27.08



Дополнительное обновление (может занять несколько часов, чтобы стать доступным в Google Play. Для пользователей iOS это может занять несколько дней).



Вот список исправлений:



Добавлены пороги трофеев для фильтрации клубных игроков до 35000



Исправлено сохранение трофеев и рейтинга в Силовой Лиги для оффлайн-игроков в режиме просмотра командной игры



Исправлено кимоно Ниндзя Эш



Исправлен лишний зеленый "!", видимый для бойцов 9+ уровня в выборе бойцов



Исправлено странное поведение при наблюдении других игроков



Исправлен значок большого пальца вниз, чтобы он соответствовал всем остальным значкам



Удалена лишняя хроматическая локализация бойцов



Предотвращено отображение минусовых трофеев в Showdown+, если у вас 0 трофеев и вы потерпели поражение (визуальное исправление)



Исправлено немного растянутое меню команды



Исправлено несколько странных Значков (Базз и Пэнни)



Исправлено отображение некоторых имён со специальных символов на Android



Исправлено обновления изображений профиля игрока в чате



Исправлены некоторые проблемы с частотой кадров в секунду на устройствах Android



Исправлено перевернутые веки Тары

Также на следующей неделе планируется техническое обслуживание! Вот исправления, которые появятся после технического обслуживания.





Исправлен взрыв мяча в Броулболе при касании шипов



Исправлена неспособность Бойцов перепрыгивать через шипы







Новый хроматический боец - Эш



Эш приходит в ярость как из-за мусора, который ему приходится убирать, так и нанося и получая удары. Ярость делает его быстрее и опаснее, но со временем он остывает.



Основная Атака

Эш атакует, с силой ударяя метлой сверху вниз. Прочь с дороги, а не то наглотаешься пыли!



Супер

Крысы-роботы в роли уборщиков? Запросто! Они взрываются при столкновении, нанося уроне противникам и повышая уровень ярости Эша.



Гаджет

Пора взять себя в руки! Полная шкала ярости восстановит количество здоровья пропорционально заряду ярости



Звездная Сила #1

Нанося противнику удар с полностью заряженной атакой, Эш звереет ещё больше. Его ярость увеличивается на 100% для этой атаки.



Звездная Сила #2

Полностью впав в ярость, Эш машет метлой на 30% быстрее.



Пассивная способность - Ярость

У Эша есть шкала ярости, которая пополняется, когда он бьет Бойцов или получает урон. Чем выше уровень ярости, тем быстрее и сильнее он становится. Со временем шкала понижается



Новые скины & Визуальные улучшения



ВОЛШЕБНИК БАЙРОН - Скин Силовой Лиги - Появляется в магазине после 30 побед в Силовой Лиге - стоимость 25.000 Звездных очков



НИНДЗЯ ЭШ - Brawl Pass уровень 70



ПРИНЦЕССА ШЕЛЛИ - Brawl Pass уровень 1



РЫЦАРЬ-ЕДИНОРОГ БАРЛИ - 79 Кристаллов



РУБИНОВЫЙ ПРИНЦ СПРАУТ - 79 Кристаллов



ИЗУМРУДНЫЙ ПРИНЦ СПРАУТ - 79 Кристаллов



ЭЛЬ ДРАКОН ВЕРДОЗО - 149 Кристаллов



ЭЛЬ ДРАКОН РОЗАДО - 149 Кристаллов



ЗЛАЯ КОРОЛЕВА ПЭМ - 299 Кристаллов



ЛУННАЯ ПАЙПЕР - 149 Кристаллов



КРАСАВЧИК КОЛЬТ - 49 Кристаллов



Золотые/Серебряные Бо, Гэйл, Нани, Беа, Сэнди



Переработка VFX



Фрэнк

Стандартный Фрэнк

Диджей Фрэнк



Пайпер

Калавера Пайпер





Значки



Анимированные Значки

Скуик

Мегаящик Дэррил

Эш

Значки аплодисментов

Базз

Грифф



Новые Значки

Бравл Киберспорт 2021





Сезонные события



Brawl Pass 8 Сезон - Однажды в бою

Загрузочный экран

Фон главного меню

Музыка главного меню

Новое окружение



Событие к Лунному новому году

Фон главного меню



Игровые события / Изменения в ротации



Основные изменения



Добавлено Столкновение+

Обычное Столкновение с дополнительными трофеями(+1) за каждого побежденного противника. За поражение дополнительно минут 1 трофей.

