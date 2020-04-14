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Настраиваемые настройки управления были добавлены в игру и вы их можете найти в настройках

Исправлена ошибка, из-за которой тени ящика Столкновение оставались на земле после того, как ящик был уничтожен

Исправлено несколько многослойных проблем

Исправлена проблема с уведомлениями

Исправлена проблема, которая приводила к тому, что планка здоровья роботов Мистера П. перемещалась слишком высоко на экране после того, как гаджет был активирован