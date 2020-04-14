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Настраиваемые настройки управления были добавлены в игру и вы их можете найти в настройках
Исправлена ошибка, из-за которой тени ящика Столкновение оставались на земле после того, как ящик был уничтожен
Исправлено несколько многослойных проблем
Исправлена проблема с уведомлениями
Исправлена проблема, которая приводила к тому, что планка здоровья роботов Мистера П. перемещалась слишком высоко на экране после того, как гаджет был активирован
Исправлена ошибка, при которой при автоматическом наведении на цель не учитывался дополнительный диапазон от отскоков основной атакующей гранаты Спраута