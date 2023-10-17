Техническое обслуживание 17 октября

Клубная лига и клубные квесты отключены в связи с подготовкой к следующему обновлению!

Вы по-прежнему сможете получить награды по итогам последнего сезона Клубной лиги и Клубных квестов до выхода следующего обновления.

Некоторые улучшения на сервере в связи с проблемами, возникшими в выходные дни.



Кроме того, мы продлеваем событие Shooting Starr Drops на 1 дополнительный день, чтобы компенсировать время простоя, связанное с техническим обслуживанием!



Техническое Обслуживание 3 октября



Подключение 5ого и 6ого игровых слотов со следующими изменениями : Слот 1 = Столкновение 24/7 (без изменений) Слот 2 = Броулбол 24/7 (без изменений) Слот 3 = Захват кристаллов 24/7 (добавлены 4 карты, итого стало 8 карт) Слот 4 = Осада & Зачистка (без изменений) Слот 5 = Нокаут 24/7 (добавлены 4 карты, итого стало 8 карт) Слот 6 = Ограбление & Горячая Зона (4 карты на каждый режим)

Обновлённый список квестов для соответствия новой ротации игровых режимов

Увеличен лимит очков силы до 99999. Мы намерены полностью убрать это ограничение в следующем обновлении игры

Гиперзаряд теперь может быть получен в Легендарном Starr Drop

Перераспределены шансы выпадения и количество монет, очков силы и удвоителя жетонов из Starr Drops

Теперь игроки стану получать меньше силовых очков и удвоителей жетонов, но больше монет из Starr Drops



Опциональное обновление для Android - 8 сентября

Исправлена ошибка с "вечным" уведомления над кнопкой "Магазин"

Исправлены некоторые проблемы с загрузкой и сбои



Техническое Обслуживание 7 сентября



- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые скины имели дополнительные способности

- Исправлено поведение Булла при снижении урона вне состояния гиперзаряда

- Исправлена логика подбора игроков с гиперзарядом

- Исправлена ротация карт Столкновения

- Исправлен гаджет Беа - Потревоженный улей- он не наносил урон, если пчелы выходили за пределы допустимой игровой зоны

- Исправлена доступность скину Силовой Лиги



- Увеличено количество карт/режимов в ротации Силовой Лиге:

Захват кристаллов

Роковая шахта

Вжух-вжух

Конечная Станция

Броулбол

Дворовой чемпионат

Филдгол

Суперпляж

Нокаут

Ущелье Золотой руки

Живописный Утес

В чистом поле

Зачистка

Падающая Звезда

Неумолимы Рок

Слоеный Торт

Ограбление

Горячая Кукуруза

Пороховой каньон

Надежное Укрытие

Горячая зона

Муравьиные бега

Огненное кольцо

Разрыв





Новый боец: Перл (хроматический)

● Особенность: Жар

○ Жар медленно увеличивается с течением времени. Чем сильнее нагревается Перл, тем больше урона наносит.

● Атака: «Горячие печеньки»

○ Печь стреляет очередями горячего печенья и немного остывает, если они попадают в противника.

● Супер: «Выпусти пар»

○ Весь накопленный жар тратится на взрыв, который отбрасывает врагов и наносит им урон, а также разрушает препятствия.

● Гаджет: «Некондиция»

○ Во время следующей основной атаки Перл стреляет горящим печеньем, которое наносит урон с течением времени.

● Гаджет: «Приготовлено с любовью»

○ Во время следующей основной атаки Перл стреляет идеально приготовленным печеньем, которое постепенно исцеляет союзников.

● Звёздная сила: «Энергосбережение»

○ На активацию Супера тратится вполовину меньше жара.

● Звёздная сила: «Тепловая защита»

○ Если показатель жара превышает 80 %, получаемый урон уменьшается на 20 %.

● Гиперзаряд: «Пиролиз»

○ Супер Перл поджигает землю на несколько секунд.

Новый боец: Чак (мифический)

● Особенность: начинает игру с Супером

○ Чак начинает игру с полностью заряженным Супером.

● Атака: «Паровоз»

○ Из шляпы Чака вырывается облако пара, которое пронизывает врагов и наносит урон.

● Супер: «Чух-чух!»

○ Ставит на землю знак, который отбрасывает врагов и наносит им урон. Если Чак находится рядом со знаком, то делает рывок от одного знака к другому, нанося урон врагам по пути.

● Гаджет: «Смена маршрута»

○ Чак убирает ближайший знак и полностью перезаряжает Супер.

● Гаджет: «Призрачный поезд»

○ Во время следующего использования Супера Чак сможет проходить сквозь стены.

● Звёздная сила: «Пит-стоп»

○ Увеличивает максимальное количество знаков на 1.

● Звёздная сила: «Ваш билетик!»

