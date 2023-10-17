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17 окт. 2023 г.
Blog – Brawl Stars

Описание сезона "Возвращение на ранчо"

Техническое обслуживание 17 октября

  • Клубная лига и клубные квесты отключены в связи с подготовкой к следующему обновлению!

  • Вы по-прежнему сможете получить награды по итогам последнего сезона Клубной лиги и Клубных квестов до выхода следующего обновления.

  • Некоторые улучшения на сервере в связи с проблемами, возникшими в выходные дни.

Кроме того, мы продлеваем событие Shooting Starr Drops на 1 дополнительный день, чтобы компенсировать время простоя, связанное с техническим обслуживанием!

Техническое Обслуживание 3 октября

  • Подключение 5ого и 6ого игровых слотов со следующими изменениями :

    • Слот 1 = Столкновение 24/7 (без изменений)

    • Слот 2 = Броулбол 24/7 (без изменений)

    • Слот 3 = Захват кристаллов 24/7 (добавлены 4 карты, итого стало 8 карт)

    • Слот 4 = Осада & Зачистка (без изменений)

    • Слот 5 = Нокаут 24/7 (добавлены 4 карты, итого стало 8 карт)

    • Слот 6 = Ограбление & Горячая Зона (4 карты на каждый режим)

  • Обновлённый список квестов для соответствия новой ротации игровых режимов

  • Увеличен лимит очков силы до 99999. Мы намерены полностью убрать это ограничение в следующем обновлении игры

  • Гиперзаряд теперь может быть получен в Легендарном Starr Drop

Перераспределены шансы выпадения и количество монет, очков силы и удвоителя жетонов из Starr Drops
Теперь игроки стану получать меньше силовых очков и удвоителей жетонов, но больше монет из Starr Drops

Опциональное обновление для Android - 8 сентября

  • Исправлена ошибка с "вечным" уведомления над кнопкой "Магазин"

  • Исправлены некоторые проблемы с загрузкой и сбои

Техническое Обслуживание 7 сентября

- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые скины имели дополнительные способности
- Исправлено поведение Булла при снижении урона вне состояния гиперзаряда
- Исправлена логика подбора игроков с гиперзарядом
- Исправлена ротация карт Столкновения
- Исправлен гаджет Беа - Потревоженный улей- он не наносил урон, если пчелы выходили за пределы допустимой игровой зоны
- Исправлена доступность скину Силовой Лиги

- Увеличено количество карт/режимов в ротации Силовой Лиге:

Захват кристаллов

  • Роковая шахта

  • Вжух-вжух

  • Конечная Станция

Броулбол

  • Дворовой чемпионат

  • Филдгол

  • Суперпляж

Нокаут

  • Ущелье Золотой руки

  • Живописный Утес

  • В чистом поле

Зачистка

  • Падающая Звезда

  • Неумолимы Рок

  • Слоеный Торт

Ограбление

  • Горячая Кукуруза

  • Пороховой каньон

  • Надежное Укрытие

Горячая зона

  • Муравьиные бега

  • Огненное кольцо

  • Разрыв


    Новый боец: Перл (хроматический)

●  Особенность: Жар

○  Жар медленно увеличивается с течением времени. Чем сильнее нагревается Перл, тем больше урона наносит.

●  Атака: «Горячие печеньки»

○  Печь стреляет очередями горячего печенья и немного остывает, если они попадают в противника.

● Супер: «Выпусти пар»

○  Весь накопленный жар тратится на взрыв, который отбрасывает врагов и наносит им урон, а также разрушает препятствия.

●  Гаджет: «Некондиция»

○  Во время следующей основной атаки Перл стреляет горящим печеньем, которое наносит урон с течением времени.

●  Гаджет: «Приготовлено с любовью»

○  Во время следующей основной атаки Перл стреляет идеально приготовленным печеньем, которое постепенно исцеляет союзников.

●  Звёздная сила: «Энергосбережение»

○  На активацию Супера тратится вполовину меньше жара.

