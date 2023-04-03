Техническое обслуживание - 3 апреля

Больше исправлений для Виллоу! ;_;

Исправления в ее звуковых и визуальных эффектах

Исправления в логике ее атаки (теперь она может ломать ломающиеся предметы!)

Техническое обслуживание - 30 марта

Перед тем, как Виллоу присоединится к нам, мы исправляем несколько ошибок, связанных с ее механикой, и внесем некоторые изменения:

Исправления некоторых ошибок, связанных с контролем сознания

Главная атака Виллоу теперь наносит урон сразу при попадании

Зарядка супера Виллоу теперь немного быстрее, снижена с 5 до 4 попаданий

Техническое обслуживание - 8 марта

Мы удаляем интеграцию LINE мессенджера с Brawl Stars, поэтому вы больше не сможете добавлять своих друзей с помощью LINE. Игрокам не нужно предпринимать никаких действий по этому поводу.

Причина, по которой мы это делаем, заключается в том, что эта интеграция приводила к сбоям в игре у некоторых игроков.



Важно отметить, что:

Вы потеряете друзей, добавленных через LINE Messenger.

Вы не потеряете прогресс вашего аккаунта

Другие исправления:



Исправлено неправильное сохранение настроек в профиле игрока и сброс иконок боевой карты

Исправлена проблема со спаунами Парном Столкновении для двух новых карт

Удалены неразрушаемые стены из режима Баскетбой

Улучшено несколько карт с неразрушаемыми стенами (включая карты Броулбол и Дуэли)

Исправлены "призрачные" запросы друзей для некоторых игроков

Локализованные названия титулов Мастерства были изменены - теперь они ближе к английскому варианту (если это подходит по смыслу)

Исправления в дополнительном обновлении уже доступны на Андроид и на IOS:

Исправлено воспроизведение фразы Шелли для других бойцов независимо от того, какой боец выбран в качестве любимого.

Исправлена проблема, при которой нажатие на профиль из запросов друзей или предложенных друзей приводило к вылету из игры

Исправлены визуальные проблемы в магазине и на начальном экране боя

Исправлена редкая проблема сбоя при редактировании собственного профиля

Исправлена редкая проблема сбоя при использовании супера Грея

Убрано предупреждение о подключении в начале битвы для производительных устройств

Новый Боец: R-T (Хроматический)

Атака: Метка\Белый Шум R-Т делает одиночный выстрел, помечающий цель. Если помеченный боец получит урон, метка исчезнет, а нанесённый урон увеличится. Если разделен, то R-Т и его ноги генерируют мощный электромагнитный импульс, нанося урон всем целям рядом.

Супер: Игры в прятки\Радиоволны Если не разделен, R-Т разделяется надвое, оставляя ноги позади. И R-T, и его ноги обладают мощной атакой малой дальности, помечающей врагов. Скорость передвижения разделённого R-T увеличивается. Если разделен R-T мгновенно телепортируется к своим ногам и восстанавливает форму, исцеляя себя на 1000 ед. здоровья.

Гаджет: По Линейке Разделённый R-T посылает сигнал ногам, который замедляет вражеских бойцов на своём пути и наносит им 500 ед. урона

Гаджет: Взлом! Немедленно активирует все метки на вражеских бойцах, нанося урон.

Звездная Сила: Recording При разделении R-T и его ноги получают на 20 % меньше урона

Звездная Сила: Подсчет в уме

Метки действуют на 3 с. дольше.

Новый Боец: Виллоу (Мифический)

Атака:: Проклятие фонаря Виллоу бросает фонарь, нанося урон задетым врагам с течением времени.

Супер: Наговор Виллоу стреляет головастиком, полностью исцеляя вражеского бойца и захватывая его разум при попадании, что позволяет ей управлять им и использовать его основную атаку. Эффект длится 4 с. и пропадает при уменьшении запаса здоровья цели до 30%.

