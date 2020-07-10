Привет, Бравлеры! Сегодня утром (08/07/2020) было техническое обслуживание которые улучшило Суперсити!
Регулирование уровня сложности и равновесия для "Разгрома Суперсити"
Нормальный уровень сложности теперь легче.
Замедления и оглушения теперь менее эффективны против Мегамонстра.
Когда в ярости, Мегамонстр теперь неуязвим к замедлениям, оглушениям и отталкиваниям.
Исправлена ошибка в "Разгрома Суперсити", которая не позволяла мегамонстру правильно нацеливаться на здания.
Исправлена ошибка, позволявшая Вольту активировать свой Супер без траты заряда.
Исправлена ошибка, которая не позволяла Дэррилу использовать свой Супер для пересечения воды.