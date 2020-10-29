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29 окт. 2020 г.
Blog – Brawl Stars

Изменения и Обслуживание

Изменения в квестах, Устранение ошибок и Нерф Амбер

Изменения в квестах

  • Квесты генерируются более равномерно между бойцами и игровыми режимами

  • Бойцы теперь имеют больше шансов получить дубликаты квестов

  • Теперь в первый день нового сезона будут доступны квесты

Устранение ошибок

  • Исправлена ошибка, из-за которой супер Амбер наносила только 1 урон, если она была побеждена непосредственно перед воспламенением огненной жидкости

  • Исправлена ошибка, из-за которой целебная тень Тары воспламеняла огненную жидкость Амбер

  • Исправлена ошибка, которая позволяла Джину Супером втягивать врагов в телепорт

  • Исправлена ошибка, из-за которой мины Бо вообще не срабатывали, если Бо умирал во время использования растяжки

  • Исправлена ошибка, из-за которой телепорты активировали гаджет Макса.

  • Исправлены проблемы с несколькими лечебными эффектами, которые игнорировали ограничения игрового режима для исцеления в Ночном дозоре

  • Исправлена ошибка сбоя в Броулбол если был забит гол и никто не касался мяча

Баланс Амбер

  • Здоровье снижено с 3300 до 3000

  • Урон Супера уменьшен с 2000 до 1800

  • Скорость заряда супера от основной атаки снижена на 25% (с 17 попаданий до 22 попаданий)

  • Скорость заряда супера от супер атаки уменьшена на 16%

  • Исправлена ошибка, из-за которой Амбер получала повышенную скорость заряда супера от супер-атаки с повышенным уровнем мощности