НОВЫЙ БОЕЦ - МИСТЕР П. –
сердитый грузчик, который кидает во врагов чемоданы. Его Супер призывает ему на помощь роботов-носильщиков.
Атака - Ваш чемоданчик! Мистер П. бросает тяжелый чемодан со злым умыслом. Если чемодан попадает на препятствие или противника, он прыгает на них, приземляется с ударом и наносит урон по области.
Супер - Мистер П. ставит станцию для своих дронов-пингвинов. Она выпускает маленьких пингвинов, чтобы атаковать и преследовать противников.
Звездная сила - Не кантовать: Чемоданы Мистера П. отскакивают и взрываются, даже если они не попали в цель или препятствие.
Звездная сила - Жестянка: Здоровье базы роботов-носильщиков увеличено на 3000 очков.
НОВЫЙ ИГРОВОЙ РЕЖИМ - ГОРЯЧАЯ ЗОНА!
Держите отмеченную зону на земле 3 секунды, чтобы набрать очко, команда с наибольшим количеством очков за 2:00 выигрывает!
Вражеские бойцы в зоне не дают набрать очки, а выход из зоны прерывает получение очка.
Последние 30 секунд матча дают двойное очко!
ЛУННЫЙ НОВЫЙ ГОД! Совершенно новое окружение "Аркада", злые роботы и многое другое!
Вирусный 8 бит - 300 Кристаллов
Героиня Биби - 150 Кристаллов
Ниндзя Тара - 80 Кристаллов
БОЛЬШЕ СКИНОВ!
Cupid Piper - 150 Кристаллов
Коала Нита - 80 Кристаллов
Агент П - 30 Кристаллов
ESPORTS (BRAWL STARS CHAMPIONSHIP)
Максимальное количество поражение увеличены с 3 → 4
Поиск функции команды теперь учитывает общую сумму трофеев игрока при формировании команды
Исправлена ошибка, при которой игроки не могли выбирать 2-ю звездную силу
Дублировать бойцов больше не разрешается в сватовстве
СОБЫТИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ КАРТ
Новые карты для аркадного окружения!
Одиночная звезда и Перехват были удалены.
ИЗМЕНЕНИЯ БАЛАНСА
Беа
- Уменьшение длительности щита “Медовая броня” от 1с → 0,6с
Дэррил
- Уменьшение длительности щита “Стальные обручи” от 3с → 2,5с
Макс
Снижение коэффициента звёздной силы “Стрельба на бегу” на 25%.
Увеличенное повреждение от основной атаки с 250 → 300
Супер ускоряет товарищей по команде, которые входят в радиус в течение 1 секунды (а не мгновенно).
ДРУГОЕ
Улучшение Пути к Славе!
Компенсация за ранее собранные награды будет доступна в течение 7 дней
Новый улучшенный экран Бойцов
Событие с двойным жетоном теперь дает дополнительные жетоны для поднятия ранга и XP уровня.
Улучшения для управления джойстиками на планшетах