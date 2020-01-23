сердитый грузчик, который кидает во врагов чемоданы. Его Супер призывает ему на помощь роботов-носильщиков.

Атака - Ваш чемоданчик! Мистер П. бросает тяжелый чемодан со злым умыслом. Если чемодан попадает на препятствие или противника, он прыгает на них, приземляется с ударом и наносит урон по области.

Супер - Мистер П. ставит станцию для своих дронов-пингвинов. Она выпускает маленьких пингвинов, чтобы атаковать и преследовать противников.

Звездная сила - Не кантовать: Чемоданы Мистера П. отскакивают и взрываются, даже если они не попали в цель или препятствие.