Техническое обслуживание - 12 июня

Изменения Баланса

Хэнк

Уменьшен урон от основной атаки с 2000 → 1800

Уменьшение базового HP с 6000 → 5000

Исправление ошибок

Исправлена ошибка, из-за которой Хэнк наносил слишком много урона благодаря источникам баффа (кубикам усиления, Снаряжение и т.д.).

Исправлены коэффициенты урона Супера Хэнка при повышении уровня силы

Исправлена ошибка, при которой Хэнк использовал Супер вплотную к противнику и наносил больше урона, чем должен был.

Заряд супера Хэнка теперь зависит от нанесенного урона

Исправлен VO Хэнка при получении урона



Техническое обслуживание - 6 июня

Изменения Баланса

Бафф

Тара

Базовый Урон за карту: 440→480

Карт для зарядки Супера : 12 -> 11

Мортис

Базовый Урон: 900 -> 940

Виллоу

Враги, контролируемые разумом Виллоу, теперь не получают зарядку супера от попаданий

Увеличена дистанция супера 23→25

Виллоу теперь получает на 25% меньше урона, когда контролирует разум врага

8-Бит

Базовое Здоровье: 4800 -> 5000

Нерф

Джанет

Гаджет - Мощные Басы - Турель HP 1500 -> 1000

Гаджет - Мощные Басы - Турель теряет больше здоровья 50 -> 100 (100 hp в секунду)

Базовый Урон: 1000 -> 940

Попаданий для зарядки супера : 6→7



Макс

Базовое HP: 3200 -> 3000

Базовый Урон: 340→320

Супер: 13 попаданий->14 попаданий



Мэг

Меха hp: 4000→3700

Гаджет: Источник Питания - 450 -> 300 лечение



Шелли

Звездая сила - Контузия - Замедление 4.5 -> 2 сек

Базовое HP 3800 -> 3700

Вольт

Гаджет - Силовой Щит - Длительность 5 -> 2 сек

Гаджет - Силовой Щит - Снижение урона 80 -> 50%

Пенни

Гаджет - Бочка Соли - 2000 -> 1500 HP

Базовое HP: 3400 -> 3200

Эш

Базовое HP: 5400 -> 5200

Беа

Зарядка супера: 3 попаданий -> 4 попаданий

Исправление Багов



Исправлена ошибка с контролем разума Виллоу в Броулбол

Исправлена ошибка с неправильными значениями урона Хэнка





Опциональное обновление для Android - 31 мая

Добавлена кнопка, позволяющая игрокам отклонить сообщение о предложении скина Силовой Лиги при его разблокировке



Техническое обслуживание - 23 Мая

Изменения сброса Трофейной Лиги

Продолжительность Трофейной Лиги увеличена с 2 недель до 4 недель

Сброс количества бойцов уменьшен с 20 до 10 бойцов.

Добавлен "дополнительный" порог через каждые 25 трофеев после 500 трофеев (до 1000 трофеев)

Уменьшено количество теряемых трофеев (ваш текущий порог -1 трофей). Например, 750-774 трофея будут сброшены до 749 трофеев, а, 1450-1499 трофеев будут сброшены до 1449 трофеев.

Награда за одного бойца теперь составляет 4 Блинг (501-524 трофея) до 64 Блинг (1500 трофеев+) за бойца.

Все изменения относятся к текущему сезону, который продлится до понедельника, 12 июня.

