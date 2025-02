ZETA DIVISION ZERO ve ZETA DIVISION ONE büyük finale kadar geldi, ZERO sonunda galip gelen taraf oldu! Oyuncular Achapi ve Tensai, başarılarını sürdüren ilk oyuncular olurken, takım arkadaşları Kuru onlara eşlik etti ve kupayı birlikte kaldırdılar.



Pozitif enerjisi ile kapalı gişe yapan katılımcılar - bir Brawl Stars etkinliğindeki en enerjik ve destekçi kitleyi bize gösterdi. Ayrıca, çok büyük sayıda katılımcının da etkinliği evlerinden izlemesi bizi heyecanlandırdı.

Dünya Finallerini tekrar izlemek için: 1. Gün, 2. Gün ve Final Günü.

Biraz bekleyin, daha fazlası var! Bu yılın önceki zamanlarında dokuz seçilmiş e-spor organizasyonu için markalaşmış rozetler ve oyuncu resimleri ile ortaklık programını oluşturduk. Dünya Şampiyonalarımız için özel bir şey hazırladık: "Dünya Şampiyonu Gus", bir e-spor takımın renkleri ile yer alacak ilk Brawl Stars kostümü oluyor - bu, ZETA DIVISION ZERO'nun galibiyetini kutlamak için en uç yol olsa gerek!

Bu işbirliğini ortaklık programımız icing gerekli bir kısım olarak görüyoruz ve 12 Aralık'ta Brawliversary güncellemesi ile gelecek olan kostümü sabırsızlıkla bekliyoruz! Biraz sneak peak: