se você jogar com um Brawler por tempo suficiente para obter o nível mais alto de Domínio,você também terá uma probabilidade maior de ficar melhor jogando com o Brawler ao longo desta jornada.

O que você ganha ao se tornar Mestre com um Brawler?

Um novo Ícone bem maneiro que é mostrado no Início da Batalha e no perfil do seu Brawler.

Cada Nível de Domínio desbloqueia recompensas únicas, dependendo da raridade do Brawler: alguns Brawlers terão melhores recompensas de progressão que outros.

As recompensas nos níveis mais baixos são baseadas na Progressão (Moedas, Pontos de Poder, Vales). Vales Cromáticos só estão disponíveis no Caminho de Domínio de Brawlers Cromáticos.

As recompensas nos níveis mais altos são itens de cosméticos exclusivos (uma nova Reação, um novo Ícone de Jogador secundário e um novo cosmético - Títulos!)





Novo Início de Batalha

A tela de Início de Batalha tem sido pouco mexida desde que lançamos Brawl Stars globalmente em 2018, então decidimos que é hora de fazer melhorias. O novo fluxo de Início de Batalha vai apresentar o mapa e em seguida mostrará mais detalhadamente o “Cartão de Batalha” dos jogadores que entrarem na partida. Terá pequenas variações de formato dependendo do modo de jogo.

Cartão de Batalha

O Cartão de Batalha é um mix de informações pré definidas e elementos customizados e configurados por você. Os itens específicos exibidos no Cartão de Batalha são:

Nome do Jogador com cor: O nome da sua conta

Título do Jogador Desbloqueado no último nível do Caminho de Domínio Uma vez desbloqueado, pode ser usado para qualquer Brawler

Nível de Fama Precisa ser desbloqueada antes

Nível de Domínio Usa seu Nível de Domínio atual com o Brawler que estiver usando

Brawler com Skin Usa seu Brawler atual e a Skin que estiver usando no momento

Reação Qualquer Reação que já tiver desbloqueado pode ser usada - mesmo que seja específica de um Brawler

Ícone de Jogador Qualquer Ícone de Jogador que já tiver desbloqueado pode ser usado - Você pode usar dois ao mesmo tempo







Ítens de Cosmético

Reações

Reações “Mão no Rosto” para todos os Brawlers (no Caminho de Domínio)

Reações do R-T

Reações do R-T Escarlate

Reações da Willow

Reações de Skins para: Piper Mariposa, Gray Detetive, El Mayordomo Primo, Bull Gatuno, Nani Sininho, Janet Popstar, Carl Sutão, Lola Kitsune, Mike Tengu, Otis Oni, Frank Cavaleiro Espectral, Nita Baleia, Gale Quebra-Nozes, Bea Sombria, Bo Diabólico, Bo Horus, Colette Gladiatora, e DJ 3.M.Z

Reações de Eventos: Páscoa, São Patrick, Brawl Lunar (2 Reações), Popstar, Esports Brawlers (2 Reações), Penny Orelhuda, e Penny Orelhuda Sombria.

Novos Sprays

Brawl Pass (2 Sprays)

Sprays de Brawler Específicos para: Gale, Surge, Lou, Colette, Ruffs, Belle, Buzz, Lola, Eve, Fang, Janet, Otis, Sam, Buster, Mandy, R-T

Sprays de Skins (6)

Sprays de Eventos (6)

Ícones de Jogador

Brawl Pass (2 Ícones de Jogador)

Ícones de Jogador Únicos para todos os Brawlers (no Caminho de Domínio)

Ícones de Jogador de Skins (5)

Ícones de Jogador de Eventos (7)

NOVO: Títulos

66 Novos Títulos (no Caminho de Domínio)





Mudanças de Balanceamento

Buffs

Sandy Ataque Básico - Dano - 860 → 900 Sandy tem estado fora do Meta por um tempo devido às suas mudanças anteriores e ao map pool. Colocando de volta mais poder para seu básico deve permitir que ele duele com mais Brawlers eficientemente, enquanto mantém a qualidade do seu Super em dia. Vamos ver se ele se mantém acordado depois dessa.

