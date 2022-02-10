Ежемесячные отборы теперь проводятся по системе с выбыванием после двух поражений. И в ежемесячных отборах, и в ежемесячных финалах для запрета и выбора бойцов используется формат силовых матчей, знакомый вам по Лиге клубов и силовой лиге.



Мы увеличили и расширили призовой фонд ежемесячных финалов. Это значит, что все 8 участвующих команд смогут рассчитывать на призы (в 2021 году в большинстве регионов призы получала лишь четвёрка лучших). Суммарный призовой фонд турнирного года BSC составит почти 2 миллиона долларов!



Время потренироваться играть в режиме «Нокаут» — он займёт место режима «Осада» среди карт соревнования; визуализацию от Teddie можно посмотреть здесь. Подпишитесь на @brawl_esports, чтобы оставаться в курсе изменений списка карт в течение года.



Мы изменили распределение мест в мировом финале — больше мест получат регионы «Северная Америки и север Латинской Америки» и «Восточная Европа и Центральная Азия»! Прочитать подробнее об этих и других изменениях можно в Правилах за 2022 год.



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Ежемесячные финалы можно будет смотреть на сайте турнира с 5-го марта — и зарабатывать значки, созданные по мотивам проморолика 2022 года. Каждый месяц зрители смогут получить новый значок!

