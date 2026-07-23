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Blog – Brawl Stars
23 июл. 2026 г.

Формат дополнительного отбора

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР УЖЕ БЛИЗКО!

Восемь команд. Два места в мировом финале. Один-единственный шанс.

В дополнительном отборе на Чемпионат Brawl Stars сойдутся последние команды, которые все еще борются за место в мировом финале. На протяжении двух насыщенных дней они будут сражаться на выбывание в групповых матчах и плей-офф, пока не останутся две сильнейшие команды.

Дополнительный отбор подарит восьми командам последний шанс на участие в мировом финале и пройдет в формате офлайн-турнира 17–18 октября в Китай. 

КРАТКИЙ ОБЗОР

  • Восемь команд встретятся в Китае и поборются за последний шанс выйти в мировой финал Чемпионата Brawl Stars.

  • Турнир пройдет 17–18 октября.

  • Команды ждет групповой этап в формате GSL, и лучшие из них пройдут в плей-офф с турнирной сеткой до двух поражений.

  • А затем лишь две команды пройдут в мировой финал.

  • Остальные команды разделят часть призового фонда, составляющего 18 000 долларов США.

КАК ВСЕ УСТРОЕНО

На первом этапе участвующие в дополнительном отборе команды разделятся на две группы — по четыре команды в каждой.

Групповые матчи пройдут в формате GSL, и команды-лидеры получат место в плей-офф, в то время как аутсайдерам придется покинуть турнир.

Просто? Конечно. Захватывающе? Еще как.

1-Й ДЕНЬ | ГРУППОВОЙ ЭТАП

В первый день состоится восемь матчей до трех побед, в которых сыграют все восемь команд.

Первые групповые матчи определят ход всего турнира, а двойка станет настоящим волшебным числом. В конце первого дня команды, выигравшие со счетом 2:0 или 2:1, пройдут дальше, а проигравшие со счетом 0:2 покинут турнир.

2-Й ДЕНЬ | МАТЧИ НА ВЫБЫВАНИЕ И ПЛЕЙ-ОФФ

Второй день начнется с матчей между шестью оставшимися командами.

Две слабейшие команды по итогам финального раунда группового этапа GSL покинут турнир, а четыре лучшие — пройдут в плей-офф.

Затем оставшиеся участники сойдутся в финальных боях.

В плей-офф их ждет турнирная сетка до двух поражений, в которой им предстоит сыграть пять матчей. По итогам плей-офф две лучшие команды получат право на участие в мировом финале.

ЧТО НА КОНУ

Две лучшие команды дополнительного отбора получат возможность побороться за 1 000 000 долларов США в мировом финале Чемпионата Brawl Stars.

Призовой фонд турнира в Китае составит 18 000 долларов США, часть из которых разделят между собой проигравшие команды. 

Никаких вторых шансов. Никаких дополнительных турниров. Это последняя остановка перед мировым финалом.