Byron Ataque Básico - Velocidade de Recarga - 1600ms → 1450ms Nosso comerciante de óleo de cobra favorito viu seu negócio decair depois do seu último Nerf na velocidade de Recarga. Embora não desejemos que ele seja tão versátil quanto antes, está claro que fomos longe demais, e diminuir metade disso deve permitir que ele seja uma escolha melhor em certas situações.



Nerfs

Gray Super - Parceiros de time não se teleportam mais instantaneamente Gray tem permitido todos os tipos de combinações, sendo a mais popular a combinação de Gray, Jacky, Bo. Embora gostemos muito das jogadas chamativas que o próprio Gray pode fazer com seu Super, isso não precisa se estender aos seus companheiros de equipe.

Sam Super - Dano - 1400 → 1200 Toc toc... Espera, eu fiz essa brincadeira na última Nota de Lançamento. Bom, ele está um pouco bom demais snipando Brawlers de pouca saúde com suas manoplas, e agora ele terá que se aproximar por mais tempo para derrubar outros Brawlers.

Otis Saúde Base - 3400 → 3200 Você conhece aquela sensação quando é o último a escolher numa partida de Liga Estelar e seu cérebro está em branco, mas de repente você vê uma criatura silenciosa, cuspindo tinta e parecida com uma lula, aparecer com um coro de anjos ao fundo? Apenas eu? Independentemente disso, Otis tem sido muito versátil nos últimos lançamentos, especialmente em gameplay de nível superior. Ele tem realmente poucos mapas e matchups ruins, então diminuir sua saúde base significa que esses matchups devem diminuir enquanto mantém sua versatilidade um tanto intacta.

Groom Dano Base - 1160 → 1060 Ele tem sido a escolha certeira de Lançador na maioria dos mapas devido à sua produção absoluta, o que ficará ainda mais aparente com a mudança nas paredes. Refina-lo preventivamente deve permitir que os outros Lançadores também tenham algum espaço nos holofotes.

Poco Saúde Base - 4000 → 3700 Os solos do Poco estão derretendo os Brawlers com muita eficácia, e a mudança nas paredes aumentará isso. Para um Brawler que tem tanta cura em seu kit, ele não precisa ser tão tanque quanto é, então estamos diminuindo um pouco sua saúde.



Reformulação

Bo Acessório - Totem Sagrado - Não carrega mais os Supers passivamente, mas aumenta a super carga dentro do totem para companheiros de equipe em 50% Aumenta a área do Acessório em 100% Relacionado ao tópico acima, o totem de Bo tem sido uma encheção de s*- quero dizer, problemático. Antes, era Nani que o utilizava pesadamente, e agora está habilitando as estratégias de Gray/Bo/x. Embora seja inteligente, oferece muito pouco contra-ataque e é ruim estar do lado receptor. Alterar totalmente a mecânica recompensará os jogadores por acertarem seus tiros, em vez de ficarem parados em um círculo, o que parece uma experiência muito melhor para ambos os lados. Espero que não vejamos mais estratégias “BOring” (chatas) com o totem após essa mudança.







Novo Espaço Permanente: Eventos de Comunidade

Nessa atualização estaremos introduzindo um novo Espaço de Evento Permanente que será desbloqueado ao atingir 350 Troféus, apresentando dois (2) modos de jogo em uma rotação diária. A comunidade poderá escolher um modo de jogo diferente para a próxima temporada por meio de uma enquete nas mídias sociais.

Os primeiros modos de jogo apresentados serão:

Duelos

Basquete-Brawl





O Retorno: Paredes Indestrutíveis

As Paredes Indestrutíveis estão de volta ao Brawl Stars e serão apresentadas na maioria dos nossos mapas antigos. Se você não estava por aqui na época que as Paredes Indestrutíveis eram ALGO, é bem simples de entender: São paredes. São indestrutíveis. Fim. Em conjunto com algumas das Mudanças de Balanceamento, esperamos que o retorno das Paredes Indestrutíveis dê uma boa sacudida no jogo, e alguns mapas serão um lugar muito mais amigável para Brawlers com curto alcance ou lançando projéteis.

Nota: Paredes Indestrutíveis no Fute-Brawl e Basquete-Brawl não são destruídas durante a prorrogação.