Столкновение+ доступно в собственном слоте с такими же картами как и обычное Столкновение





Добавлены анимации к баннерам некоторых событий

Карты для Горячей Зоны

Удаленные: Искажение времени, Железные тросы, Бульвар саботажа

Добавленные: Открыто!, Порядок и хаос, Арканоид





Карты Награда за Поимку

Удаленные: Обход, Штурмовая атака

Добавленные: Царь горы, Укрытие



Карты Броулбол

Удаленные: Удар сбоку, Волнорыв, Сетчатка

Добавленные: Центр поля, Слалом напролом, Сильный удар



Карты Ограбление

Удаленные: Зелёный лук, Крюк бандита, Любители укрытий

Добавленные: Морг GG, Взятие моста, Пляжные бездельники



Карты Захват Кристаллов

Удаленные: Кристаллолом, Звёздная буря, Гнутая торпеда

Добавленные: Четыре угла, Сельский клуб, Алмазная пыль



Карты для Осады

Удаленные: Автомойка, Ржавый пояс

Добавленные: Барахолка, Механический матч



Карты Столкновение

Удаленные: Ветреная долина

Добавленные: Штольня





Силовая Лига



Уменьшен размер пула карт с 4 до 3 карт на каждый режим



Исключение Осады из ротации для 3-го сезона Силовой Лиги



Новое вращение карт:

Горячая Зона: Муравьиные бега, Огненное кольцо, Параллельная игра

Награда за Поимку: Укрытие, Засуха, Кремовый торт

Броулбол: Суперстадион, Пинбол, Дворовой чемпионат

Ограбление: Горячая кукуруза, Пит-стоп, Взятие моста

Захват Кристаллов: Роковая шахта, Кристальная аркада, Подрыв

Осада: -

Нокаут: -





Изменения пользовательского интерфейса



Друзья



Отображает самый высокий ранг Силовой Лиги в списке друзей



Чат



Улучшен пользовательский интерфейс чата и его взаимодействия



Добавлены вкладки, код команды и упрощена отправка заранее заданных сообщений



Искать команду



Улучшенный пользовательский интерфейс и UX для поиска, приглашения и принятия приглашений в команды



Магазин



Добавлены еще 3 скина в архив: Стритрейсер Брок, Талисман Дэррил, Викинг Булл

Баланс Бойцов

Изменение баланса может быть очень непростой задачей, поскольку она включает в себя множество факторов и множество способов реализации. Даже внутри нашей команды существуют различные мнения и дискуссии по поводу изменений баланса. Именно поэтому, начиная с этого обновления и далее, мы будем делиться обоснованием, которого мы придерживаемся при разработке новых ценностей и изменений. Прежде всего, мы хотели бы объяснить, на что мы в основном обращаем внимание при балансировке Brawl Stars:



Коэффициент использования - Большинство игроков играют, чтобы победить, поэтому выбросы обычно говорят нам о том, что Боец слишком силен (используется часто) или слишком слаб (используется не так часто).



Коэффициент первого выбора (в Силовой Лиги) - аналогично пункту выше, чем сильнее Боец, тем выше его шансы стать первым (конечно, здесь также учитываются карты и режимы игры).



Банрейт - более важен, чем пикрейт. Высокий банрейт означает, что Боец либо неприятен в игре (привет, Тик), либо очень силен!



Степень использования Гаджетов и Звездных Сил - в идеале мы стараемся поддерживать степень использования различных гаджетов или звездных сил на уровне 50%, поэтому если гаджет или звездная сила используется 90% случаев, это также указывает на возможную проблему с балансом Бойца.



Выше 750 трофеев - Для нас изучение меты ниже этого диапазона трофеев немного хаотично, поскольку в ней участвует большое количество казуальных игроков. В то время как Шелли может быть смертельно опасным Бравлером для новичков, для профи (в текущей мете) это очень редкий выбор, поэтому поиск выше этого порога трофеев дает нам более надежные данные. Но мы не будем игнорировать, если Боец сеет хаос в более низких диапазонах трофеев.



Текущая мета и киберспорт - профессиональные игроки лучше нас разбираются в игре, поэтому мы можем многому научиться, наблюдая за их игрой. Если пикрейт определенного Бойца высок в соревновательной игре, это очень надежный признак того, что Бойца нужно изменить. Мы всегда стремимся к универсальности и разнообразию меты.



Предложения создателей контента и про-игроков: После того, как у нас есть первый проект изменений баланса, мы всегда делимся с группой людей, которые высказывают свои мысли и отзывы о нем. Обычно мы практически совпадаем во мнениях, но мы всегда стараемся внести поправки, если есть отзывы.