Гаджет: Заклинание Урон от следующего проклятия фонаря увеличивается на 500 ед. Враги получают урон мгновенно, а не с течением времени.

Гаджет: Нырок Виллоу скрывается на 2 с., в течение которых она не может быть выбрана в качестве цели или совершить какое-либо действие.

Звездная Сила: Любовь Слепа Проклятие фонаря также снижает скорость перезарядки задетых бойцов на 25 %

Звездная Сила: Одержимость Скорость передвижения врагов увеличивается на 75 %, пока их разум под контролем.



Новые Скины

Сезон 17: : Случай в Инфоцентре - Скины Лицензия на Бой

Эль Мажордом (Бравл Пасс Уровень 1, 79 Кристаллов)

Алый R-T (Бравл Пасс Уровень 70, 149 Кристаллов)

Бабочка Пайпер (Силовая Лига, 25,000 Звездных Очков/149 Кристаллов)

Детектив Грей (79 Кристаллов)

Детектив Грей: Весия “Нуар” (Доступен после покупки Детектив Грей - 29 Кристаллов)

Бродячий Кот Булл (149 Кристаллов)

Клан Аякаси

Они Отис (149 Кристаллов)

Тэнгу Майк (149 Кристаллов)

Кицунэ Лола (149 Кристаллов)

Ремодели

Зайка Пенни (79 Кристаллов)

Темная Зайка Пенни (10,000 Звездных Очков, 79 Кристаллов)

Тануки Джесси (149 Кристаллов)

Летняя Джесси (79 Кристаллов)

Больше скинов!

Колокольчик Нани (79 Кристаллов) | Кроличья Бригада

Султан Карл (149 Кристаллов) | Lunar Brawl

Поп-Звезда Джанет (79 Кристаллов)

Призрачный Рыцарь Фрэнк (149 Кристаллов) | Supercell MAKE

Патрульный R-T (29 Кристаллов)

Аксель Виллоу (29 Кристаллов)

Золотые/Серебрянные Скины

Гас

Грей

Честер

Сэм

Бастер

Мэнди





Мастерство

Что такое Мастерство?

Мастерство - это новая форма прогресса. Она заменит текущую систему Уровней Опыта. Ваш текущий уровень опыта будет сохранен и видим в секции Наследие из Профайла Игрока.

Все довольно просто: вы получаете очки за конкретного бойца, которым играете, выигрывая трофейные матчи или раунды (Силовая Лига и Клубная лига). Набранные очки умножаются в зависимости от вашего текущего уровня трофеев и ранга Силовой Лиги, а также если вы стали Звездным игроком матча. Чем выше ваш уровень трофеев, ранг Силовой или Клубной Лиги - тем больше очков мастерства вы получаете за победу. Учитывая наш предыдущий опыт с квестами и то, как сложно бывает создать значимые квесты ("Сделай пасс"?!), целью которых все же является победа в игре, мы решили использовать чистые критерии победы, вместо специфических квестов.

Звездные игроки получают на 20% больше мастерства за матч.

Что еще важного?

Все начинают на уровне начальном уровне мастерства

Очки мастерства(или уровни) зарабатываются на каждого бойца отдельно

Очки мастерства(или уровни) будут только повышаться, вы не будете терять очки в случае проигрыша*

Очки мастерства(или уровни) не сбрасываются(как трофеи в конце Пути Славы)

Есть дневная норма получения очков мастерства, как и в случае с опытом. Чтобы обеспечить здравое время потраченное на прокачку за день и убедиться, что никто не будет сходить с ума! Если вы достигли дневного потолка…может пришло время отдохнуть? :D



* Чтобы раскрыть мотивацию этого решения: нашей целью было создать систему, которая была бы всеохватной и доступной, а не создавать новую систему, которая будет интересна лишь немногим игрокам. Логика заключается в том, что если вы играете за бойца достаточно долго, чтобы получить наивысший уровень мастерства, у вас также будет больше шансов действительно повысить навыки игры за данного бойца в процессе.