Mapas

Tomamos algumas decisões sobre os mapas: Os melhores cinco (5) mapas de cada modo de jogo permanecerão.

Além disso, decidimos aumentar o map pool de sete (7) para oito (8) mapas por Modo de Jogo, que na prática significa que se você joga apenas em certos dias (aos fim de semana, por exemplo), você ainda vai experienciar uma variedade de mapas todas as semanas. Para completar o map pool, vamos reintroduzir alguns clássicos e introduzir novos mapas criados pela comunidade.

O novo Espaço de Eventos da Comunidade vai apresentar quatro (4) mapas por Modo de Jogo, com um total de oito (8) mapas em rotação. Todos os mapas nesse Espaço são novos: incorporamos os feedbacks da comunidade sobre os antigos mapas de Duelos, e fizemos cada um deles mais distintos, incluindo um mapa que será sem dúvida polêmico: Ilha Sinistra.

Nós também movemos mais para frente o lugar de surgimento de todos os mapas de Duelos, para poupar um tempo precioso para todos e ir direto para a ação, mais rápido. Os novos mapas de Basquete-Brawl tem a mesma filosofia: o espaço de design (literalmente) menor criava uma situação em que muitos mapas pareciam essencialmente idênticos ou pelo menos semelhantes. Os novos mapas têm designs muito mais claros com implicações meta mais ou menos óbvias.

Basquete-Brawl Teto Dançante (Novo) Fortaleza do Basquete (Novo) Cortina de Ferro (Novo) Prados Verdes (Novo)

Caça-Estrelas Ativo Bolo em Camadas Ruinas do Templo Estação Seca Campo de Tiro Canal Grande Cruzamento (Novo) Alvo Fácil (Novo) Impasse de Ferro (Novo) Desativo Eminente Tocaia Paraíso Púrpura (Amigáveis apenas)

Fute-Brawl Ativo Bocha Bola na Orla Campos Ardilosos Superpraia Tiro Livre Tiro de Meta Movimento Circular (Novo) Corredor de Ferro (Novo) Desativo Palco Central Futebol ensolarado

Duelos Núcleo de Ferro (Novo) Ilha Sinistra (Novo) Quatro Lagos (Novo) Buraco de Toupeira (Novo)

Pique-Gemas Ativo Fliperama de Cristal Arco Duplo Forte de Gemas Mina Rochosa Vagão Extravagante Ângulo Agudo Quatro Portas (Novo) Centro Sólido (Novo) Desativo Bodega Abismal Illumina

Roubo Ativo Ponte inalcançável Batata Quente Ravina Kaboom Pit Stop Zona Segura Multidão Roubo Desviado (Novo) Controle Central (Novo) Desativo Tornado Atormentado Serpenteante

Zona Estratégica Ativo Jogadas Paralelas Anel de Fogo Besouros Brigões Zona Livre Dividido Três Poderes Hora do Rush (Novo) Cobertura de Ferro (Novo) Desativo Mais uma Ficha Controle Caótico

Nocaute Ativo Marcação Exata Caverna do Braço Dourado Rocha da Belle Descampado Fênix Flamejante Fontes Fartas Meio Termo Equilibrado (Novo) Passo a Passo (Novo) Desativo Beira-rio Nova Perspectiva

Combate Ativo Lago de ossos Pedra Queimada Brawl do Bô Tudo ou Nada Lagos Ácidos Encrenca em Dobro Limite Invariável (Novo) Polos Exuberantes (Novo) Desativo Passagem Sombria Caverna Convulsiva

Rankeado (Liga Estelar / Liga de Clubes) Caça-Estrelas: Canal Grande, Campo de Tiro, Alvo Fácil Fute-Brawl: Tiro Livre, Bola na Orla, Corredor de Ferro Pique-Gema: Mina Rochosa, Arco Duplo, Ângulo Agudo Roubo: Ravina Kaboom, Zona Segura, Controle Central Zona Estratégica: Dividido, Anel de Fogo, Cobertura de Ferro Nocaute: Fênix Flamejante, Descampado, Rocha da Belle







Mudanças de Ambiente dos Mapas

Adicionado:

O QG (Novo)

Rooftop (Novo) | Basquete-Brawl

Bazar da Tara

Removido:

Mortuario do Mortis (Regular)

Mortuario do Mortis (Combate)

Estação Fantasma

Hotel do Mister P

Fighting Game





Classe de Brawlers Atualizada

Baseado no feedback da comunidade, nós decidimos expandir as classes de Brawlers existentes com esta atualização para tornar as coisas mais claras para todos.