●  Звёздная сила: «Тепловая защита»

○  Если показатель жара превышает 80 %, получаемый урон уменьшается на 20 %.

●  Гиперзаряд: «Пиролиз»

○  Супер Перл поджигает землю на несколько секунд.

Новый боец: Чак (мифический)

●  Особенность: начинает игру с Супером

○  Чак начинает игру с полностью заряженным Супером.

●  Атака: «Паровоз»

○  Из шляпы Чака вырывается облако пара, которое пронизывает врагов и наносит урон.

● Супер: «Чух-чух!»

○  Ставит на землю знак, который отбрасывает врагов и наносит им урон. Если Чак находится рядом со знаком, то делает рывок от одного знака к другому, нанося урон врагам по пути.

●  Гаджет: «Смена маршрута»

○  Чак убирает ближайший знак и полностью перезаряжает Супер.

●  Гаджет: «Призрачный поезд»

○  Во время следующего использования Супера Чак сможет проходить сквозь стены.

●  Звёздная сила: «Пит-стоп»

○  Увеличивает максимальное количество знаков на 1.

●  Звёздная сила: «Ваш билетик!»

○  Задевая противников во время использования Супера, Чак также отнимает у них 33 % боеприпасов.

Новый предмет: гиперзаряд

Гиперзаряд — это новый предмет, который можно разблокировать на 11-м уровне силы. На короткое время он делает бойца сильнее и увеличивает мощь его Супера.

Гиперзаряд заряжается по тому же принципу, что и Супер, только медленнее. Когда гиперзаряд будет готов к использованию, просто нажмите кнопку гиперзаряда, и вашего бойца окружат языки пламени и вспышки молний!

Первыми гиперзаряд получат Шелли, Кольт, Булл, Спайк, Джеки и Перл. Это будет происходить в разное время в течение следующих за обновлением недель.

Характеристики гиперзаряда для каждого бойца:

●  Шелли: «Двустволка»

○  Супер Шелли увеличивается на 33 %.

○  + 25 % к скорости, + 25 % к урону, + 15 % к щиту.

●  Кольт: «С двух рук»

○  Область действия Супера Кольта расширяется на 120 %.

○  + 30 % к скорости, + 30 % к урону, + 10 % к щиту.

●  Спайк: «Сезон цветения»

○  Область действия Супера увеличивается на 20 %.

○  + 30 % к скорости, + 20 % к урону, + 20 % к щиту.

●  Булл: «Стальные челюсти»

○  Во время использования Супера Булл получает на 80 % меньше урона.

○  + 25 % к скорости, + 10 % к урону, + 30 % к щиту.

●  Джеки: «Сейсмическое явление»

○  Супер Джеки замедляет ближайших противников на 1,5 с.

○  + 25 % к скорости, + 25 % к урону, + 15 % к щиту.

●  Перл: «Пиролиз»

○  Супер Перл поджигает землю на несколько секунд.

○  + 30 % к скорости, + 20 % к урону, + 20 % к щиту.

Сначала каждый гиперзаряд можно будет купить в магазине в составе коллекционных наборов за кристаллы или монеты, а по прошествии двух недель — на экране бойца за монеты.

Вы можете испытать гиперзаряды в событии «Гиперзарядный хаос» и даже получить гиперзаряд для Шелли БЕСПЛАТНО в награду за прохождение особого квеста! Подробности события доступны ниже.

Новые скины

Сезонные: «Пустошь»

●  Рейдер Корделиус (149 кристаллов / 5000 блингов).

●  Скорпион Виллоу (79 кристаллов / 2750 блингов).

●  Родео Хэнк (199 кристаллов).

●  Мародёрка Мэйси (149 кристаллов / 5000 блингов) | Скин силовой лиги.

Скины «Пустошь» станут доступны в начале сентября после начала сезона «Возвращение на ранчо».

Мини-тема: «Академия Brawl»

●  Болельщица Роза (149 кристаллов / 5000 блингов).

