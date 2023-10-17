Техническое обслуживание 17 октября
Клубная лига и клубные квесты отключены в связи с подготовкой к следующему обновлению!
Вы по-прежнему сможете получить награды по итогам последнего сезона Клубной лиги и Клубных квестов до выхода следующего обновления.
Некоторые улучшения на сервере в связи с проблемами, возникшими в выходные дни.
Кроме того, мы продлеваем событие Shooting Starr Drops на 1 дополнительный день, чтобы компенсировать время простоя, связанное с техническим обслуживанием!
Техническое Обслуживание 3 октября
Подключение 5ого и 6ого игровых слотов со следующими изменениями :
Слот 1 = Столкновение 24/7 (без изменений)
Слот 2 = Броулбол 24/7 (без изменений)
Слот 3 = Захват кристаллов 24/7 (добавлены 4 карты, итого стало 8 карт)
Слот 4 = Осада & Зачистка (без изменений)
Слот 5 = Нокаут 24/7 (добавлены 4 карты, итого стало 8 карт)
Слот 6 = Ограбление & Горячая Зона (4 карты на каждый режим)
Обновлённый список квестов для соответствия новой ротации игровых режимов
Увеличен лимит очков силы до 99999. Мы намерены полностью убрать это ограничение в следующем обновлении игры
Гиперзаряд теперь может быть получен в Легендарном Starr Drop
Перераспределены шансы выпадения и количество монет, очков силы и удвоителя жетонов из Starr Drops
Теперь игроки стану получать меньше силовых очков и удвоителей жетонов, но больше монет из Starr Drops
Опциональное обновление для Android - 8 сентября
Исправлена ошибка с "вечным" уведомления над кнопкой "Магазин"
Исправлены некоторые проблемы с загрузкой и сбои
Техническое Обслуживание 7 сентября
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые скины имели дополнительные способности
- Исправлено поведение Булла при снижении урона вне состояния гиперзаряда
- Исправлена логика подбора игроков с гиперзарядом
- Исправлена ротация карт Столкновения
- Исправлен гаджет Беа - Потревоженный улей- он не наносил урон, если пчелы выходили за пределы допустимой игровой зоны
- Исправлена доступность скину Силовой Лиги
- Увеличено количество карт/режимов в ротации Силовой Лиге:
Захват кристаллов
Роковая шахта
Вжух-вжух
Конечная Станция
Броулбол
Дворовой чемпионат
Филдгол
Суперпляж
Нокаут
Ущелье Золотой руки
Живописный Утес
В чистом поле
Зачистка
Падающая Звезда
Неумолимы Рок
Слоеный Торт
Ограбление
Горячая Кукуруза
Пороховой каньон
Надежное Укрытие
Горячая зона
Муравьиные бега
Огненное кольцо
Разрыв
Новый боец: Перл (хроматический)
● Особенность: Жар
○ Жар медленно увеличивается с течением времени. Чем сильнее нагревается Перл, тем больше урона наносит.
● Атака: «Горячие печеньки»
○ Печь стреляет очередями горячего печенья и немного остывает, если они попадают в противника.
● Супер: «Выпусти пар»
○ Весь накопленный жар тратится на взрыв, который отбрасывает врагов и наносит им урон, а также разрушает препятствия.
● Гаджет: «Некондиция»
○ Во время следующей основной атаки Перл стреляет горящим печеньем, которое наносит урон с течением времени.
● Гаджет: «Приготовлено с любовью»
○ Во время следующей основной атаки Перл стреляет идеально приготовленным печеньем, которое постепенно исцеляет союзников.
● Звёздная сила: «Энергосбережение»
○ На активацию Супера тратится вполовину меньше жара.
● Звёздная сила: «Тепловая защита»
○ Если показатель жара превышает 80 %, получаемый урон уменьшается на 20 %.
● Гиперзаряд: «Пиролиз»
○ Супер Перл поджигает землю на несколько секунд.
Новый боец: Чак (мифический)
● Особенность: начинает игру с Супером
○ Чак начинает игру с полностью заряженным Супером.
● Атака: «Паровоз»
○ Из шляпы Чака вырывается облако пара, которое пронизывает врагов и наносит урон.
● Супер: «Чух-чух!»
○ Ставит на землю знак, который отбрасывает врагов и наносит им урон. Если Чак находится рядом со знаком, то делает рывок от одного знака к другому, нанося урон врагам по пути.
● Гаджет: «Смена маршрута»
○ Чак убирает ближайший знак и полностью перезаряжает Супер.
● Гаджет: «Призрачный поезд»
○ Во время следующего использования Супера Чак сможет проходить сквозь стены.
● Звёздная сила: «Пит-стоп»
○ Увеличивает максимальное количество знаков на 1.
● Звёздная сила: «Ваш билетик!»