Изменения Баланса

Снаряжение - Зрение - более не раскрывает невидимых бойцов. В случае, если невидимость получена за счет способностей (Супер Сэнди, Гаджет Леона, Супер Леона)



Техническое обслуживание - 15 Мая



Изменения Баланса

Бафф

Честер Здоровье 3300 -> 3500

Мистер П. Здоровье 3000 -> 3400



Нерф

Беа Заряженный выстрел теперь наносит меньше урона. Коэффициент снижен 275% -> 250% (3300 -> 3000 урона на 11ом уровне Силы)

Пенни Здоровье 3600 -> 3400

Амбер Мифическое снаряжение - Замедление снижено 20% -> 10%

Мэг Звездная Сила - Силовое Поле Длительность 30 сек -> 10 сек Снижение урона 35% -> 25%

Джанет Здоровье - 3400 -> 3200

Гром Здоровье - 3000 -> 2800



Исправления и улучшения

Исправлена проблема, из-за которой статистика в конце боя показывала неверную информацию в некоторых режимах игры

Мы тестируем меры по уменьшению количества дублирующихся Браулеров в Столкновении (больше никаких Мэг-Апокалипсисов!)



Техническое обслуживание - 3 Мая

Исправлено вознаграждение за сброс сезона Силовой Лиги на основе прогресса игрока в Силовой Лиге предыдущего сезона



Техническое обслуживание - 27 апреля

Мы исправляем множество проблем, связанных с новым Каталогом, сбоями и прочим. Эти исправления будут введены через опциональное обновление, поэтому убедитесь, что вы загрузили последнюю версию игры из Google Play Store или App Store!

Исправления в опциональном обновлении:

Исправлено вылеты в течении показа Основных Моментов в конце боя в некоторых ситуациях

Исправлено появление в каталоге контента из старого Brawl Pass

Исправлено отображение иконки игры на некоторых системах Android

Исправлена локализация Звездных Сил Грея

Исправлено уведомление "Новое" красного цвета, отображающееся над иконкой магазина, даже после просмотра всех новинок

Исправлена проблема, из-за которой скин Детектив Грей: версия "НУАР" можно было купить, не имея базового скина.

*Мы также предлагаем 1000 Блинг (доступно в течение 7 дней) в качестве компенсации тем игрокам, которые купили скин Детектив Грей вместе с вариацией Детектив Грей: версия "НУАР"

Добро пожаловать в Джунгли!



Новый боец: Мэйси (хроматический)

Атака: Под Давлением Мэйси стреляет снарядом, который набирает скорость по мере движения.

Супер: Ударная волна Мэйси заряжает заряд на долю секунды, а затем создает вокруг себя большую ударную волну, наносящую урон и отбрасывающую врагов назад.

Гаджет: Отбой! Мэйси взрывает землю, нанося урон и оглушая врагов на 0,5 с взрывом, при этом отступая назад.

Гаджет: Заканчивай! Мэйси мгновенно перезаряжает 1 снаряд и увеличивает урон следующей ракеты давления в зависимости от недостающего здоровья цели.

Звездная Сила: Ювелирная Точность Основная атака наносит 10% дополнительного урона на максимальном расстоянии

Звездная Сила: Дрожь Враги, задетые "Ударной волной ", также замедляются на 20% на 2 секунды после удара



Мэйси будет выпущена в качестве награды за Brawl Pass (уровень 30) во время сезона “Спасательная Операция”.

Новый боец: Хэнк - (Эпический)

Особенность: Танк - заряжает супер от полученного урона

Атака: Шаровой Залп Хэнк начинает надувать воздушный шар, который взрывается после того, как он выпускает огонь или через 6 секунд, нанося повышенный урон по площади, максимальный урон достигается через 3 секунды. У Хэнка есть только 1 боеприпас, который быстро перезаряжается (например, как Амбер).

Супер: Рыбы-торпеды Хэнк запускает во все стороны вокруг себя рыбьи торпеды, которые продолжают движение, пока не врежутся в цель или стену, нанося небольшой урон по площади.

Гаджет: Водяные шары Следующий Шаровой Залп также замедляет врагов на 3 секунды, чем дольше держался шар.

Гаджет: Баррикада Хэнк получает 40% сниженный урон на 3 секунды

Звездная Сила: Сейчас рванет! Когда Шаровой Залп превышает 80%, Хэнк увеличивает скорость передвижения на 20%.

