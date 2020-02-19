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19 февр. 2020 г.
Blog – Brawl Stars

Изменения Баланса

Изменения Баланса в пути!

Кольт

  • Увеличен урон от основной атаки с 300 до 320

  • Увеличен урон Супера с 300 до 320

Динамайк

  • Увеличен урон от основной атаки с 760 до 800

Эль Примо

  • Увеличено здоровье с 5800 до 6000

ЕМЗ

  • Увеличено здоровье с 3600 до 3800

  • Исцеление от 2-ой Звездной Силы (пассивка) с каждого противника увеличено с 300 до 400

Фрэнк

  • Увеличено здоровье с 6100 до 6400

Леон

  • Увеличен урон от основной атаки с 103 до 178 на максимальной дальности

Пэм

  • Увеличено здоровье с 4500 до 4800

Поко

  • Увеличено здоровье с 3800 до 4000

Спайк

  • Увеличен урон от основной атаки с 480 до 520

Тик

  • Увеличен урон от основной атаки с 640 до 680

8-БИТ

  • 8-Бит больше не имеет неуязвимости после возрождения от 2-ой пассивки

Беа

  • Теперь «Медовая Броня» срабатывает только один раз за матч

  • Длительность щита неуязвимости после срабатывания Медовой Брони была увеличена с 0,6 до 1,0 секунды.

Карл

  • Щит второй пассивки уменьшен с 40% до 30%

Дэррил

  • Длительность щита уменьшена с 2,5 до 0,9 секунды.

Мистер П

  • Дальность основной атаки уменьшена на 12,5%