●  Спортсмен Сту (299 кристаллов).

●  Ботаник Скуик (149 кристаллов / 5000 блингов).

Мини-тема «Академия Brawl» и скины появятся в середине сентября.

Скины «Фабрика роботов» возвращаются!

●  Цезарь Сэм (149 кристаллов / 5000 блингов).

●  Лихая Лола (149 кристаллов / 5000 блингов).

●  Десперадо Поко (149 кристаллов / 5000 блингов).

Эти скины станут доступны в сентябре!

Переработка

●  Выскочка Эмз (29 кристаллов / 1000 блингов) | В прошлом «Студентка Эмз». Скин станет доступен после выхода обновления и войдёт в группу скинов «Академия Brawl».

●  Помощница Пенни (недоступен) | Изменения вступят в силу с выходом обновления.

Переработанные скины станут доступны после выхода обновления.

Прочее

●  Перл с перископом | Доступен на 70-м уровне Brawl Pass.

●  Эдгар-меха (299 кристаллов) | Появится в магазине в начале октября.

●  Ханбок Мэнди (149 кристаллов / 5000 блингов) | Появится в магазине в конце сентября.

●  Лунная Джанет (199 кристаллов) | Появится в магазине в конце сентября.

●  Винтажная Перл (29 кристаллов / 1000 блингов) | Появится в магазине в начале сезона.

●  Адский Чак (29 кристаллов / 1000 блингов) | Появится в магазине в середине октября.

Снаряжение

●  Новое снаряжение: «Заряд гаджета» (редкое)

○  Увеличивает количество использований выбранного гаджета с 3 до 4 за бой.

○  Доступно всем бойцам.

Элементы оформления

Значки

●  Набор значков для Перл.

●  Набор значков «Перл с перископом».

●  Перекати-поле, револьвер, рейдер Корделиус, скорпион Виллоу, родео Хэнк, мародёрка Мэйси.

●  Книжный червь, диплом, болельщица Роза, набор «Спортсмен Сту», ботаник Скуик.

●  Ханбок Мэнди, лунная Джанет, набор значков «Лунный фестиваль».

●  Набор значков «Эдгар-меха».

●  Набор значков для Чака.

●  Значки гиперзаряда для Шелли, Кольта, Булла, Спайка, Джеки и Перл.

Спреи

●  Перл.

●  Лёгкая цель, рейдер Корделиус, скорпион Виллоу, родео Хэнк, мародёрка Мэйси.

●  Набор спреев «Академия Brawl», болельщица Роза, спортсмен Сту, ботаник Скуик.

●  Ханбок Мэнди, лунная Джанет.

●  Эдгар-меха.

●  Чак.

●  Спреи гиперзаряда для Шелли, Кольта, Булла, Спайка, Джеки и Перл.

Иконки профиля

●  Иконки профиля для Перл.

●  Гиперзарядный логотип игры (анимированный!).

●  Рейдер Корделиус, скорпион Виллоу, родео Хэнк, мародёрка Мэйси.

●  Набор иконок профиля «Академия Brawl», болельщица Роза, спортсмен Сту, ботаник Скуик.

●  Ханбок Мэнди, лунная Джанет.

●  Эдгар-меха, меха.

●  Иконки профиля для Чака.

●  Набор хеллоуинских иконок профиля.

●  Анимированные гиперзарядные иконки профиля для Шелли, Кольта, Булла, Спайка, Джеки и Перл.

Титулы

●  Крутой замес! (Перл).

●  Маэстро (Чак).

Изменения баланса [1]

Усиления

●  Хэнк

○  Основной урон увеличен с 1800 до 2100.

○  Количество очков здоровья увеличено с 5400 до 5800.

●  Бастер

○  Количество очков здоровья увеличено с 4800 до 5200.

○  Основной урон увеличен с 1320 до 1440.

●  Байрон

○  Количество выстрелов для зарядки Супера уменьшено с 4 до 3.

●  Биби

○  Количество очков здоровья увеличено с 4600 до 4800.

