Формат дополнительного отбора
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР УЖЕ БЛИЗКО!
Восемь команд. Два места в мировом финале. Один-единственный шанс.
В дополнительном отборе на Чемпионат Brawl Stars сойдутся последние команды, которые все еще борются за место в мировом финале. На протяжении двух насыщенных дней они будут сражаться на выбывание в групповых матчах и плей-офф, пока не останутся две сильнейшие команды.
Дополнительный отбор подарит восьми командам последний шанс на участие в мировом финале и пройдет в формате офлайн-турнира 17–18 октября в Китай.
КРАТКИЙ ОБЗОР
Восемь команд встретятся в Китае и поборются за последний шанс выйти в мировой финал Чемпионата Brawl Stars.
Турнир пройдет 17–18 октября.
Команды ждет групповой этап в формате GSL, и лучшие из них пройдут в плей-офф с турнирной сеткой до двух поражений.
А затем лишь две команды пройдут в мировой финал.
Остальные команды разделят часть призового фонда, составляющего 18 000 долларов США.
КАК ВСЕ УСТРОЕНО
На первом этапе участвующие в дополнительном отборе команды разделятся на две группы — по четыре команды в каждой.
Групповые матчи пройдут в формате GSL, и команды-лидеры получат место в плей-офф, в то время как аутсайдерам придется покинуть турнир.
Просто? Конечно. Захватывающе? Еще как.
1-Й ДЕНЬ | ГРУППОВОЙ ЭТАП
В первый день состоится восемь матчей до трех побед, в которых сыграют все восемь команд.
Первые групповые матчи определят ход всего турнира, а двойка станет настоящим волшебным числом. В конце первого дня команды, выигравшие со счетом 2:0 или 2:1, пройдут дальше, а проигравшие со счетом 0:2 покинут турнир.
2-Й ДЕНЬ | МАТЧИ НА ВЫБЫВАНИЕ И ПЛЕЙ-ОФФ
Второй день начнется с матчей между шестью оставшимися командами.
Две слабейшие команды по итогам финального раунда группового этапа GSL покинут турнир, а четыре лучшие — пройдут в плей-офф.
Затем оставшиеся участники сойдутся в финальных боях.
В плей-офф их ждет турнирная сетка до двух поражений, в которой им предстоит сыграть пять матчей. По итогам плей-офф две лучшие команды получат право на участие в мировом финале.
ЧТО НА КОНУ
Две лучшие команды дополнительного отбора получат возможность побороться за 1 000 000 долларов США в мировом финале Чемпионата Brawl Stars.
Призовой фонд турнира в Китае составит 18 000 долларов США, часть из которых разделят между собой проигравшие команды.
Никаких вторых шансов. Никаких дополнительных турниров. Это последняя остановка перед мировым финалом.