○ Задевая противников во время использования Супера, Чак также отнимает у них 33 % боеприпасов.
Новый предмет: гиперзаряд
Гиперзаряд — это новый предмет, который можно разблокировать на 11-м уровне силы. На короткое время он делает бойца сильнее и увеличивает мощь его Супера.
Гиперзаряд заряжается по тому же принципу, что и Супер, только медленнее. Когда гиперзаряд будет готов к использованию, просто нажмите кнопку гиперзаряда, и вашего бойца окружат языки пламени и вспышки молний!
Первыми гиперзаряд получат Шелли, Кольт, Булл, Спайк, Джеки и Перл. Это будет происходить в разное время в течение следующих за обновлением недель.
Характеристики гиперзаряда для каждого бойца:
● Шелли: «Двустволка»
○ Супер Шелли увеличивается на 33 %.
○ + 25 % к скорости, + 25 % к урону, + 15 % к щиту.
● Кольт: «С двух рук»
○ Область действия Супера Кольта расширяется на 120 %.
○ + 30 % к скорости, + 30 % к урону, + 10 % к щиту.
● Спайк: «Сезон цветения»
○ Область действия Супера увеличивается на 20 %.
○ + 30 % к скорости, + 20 % к урону, + 20 % к щиту.
● Булл: «Стальные челюсти»
○ Во время использования Супера Булл получает на 80 % меньше урона.
○ + 25 % к скорости, + 10 % к урону, + 30 % к щиту.
● Джеки: «Сейсмическое явление»
○ Супер Джеки замедляет ближайших противников на 1,5 с.
○ + 25 % к скорости, + 25 % к урону, + 15 % к щиту.
● Перл: «Пиролиз»
○ Супер Перл поджигает землю на несколько секунд.
○ + 30 % к скорости, + 20 % к урону, + 20 % к щиту.
Сначала каждый гиперзаряд можно будет купить в магазине в составе коллекционных наборов за кристаллы или монеты, а по прошествии двух недель — на экране бойца за монеты.
Вы можете испытать гиперзаряды в событии «Гиперзарядный хаос» и даже получить гиперзаряд для Шелли БЕСПЛАТНО в награду за прохождение особого квеста! Подробности события доступны ниже.
Новые скины
Сезонные: «Пустошь»
● Рейдер Корделиус (149 кристаллов / 5000 блингов).
● Скорпион Виллоу (79 кристаллов / 2750 блингов).
● Родео Хэнк (199 кристаллов).
● Мародёрка Мэйси (149 кристаллов / 5000 блингов) | Скин силовой лиги.
Скины «Пустошь» станут доступны в начале сентября после начала сезона «Возвращение на ранчо».
Мини-тема: «Академия Brawl»
● Болельщица Роза (149 кристаллов / 5000 блингов).
● Спортсмен Сту (299 кристаллов).
● Ботаник Скуик (149 кристаллов / 5000 блингов).
Мини-тема «Академия Brawl» и скины появятся в середине сентября.
Скины «Фабрика роботов» возвращаются!
● Цезарь Сэм (149 кристаллов / 5000 блингов).
● Лихая Лола (149 кристаллов / 5000 блингов).
● Десперадо Поко (149 кристаллов / 5000 блингов).
Эти скины станут доступны в сентябре!
Переработка
● Выскочка Эмз (29 кристаллов / 1000 блингов) | В прошлом «Студентка Эмз». Скин станет доступен после выхода обновления и войдёт в группу скинов «Академия Brawl».
● Помощница Пенни (недоступен) | Изменения вступят в силу с выходом обновления.
Переработанные скины станут доступны после выхода обновления.
Прочее
● Перл с перископом | Доступен на 70-м уровне Brawl Pass.
● Эдгар-меха (299 кристаллов) | Появится в магазине в начале октября.
● Ханбок Мэнди (149 кристаллов / 5000 блингов) | Появится в магазине в конце сентября.
● Лунная Джанет (199 кристаллов) | Появится в магазине в конце сентября.
● Винтажная Перл (29 кристаллов / 1000 блингов) | Появится в магазине в начале сезона.
● Адский Чак (29 кристаллов / 1000 блингов) | Появится в магазине в середине октября.
Снаряжение
● Новое снаряжение: «Заряд гаджета» (редкое)
○ Увеличивает количество использований выбранного гаджета с 3 до 4 за бой.
○ Доступно всем бойцам.
Элементы оформления
Значки
● Набор значков для Перл.
● Набор значков «Перл с перископом».
● Перекати-поле, револьвер, рейдер Корделиус, скорпион Виллоу, родео Хэнк, мародёрка Мэйси.
● Книжный червь, диплом, болельщица Роза, набор «Спортсмен Сту», ботаник Скуик.
● Ханбок Мэнди, лунная Джанет, набор значков «Лунный фестиваль».
