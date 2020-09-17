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17 сент. 2020 г.
Blog – Brawl Stars

Изменения баланса!

Исправление Багов

  • ● Исправлено пропадающая иконка Brawl Pass у Поко Старр и Малефисента Колетт (в меню Браулеров)

  • ● Исправлена ошибка, когда скин Эль Атомико Примо не появлялся в магазине

  • ● Исправлена проблема, при которой звуковой эффект 8-Бит проигрывался при каждом появлении станции усилителя в поле зрения другого игрока

  • ● Исправлена проблема, при которой Проводное Подключение 8-Бит пропадало слишком рано при выходе за пределы зрения

  • ● Исправлена ошибка, при которой неверно отображалось имя 10ого бота при дружественной игре в Парное Столкновение

  • ● Исправлен краш, который провоцировался отключением слотов игроков в Дружественном Режиме

  • Fixed crash issues caused by disabling slots in Friendly Game Rooms

  • ● Исправление эксплойтов

  • Колетт

  • ● Теперь основная атака и супер атака наносит вызываемым объектам(Медведь Ниты или Турель Джесси) такой же урон, как и особым целям(Боссам и коробкам из Столкновения)

  • ● Минимальный урон основной атаки повышен с 200 до 500

  • ● Урон основной атаки повышен в процентах с 35% до 37%

  • ● Минимальный урон основной атаки теперь скалируется с усилениями

  • ● Гаджет “Н-На!” теперь наносит 37% от максимального здоровья вражеского браулера со следующей основной атакой(и двойной урон по особым целям)

  • ● Увеличен заряд супера на 100% (теперь каждое попадание супером заряжает как основная атака)

  • ● Фиксированный урон Супера по особым целям повышен с 1000 до 2000