Отзывы сообщества: Мы также смотрим на тенденции в сообществе. Обычно самые сильные и самые слабые Бойцы всегда "в тренде" в обсуждениях Бравла. Поэтому, пожалуйста, делитесь своими мыслями об игре!

Игровые режимы и карты: Мы не стремимся сделать Бойцов эффективными везде, и в конечном итоге считаем, что это часть игры - выяснить, какой Боец лучше всего работает в конкретном режиме игры или на конкретной карте. Поскольку карты регулярно меняются, обычно мета также может меняться и развиваться, даже если мы не вносим значительных изменений Бойцам. Набор карт для Силовой Лиги учитывает разнообразие выбора Бойцов и развивается со временем.





Белль Звездная сила: “Положительный отзыв“ Щит 25 → 20% (-20.00%)

Белль - один из лучших дальнобойных бойцов в игре, и в этом немалая заслуга ее прочности благодаря щиту от Звездной Силы. Если немного уменьшить щит, это позволит лучше проводить размены с Белль и сделает ее более уязвимой, когда вы подойдете к ней поближе.



Байрон/Биби Гаджеты исцеления с течением времени теперь можно использовать при полном здоровье Использование гаджетов "временого исцеления" при полном здоровье - это правильный сценарий использования, и блокировать его не имело смысла.

Бо Урон основной атаки увеличен с 560 → 600 (+7.14%)

После необходимого Нерфа его гаджета "Супертотем", время игры Бо резко уменьшилось. Чтобы отказаться от привязки его эффективности к гаджетам или звездным силам, мы решили дать ему небольшой бафф к урону его основной атаки "Орлиный глаз", вознаграждая игроков, которые освоили его схему выстрелов.



Брок Урон основной атаки увеличен с 1,180 → 1,300 (+10.16%)

Брок долгое время был одним из самых слабых дальнобойных бойцов из-за низкой скорости снарядов и трудноуловимых атак. Если сделать его основную атаку более смертоносной, то игроки, освоившие его ракеты, будут вознаграждены.



Дэррил Здоровье увеличено с 5,000 → 5,300 (+6.00%)

Дэррил в значительной степени полагается на свою мобильность, и свою звездную силу "Стальные Обручи" для обеспечения своей выживаемости и в настоящее время является одним из самых слабых тяжеловесов в игре. Увеличив запас здоровья, он станет более грозным и заставит врагов тратить больше времени на борьбу с ним, когда он подкатится к ним.



Эдгар Самолечение 25% → 35% (+40.00%)

Хотя нашей целью было сделать Эдгара более хрупким при безрассудной игре и склонным к поражению от концентрированных очередей урона, мы, вероятно, зашли слишком далеко. Увеличение самовосстановления после успешных атак должно сделать его гораздо более жизнеспособным, когда он использует "Прыжок" для атаки ослабленных целей или бойцов без высокого урона.



Эль Примо

Главная атака теперь требует от Эль Примо 16 ударов, чтобы зарядить его Супер. Раньше для этого требовалось 9 ударов.

После того как танки получили пассивную способность которая позволяет заряжать супер от получаемого урона, Эль Примо стал лучшим и самым играемым вариантом танка благодаря своей способности создавать цепочке супер-атак. Учитывая тот факт, что это изменение сделало его несколько слишком подавляющим, мы решили решить эту проблему, усложнив цепочку суперов. Теперь игрокам Эль Примо придется быть более внимательными к тому, когда и как вступать в бой, а цепочки супер-атак станут значительно сложнее.



Джин

Урон от основной атаки уменьшен с 1,080 → 960 (-11.00%)

Гаджет: “Разбитая Лампа” теперь исцеляет только в том случае, если отбрасывает врага

Гаджет: “Мстительный Дух” урон 800 → 1,000 (+25.00%)

Джин часто используется на более высоких уровнях трофеев, в силовой лиге и в киберспорте. Снижение его урона позволит большинству Бойцов наносить больше ответных ударов и потребует лучшей координации с другими игроками в команде Джина, чтобы справиться с несколькими другими Бойцами. Его гаджет "Разбитая Лампа" потребует от игроков большей внимательности при использовании, а самонаводящиеся ракеты из "Мстительных духов" получили значительный бафф, чтобы сделать гаджет более сильной альтернативой.



Мортис Звездная сила: "Свернувшаяся змея" теперь является пассивной способностью Мортиса, но заряжается медленнее (на одну дополнительную секунду), чем предыдущая звездная сила.

Старая Звездная сила “Свернувшаяся змея" была переработана - она уменьшает время активации "Свернувшейся змеи" на 1,5 секунды (на 0,5 секунды быстрее, чем раньше).