● Набор значков «Эдгар-меха».
● Набор значков для Чака.
● Значки гиперзаряда для Шелли, Кольта, Булла, Спайка, Джеки и Перл.
Спреи
● Перл.
● Лёгкая цель, рейдер Корделиус, скорпион Виллоу, родео Хэнк, мародёрка Мэйси.
● Набор спреев «Академия Brawl», болельщица Роза, спортсмен Сту, ботаник Скуик.
● Ханбок Мэнди, лунная Джанет.
● Эдгар-меха.
● Чак.
● Спреи гиперзаряда для Шелли, Кольта, Булла, Спайка, Джеки и Перл.
Иконки профиля
● Иконки профиля для Перл.
● Гиперзарядный логотип игры (анимированный!).
● Рейдер Корделиус, скорпион Виллоу, родео Хэнк, мародёрка Мэйси.
● Набор иконок профиля «Академия Brawl», болельщица Роза, спортсмен Сту, ботаник Скуик.
● Ханбок Мэнди, лунная Джанет.
● Эдгар-меха, меха.
● Иконки профиля для Чака.
● Набор хеллоуинских иконок профиля.
● Анимированные гиперзарядные иконки профиля для Шелли, Кольта, Булла, Спайка, Джеки и Перл.
Титулы
● Крутой замес! (Перл).
● Маэстро (Чак).
Изменения баланса [1]
Усиления
● Хэнк
○ Основной урон увеличен с 1800 до 2100.
○ Количество очков здоровья увеличено с 5400 до 5800.
● Бастер
○ Количество очков здоровья увеличено с 4800 до 5200.
○ Основной урон увеличен с 1320 до 1440.
● Байрон
○ Количество выстрелов для зарядки Супера уменьшено с 4 до 3.
● Биби
○ Количество очков здоровья увеличено с 4600 до 4800.
● Нани
○ Основной урон увеличен с 700 до 800.
● Пайпер
○ Основной урон (максимальный) увеличен с 1520 до 1700.
○ Гаджет «Домашний рецепт»: самонаведение ослаблено на 33 %.
● Мэнди
○ Основной урон увеличен с 1200 до 1300.
● Леон
○ Количество очков здоровья увеличено с 3200 до 3400.
● Сэнди
○ Количество выстрелов для зарядки Супера уменьшено с 7 до 6.
● Фэнг
○ Повышенный урон от Супера увеличен с 1000 до 1200.
○ Немного увеличен заряд Супера, получаемый при использовании Супера.
● Виллоу
○ Количество очков здоровья увеличено с 2500 до 2800
● Эдгар
○ Количество очков здоровья увеличено с 3000 до 3300
● Мортис
○ Длинный прыжок теперь заряжается вне зависимости от количества боеприпасов
Ослабления
● Скуик
○ Время действия гаджета «Осадок» сокращено с 10 до 8 с.
○ Прирост урона при использовании звёздной силы «Цепная реакция» уменьшен с 20 до 15 %.
● Бонни
○ Базовая скорость снаряда уменьшена с 4000 до 3800.
● Ворон
○ Эффективность звёздной силы «Смертельный яд» уменьшена с 20 до 15 %
● Тик
○ Скорость перезарядки основной атаки уменьшена на 4 % [5] [6].
● Тара
Количество очков здоровья уменьшено с 3200 до 3100.
Нани
○ Время действия гаджета «Вернуть отправителю» уменьшено с 5 до 2 с.
Изменения карт, игровых режимов и очерёдности появления
В этом обновлении мы решили внести большие изменения в доступные игровые режимы и ячейки.
Мы убрали 5-ю и 6-ю ячейки. Режимы с контролированием карты значительно менее популярны, чем остальные. Мы хотим выяснить, как это изменение повлияет на время подбора противников — в особенности для игроков с большим количеством трофеев!
«Награда за поимку», «Ограбление» и «Горячая зона» будут по-прежнему доступны в дружеских комнатах и режиме создания карт.
Из списка режимов, доступных в выходные, исчезнут «Бой с боссом», «Большая игра» и «Роборубка», но в ротации будет больше режимов — в том числе «Ограбление», «Горячая зона» и режимы, перечисленные выше (с квестом на 500 жетонов)!
