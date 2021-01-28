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28 янв. 2021 г.
Blog – Brawl Stars

Техническое обслуживание!

Техническое обслуживание в курсе! Мы сделаем пару исправлений матчмейкинга и исправим пару ошибок связаны со скинами. Мы скоро вернемся!

  • Общее количество трофеев теперь учитывается в событиях сообщества (в дополнение к трофеям Бойцов).

  • Исправления ошибок

  • Приглашения в игровую комнату теперь можно отправлять друзьям, которые подключены через приложение LINE.

  • Исправлена ошибка с калькулятором урона в Входе в Старр Парк.

  • Исправлена ошибка, из-за которой все только что добавленные гаджеты отображали значок гаджета Эдгара.

  • Исправлена ошибка, когда карта Дворовый Чемпионат имела такое же расположение карты, как и Encirclement

  • Исправлена ошибка, когда Тёмный Корсар Карл не появлялся в предложениях в Магазине.

  • Исправлена ошибка, связанная с отсутствием у Тёмного Корсара Карла соответствующего пиратского VFX