Звездная Сила: В укрытие! Хэнк получает на 20% меньше урона, находясь рядом со стеной/ящиком и т.д.



Хэнк станет доступен для покупки в магазине в начале июня.





Новые Скины

Сезон: Герои Боя в Джунглях

Королева Джунглей Мэйси (149 Кристаллов / 5,000 Блинг) | Brawl Pass Уровень 70

Банановый Кольт (149 Кристаллов / 5,000 Блинг)

Дух Ягуара Мэг (149 Кристаллов / 5,000 Блинг) | Power League

Леопард Макс (79 Кристаллов / 2,750 Блинг) + Пантера Макс (Вам необходимо иметь Леопард Макс -29 Кристаллов / 1,000 Блинг)

Крокодил Бастер (149 Кристаллов / 5,000 Блинг)

Скины Герои Боя в Джунглях будут выпущены в начале мая.





Mini-Theme: Легенды Олимпа

Цербер Тик (199 Кристаллов)

Арес Нани (199 Кристаллов)

Зевс Брок (199 Кристаллов)

Скины Легенды Олимпа будут выпущены в начале июня.

Ремодель:

Драконоборец Джесси (149 Кристаллов / 5,000 Блинг) + Тёмный Рыцарь Джесси (Вам необходимо иметь Драконоборец Джесси - 49 Кристаллов / 1,750 Блинг) | Хрома

Красный Дракон Джесси (Эксклюзивная скин к юбилею Китая)

Эти изменения будут доступны непосредственно после выхода обновления.



Другое:

Харадзюку ЭМЗ (79 кристаллов / 2,75 K Блинг) | Доступна в течении Золотой Недели

Гоблин Карл (29 кристаллов/ 1K Блинг)

Бродячий Леон (29 кристаллов / 1K Блинг)

Кайдзю Базз (29 кристаллов / 1K Блинг)

Эдгар в Маске (29 кристаллов / 1K Блинг)

Бабл-Гам Биби (29 кристаллов / 1K Блинг)

Технарь Мэйси (29 кристаллов / 1,000 Блинг) | Доступен в начале мая, когда выйдет Мэйси.

Акула Хэнк (29 кристаллов / 1,000 Блинг) | Доступен после выхода Хэнка в начале июня





Снаряжение

Новое Снаряжение: Сила Компаньона (Эпическое)

Сила компаньона увеличивается на 20%

Доступно для: Джесси Нита Мистер П. Тара Пенни



Новое Снаряжение: Амбер (Мифичиское)

Разлитое масло Амбер теперь также замедляют врагов на 20%

Доступно для: Амбер



Новое Снаряжение: Ева (Мифичиское)

Супер Ева теперь порождает дополнительного детёныш

Доступно для: Ева



Новый поток окончания боя

Изюминка игры Показывает яркий момент из игры для всех перед экраном окончания боя

Улучшения экрана окончания боя: Теперь вы можете видеть общий урон, количество побед, смертей и многое другое. Похвала (Kudos): Теперь вы можете поставить лайк, если вам понравилась игра союзника или противника.



Новая валюта: Блинг!

Мы убираем Звездные Очки и вводим новую валюту, более точно описывающую ее назначение: Блинг!

Ваш текущий баланс Звездных очков будет конвертирован в Блинг в соотношении 10 к 1

Блинг имеет лимит в 7 000 Ваше количество конвертированных Звездных Очков может превысить лимит, но вы не сможете накопить больше Блинг, если не потратите излишек.