Что дает статус Мастера Бойца?

Новая крутая иконка, которая отображается в начале боя и в профиле Бойца

Каждый уровень мастерства открывает награды, в зависимости от редкости бойца: некоторые бойцы имеют лучшие награды за прогресс, чем другие.

Награды на начальных уровнях зависят от прогреса (монеты, очки силы, кредиты). Хроматические кредиты доступны только на пути мастерства хроматического браулера.

Награды на высших уровнях - эксклюзивные косметические предметы (новый значок, дополнительная картинка профиля и нововведение - титулы!)





Новое оформление начала боя

С момента глобального запуска Brawl Stars в 2018 году экран начала сражения практически не менялся, и мы решили, что пришло время внести некоторые улучшения. Новое оформление начала боя будет включать обзор карты, а затем показывать более подробную информацию о Боевых Картах игроков, которые вступают в матч. Оформление будет иметь немного разные форматы в зависимости от режима игры

Боевая Карта

Боевая Карта игрока представляет собой сочетание заранее определенной информации и пользовательских элементов, настраиваемых вами. На Карточке игрока отображаются следующие элементы:

Имя игрока в цвете Имя вашей учетной записи

Звание игрока* Разблокируется на последнем уровне мастерства. После разблокировки может быть использован с любым бойцом.

Уровень славы Должен быть сначала разблокирован

Уровень мастерства Использует ваш текущий уровень мастерства с используемым бойцом.

Скин Бойца Использует ваш текущий боец и текущий скин

Пин Любой пин, который вы когда-либо разблокировали, может быть использован - даже если он специфичен для конкретного бойца.

Иконка профиля Можно использовать любую разблокированную картинку профиля - можно использовать две одновременно



Новые косметические предметы



Пины

ФЕЙСПАЛМ ПИНЫ ДЛЯ ВСЕХ БОЙЦОВ

Пины для скинов :

Бабочка Пайпер, Детектив Грей, Эль Мажордом, Бродячий Кот Булл, Колокольчик Нани, Поп-Звезда Джанет, Султан Карл, Кицунэ Лола, Тэнгу Майк, Они Отис, Призрачный Рыцарь Фрэнк, Щелкунчик Гэйл, Архизлодейка Беа, Инфернальный Бо, Бо-Гор, Гладиатор Колетт, Диджей 3.M.Z

Пины Мероприятий:

Пасха, День Святого Патрика, Лунный Фестиваль (2 ), Поп-Звезда, Esports бойцы (2 ), Зайка и Темная Зайка Пенни

Новые спреи

Brawl Pass (2)

Специальные спреи бойцов: Гэйл, Вольт, Лу, Колетт, Гавс, Белль, Базз, Лола, Ева, Фэнг, Джанет, Отис, Сэм, Бастер, Мэнди, Р-T

Спреи скинов (6)

Спреи событий (6)

Значки профиля

Brawl Pass (2)

Уникальные значки профиля для всех бойцов (на пути мастерства)

Значки Скинов (5)

Значки событий (7)

НОВИНКА: Титулы

66 Новых титулов (на пути мастерства)

Изменения баланса

Баффы

Сэнди Базовая атака - урон - 860 → 900 Сэнди на некоторое время выпал из меты как из-за предыдущих изменений, так и из-за набора карт. Вернув немного мощи в его базовую атаку, он сможет эффективно сражаться с бОльшим количеством бойцов, сохраняя при этом полезность своего Супера. Посмотрим, будет ли он после этого спящим.

Байрон Базовая атака - Скорость перезарядки - 1600ms → 1450ms Наш любимый торговец змеиным эликсиром обнаружил, что его бизнес пошел на спад после предыдущего ослабления перезарядки. Хотя мы не хотим, чтобы он был таким же универсальным, как раньше, очевидно, что мы зашли слишком далеко, и возврат половины этого улучшения должен позволить ему быть лучшим выбором в определенных ситуациях.