○ Задевая противников во время использования Супера, Чак также отнимает у них 33 % боеприпасов.

Новый предмет: гиперзаряд

Гиперзаряд — это новый предмет, который можно разблокировать на 11-м уровне силы. На короткое время он делает бойца сильнее и увеличивает мощь его Супера.

Гиперзаряд заряжается по тому же принципу, что и Супер, только медленнее. Когда гиперзаряд будет готов к использованию, просто нажмите кнопку гиперзаряда, и вашего бойца окружат языки пламени и вспышки молний!

Первыми гиперзаряд получат Шелли, Кольт, Булл, Спайк, Джеки и Перл. Это будет происходить в разное время в течение следующих за обновлением недель.

Характеристики гиперзаряда для каждого бойца:

● Шелли: «Двустволка»

○ Супер Шелли увеличивается на 33 %.

○ + 25 % к скорости, + 25 % к урону, + 15 % к щиту.

● Кольт: «С двух рук»

○ Область действия Супера Кольта расширяется на 120 %.

○ + 30 % к скорости, + 30 % к урону, + 10 % к щиту.

● Спайк: «Сезон цветения»

○ Область действия Супера увеличивается на 20 %.

○ + 30 % к скорости, + 20 % к урону, + 20 % к щиту.

● Булл: «Стальные челюсти»

○ Во время использования Супера Булл получает на 80 % меньше урона.

○ + 25 % к скорости, + 10 % к урону, + 30 % к щиту.

● Джеки: «Сейсмическое явление»

○ Супер Джеки замедляет ближайших противников на 1,5 с.

○ + 25 % к скорости, + 25 % к урону, + 15 % к щиту.

● Перл: «Пиролиз»

○ Супер Перл поджигает землю на несколько секунд.

○ + 30 % к скорости, + 20 % к урону, + 20 % к щиту.

Сначала каждый гиперзаряд можно будет купить в магазине в составе коллекционных наборов за кристаллы или монеты, а по прошествии двух недель — на экране бойца за монеты.

Вы можете испытать гиперзаряды в событии «Гиперзарядный хаос» и даже получить гиперзаряд для Шелли БЕСПЛАТНО в награду за прохождение особого квеста! Подробности события доступны ниже.

Новые скины

Сезонные: «Пустошь»

● Рейдер Корделиус (149 кристаллов / 5000 блингов).

● Скорпион Виллоу (79 кристаллов / 2750 блингов).

● Родео Хэнк (199 кристаллов).

● Мародёрка Мэйси (149 кристаллов / 5000 блингов) | Скин силовой лиги.

Скины «Пустошь» станут доступны в начале сентября после начала сезона «Возвращение на ранчо».

Мини-тема: «Академия Brawl»

● Болельщица Роза (149 кристаллов / 5000 блингов).

● Спортсмен Сту (299 кристаллов).

● Ботаник Скуик (149 кристаллов / 5000 блингов).

Мини-тема «Академия Brawl» и скины появятся в середине сентября.

Скины «Фабрика роботов» возвращаются!

● Цезарь Сэм (149 кристаллов / 5000 блингов).

● Лихая Лола (149 кристаллов / 5000 блингов).

● Десперадо Поко (149 кристаллов / 5000 блингов).

Эти скины станут доступны в сентябре!

Переработка

● Выскочка Эмз (29 кристаллов / 1000 блингов) | В прошлом «Студентка Эмз». Скин станет доступен после выхода обновления и войдёт в группу скинов «Академия Brawl».

● Помощница Пенни (недоступен) | Изменения вступят в силу с выходом обновления.

Переработанные скины станут доступны после выхода обновления.

Прочее

● Перл с перископом | Доступен на 70-м уровне Brawl Pass.

● Эдгар-меха (299 кристаллов) | Появится в магазине в начале октября.

● Ханбок Мэнди (149 кристаллов / 5000 блингов) | Появится в магазине в конце сентября.

● Лунная Джанет (199 кристаллов) | Появится в магазине в конце сентября.

● Винтажная Перл (29 кристаллов / 1000 блингов) | Появится в магазине в начале сезона.

● Адский Чак (29 кристаллов / 1000 блингов) | Появится в магазине в середине октября.

Снаряжение

● Новое снаряжение: «Заряд гаджета» (редкое)

○ Увеличивает количество использований выбранного гаджета с 3 до 4 за бой.

○ Доступно всем бойцам.

Элементы оформления

Значки

● Набор значков для Перл.

● Набор значков «Перл с перископом».

● Перекати-поле, револьвер, рейдер Корделиус, скорпион Виллоу, родео Хэнк, мародёрка Мэйси.

● Книжный червь, диплом, болельщица Роза, набор «Спортсмен Сту», ботаник Скуик.

● Ханбок Мэнди, лунная Джанет, набор значков «Лунный фестиваль».

