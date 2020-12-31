Привет и Добро Пожаловать в океан текста!

Не пугайтесь, в конце есть короткая версия, но вы пропустите всю любовь!



Это может прозвучать банально, но мы, действительно, верим, что Бравл сообщество - самое лучшее. Ведь кто еще будет пытаться исследовать каждый дюйм изображения, чтобы увидеть отсылки к обновлению? Или спорить, является ли Мистер П. Джином в костюме или просто обычным пингвином? Или слушать сломанное радио 24/7 только для того, чтобы быть первым человеком, который узнает что нового в Старр-парке? Даже агитировать за то, чтобы мы перестали причинять боль бедной Джесси! Каждый человек в этом сообществе - уникален, и именно поэтому, когда вы вместе, вы создаете такую особую группу, которая поражает нас каждый день.



Как и вы, мы просто любим Бравл Старс. Не проходит и дня, чтобы кто-нибудь из нас не поделился вашим фан-артом в нашем командном чате. Наши дизайнеры смотрят ваши видео, а затем обсуждают его с другими членами команды. Мы слушаем (не)официальные саундтреки сделанные нашими авторами. Ваши мемы заставляют нас смеяться. Мы постоянно удивляемся, как вам, ребята, удалось найти азбуку Морзе, которую мы спрятали в игре, или как быстро вы поняли, что у 8-бит был личностный кризис! Затем, когда начинается Бравл Толк, мы все взволнованы, как вы будете реагировать. И знаете что? Вы делаете наши дни намного лучше с огромным количеством ваших положительных комментариев! Это значит для нас так много, особенно потому, что мы знаем, каким злым бывает интернет. Мы очень благодарны Вам за то, что вы у нас есть.



Конечно, мы не всегда все делаем правильно...(!) И у нас есть своя доля ошибок. Но мы считаем что построили прочные отношения, в которых вы можете быть уверены, что мы будем корректировать и улучшать игру, чтобы она была лучшей. Мы знаем, что вы просите многого, потому что очень любите нашу игру и именно поэтому мы иногда пытаемся поубавить ваши ожидания, когда знаем, что не сможем их оправдывать… (Например, когда Райан сказал, что обновление будет небольшим... и... мы закончили тем, что выпустили самый длинный когда-либо созданный Бравл Толк! 😅 Но давайте будем честны, обновление сувенирной лавки было довольно небольшим... но все же довольно хорошим!) Кстати, о сувенирной лавке - что это было за сумасшествие! Наш дорогой u/aIfajor собрал все кусочки вместе и понял, что Бравл Старс может быть... тематическим парком! И он оказался очень, очень необычным.



2020 год был трудным. Это оказало большое влияние на нашу команду, на финал чемпионата мира и на всех вас. Мы сделали все возможное, чтобы наше сообщество по-прежнему имело качественные развлечения дома. И вы все очень хорошо отреагировали на это, играя в эту игру... ОЧЕНЬ МНОГО! (Еще раз спасибо!).



Коротюсенькая версия: Итак, теперь мы здесь. После выпуска 11 бравлеров, 45 скинов, 7 новых окружений, киберспорта и испытаний, Бравл Пасс, ежедневных квестов, Создателя Карт(Пружин), запуска игры в Китае, гаджетов, пинов и многого другого… Мы можем оглянуться назад и гордиться тем, чего достигли вместе. Это было бы невозможно без ваших предложений, отзывов и сообщений об ошибках; вашего внимания к деталям и, самое главное, всех вас, играющих и любящих Бравл Старс!



Мы не могли бы закончить этот год еще лучше. У нас был потрясающий отклик на наше последнее обновление, нам удалось собрать почти 1 миллион (или 996 150 по данным YouTube) человек, которые одновременно смотрели Бравл Толк в прямом эфире. Что забавно, мы думали, что это будет последний рекорд, который мы побьем в этом году... а потом… мы выпустили Эдгара бесплатно (и наши сервера поплатились за это). День Апокалипсиса имени Эдгара ознаменовался самым большим количеством онлайн-игроков, которых мы когда-либо видели в Бравл Стар.



Поэтому еще раз благодарим за все, что вы сделали для нас в этом году, и за то, что навсегда изменили нашу жизнь. Мы всегда будем Вам благодарны.



Короче…



Сегодня мы не публикуем никаких таинственных изображений, пасхальных яиц, отсылок и скрытой информации. Сегодня мы просто хотим воспользоваться моментом, чтобы поблагодарить вас за игру в Бравл Старс.



Мы хотели бы поблагодарить каждого из вас в отдельности (надеемся, подарки подойдут!), и мы почувствовали, что сейчас самое подходящее время поговорить с вами по душам о путешествии, которое мы пережили в этом году.



А теперь пришло время перевести дух и расслабиться... потому что мы думаем, что вам понравится то, что мы приготовили на 2021 год. :)



От всех в Бравл Старс,



Спасибо!