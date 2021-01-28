Техническое обслуживание в курсе! Мы сделаем пару исправлений матчмейкинга и исправим пару ошибок связаны со скинами. Мы скоро вернемся!



Общее количество трофеев теперь учитывается в событиях сообщества (в дополнение к трофеям Бойцов).



Исправления ошибок



Приглашения в игровую комнату теперь можно отправлять друзьям, которые подключены через приложение LINE.



Исправлена ошибка с калькулятором урона в Входе в Старр Парк.



Исправлена ошибка, из-за которой все только что добавленные гаджеты отображали значок гаджета Эдгара.



Исправлена ошибка, когда карта Дворовый Чемпионат имела такое же расположение карты, как и Encirclement



Исправлена ошибка, когда Тёмный Корсар Карл не появлялся в предложениях в Магазине.