● Набор значков «Эдгар-меха».

● Набор значков для Чака.

● Значки гиперзаряда для Шелли, Кольта, Булла, Спайка, Джеки и Перл.

Спреи

● Перл.

● Лёгкая цель, рейдер Корделиус, скорпион Виллоу, родео Хэнк, мародёрка Мэйси.

● Набор спреев «Академия Brawl», болельщица Роза, спортсмен Сту, ботаник Скуик.

● Ханбок Мэнди, лунная Джанет.

● Эдгар-меха.

● Чак.

● Спреи гиперзаряда для Шелли, Кольта, Булла, Спайка, Джеки и Перл.

Иконки профиля

● Иконки профиля для Перл.

● Гиперзарядный логотип игры (анимированный!).

● Рейдер Корделиус, скорпион Виллоу, родео Хэнк, мародёрка Мэйси.

● Набор иконок профиля «Академия Brawl», болельщица Роза, спортсмен Сту, ботаник Скуик.

● Ханбок Мэнди, лунная Джанет.

● Эдгар-меха, меха.

● Иконки профиля для Чака.

● Набор хеллоуинских иконок профиля.

● Анимированные гиперзарядные иконки профиля для Шелли, Кольта, Булла, Спайка, Джеки и Перл.

Титулы

● Крутой замес! (Перл).

● Маэстро (Чак).

Изменения баланса [1]

Усиления

● Хэнк

○ Основной урон увеличен с 1800 до 2100.

○ Количество очков здоровья увеличено с 5400 до 5800.

● Бастер

○ Количество очков здоровья увеличено с 4800 до 5200.

○ Основной урон увеличен с 1320 до 1440.

● Байрон

○ Количество выстрелов для зарядки Супера уменьшено с 4 до 3.

● Биби

○ Количество очков здоровья увеличено с 4600 до 4800.

● Нани

○ Основной урон увеличен с 700 до 800.

● Пайпер

○ Основной урон (максимальный) увеличен с 1520 до 1700.

○ Гаджет «Домашний рецепт»: самонаведение ослаблено на 33 %.

● Мэнди

○ Основной урон увеличен с 1200 до 1300.

● Леон

○ Количество очков здоровья увеличено с 3200 до 3400.

● Сэнди

○ Количество выстрелов для зарядки Супера уменьшено с 7 до 6.

● Фэнг

○ Повышенный урон от Супера увеличен с 1000 до 1200.

○ Немного увеличен заряд Супера, получаемый при использовании Супера.

● Виллоу

○ Количество очков здоровья увеличено с 2500 до 2800

● Эдгар

○ Количество очков здоровья увеличено с 3000 до 3300

● Мортис

○ Длинный прыжок теперь заряжается вне зависимости от количества боеприпасов

Ослабления

● Скуик

○ Время действия гаджета «Осадок» сокращено с 10 до 8 с.

○ Прирост урона при использовании звёздной силы «Цепная реакция» уменьшен с 20 до 15 %.

● Бонни

○ Базовая скорость снаряда уменьшена с 4000 до 3800.

● Ворон

○ Эффективность звёздной силы «Смертельный яд» уменьшена с 20 до 15 %

● Тик

○ Скорость перезарядки основной атаки уменьшена на 4 % [5] [6].

● Тара

Количество очков здоровья уменьшено с 3200 до 3100.

Нани

○ Время действия гаджета «Вернуть отправителю» уменьшено с 5 до 2 с.

Изменения карт, игровых режимов и очерёдности появления

В этом обновлении мы решили внести большие изменения в доступные игровые режимы и ячейки.

Мы убрали 5-ю и 6-ю ячейки. Режимы с контролированием карты значительно менее популярны, чем остальные. Мы хотим выяснить, как это изменение повлияет на время подбора противников — в особенности для игроков с большим количеством трофеев!

«Награда за поимку», «Ограбление» и «Горячая зона» будут по-прежнему доступны в дружеских комнатах и режиме создания карт.

Из списка режимов, доступных в выходные, исчезнут «Бой с боссом», «Большая игра» и «Роборубка», но в ротации будет больше режимов — в том числе «Ограбление», «Горячая зона» и режимы, перечисленные выше (с квестом на 500 жетонов)!

