Исправление Багов

● Исправлен краш, который провоцировался отключением слотов игроков в Дружественном Режиме

● Исправлена ошибка, при которой неверно отображалось имя 10ого бота при дружественной игре в Парное Столкновение

● Исправлена проблема, при которой Проводное Подключение 8-Бит пропадало слишком рано при выходе за пределы зрения

● Исправлена проблема, при которой звуковой эффект 8-Бит проигрывался при каждом появлении станции усилителя в поле зрения другого игрока

● Исправлена ошибка, когда скин Эль Атомико Примо не появлялся в магазине

● Исправлено пропадающая иконка Brawl Pass у Поко Старр и Малефисента Колетт (в меню Браулеров)

Колетт

● Теперь основная атака и супер атака наносит вызываемым объектам(Медведь Ниты или Турель Джесси) такой же урон, как и особым целям(Боссам и коробкам из Столкновения)



● Минимальный урон основной атаки повышен с 200 до 500



● Урон основной атаки повышен в процентах с 35% до 37%



● Минимальный урон основной атаки теперь скалируется с усилениями



● Гаджет “Н-На!” теперь наносит 37% от максимального здоровья вражеского браулера со следующей основной атакой(и двойной урон по особым целям)



● Увеличен заряд супера на 100% (теперь каждое попадание супером заряжает как основная атака)