●  Нани

○  Основной урон увеличен с 700 до 800.

●  Пайпер

○  Основной урон (максимальный) увеличен с 1520 до 1700.

○  Гаджет «Домашний рецепт»: самонаведение ослаблено на 33 %.

●  Мэнди

○  Основной урон увеличен с 1200 до 1300.

●  Леон

○  Количество очков здоровья увеличено с 3200 до 3400.

●  Сэнди

○  Количество выстрелов для зарядки Супера уменьшено с 7 до 6.

●  Фэнг

○  Повышенный урон от Супера увеличен с 1000 до 1200.

○  Немного увеличен заряд Супера, получаемый при использовании Супера.

●  Виллоу

○ Количество очков здоровья увеличено с 2500 до 2800

● Эдгар

○ Количество очков здоровья увеличено с 3000 до 3300

● Мортис

○ Длинный прыжок теперь заряжается вне зависимости от количества боеприпасов

Ослабления

●  Скуик

○  Время действия гаджета «Осадок» сокращено с 10 до 8 с.

○  Прирост урона при использовании звёздной силы «Цепная реакция» уменьшен с 20 до 15 %.

●  Бонни

○  Базовая скорость снаряда уменьшена с 4000 до 3800.

●  Ворон

○  Эффективность звёздной силы «Смертельный яд» уменьшена с 20 до 15 %

●  Тик

○  Скорость перезарядки основной атаки уменьшена на 4 % [5] [6].

●  Тара

  • Количество очков здоровья уменьшено с 3200 до 3100.

Нани

○  Время действия гаджета «Вернуть отправителю» уменьшено с 5 до 2 с.

Изменения карт, игровых режимов и очерёдности появления

В этом обновлении мы решили внести большие изменения в доступные игровые режимы и ячейки.

Мы убрали 5-ю и 6-ю ячейки. Режимы с контролированием карты значительно менее популярны, чем остальные. Мы хотим выяснить, как это изменение повлияет на время подбора противников — в особенности для игроков с большим количеством трофеев!

«Награда за поимку», «Ограбление» и «Горячая зона» будут по-прежнему доступны в дружеских комнатах и режиме создания карт.

Из списка режимов, доступных в выходные, исчезнут «Бой с боссом», «Большая игра» и «Роборубка», но в ротации будет больше режимов — в том числе «Ограбление», «Горячая зона» и режимы, перечисленные выше (с квестом на 500 жетонов)!

1-я ячейка: «Столкновение» (парное и одиночное) | Всего карт: 8

●  Добавлено

○  Пересохшее русло

○  Темный проход

●  Убрано

○  Двойная проблема

○  Опалённый камень

2-я ячейка:с | Всего карт: 8

●  Добавлено

○  По камушкам (новая)

○  Пенальти

●  Убрано

○  Пляжный волейбол

○  В центре внимания

3-я ячейка: «Захват кристаллов» и «Нокаут»

●  Захват кристаллов

○  Добавлено

■  Конечная станция (новая)

○  Убрано

■  Кристальный форт

■  Сельский клуб

■  Поганковая западня

■  Подрыв

■  Вагонетка без тормозов

●  Нокаут

○  Убрано

■  Бурные ключи

■  Омут

■  Разумный компромисс

■  Место удара

4-я ячейка: «Зачистка» и «Осада» | Ячейка сообщества

● Зачистка

○  Добавлено

■  Слоёный торт (новая)

○  Убрано

■  Кремовый торт

■  Засуха

■  Змеиные степи

■  Укрытие

■  Гранд-канал

●  Осада

○  Добавлено

■  Ботобойня

■  Сборка на месте

■  Болты и гайки

■  Заводская лихорадка

Только дружеские комнаты

●  Награда за поимку | Всего карт: 4

○  Падающая звезда

○  Кремовый торт

○  Гранд-канал

○  Засуха

●  Ограбление | Всего карт: 4

○  Горячая кукуруза

○  Пороховой каньон

○  Надёжное укрытие

○  Пит-стоп

●  Горячая зона | Всего карт: 4

○  Открыто!

