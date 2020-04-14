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14 апр. 2020 г.
Blog – Brawl Stars

Дополнительное обновление: настраиваемые джойстики!

Внимание! Дополнительное обновление может быть не сразу доступным в вашем магазине, просто проверьте через некоторое время!

  • Настраиваемые настройки управления были добавлены в игру и вы их можете найти в настройках

  • Исправлена ошибка, из-за которой тени ящика Столкновение оставались на земле после того, как ящик был уничтожен

  • Исправлено несколько многослойных проблем

  • Исправлена проблема с уведомлениями

  • Исправлена проблема, которая приводила к тому, что планка здоровья роботов Мистера П. перемещалась слишком высоко на экране после того, как гаджет был активирован

  • Исправлена ошибка, при которой при автоматическом наведении на цель не учитывался дополнительный диапазон от отскоков основной атакующей гранаты Спраута