Блинг может быть получен в Brawl Pass, Силовой Лиге, Дороге Славы, квестах и испытаниях

Изменения: Силовая Лига

Награды:

Наградой за победу в 30 раундах теперь является Спрей вместо Картинки Профиля

Награда за победу в 60 раундах остается без изменений (возможность покупки скина)

Награда за достижение Золота I в сезоне остается без изменений (Картинка Профиля)

Вместо одноразового вознаграждения в виде звездных очков в конце сезона, основанного на вашем наивысшем ранге, игроки теперь будут: Получать 250 Блингов при каждом повышении ранга, которые можно использовать немедленно и только один раз в сезон Когда начинается новый сезон, вы можете получить Блинг за предыдущие ранги задним числом



Сезонный сброс:

Сброс сезона раз в два месяца стал более значительным. Это объясняется тем, что люди могут заработать значительное количество Звездных Очков без особых усилий. Другими словами: зарабатываемая валюта должна быть... ну, заработана! Положительным эффектом этого является то, что скорость создания матчей будет быстрее, особенно в начале сезона.

Изменения: Трофейная лига

Сезонный сброс:

Сброс сезона снова будет происходить каждые две недели, а не каждые два месяца. Главное изменение заключается в том, что вместо сброса всех Бравлеров с количеством трофеев более 500, мы будем сбрасывать только 20 Бравлеров с наибольшим количеством трофеев во время сброса сезона.

Мы также изменили таблицу сброса, чтобы сделать акцент на навыках, а не на чистых временных затратах, т.е. теперь вы сможете поддерживать свой текущий ранг с минимальными усилиями, даже на высоком уровне, в то время как у Бравлеров будет возможность медленно повышать ранг - что также должно улучшить матчмейкинг, поскольку верхняя часть диапазона трофеев (750+) со временем станет более конкурентоспособной.

Вы получите Блинг при перезагрузке сезона трофеев. Она будет основана на том, сколько трофеев имеют 20 лучших бойцов. Чем больше трофеев, тем больше Блинга!

Ситуация на сегодня:

~80% наших игроков после 2 месяцев игры имеют 0-10 Бравлеров, готовых к сбросу (на низком уровне, естественно).

~20% наших игроков после 2 месяцев игры имеют >10 Бравлеров, готовых к сбросу

~5% наших игроков после 2 месяцев игры имеют >20 Бравлеров, готовых к сбросу

Исходя из этого, несколько примеров для сравнения:

10 Бравлеров на 550 трофеев Старые награды: 70 Блинг (или 700 Звездных Очков) Новые награды: 120 Блинг (или 1 200 Звездных Очков)

20 Бравлеров на 750 трофеев Старые награды: 300 Блинг (или 3 000 Звездных очков) Новые награды: 640 Блинг (или 6 400 Звездных Очков)

40 Бравлеров на 750 трофеев Старые награды: 600 Блинг (или 6 000 Звездных очков) Новые награды: 640 Блинг (или 6 400 Звездных Очков)

20 Бравлеров на 1,000 трофеев Старые награды: 500 Блинг (или 5 000 Звездных очков) Новые награды: 880 Блинг (или 8 800 Звездных Очков)

40 Бравлеров на 1,000 трофеев* Старые награды: 1,000 Блинг (или 10,000 Звездных очков) Новые награды: 880 Блинг (или 8 800 Звездных Очков)



* Заметка от Фрэнка: количество людей на Земле, которые каждый сезон доводят 40 Бравлеров до 1,000+ трофеев, может поместиться в моей домашней сауне!



Изменения: Повышение ранга Бравлера

В настоящее время вы можете заработать Звездные Очки как одноразовое вознаграждение за определенные ранги. Теперь вы будете получать ту же сумму, но конвертированную в Блинг.

Новое: Каталог

Каталог - это новое место, где можно найти и собрать всю косметику, которая есть в игре! Больше не нужно ждать, пока в ротации появится желаемый скин или набор значков, теперь все это в одном месте!

Вы можете получить доступ к нему через Магазин и через страницу Бравлера.





