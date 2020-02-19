Кольт
Увеличен урон от основной атаки с 300 до 320
Увеличен урон Супера с 300 до 320
Динамайк
Увеличен урон от основной атаки с 760 до 800
Эль Примо
Увеличено здоровье с 5800 до 6000
ЕМЗ
Увеличено здоровье с 3600 до 3800
Исцеление от 2-ой Звездной Силы (пассивка) с каждого противника увеличено с 300 до 400
Фрэнк
Увеличено здоровье с 6100 до 6400
Леон
Увеличен урон от основной атаки с 103 до 178 на максимальной дальности
Пэм
Увеличено здоровье с 4500 до 4800
Поко
Увеличено здоровье с 3800 до 4000
Спайк
Увеличен урон от основной атаки с 480 до 520
Тик
Увеличен урон от основной атаки с 640 до 680
8-БИТ
8-Бит больше не имеет неуязвимости после возрождения от 2-ой пассивки
Беа
Теперь «Медовая Броня» срабатывает только один раз за матч
Длительность щита неуязвимости после срабатывания Медовой Брони была увеличена с 0,6 до 1,0 секунды.
Карл
Щит второй пассивки уменьшен с 40% до 30%
Дэррил
Длительность щита уменьшена с 2,5 до 0,9 секунды.
Мистер П
Дальность основной атаки уменьшена на 12,5%