Topluluk içerisinden oyuncuların katıldığı turnuvaları izlemek sana çok güzel deneyimler katmış olabilir. Peki bu maçları sunan içerik üreticilerinin turnuvasını izlemeye, BÜYÜK KAPIŞMA'ya hazır mısın?

LAZ'ın sunuculuğuyla toplam 20 içerik üreticisinin katılacağı turnuvayı 31 Ağustos 16.00'da buradan izleyebilirsin.





Format:

Toplam 20 içerik üreticisi 2 gruba ayrılır.

Her grup Tekli Hesaplaşma modunda 10 maç atar ve sıralamalarına göre puan tablosu oluşur.

Her grubun ilk iki içerik üreticisi Yarı Final turuna katılmaya hak kazanır.

Yarı finallerin ilk maçının modunu topluluk belirler.

Yarı finaller tekli eleme sistemiyle bo3 üzerinden oynanır, final maçı bo5 olacaktır.





İçerik Üreticileri:

A Grubu: Lord Enzel, Taha Demirhan, Akın Güngör, Rozetmen, MBC, Oynamak Lazım, Türk Kardeşler, Brawler Hasan, Mohammed Reza, Yunus

B Grubu: Onur Bilge, Harun Kılıç, Enessi, Volgar, Barış, Ozan Nacar, Caner, Oyunların Ustası, Oyun Gemisi, Hasan Hüseyin Tuncer





Ödüller:

1. 5000 TL + 5 Adet Whale Watch Nita Kostümü

2. 3000 TL + 4 Adet Whale Watch Nita Kostümü

3. 2000 TL + 3 Adet Whale Watch Nita Kostümü

4. 3 Whale Watch Nita Kostümü





Topluluk için mükemmel kısmı işte burada! Kostüm ödülleri kazanan içerik üreticileri, bu kostümleri topluluğa dağıtacaklar! Kostümler, kazananların hesabına oyun içinden yüklenecek gönderilecek.





Ayrıca bu kostümü kazanma şansınızı arttırmak için etkinlik günü ve öncesi burayı takip etmeyi unutma!

Büyük Kapışma Başlasın!

