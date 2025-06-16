Новая эра Matcherino и Brawl Stars: больше наград, больше способов соревноваться и... 2 новых значка?!
Турнирная программа Matcherino (информация на английском языке) развивается и ищет новые способы привлекать к участию игроков, организаторов и сообщество. От модернизированных турнирных уровней до увлекательных новых наград (да, это в том числе и о двух новых значках) — новая переработанная программа предлагает больше возможностей соревноваться, больше признания и больше причин для участия.
Вот все, что вам нужно знать:
ИЗМЕНЕНИЯ ЗНАЧКОВ: больше способов выиграть, больше причин для участия
Значки победителей стало намного легче получить:
золотые события: значок победителей получают 4 лучшие команды;
серебряные события: значок победителей получают 2 лучшие команды;
бронзовые события: значок победителей получает выигравшая команда.
Новая система более щедро распределяет награды, так что больше команд получают право хвастаться победой — и классным значком в придачу.
Последний шанс получить значок победителей со Спайком!
Значок победителей со Спайком будет доступен еще 2 недели начиная с сегодняшнего дня. После выпуска переработанной версии 1 июля у игроков будет ограниченная возможность получить этот классический значок, пока он не исчез.
По истечении этих двух недель появится совершенно новый значок победителей, который будет доступен постоянно. Следите за особыми событиями со значком в течение этого переходного периода!
Новый значок спонсора — поддержите нас, собирая коллекцию значков!
Вместе с новой версией появится значок поддержки стоимостью всего 2,50 $! Часть средств с каждой покупки получат:
организаторы (10 %) — за то, что помогают проводить все эти события;
сотрудники службы поддержки Matcherino (15 %) — за то, что обеспечивают работу всей системы и инфраструктуры сообщества.
Не беспокойтесь за старый значок спонсора, он никуда не денется!
СТРУКТУРА ТУРНИРА И ОРГАНИЗАТОРЫ: проще, удобнее, доступнее для всех!
Мы модернизировали структуру турниров и определили два уровня организаторов:
Начальный уровень
Открыт для всех.
Нет значков и призовых фондов.
Подходит для новичков, чтобы освоиться.
Партнерский уровень
Доступ к значкам, краудфандингу и призовым фондам.
Возможность проводить турниры на трех уровнях:
бронзовый: краудфандинг;
серебряный: базовый призовой фонд в размере 100 $ + краудфандинг;
золотой: базовый призовой фонд в размере 500 $ + краудфандинг.
Главное изменение: теперь турниры может проводить кто угодно — больше не нужно подавать заявку!
Значки и денежные призы можно получить только в партнерских событиях, но участвовать может любой.
Бонус для организаторов: 10 % средств от продажи значков направляется непосредственно партнерским организациям, чтобы помочь им расти и продолжать проводить мероприятия для сообщества.
ДЛЯ ИГРОКОВ: больше турниров, больше призов, больше возможностей показать себя
В каждом регионе теперь будут проходить как минимум:
1 золотое событие;
2 серебряных события.
И это каждый месяц!
Это означает больше денежных призов, больше значков и больше соревнований. Кроме того, теперь в турнирах с призами награды будут получать 4 лучшие команды, а не только победитель.
Все бронзовые, серебряные и золотые события каждого региона можно будет увидеть в ежемесячном календаре. Заходите на нашу страницу почаще — там в любой момент могут появиться новые турниры: https://matcherino.com/supercell (информация на английском языке).
Когда это будет происходить?
Программа Matcherino и Brawl Stars выйдет 1 июля! Чтобы быть в курсе всей информации, подпишитесь на следующие источники и каналы Matcherino (информация на английском языке):
Страница событий Brawl Stars и Matcherino: https://matcherino.com/supercell
Discord: https://discord.gg/gr83bwWQ8h