1-я ячейка: «Столкновение» (парное и одиночное) | Всего карт: 8

● Добавлено

○ Пересохшее русло

○ Темный проход

● Убрано

○ Двойная проблема

○ Опалённый камень

2-я ячейка:с | Всего карт: 8

● Добавлено

○ По камушкам (новая)

○ Пенальти

● Убрано

○ Пляжный волейбол

○ В центре внимания

3-я ячейка: «Захват кристаллов» и «Нокаут»

● Захват кристаллов

○ Добавлено

■ Конечная станция (новая)

○ Убрано

■ Кристальный форт

■ Сельский клуб

■ Поганковая западня

■ Подрыв

■ Вагонетка без тормозов

● Нокаут

○ Убрано

■ Бурные ключи

■ Омут

■ Разумный компромисс

■ Место удара

4-я ячейка: «Зачистка» и «Осада» | Ячейка сообщества

● Зачистка

○ Добавлено

■ Слоёный торт (новая)

○ Убрано

■ Кремовый торт

■ Засуха

■ Змеиные степи

■ Укрытие

■ Гранд-канал

● Осада

○ Добавлено

■ Ботобойня

■ Сборка на месте

■ Болты и гайки

■ Заводская лихорадка

Только дружеские комнаты

● Награда за поимку | Всего карт: 4

○ Падающая звезда

○ Кремовый торт

○ Гранд-канал

○ Засуха

● Ограбление | Всего карт: 4

○ Горячая кукуруза

○ Пороховой каньон

○ Надёжное укрытие

○ Пит-стоп

● Горячая зона | Всего карт: 4

○ Открыто!

○ Огненное кольцо

○ Муравьиные бега

○ Разрыв

Соревновательные (силовая лига / Лига клубов)

● Вместо «Награды за поимку» теперь «Зачистка»

● «Ограбления» и «Горячей зоны» пока не будет

● Пул карт будет ограничен двумя картами / режимами:

○ Броулбол

■ Дворовой чемпионат

■ Филдгол

○ Захват кристаллов

■ Роковая шахта

■ Вжух-вжух

○ Нокаут

■ Ущелье Золотой руки

■ Живописный утёс

○ Зачистка

■ Неумолимый рок

■ Падающая звезда

Изменения игровой среды

● Добавлено

○ Ранчо | Новое

○ Фабрика роботов

○ Фабрика роботов (столкновение)

○ Станция призраков

○ Барахолка

● Убрано

○ Корабль Дэррила

○ Велоцираптопарк

○ Бой в джунглях

Исправление ошибок

● Исправлена ошибка, из-за которой неправильно отображалась анимация Ворона-феникса в воздухе.

● Исправлена ошибка, из-за которой неправильно отображались длинные коды авторов.

● Исправлена ошибка, из-за которой смена ориентации устройства могла привести к выходу из лобби матча силовой лиги.

● Исправлена ошибка, из-за которой не регистрировалось нажатие в определённых местах на экране квестов.

● Исправлена ошибка с победной анимацией Джанет.

Прочее

● Скины «Спортсмен Сту» и «Эдгар-меха» получат новый эффект, который будет отображаться при победе над вражеским бойцом. Мы планируем добавить эти эффекты ко всем существующим и будущим скинам за 299 кристаллов.

Системные изменения

● Ежедневный сброс теперь происходит в одно и то же время для всех игроков и включает:

○ Обновление квестов дня.

○ Обновление призов Старр.

○ Обновление акций в магазине.

● Изменение уровней силы

○ Сила бойцов теперь увеличивается на 5–10 % с каждым новым уровнем силы.

● Изменение квестов

○ При обновлении мультиквеста вы теперь будете получать новый мультиквест с совершенно другими бойцами.

● Событие «Гиперзарядный хаос»

○ Ограниченное по времени событие, в котором игроки могут испытать новые гиперзаряды в деле, играя одним из шести бойцов с доступным гиперзарядом.

○ Все бойцы будут на 11-м уровне силы с полностью разблокированными гаджетами, звёздными силами, снаряжением и гиперзарядом.

○ В начале каждого матча игрок получит случайного бойца.

○ Режим выбирается случайным образом из пула режимов 3 на 3.

○ Событие будет включать эксклюзивный квест, позволяющий разблокировать гиперзаряд для Шелли бесплатно!

● Коллекционные наборы с гиперзарядом

○ Гиперзаряды для каждого из следующих бойцов будут появляться по одному в неделю после обновления: Кольт, Булл, Спайк, Джеки, Шелли и Перл.

○ Коллекционные наборы, содержащие крутые тематические элементы оформления, — это первая возможность получить гиперзаряды в игре.

■ Тематические элементы оформления включают значок, спрей и особую анимированную иконку профиля.

○ Коллекционные наборы можно купить за 9600 монет / 299 кристаллов, если ваш боец достиг 11-го уровня силы.

■ Если боец не достиг 11-го уровня силы, коллекционный набор будет также включать необходимые для повышения уровня предметы со скидкой.

○ Через две недели после выхода коллекционного набора гиперзаряд можно будет купить на экране бойца за 5000 монет.

● Изменение призов Старр

○ Гиперзаряды будут добавлены в призы Старр примерно в середине сезона.

■ Игроки смогут получить гиперзаряд, даже если боец не достиг 11-го уровня силы.

○ Количество удвоителей жетонов уменьшено.