Нерфы

Грэй Супер - товарищи по команде больше не телепортируется мгновенно Скажи "Сыр". Грей вводит в игру всевозможные вариации сыра, самым популярным из которых является комбо Грей, Джеки, Бо. Хотя нам очень нравятся яркие розыгрыши, которые Грэй сам может сделать с помощью своего супера, это не обязательно должно распространяться на его товарищей по команде.

Сэм Супер - урон - 1400 → 1200 Тук тук... ой, я же уже так шутил в последнем патч-ноуте. Ну что ж, он слишком хорош в стрельбе перчатками по бойцам с низким уровнем здоровья, и теперь ему придется подходить ближе, чтобы уничтожить бойцов.

Отис Базовая атака - 3400 → 3200 Вам знакомо это чувство, когда вы выбираете последним в матче Силовой лиги, и ваш мозг вроде как рисует пустоту, но вдруг вы видите, как появляется кальмароподобное, плюющееся чернилами, заглушающее существо с ангельским хором на заднем плане? Мне показалось? В общем, Отис был слишком универсален в последнем обновлении, особенно в игре на более высоких уровнях. У него очень мало плохих карт и матчей, поэтому снижение его урона позволит сохранить универсальность, но снизить его опасность.

Гром Базовый урон 1160 →1060 Он был основным метателем на большинстве карт благодаря высокой эффективности, которая станет еще более очевидной после добавления неразрушаемых стен. Предварительное снижение его урона позволит другим метателям также получить часть вашего драгоценного внимания.

Поко Базовая атака - 4000 → 3700 Соло Поко слишком эффективно рвет перепонки, и изменение стен усилит это. Для бойца, в наборе которого так много исцеления, ему не нужно быть таким сильным, поэтому мы немного снижаем этот показатель.



Переработка

БО Гаджет - Супертотем - больше не заряжает супер пассивно, но ускоряет заряд суперов внутри тотема для товарищей по команде на 50%. Площадь гаджета увеличена на 100% В связи с вышеизложенным, тотем Бо стал постоянной занозой в ж... я имею в виду проблемой. Раньше его активно использовала Нани, а теперь - Грей/Бо/x. Хотя это очень умно, это предоставляет очень мало возможностей для контры, и неприятно быть на стороне получателя. Если полностью изменить механику, то игроки будут вознаграждаться за то, что они попадают по цели, а не стоят неподвижно в круге, что кажется гораздо лучшим опытом для обеих сторон.



Новое постоянное событие: События сообщества

В этом обновлении мы вводим новый раздел "Особые события", который открывается при получении 350 трофеев и включает в себя два (2) игровых режима в ежедневной ротации. Сообщество сможет выбрать другой игровой режим для предстоящего сезона через опрос в социальных сетях.

Первыми будут представлены следующие игровые режимы:

Дуэли

Баскетбой

Возвращение: Неразрушимые стены

Неразрушимые стены возвращаются в Brawl Stars и будут присутствовать на большинстве наших старых карт. Если вы не были на ранних этапах Brawl Stars, когда неразрушимые стены были чем-то особенным, то все очень просто: это стены. Они неразрушимы. Точка. В сочетании с некоторыми изменениями баланса, мы надеемся, что повторное введение Неразрушимых стен значительно встряхнет ситуацию, и некоторые карты станут гораздо более дружелюбным местом для персонажей с небольшим радиусом атаки или метательней. ❤️

Примечание: Неразрушимые стены в Броулбол и Баскетбой не разрушаются во время овертайма.

Карты

Мы приняли несколько решений, касающихся карт: лучшие пять (5) карт в каждом режиме игры останутся в игре.

В то же время мы решили увеличить количество карт с семи (7) до восьми (8) на каждый игровой режим, что на практике означает, что если вы играете только в определенные дни (допустим, в выходные), вы все равно будете получать разнообразные карты каждую неделю. Чтобы дополнить набор карт, мы вновь представим некоторые старые классические карты и новые карты, созданные нашим сообществом.