К сожалению, "Свернувшаяся змея" была очевидным выбором для большинства игроков Мортиса, и это казалось необходимой частью его эффективности. Это изменение позволит Мортису более продуктивно играть на более низких уровнях силы, а небольшой бафф, предоставляемый новым "Свернувшимся змеем", позволит косвенно компенсировать недостаток, связанный со сменой патронов при возрождении.



Нани

Гаджет: “Вернуть отправителю” теперь действует 5 секунд.

"Вернуть отправителю" - Это гаджет который было слишком легко использовать, и ему было трудно противостоять. Ограничение длительности до 5 секунд заставит игроков использовать его более реактивно и по ситуации. При правильных обстоятельствах это даст опытным игрокам Нани потенциал для впечатляющих приемов, а соперникам - возможность избежать урона при упреждающей игре.



Пэнни

Здоровье увеличено с 3,200 → 3,400 (+6.25%)

Пенни в значительной степени полагается на "Старого Пройдоха" для ограничения зон и общей эффективности. Мы немного увеличили запас её здоровья, чтобы обеспечить большую пассивную живучесть. Соответственно, позволить ей играть более агрессивно, что означает, что она может раньше вводить в игру свою пушку.



Поко Звездная сила: “Сольный номер" Урон увеличен с 800 → 1,000 (+25.00%)

Имунитет от гаджета “Катарсис” повышен с 1 секунды → 2 секунды (+100.00%)

Предыдущий бафф скорости зарядки Супера для Поко делал его “раздражающим”. Теперь мы сосредоточились на его менее используемых Звездной силе и гаджете, чтобы создать эффективные альтернативы, не перегружая его набор и не делая его слишком надоедливым.



Рико Гаджет: Исцеление "Надувного замка" уменьшено с 300 → 250 (-16.6%)

“Надувной Замок” слишком сильно повышает устойчивость Рико, обеспечивая полное исцеление при каждом использовании даже при необдуманном применении. Если немного снизить этот параметр, то противники будут больше контрить его, но при этом он сможет восстанавливать здоровье при правильном использовании.



Сэнди Гаджет: “Спокойной ночи” длительность сна понижена с 1.5 секунд → 1 секунда (-33.00%)

Польза от “Спокойной ночи” была слишком высока, позволяя Сэнди противостоять даже его естественным каунтерами. Сокращение длительности действия позволит ему оставаться надежной опцией, но уже не обязательным выбором.



Шелли

Гаджет: "Стрельба по тарелкам" переделан - теперь его действие длится 5 секунд

“Стрельба по тарелкам" редко использовалась игроками. Если дать ему длительность, то это вознаградит игроков за точное прицеливание и в то же время даст Шелли возможность вступать с противниками в бой на более дальних дистанциях - либо добивать Бойцов с низким здоровьем после стычек, либо заряжать Супер быстрее, чем ожидалось.



Скуик Увеличение скорости снаряда основной атаки на 25%

Удалена задержка взрыва "Большого кома"

Если Скуик попадает в одну и ту же цель, в то время как другая "липкая бомба" прилипла к цели, она взрывает предыдущую бомбу.

У Скуика было множество проблем, которые мы попытались решить этим изменением. Теперь он может попадать в цели более надежно и вознаграждает игроков умеренным бурстом, если они попадают в цель. Уменьшение задержки его Супера,"Большой ком, обеспечивает ему большее контроля площади и заставляет врагов быстрее реагировать.





Сту Гаджет: "Прорыв" теперь требует заряженный Супер для активации, а урон за обломки был уменьшен с 500 → 200 (-60.00%)

Звездная сила: “Глоток Бензина” Исцеление снижено с 500 → 400 (-20.00%)

В течение долгого времени Сту был одним из самых сильных и универсальных Бойцов. Его устойчивость и способность побеждать в большинстве матчапов не имеют себе равных. Его гаджет дает ему дополнительную пользу и делает его гораздо более сложным в обращении. Снижение эффективности его гаджета "Прорыв" и устойчивости от "Глотка Бензина" должно сдерживать его в будущем, не оказывая влияния на игроков с более низким уровнем силы.





Изменения



Здоровье сейфа в Ограбление увеличено на 25%



Так же, ввели изменения зарядки Супера танков. Теперь она основывается на максимальном здоровье Бойца, что уравнивает эффективность пассивки на всех уровнях силы.



Добавлен порог трофеев для фильтрации игроков клуба до 35,000 (Это может быть доступно только в дополнительном обновлении после выхода обновления)

Другое



Исправления ошибок

