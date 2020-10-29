Изменения в квестах

Теперь в первый день нового сезона будут доступны квесты

Бойцы теперь имеют больше шансов получить дубликаты квестов

Квесты генерируются более равномерно между бойцами и игровыми режимами

Устранение ошибок

Исправлена ошибка, из-за которой супер Амбер наносила только 1 урон, если она была побеждена непосредственно перед воспламенением огненной жидкости



Исправлена ошибка, из-за которой целебная тень Тары воспламеняла огненную жидкость Амбер



Исправлена ошибка, которая позволяла Джину Супером втягивать врагов в телепорт



Исправлена ошибка, из-за которой мины Бо вообще не срабатывали, если Бо умирал во время использования растяжки



Исправлена ошибка, из-за которой телепорты активировали гаджет Макса.



Исправлены проблемы с несколькими лечебными эффектами, которые игнорировали ограничения игрового режима для исцеления в Ночном дозоре

