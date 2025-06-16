Значки победителей стало намного легче получить:

золотые события : значок победителей получают 4 лучшие команды ;

серебряные события : значок победителей получают 2 лучшие команды ;

бронзовые события: значок победителей получает выигравшая команда.

Новая система более щедро распределяет награды, так что больше команд получают право хвастаться победой — и классным значком в придачу.

Последний шанс получить значок победителей со Спайком!

Значок победителей со Спайком будет доступен еще 2 недели начиная с сегодняшнего дня. После выпуска переработанной версии 1 июля у игроков будет ограниченная возможность получить этот классический значок, пока он не исчез.

По истечении этих двух недель появится совершенно новый значок победителей, который будет доступен постоянно. Следите за особыми событиями со значком в течение этого переходного периода!

Новый значок спонсора — поддержите нас, собирая коллекцию значков!

Вместе с новой версией появится значок поддержки стоимостью всего 2,50 $! Часть средств с каждой покупки получат:

организаторы (10 %) — за то, что помогают проводить все эти события;

сотрудники службы поддержки Matcherino (15 %) — за то, что обеспечивают работу всей системы и инфраструктуры сообщества.

Не беспокойтесь за старый значок спонсора, он никуда не денется!