Изменения в квестах
Квесты генерируются более равномерно между бойцами и игровыми режимами
Бойцы теперь имеют больше шансов получить дубликаты квестов
Теперь в первый день нового сезона будут доступны квесты
Устранение ошибок
Исправлена ошибка, из-за которой супер Амбер наносила только 1 урон, если она была побеждена непосредственно перед воспламенением огненной жидкости
Исправлена ошибка, из-за которой целебная тень Тары воспламеняла огненную жидкость Амбер
Исправлена ошибка, которая позволяла Джину Супером втягивать врагов в телепорт
Исправлена ошибка, из-за которой мины Бо вообще не срабатывали, если Бо умирал во время использования растяжки
Исправлена ошибка, из-за которой телепорты активировали гаджет Макса.
Исправлены проблемы с несколькими лечебными эффектами, которые игнорировали ограничения игрового режима для исцеления в Ночном дозоре
Исправлена ошибка сбоя в Броулбол если был забит гол и никто не касался мяча
Баланс Амбер
Здоровье снижено с 3300 до 3000
Урон Супера уменьшен с 2000 до 1800
Скорость заряда супера от основной атаки снижена на 25% (с 17 попаданий до 22 попаданий)
Скорость заряда супера от супер атаки уменьшена на 16%
Исправлена ошибка, из-за которой Амбер получала повышенную скорость заряда супера от супер-атаки с повышенным уровнем мощности