Изменения в скинах

Теперь скины делятся по редкости:

Редкости Скинов Легендарный = 299 Кристаллов | Недоступны за Блинг Мифический = 199 Кристаллов | Недоступны за Блинг Эпический = 149 Кристаллов/5,000 Блинг Сверхредкий = 79 Кристаллов/2,750 Блинг Редкий = 29 Кристаллов/1,000 Блинг



Brawl Pass

Награды:

Уровень 1 Премиум Brawl Pass теперь дает 2,750 Блинг вместо скина

Уровень 10 Премиум Brawl Pass теперь дает 1,600 Блинг вместо комплекта значков

Уровень 43 Премиум Brawl Pass теперь дает иконку профайла, вместо спрея

Уровень 70 бесплатного Brawl Pass теперь дает 2,000 монет, вместо комплекта значков

Покупка :

Brawl Pass доступен за 169 Кристаллов, как и раньше

Пакет Brawl Pass включающий 10 уровней - больше недоступен

Мы представляем новый пакет Brawl Pass включающий 5 уровней за 9.99 USD (сумма в местной валюте может отличатся)





Изменения в экономике

Прошло около 4 месяцев с тех пор, как мы представили новую систему прогрессии для Brawl Stars, и теперь мы собрали достаточно данных, чтобы внести некоторые небольшие корректировки и улучшения, чтобы улучшить систему там, где она не дает ожидаемых результатов.

Улучшения для новых игроков и новичков в игре (менее 10 000 трофеев)

Мы обнаружили, что новички и новые игроки разблокируют меньше бойцов, чем предполагалось, и медленнее, чем планировалось. Мы получили отзывы о том, что разблокировка бойцов происходит относительно быстро, а после того, как становится доступен первый мифический боец на Дороге Старр, возникают сложности..

Чтобы решить эту проблему, мы внесем следующие изменения:

Мы увеличиваем количество кредитов на пути славы между 1 000 и 10 000 трофеями

Мы добавляем 2 точки пути славы с 500 x Хрома Кредитами отметке в 2,000 и 4,000 трофеев.

Мы делаем скидку в 25% на первого Эпического Бойца, которого разблокируют игроки и 50% на первого Мифического Бойца - точно так же, как это уже происходит с Легендарными Бойцами.

Хроматические Бойцы

Мы уменьшим количество кредитов Хрома Кредитов, необходимых для разблокировки Chroma Brawlers на ранних стадиях их выпуска:

Сезон 1: 2,500 (старое значение: 4,500)

Сезон 2: 1,250 (старое значение: 1,500)

Сезон 3: 500 (без изменений)





Ядовитый газ

Ядовитый газ теперь наносит 20% урона, основанного на максимальном HP бойца, в секунду в первые 5 секунд нахождения в газе. Затем он наносит 5% дополнительного урона в секунду за каждую дополнительную секунду нахождения в газе.

Изменения применяются к:

Столкновение

Нокаут

Дуэли

Матчмейкинг

Аутсайдер В настоящее время появление баннера "Аутсайдер" в начале матча может быть демотивирующим. На данный момент вы ничего не можете с этим поделать, и вы с большей вероятностью потеряете трофеи, если будете аутсайдером. Поэтому мы решили внести некоторые изменения: Баннер "Аутсайдер" будет показываться только в конце боя. Аутсайдеры не теряют трофеи, если проигрывают матч, но получают больше трофеев, чем обычно, в случае победы Требование для статуса "Аутсайдер" снижено до 150 трофеев

Имена Имена игроков теперь будут видны в матчах (3v3, Столкновение) до 1 000 трофеев (вместо 600) и Мастер (вместо Мифический) для Силовой Лиги

Черный список игроков в матчах с 800+ трофеев Мы сократили период действия "черного списка" после встречи игроков в высокотрофейном матчмейкинге. Это улучшит время подбора игроков высокого класса и уменьшит количество матчей с аутсайдерами, что в конечном итоге сделает подбор игроков более качественным. Это изменение также затрагивает Силовую и Клубную Лиги







Награда за поимку

Мы добавили новое условие победы в "Награда за поимку". В настоящее время матч заканчивается только через 120 секунд, и побеждает команда с большим количеством звезд. В этом обновлении вы также можете выиграть, достигнув 20 звезд раньше соперника.

