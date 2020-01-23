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23 янв. 2020 г.
Blog – Brawl Stars

Первое обновления года!

Январьское обновление!

  • НОВЫЙ БОЕЦ - МИСТЕР П. –

    сердитый грузчик, который кидает во врагов чемоданы. Его Супер призывает ему на помощь роботов-носильщиков.

  • Атака - Ваш чемоданчик! Мистер П. бросает тяжелый чемодан со злым умыслом. Если чемодан попадает на препятствие или противника, он прыгает на них, приземляется с ударом и наносит урон по области.

  • Супер - Мистер П. ставит станцию для своих дронов-пингвинов. Она выпускает маленьких пингвинов, чтобы атаковать и преследовать противников.

  • Звездная сила - Не кантовать: Чемоданы Мистера П. отскакивают и взрываются, даже если они не попали в цель или препятствие.

  • Звездная сила - Жестянка: Здоровье базы роботов-носильщиков увеличено на 3000 очков.

НОВЫЙ ИГРОВОЙ РЕЖИМ - ГОРЯЧАЯ ЗОНА!

  • Держите отмеченную зону на земле 3 секунды, чтобы набрать очко, команда с наибольшим количеством очков за 2:00 выигрывает!

  • Вражеские бойцы в зоне не дают набрать очки, а выход из зоны прерывает получение очка.

  • Последние 30 секунд матча дают двойное очко!

ЛУННЫЙ НОВЫЙ ГОД! Совершенно новое окружение "Аркада", злые роботы и многое другое!

  • Вирусный 8 бит - 300 Кристаллов

  • Героиня Биби - 150 Кристаллов

  • Ниндзя Тара - 80 Кристаллов

БОЛЬШЕ СКИНОВ!

  • Cupid Piper - 150 Кристаллов

  • Коала Нита - 80 Кристаллов

  • Агент П - 30 Кристаллов

ESPORTS (BRAWL STARS CHAMPIONSHIP)

  • Максимальное количество поражение увеличены с 3 → 4

  • Поиск функции команды теперь учитывает общую сумму трофеев игрока при формировании команды

  • Исправлена ошибка, при которой игроки не могли выбирать 2-ю звездную силу

  • Дублировать бойцов больше не разрешается в сватовстве

СОБЫТИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ КАРТ

  • Новые карты для аркадного окружения!

  • Одиночная звезда и Перехват были удалены.

ИЗМЕНЕНИЯ БАЛАНСА

  • Беа

    - Уменьшение длительности щита “Медовая броня” от 1с → 0,6с

  • Дэррил

    - Уменьшение длительности щита “Стальные обручи” от 3с → 2,5с

  • Макс


    • Снижение коэффициента звёздной силы “Стрельба на бегу” на 25%.

    • Увеличенное повреждение от основной атаки с 250 → 300

    • Супер ускоряет товарищей по команде, которые входят в радиус в течение 1 секунды (а не мгновенно).

ДРУГОЕ

  • Улучшение Пути к Славе!

    • Компенсация за ранее собранные награды будет доступна в течение 7 дней


  • Новый улучшенный экран Бойцов

  • Событие с двойным жетоном теперь дает дополнительные жетоны для поднятия ранга и XP уровня.

  • Улучшения для управления джойстиками на планшетах