В новом разделе "События сообщества" будут представлены четыре (4) карты для каждого режима игры, в общей сложности восемь (8) карт в ротации, и все карты в этом разделе новые: мы учли отзывы сообщества о предыдущих картах "Дуэли" в этих новых картах и сделали каждую из них более отличительной, включая карту, которая, несомненно, вызовет споры: "Мрачный остров".

Мы также перенесли места возрождения для всех карт "Дуэли" вперед, чтобы сэкономить драгоценное время и быстрее приступить к бою. Новые карты Баскетбой имели схожую философию: (буквально) меньшее пространство для дизайна создавало ситуацию, когда многие карты казались одинаковыми или, по крайней мере, похожими. Новые карты имеют гораздо более четкий дизайн с более или менее очевидными мета-последствиями.

Баскетбой •Танцы на крыше (новая), •Форт с корзиной (новая), •Железный занавес (новая), •Зелёные луга (новая).

Награда за поимку Активные: •Кремовый торт, •Руины храма, •Засуха, •Падающая звезда, •Гранд-канал, •Перекрёстки (новая), •Негде спрятаться (новая), •Железная схватка (новая). Исключённые: •Царь горы, •Укрытие, •Багряный рай (только дружеские бои).

Броулбол Активные: •Дворовой чемпионат, •Игольное ушко, •Зловредные поля, •Суперпляж, •Пляжный волейбол, •Филдгол, •Круговое движение (новая), •Железный коридор (новая). Исключённые: •В центре внимания, •Солнечный футбол,

Дуэли •Железный стержень (новая), •Мрачный остров (новая), •Четыре озера (новая), •Могура Татаки (новая).

Захват кристаллов Активные: •Кристальная аркада, •Вжух-вжух, •Кристальный форт, •Роковая шахта, •Вагонетка без тормозов, •Острый угол, •Четыре двери (новая), •Жёсткий центр (новая). Исключённые: •Подземная закусочная, •Подрыв.

Ограбление Активные: •Взятие моста, •Горячая картошка, •Пороховой каньон, •Пит-стоп, •Надёжное укрытие, •Любители укрытий, •Внеплановое ограбление (новая), •Центр управления (новая). Исключённые: •Штормовое кольцо, •Бросок кобры.

Горячая зона Активные: •Параллельная игра, •Огненное кольцо, •Муравьиные бега, •Открытая зона, •Разрыв, •Триумвират, •Час пик (новая), •Железная крышка (новая). Исключённые: •Лопасти, •Порядок и хаос.

Нокаут Активные: •Место удара, •Ущелье Золотой руки, •Живописный утёс, •В чистом поле, •Пылающий феникс, •Бурные ключи, •Разумный компромисс (новая), •Шаг за шагом (новая). Исключённые: •Берег реки, •Свежий взгляд,

Столкновение Активные: •Озеро мертвецов, •Опалённый камень, •Потасовка в Рокуолле, •Всё или ничего, •Кислотные озёра, •Двойная проблема, •Жёсткие границы (новая), •Процветающие полюса (новая). Исключённые: •Темный проход, •Штольня.

Рейтинговые (силовая лига / Лига клубов)

•Награда за поимку: «Гранд-канал», «Падающая звезда», «Негде спрятаться»,

•Броулбол: «Пляжный волейбол», «Игольное ушко», «Железный коридор»,

•Захват кристаллов: «Роковая шахта», «Вжух-вжух», «Острый угол»,

•Ограбление: «Пороховой каньон», «Надёжное укрытие», «Центр управления»,

•Горячая зона: «Разрыв», «Огненное кольцо», «Железная крышка».

•Нокаут: «Пылающий феникс», «В чистом поле», «Живописный утёс».

Оформление карт

Добавлено:

•Инфоцентр (новое),

•«Крыша» (новое) | баскетбой,

•Базар Тары.

Убрано:

•Морг Мортиса (обычные режимы),

•Морг Мортиса (столкновение),

•Станция призраков,

•Зимний отель,

•Файтинг.