○  Огненное кольцо

○  Муравьиные бега

○  Разрыв

Соревновательные (силовая лига / Лига клубов)

●  Вместо «Награды за поимку» теперь «Зачистка»

●  «Ограбления» и «Горячей зоны» пока не будет

●  Пул карт будет ограничен двумя картами / режимами:

○  Броулбол

■  Дворовой чемпионат

■  Филдгол

○  Захват кристаллов

■  Роковая шахта

■  Вжух-вжух

○  Нокаут

■  Ущелье Золотой руки

■  Живописный утёс

○  Зачистка

■  Неумолимый рок

■  Падающая звезда

Изменения игровой среды

●  Добавлено

○  Ранчо | Новое

○  Фабрика роботов

○  Фабрика роботов (столкновение)

○  Станция призраков

○  Барахолка

●  Убрано

○  Корабль Дэррила

○  Велоцираптопарк

○  Бой в джунглях

Исправление ошибок

●  Исправлена ошибка, из-за которой неправильно отображалась анимация Ворона-феникса в воздухе.

●  Исправлена ошибка, из-за которой неправильно отображались длинные коды авторов.

●  Исправлена ошибка, из-за которой смена ориентации устройства могла привести к выходу из лобби матча силовой лиги.

●  Исправлена ошибка, из-за которой не регистрировалось нажатие в определённых местах на экране квестов.

●  Исправлена ошибка с победной анимацией Джанет.

Прочее

●  Скины «Спортсмен Сту» и «Эдгар-меха» получат новый эффект, который будет отображаться при победе над вражеским бойцом. Мы планируем добавить эти эффекты ко всем существующим и будущим скинам за 299 кристаллов.

Системные изменения

●  Ежедневный сброс теперь происходит в одно и то же время для всех игроков и включает:

○  Обновление квестов дня.

○  Обновление призов Старр.

○  Обновление акций в магазине.

●  Изменение уровней силы

○  Сила бойцов теперь увеличивается на 5–10 % с каждым новым уровнем силы.

●  Изменение квестов

○  При обновлении мультиквеста вы теперь будете получать новый мультиквест с совершенно другими бойцами.

●  Событие «Гиперзарядный хаос»

○  Ограниченное по времени событие, в котором игроки могут испытать новые гиперзаряды в деле, играя одним из шести бойцов с доступным гиперзарядом.

○  Все бойцы будут на 11-м уровне силы с полностью разблокированными гаджетами, звёздными силами, снаряжением и гиперзарядом.

○  В начале каждого матча игрок получит случайного бойца.

○  Режим выбирается случайным образом из пула режимов 3 на 3.

○  Событие будет включать эксклюзивный квест, позволяющий разблокировать гиперзаряд для Шелли бесплатно!

●  Коллекционные наборы с гиперзарядом

○  Гиперзаряды для каждого из следующих бойцов будут появляться по одному в неделю после обновления: Кольт, Булл, Спайк, Джеки, Шелли и Перл.

○  Коллекционные наборы, содержащие крутые тематические элементы оформления, — это первая возможность получить гиперзаряды в игре.

■  Тематические элементы оформления включают значок, спрей и особую анимированную иконку профиля.

○  Коллекционные наборы можно купить за 9600 монет / 299 кристаллов, если ваш боец достиг 11-го уровня силы.

■  Если боец не достиг 11-го уровня силы, коллекционный набор будет также включать необходимые для повышения уровня предметы со скидкой.

○  Через две недели после выхода коллекционного набора гиперзаряд можно будет купить на экране бойца за 5000 монет.

●  Изменение призов Старр

○  Гиперзаряды будут добавлены в призы Старр примерно в середине сезона.

■  Игроки смогут получить гиперзаряд, даже если боец не достиг 11-го уровня силы.

○  Количество удвоителей жетонов уменьшено.