Если ни одна из команд не достигнет 20 звезд до истечения 120 секунд игры, победит команда с большим количеством звезд - как и раньше. А если будет ничья, то победит команда с Синей звездой.

Это изменение должно помочь уменьшить общее время игры в ""Награда за поимку", если одна команда слишком превосходит другую.

Новый модификатор для Столкновения - Топ-Дог (временный)

Мы тестируем новую вариацию Столкновения (Одиночное, Парное) без пассивной регенерации здоровья.

Активные способности к исцелению, доступные некоторым бойцам, будут работать нормально.

Кроме того, по всей карте будут появляться лечебные "Хот-доги", которые будут выпадать из поверженных Бойцов!

Мы надеемся поощрить более агрессивный стиль игры и отбить у игроков желание объединяться в команды.

Если вы остались в живых, вы - победитель!





Слот События Сообщества



Результаты подведены! Более 300 0000 человек проголосовали на YouTube, и вот что у нас получилось:

Волейбой победил в голосовании с 60% голосов и будет добавлен в игру!

Дуэли заняли второе место с 18% голосов и останутся в игре, однако - мы введем новые карты!

Охотники получили 15% голосов и не будут добавлены в игру.

Баскетбой набрал всего 7% голосов и будет удален из игры.







Мероприятие "Спасение лягушек”

Аналогично событию с поиском пасхальных яиц в предыдущем сезоне, но вместо этого вы собираете лягушек (чтобы спасти их!).

За собранных лягушек можно получить монеты, очки силы и Блинг.

До достижения "мягкого лимита" собранных лягушек игроки будут получать награды в диапазоне, показанном ниже.

Мягкий лимит составляет 40 лягушек, то есть после 40 лягушек вы получите только 1 единицу каждой награды.

Существует также жесткий предел в 85 лягушек, после которого вы больше не получите никаких наград, даже если соберете больше лягушек, и получите сообщение с просьбой вернуться на следующий день.

Событие продлится от 3 до 5 дней.

Косметика

Значки



Банановый Кольт, Дух Ягуара Мэг, Леопард Макс, Пантера Макс, Крокодил Бастер Зевс Брок, Арес Нани, Цербер Тик, Три мудрые обезьянки, Кулак Олимпа, Молния Олимпа, Огонь Олимпа Кот: Золотая Неделя, Череп: Золотая неделя, Харадзюку ЭМЗ



Мейси, Королева Джунглей Мейси

Хэнк

Злой Джин, РобоМайк, Эль Рей Примо, Суперфанатка ЭМЗ, Макс-Гермес, Кошка-Воровка Джесси, Джесси-Драконоборец, Вирусный 8-Бит, Красавчик Кольт

Esports Леон, Esports Макс



Новые Спреи

Джунгли

Банановый Кольт, Дух Ягуара Мэг, Леопард Макс, Пантера Макс, Крокодил Бастер, Зевс Брок, Арес Нани, Цербер Тик, Золотая Неделя, Харадзюку ЭМЗ

Мэйси

Хэнк

Блинг

Иконки Профайла

Джунгли, Маска Джунглей, Банановый Кольт, Дух Ягуара Мэг, Леопард Макс, Крокодил Бастер

Олимпийские иконки: Зевс Брок, Арес Нани, Цербер Тик

5 иконок Золотой недели, Харадзюку ЭМЗ

Амазонская Лягушка

Иконки Морские Глубины

Мэйси

Хэнк

Титулы

Мэйси = Контролируемая катастрофа

Хэнк = Мал, да удал

Изменения баланса

SUPERCELL ГДЕ ИЗМЕНЕНИЯ?

Мы проводим несколько соревновательных мероприятий сразу после обновления, поэтому мы не хотим сильно перетряхивать мету - с учетом этого, мы должны внести более значительные изменения в баланс позже в этом месяце.