Обновленные классы бойцов

Основываясь на отзывах сообщества, мы решили расширить существующие классы бойцов в этом обновлении, чтобы сделать ситуацию более понятной для всех.

Урон, Диллеры Урона

Основная роль бойцов Урона в игре - наносить урон вражеской команде и целям. Если их не контролировать, они представляют собой постоянную угрозу для команды. Дилеры урона могут либо наносить постоянный урон, либо разрывной урон. Как правило, дилеры урона обладают хорошим сочетанием урона и живучести. Благодаря своему потенциалу урона они лучше всего подходят для борьбы с танками и ассасинами, но могут противостоять стрелкам и артиллеристам.

Убийцы

У убийц есть способности, входящие в их основной набор умений, которые позволяют им сократить расстояние до цели и уничтожить ее, нанося высокий урон. Большинство, но не все, убийцы имеют относительно низкое здоровье и полагаются на свои умения, чтобы остаться в живых и выбраться из трудных ситуаций - но если с ними не бороться, они могут в одиночку уничтожить тыл вражеской команды. Убийцы сильны против стрелков и артиллерии и обладают огромным потенциалом для того, чтобы тащить команду в одиночку, но им сложно противостоять танкам и нужно опасаться дилеров урона.

Стрелок (новый)

Меткие стрелки наносят большой урон на очень больших расстояниях. Они обычно используют однозарядные снаряды, имеют низкий темп стрельбы и медленную скорость перезарядки. Меткие стрелки не могут полагаться на свое здоровье, но большинство из них обладают вторичными навыками, которые позволяют им хотя бы на время избежать близких столкновений с другими бойцами. Меткие стрелки сильны против большинства классов на дальней дистанции, но им не хватает постоянного DPS для борьбы с танками. На ближней дистанции со стрелками могут справиться все другие классы, но из-за низкого количества здоровья они особенно уязвимы для убийц и артиллерии (если находятся в зоне досягаемости).

Артиллерия (новый)

Артиллеристы бросают или стреляют снарядами через препятствия и стены и, следовательно, могут очень эффективно использовать окружающую среду. Они обычно имеют малое количество здоровья и сочетают в себе элементы контроля и урона. Их урону обычно не хватает урона и останавливающей силы, поэтому им трудно справляться с танками и убийцами. Однако их уникальная способность использовать стены может сделать их очень неприятными в бою, а постоянный урон делает практически невозможным восстановление здоровья.

Танк

Танки могут выдержать значительный урон либо благодаря наибольшему количеству здоровья среди всех бойцов в игре, либо благодаря комбинации пассивных и активных умений, которые позволяют им выжить. Танки обычно очень сильны в боях на ближней дистанции и напрямую противостоят убийцам. Они имеют неплохие шансы против артиллерии/стрелков, если им удается подобраться достаточно близко, но восприимчивы к высокому урону, наносимому дилерами урона, которые напрямую противостоят им.

Поддержка

Основные умения бойцов поддержки строятся вокруг поддержки своих команд различными способами. Они могут либо лечить свою команду, либо использовать другие способности, чтобы помочь дружественным бойцам, увеличивая их шансы на победу. Бойцы поддержки, как правило, имеют низкий урон, но хорошие показатели здоровья и/или живучести, и являются целью для любого бойца с высоким уроном - в первую очередь для дилеров урона, убийц, стрелков и танков.

Контролер (новый)

Основные умения контроллеров построены на идее контроля определенных участков карты, либо закрывая их проактивно, либо реагируя на них с помощью способностей поражения по зоне (AoE), что позволяет их команде использовать преимущества смещенных позиций противника. Контролеры обычно имеют достаточное количество здоровья и могут варьировать урон от серийных и постоянных ударов.

Исправления ошибок

Исправлено несколько скинов VFX

Исправлены различные проблемы с локализацией

Исправлено отсутствие анимации некоторых значков при использовании в чатах

Другое