Destruidor

O papel dos Destruidores no jogo é dar dano à equipe inimiga e aos objetivos. Se deixados sozinhos, eles são uma ameaça constante. Destruidores ou têm grande dano contínuo ou dano explosivo. Tipicamente os Destruidores são balanceados, com boa mistura de dano e sobrevivência. Devido ao seu potencial de dano, eles ficam melhor num time com Tanques e Assassinos - mas podem levar counter de Tiro Preciso e Detonadores.

Assassino

Os Assassinos têm habilidades em seu kit de habilidade principal que lhes permite diminuir a distância de seus alvos e eliminá-los com alto dano de rajada. A maioria, mas não todos, dos Assassinos têm a saúde relativamente baixa e dependem de suas habilidades para se manterem vivos e escapar de situações complicadas - mas se não forem cuidados, eles podem destruir a linha de trás de um time inimigo sozinhos. Assassinos são fortes contra Tiro Preciso e Detonadores e têm um enorme potencial para carregar o time nas costas, mas são levam counter de Tanques e precisam ficar atentos aos Destruidores.

Tiro Preciso (Novo)

Tiro Preciso dão muito dano a longa distância. Eles tipicamente usam projéteis de tiro único, disparam lentamente e têm uma velocidade de carregamento lenta. Tiro Preciso não podem contar com seus pontos de Vida para sobreviver, mas a maior parte deles têm habilidades secundárias que lhes permitem escapar de batalhas corpo a corpo contra outros Brawlers, pelos menos temporariamente. Tiro Preciso são fortes contra a maior parte das classes a longa distância, mas falta dano contínuo para lidar com os Tanques. De perto os Tiro Preciso são fáceis de lidar, mas devido a terem pouca vida eles são muito vulneráveis a Assassinos e Detonadores.

Detonadores (Novo)

Brawlers Detonadores atiram ou disparam projéteis sobre obstáculos e paredes e consequentemente podem utilizar o mapa de forma muito eficaz. Eles tipicamente têm pouca saúde e combinam elementos de Controladores e Destruidores. O seu dano tipicamente tem falta de dano explosivo e poder de parada, o que significa que têm dificuldades para lidar com Tanques e Assassinos. Contudo, a sua habilidade única de usar as paredes podem fazer deles difíceis de lidar, e seu dano contínuo faz com que seja quase impossível recuperar pontos de vida.

Tanque

Os Tanques conseguem aguentar muito dano, seja por terem uma grande quantidade de vida ou por uma combinação de habilidade ativas e passivas que ajudam na sua sobrevivência. Os Tanques são tipicamente muito fortes em luta corpo a corpo e são counters diretos de Assassinos. Eles têm uma boa chance contra Detonadores/Tiro Preciso se conseguirem chegar perto, mas são suscetíveis ao alto dano dos Destruidores.

Suporte

As habilidades primárias dos Brawlers de Suporte são criadas de modo a dar suporte ao seu time de formas diferentes. Eles podem curar seu time ou usar outras habilidades que façam os outros Brawlers mais fortes - aumentando a chance de vitória. Brawlers de Suporte tipicamente têm pouco dano explosivo mas bons pontos de vida e/ou capacidade de sobrevivência, e são os alvos preferidos de qualquer Brawler com alto dano explosivo - como Destruidores, Assassinos, Tiro Preciso e Tanques.

Controlador (Novo)

As habilidades primárias do Controlador estão criadas à volta da ideia de controlar áreas específicas do mapa, seja por anular áreas proativamente ou reativamente com habilidades de área, permitindo à sua equipe de obter vantagem sobre as posições do oponente. Controladores tipicamente têm uma boa quantidade de vida e uma boa variação entre dano explosivo e dano sustentado.





Correção de Bugs

Resolvido alguns efeitos de Skins

Resolvido alguns problemas de localização

Resolvido o problema onde as animações de algumas reações não funcionavam no chat

Outros