Бафф

Эдгар

Базовое HP - 2800 → 3000

Я понимаю, что это не та переработка, которую вы ждали. Однако пока мы не разобрались с этим, вот еще немного лучей добра для Эдгара, который немного страдает. Это поможет ему лучше использовать лечение от нанесенного урона, так как он не будет побежден так быстро.

Шелли

Скорость передвижения 720 → 820 (Быстро → Очень Быстро)

Итак, теперь мы наконец-то знаем ответ на вопрос "КОГДА ВЫ БАФНИТЕ ШЕЛЛИ?" - Сейчас. Поздравляю!

Нерф

R-T

Базовое HP 4100 -> 3900

Время между атаками в разделенной форме 250ms -> 500ms

R-T оказался довольно сильным после того, как мета определилась. Две его самые сильные стороны - это его здоровье как для дальнобойного бойца и скорость атакие в его разделенной форме, поэтому мы немного снизили оба показателя. Это должно помочь уравновесить его. Мы следим за ним так же, как он следит за всеми нами.

Переработка

Мэг

Мэг теперь начинает сразу в Мехе

Меха имеет более низкие показатели HP и урона

Меха больше не теряет HP

Меха больше не получает сниженный коэффициент лечения

Заряд Супера Мехи заряжается от урона, а не со временем

Переработка, о которой никто не просил, но все хотели (или мы на это надеемся)! На самом деле, Мэг показывает неплохие результаты, особенно на высоких рангах, но ее очень мало используют. Мы боимся, что многие игроки никогда не испытают радости нахождения в Мехе, только хрупкость маленькой Мэг. Перевернув дизайн с ног на голову, мы позволим ей чувствовать себя лучше с самого начала, но, конечно, мы должны были компенсировать это, сделав ее Меху слабее.

Карты, События и Ротации

Волейбой

Активные Операция “Изоляция” (Новая) Дорога к успеху (Новая) Дрожащая земля (Новая) Дорога силы (Новая)

Награда за поимку

Добавлены Змеиные степи

Удалены Перекрёстки

Броулбол

Добавлены Отскок Пусть попрыгает

Удалены Iron Corridor Circular Motion

Дуэли

Добавлены Смертельная петля (Новая) Смотри под ноги (Новая) Узкое место (Новая) Изрытое поле (Новая)

Удалены Iron Core Grim Island Four Lakes Mogura Tataki

Захват Кристаллов

Добавлены Сельский клуб

Удалены Четыре двери

Ограбление

Добавлены Доля секунды

Удалены Offset Heist

Горячая Зона

Добавлены Отрыто! Храм пальбы

Удалены Rush Hour Триумвират

Нокаут

Добавлены Deep End

Удалены Step by Step

Столкновение

Добавлены Полет фантазии

Удалены Lush Poles

Силовая и Клубная Лиги Награда за поимку: Падающая звезда, Засуха, Layer Candy Броулбол: Дворовой чемпионат, Филдгол, Игольное ушко Захват кристаллов: Роковая шахта, Кристальный форт, Кристальная аркада Ограбление: Горячая кукуруза, Пороховой каньон, Надёжное укрытие Горячая зона: Огненное кольцо, Параллельная игра, Разрыв Нокаут: Ущелье Золотой руки, В чистом поле, Пылающий феникс



Изменения в окружениях карт

Добавлены:

Бой в Джунглях (Новое) | Дом Бо, Ниты и Леона

Экстрим-Шоу

Морские Глубины

Аркада Столкновение (Новое)

Экстрим-Шоу Столкновение (Новое)

Удалены:

Фабрика роботов

Фабрика роботов Столкновение

Базар Тары

Конфетная страна

Исправление Багов

Исправлен баг с невидимыми заявками в друзья, которые блокировали списки

Исправлен баг с VFX Детектива Грея Версия “Нуар”

Исправлен визуальный баг с моделью турели Зайка Пенни и Темная Зайка Пенни







