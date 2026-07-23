Восемь команд. Два места в мировом финале. Один-единственный шанс.

В дополнительном отборе на Чемпионат Brawl Stars сойдутся последние команды, которые все еще борются за место в мировом финале. На протяжении двух насыщенных дней они будут сражаться на выбывание в групповых матчах и плей-офф, пока не останутся две сильнейшие команды.

Дополнительный отбор подарит восьми командам последний шанс на участие в мировом финале и пройдет в формате офлайн-турнира 17–18 октября в Китай.