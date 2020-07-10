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10 июл. 2020 г.
Blog – Brawl Stars

Техническое обслуживание: Настройки города!

Техническое обслуживание

Привет, Бравлеры! Сегодня утром (08/07/2020) было техническое обслуживание которые улучшило Суперсити!

  • Регулирование уровня сложности и равновесия для "Разгрома Суперсити"

    • Нормальный уровень сложности теперь легче.

    • Замедления и оглушения теперь менее эффективны против Мегамонстра.

    • Когда в ярости, Мегамонстр теперь неуязвим к замедлениям, оглушениям и отталкиваниям.

  • Исправлена ошибка в "Разгрома Суперсити", которая не позволяла мегамонстру правильно нацеливаться на здания.

  • Исправлена ошибка, позволявшая Вольту активировать свой Супер без траты заряда.

  • Исправлена ошибка, которая не позволяла Дэррилу использовать свой Супер для пересечения воды.