Исправление Багов
● Исправлено пропадающая иконка Brawl Pass у Поко Старр и Малефисента Колетт (в меню Браулеров)
● Исправлена ошибка, когда скин Эль Атомико Примо не появлялся в магазине
● Исправлена проблема, при которой звуковой эффект 8-Бит проигрывался при каждом появлении станции усилителя в поле зрения другого игрока
● Исправлена проблема, при которой Проводное Подключение 8-Бит пропадало слишком рано при выходе за пределы зрения
● Исправлена ошибка, при которой неверно отображалось имя 10ого бота при дружественной игре в Парное Столкновение
● Исправлен краш, который провоцировался отключением слотов игроков в Дружественном Режиме
Fixed crash issues caused by disabling slots in Friendly Game Rooms
● Исправление эксплойтов
Колетт
● Теперь основная атака и супер атака наносит вызываемым объектам(Медведь Ниты или Турель Джесси) такой же урон, как и особым целям(Боссам и коробкам из Столкновения)
● Минимальный урон основной атаки повышен с 200 до 500
● Урон основной атаки повышен в процентах с 35% до 37%
● Минимальный урон основной атаки теперь скалируется с усилениями
● Гаджет “Н-На!” теперь наносит 37% от максимального здоровья вражеского браулера со следующей основной атакой(и двойной урон по особым целям)
● Увеличен заряд супера на 100% (теперь каждое попадание супером заряжает как основная атака)
● Фиксированный урон Супера по особым целям повышен с 1000 до 2000