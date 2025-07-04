Mortis'i yok et, ödüller kazan!

BUGÜNDEN başlayıp 8 Temmuz'a kadar Mortis HERKES için ÜCRETSİZ olacak!

Üstelik hem Mortis'i yok ederek hem de Mortis'le yok edilerek ödül kazanabilirsin!

Mini topluluk etkinliğimiz Mortis Oyunlarına hoş geldin!

Bu sefer iki farklı takip çubuğu ve iki farklı hedef olacak:

Mortis'le 300 milyon düşman yok etmek

Mortis'i 300 milyon kez yok etmek

ÖDÜLLER

Mortis'le yok etme ve Mortis'in yok edilme sayısı - Ödül

50 milyon yok etme ve yok edilme - İki çubukta da beşer Starr hediyesi

100 milyon - İki ölü kutu VE bir mutlu gözyaşı rozeti

200 milyon - Mortis hiperşarjı* VE bir efsanevi hediye

300 milyon - İlerleyemeyen Mortis oyuncu simgesi ve Mortis POPOSU simgesi

*Bu ödülü almak için Mortis'in en az 11. seviye olması gerekir. Mortis hiperşarjına zaten sahipsen yedek ödül olarak 1.000 altın alırsın.

ÇEKİLİŞ

Topluluk Çekilişleri GERİ DÖNDÜ!

999.991 elmas kazanma şansın var!

Tek yapman gereken Mortis'le en iyi oyununu #MortisGames ve #BrawlStars etiketlerini kullanarak herhangi bir sosyal medya hesabında paylaşmak! Etkinliğin sonunda her biri 999.991 elmas alacak 10 şanslı kazananı seçeceğiz. Şaka değil!

AYNI ANDA DAHA PEK ÇOK ŞEY!

ÜCRETSİZ ikinci bir hiperşajla hiperşarj etkinliği!

Mücadeleyi tamamla, İkarus Bonnie kostümünü ÜCRETSİZ al!

Doug, Lumi, Bonnie, Draco ve Shade için yeni hiperşarjların ilk bölümü.

Yeni Yakan Savaş oyun modu , üstelik Voleybol Savaşı ve Basket Savaşı da geri dönüyor!

Yeni Brawl Pass sezonu: Yeraltı Efsaneleri!

Spor temalı oyun modlarının hepsini kapsayan bir mega kumbara!

Etkinlik ŞİMDİ başlıyor ve 8 Temmuz'da sona erecek! Oyuna girip içindeki gece yaratığını serbest bırakma zamanı!