Первый сезон BSC стартует уже на ЭТОЙ НЕДЕЛЕ, так что устраивайтесь поудобнее — мы расскажем о том, что вас ждёт в этом году!
ИГРАЙТЕ
Первое испытание Чемпионата пройдёт на этой неделе с четверга по субботу — не пропустите! Далее и до конца года испытания будут проводиться по обычному расписанию — с пятницы по воскресенье. Одержите 15 побед и заработайте путёвку на ежемесячный отбор!
Ежемесячные отборы теперь проводятся по системе с выбыванием после двух поражений. И в ежемесячных отборах, и в ежемесячных финалах для запрета и выбора бойцов используется формат силовых матчей, знакомый вам по Лиге клубов и силовой лиге.
Мы увеличили и расширили призовой фонд ежемесячных финалов. Это значит, что все 8 участвующих команд смогут рассчитывать на призы (в 2021 году в большинстве регионов призы получала лишь четвёрка лучших). Суммарный призовой фонд турнирного года BSC составит почти 2 миллиона долларов!
Время потренироваться играть в режиме «Нокаут» — он займёт место режима «Осада» среди карт соревнования; визуализацию от Teddie можно посмотреть здесь. Подпишитесь на @brawl_esports, чтобы оставаться в курсе изменений списка карт в течение года.
Мы изменили распределение мест в мировом финале — больше мест получат регионы «Северная Америки и север Латинской Америки» и «Восточная Европа и Центральная Азия»! Прочитать подробнее об этих и других изменениях можно в Правилах за 2022 год.
СМОТРИТЕ
Ежемесячные финалы можно будет смотреть на сайте турнира с 5-го марта — и зарабатывать значки, созданные по мотивам проморолика 2022 года. Каждый месяц зрители смогут получить новый значок!
Те из вас, кто пропустил скин «Кошка-воровка Джесси» или значки мирового финала — 2021, смогут приобрести их в магазине с 4 по 6 марта.
А ещё вы сможете бесплатно получить значок «Красная рука»!
КАК НАСЧËТ ЧЕГО-НИБУДЬ НОВЕНЬКОГО?
В июне мы проведем закрытое соревнование середины года, в котором примут участие 8 команд. В этом турнире, который будет проходить очно, лучшие команды от каждого региона сразятся за денежные призы и славу (квалификационные очки Чемпионата начисляться не будут)!