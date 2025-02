2020 Brawl Stars Dünya Finallerinin ayrıntılarını paylaşmaktan büyük heyecan duyuyoruz!



Milyonlar Şampiyona Mücadelelerinde yarıştı, Çevrimiçi Elemelerde binlerce takım savaştı. En iyi takımlar, Aylık Finallere katıldı ve her bölgede en iyilerin iyisi kazandı. Tüm bunlar, onları 21-22 Kasım Dünya Finallerinde nihai Brawl Stars Dünya Şampiyonlarının belirleneceği son hesaplaşmaya taşıdı.



Hak Kazanan Takımlar

Omen Elite (NA & LATAM North)



INTZ (LATAM South)



Nova China (Mainland China)



JUPITER (Asia-Pacific)



PSG Esports (Asia-Pacific)



Codemagic Purple (EMEA)



Qlash (EMEA)









Ödüller

Ödüllerin $500,000lık kısmı BSC süreci içerisinde kazanıldı. Brawl Stars Dünya Finallerinde, takımlar, garanti edilen $500,000lık ödül havuzu için mücadele edecekler! Fakat, para ödülü bununla sınırlı değil.. Oyun içi özel teklifler ile favori takımınızı destekleyebilirsiniz*. Gelirler, Dünya Finalleri ödül havuzunu toplam 1.000.000$'a çıkarabilir!



Dünya Finalleri Rozet Paketi



Dünya Finalleri Challenger Colt Kostümü



Dünya Finalleri Bundle (x5 değerinde Elmas+Altın teklifi)



Dünya Finalleri Ödül Dökümü (ödül havuzu toplamı $1M varsayıldığında)



1inci: $200,000



2inci: $150,000



3üncü/4üncü: $125,000



5inci-8inci: $100,000









Lokasyon ve Seyahat

2020 Brawl Stars Dünya Finalleri 21-22 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek.

GÜNCELLEME: Güvenlik nedeniyle, tüm takımlar Dünya Finallerine uzaktan katılacaktır. Bütün takımların aynı lokasyonda olmamasının bazı gecikmelere neden olabileceğinin farkındayız fakat yarışmacıların güvenliği önceliğimizdir.

Etkinlik güvenlik nedenleri ile halka açık olmayacaktır.





Yayın Programı

21 Kasım: Çeyrek Finaller: 10-14 CET / 18-22 JST / 1-5am PST



22 Kasım: Yarı Final ve Büyük Final: 10-14 CET / 18-22 JST / 1-5am PST







Dünya Finalleri 14 dilde yayınlanacak. Ayrıntılar için gözünüzü dört açın!



İngilizce: YENİ! Brawl Stars Esports YouTube / Twitch

Japonca Resmi: YouTube

Korece Resmi: YouTube

CNT Resmi: YouTube

CNS Resmi: Huya, Douyu, Bilibili, Kuaishou, QQ

Türkçe: Laz



Fransızca: GodSaveTheFish

Almanca: BroCast

Hintçe: SkyEsports

Polonyaca:Veni Gaming



İspanyolca:NoTilt



Rusça:AuRum, MMA, Gameplane Media



İtalyanca:Gigi, Grax

Brezilya Portekizcesi:Bruno Clash









Maç Formatı

2020 Brawl Stars Dünya Finallerinde, 8 nitelikli takım tek bir eleme grubuna yerleştirilecek. Tüm maçlar best-of-5 oynanacak (her oyunda aynı harita), best-of-5 seti (her set Savaş Topu, Elmas Kapmaca, Ödül Avı, Soygun ve Kuşatma içerisinden farklı oyun modlarından oluşacak). Her takım seçtiği bir savaşçıyı yasaklayacak.



2020 Brawl Stars Finalleri hakkındaki güncel haberleri Twitter, Instagram ve yeni YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz!



*Dünya Finalleri teklifleri, 05-12 Kasım'da oyunda olacak. Dünya Finalleri teklifleri aracılığıyla toplananlar (500.000$'a kadar) doğrudan ödül havuzuna gidecek.