1-я ячейка: «Столкновение» (парное и одиночное) | Всего карт: 8
● Добавлено
○ Пересохшее русло
○ Темный проход
● Убрано
○ Двойная проблема
○ Опалённый камень
2-я ячейка:с | Всего карт: 8
● Добавлено
○ По камушкам (новая)
○ Пенальти
● Убрано
○ Пляжный волейбол
○ В центре внимания
3-я ячейка: «Захват кристаллов» и «Нокаут»
● Захват кристаллов
○ Добавлено
■ Конечная станция (новая)
○ Убрано
■ Кристальный форт
■ Сельский клуб
■ Поганковая западня
■ Подрыв
■ Вагонетка без тормозов
● Нокаут
○ Убрано
■ Бурные ключи
■ Омут
■ Разумный компромисс
■ Место удара
4-я ячейка: «Зачистка» и «Осада» | Ячейка сообщества
● Зачистка
○ Добавлено
■ Слоёный торт (новая)
○ Убрано
■ Кремовый торт
■ Засуха
■ Змеиные степи
■ Укрытие
■ Гранд-канал
● Осада
○ Добавлено
■ Ботобойня
■ Сборка на месте
■ Болты и гайки
■ Заводская лихорадка
Только дружеские комнаты
● Награда за поимку | Всего карт: 4
○ Падающая звезда
○ Кремовый торт
○ Гранд-канал
○ Засуха
● Ограбление | Всего карт: 4
○ Горячая кукуруза
○ Пороховой каньон
○ Надёжное укрытие
○ Пит-стоп
● Горячая зона | Всего карт: 4
○ Открыто!
○ Огненное кольцо
○ Муравьиные бега
○ Разрыв
Соревновательные (силовая лига / Лига клубов)
● Вместо «Награды за поимку» теперь «Зачистка»
● «Ограбления» и «Горячей зоны» пока не будет
● Пул карт будет ограничен двумя картами / режимами:
○ Броулбол
■ Дворовой чемпионат
■ Филдгол
○ Захват кристаллов
■ Роковая шахта
■ Вжух-вжух
○ Нокаут
■ Ущелье Золотой руки
■ Живописный утёс
○ Зачистка
■ Неумолимый рок
■ Падающая звезда
Изменения игровой среды
● Добавлено
○ Ранчо | Новое
○ Фабрика роботов
○ Фабрика роботов (столкновение)
○ Станция призраков
○ Барахолка
● Убрано
○ Корабль Дэррила
○ Велоцираптопарк
○ Бой в джунглях
Исправление ошибок
● Исправлена ошибка, из-за которой неправильно отображалась анимация Ворона-феникса в воздухе.
● Исправлена ошибка, из-за которой неправильно отображались длинные коды авторов.
● Исправлена ошибка, из-за которой смена ориентации устройства могла привести к выходу из лобби матча силовой лиги.
● Исправлена ошибка, из-за которой не регистрировалось нажатие в определённых местах на экране квестов.
● Исправлена ошибка с победной анимацией Джанет.
Прочее
● Скины «Спортсмен Сту» и «Эдгар-меха» получат новый эффект, который будет отображаться при победе над вражеским бойцом. Мы планируем добавить эти эффекты ко всем существующим и будущим скинам за 299 кристаллов.
Системные изменения
● Ежедневный сброс теперь происходит в одно и то же время для всех игроков и включает:
○ Обновление квестов дня.
○ Обновление призов Старр.
○ Обновление акций в магазине.
● Изменение уровней силы
○ Сила бойцов теперь увеличивается на 5–10 % с каждым новым уровнем силы.
● Изменение квестов
○ При обновлении мультиквеста вы теперь будете получать новый мультиквест с совершенно другими бойцами.
● Событие «Гиперзарядный хаос»
○ Ограниченное по времени событие, в котором игроки могут испытать новые гиперзаряды в деле, играя одним из шести бойцов с доступным гиперзарядом.
○ Все бойцы будут на 11-м уровне силы с полностью разблокированными гаджетами, звёздными силами, снаряжением и гиперзарядом.
○ В начале каждого матча игрок получит случайного бойца.
○ Режим выбирается случайным образом из пула режимов 3 на 3.
○ Событие будет включать эксклюзивный квест, позволяющий разблокировать гиперзаряд для Шелли бесплатно!
● Коллекционные наборы с гиперзарядом
○ Гиперзаряды для каждого из следующих бойцов будут появляться по одному в неделю после обновления: Кольт, Булл, Спайк, Джеки, Шелли и Перл.
○ Коллекционные наборы, содержащие крутые тематические элементы оформления, — это первая возможность получить гиперзаряды в игре.
■ Тематические элементы оформления включают значок, спрей и особую анимированную иконку профиля.
○ Коллекционные наборы можно купить за 9600 монет / 299 кристаллов, если ваш боец достиг 11-го уровня силы.
■ Если боец не достиг 11-го уровня силы, коллекционный набор будет также включать необходимые для повышения уровня предметы со скидкой.
○ Через две недели после выхода коллекционного набора гиперзаряд можно будет купить на экране бойца за 5000 монет.
● Изменение призов Старр
○ Гиперзаряды будут добавлены в призы Старр примерно в середине сезона.
■ Игроки смогут получить гиперзаряд, даже если боец не достиг 11-го уровня силы.
○ Количество удвоителей жетонов уменьшено.