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Brawl Stars Global Sosyal Medya hesapları listesi:

Twitter: @Brawlstars

Twitter Esports: @Brawl_Esports

Instagram: @Brawlstars

Instagram Esports: @Brawlstars Esports

Facebook: Brawl Stars

YouTube: @Brawlstars

Youtube Esports: @Brawlstars_Esports

Reddit: r/Brawlstars