2021 Brawl Stars Dünya Finalleri’ni 26-28 Kasım tarihleri içinde yepyeni bir yöntemle izleyebileceksiniz!



https://event.brawlstars.com/ adresine şimdiden giriş yapabilirsiniz. Burada Brawl Stars Dünya Finalleri için değişik aktivitelere dahil olabileceksiniz: Maç tahminleri, MVP (en değerli oyuncu) oylaması ve favori takımınızı destekleme! Karşınıza gelecek bazı sorularla da etkileşime dahil olacaksınız.



Çoğu etkileşim size puan kazandıracak.Bu puanlar ile oyun içinde Altın, Yıldız Puanı, üç yeni kupa rozeti ve Hırsız Kedi Jessie kostümü ödülü alabilirsiniz! Bu ödüller daha sonra satışa sunulabilir ama Dünya Finalleri, ödülleri bu sene almanın tek ve bedava yolu!



DETAYLAR Diller: Tüm genel espor dilleri Etkinlik Sitesinde de mevcut ve izleyiciler desteklenen tüm dillerde



Etkinlik Sitesi üzerinden gösteri ile etkileşime geçebilir.



Canlı Yayın vs Video: Bazı etkileşimler sadece canlı yayın için mümkün olacak: Destekleme, MVP oylaması, küçük sınav. Maç tahminleri gibi diğerleri, daha önce yapılabilir. Tahminler, diğer etkileşimlerden daha fazla puan getirebilir - detaylar aşağıda.



Tahminler: 1. Gün tahminlerini şimdiden Etkinlik Sitesi üzerinden yapabilirsiniz! 2. Ve 3. Gün tahminleri o gün yapılacak yayınlar arasında günlük olarak yapılabilir. Yani, izleyemeyecek olanlar, buna rağmen aktif katılım sağlayarak puan kazanır ve yol alabilir. Canlı yayın izleyicileri kendi tahminlerini maçlardan bir gün önce ya da her maç öncesi anlık olarak yapabilir. 3. Gün özelinde, 8 takımın tekli eleme sistemi ile oynadığını göz önünde bulundurursak, gösteriden önce tahminlerini yapmış olanlar yarı final ve final öncesi tahminlerini, hemen maç öncesi değiştirebilirler. Tahmin ettikleri takımlar yarı finale çıkmış olsa bile, bu yapılabilir.



Ödülleri almak: Ödülleri tetikleyen puan miktarına ulaşıldığında, kısa süre içinde oyun içinden ödülünüzü alabilirsiniz. Birçok kişi aynı anda ödül kazanırsa ödül teslim süresi 24 saati bulabilir. Bu nedenle, ödülünüzü kısa süre içinde oyunda görmezseniz bir sonraki gün tekrar kontrol edin!



Bonus puanlar: Bonuslar daha önceki maç tahminleri doğru ise doğru tahmin üstüne verilir. Önceki her doğru tahmin üstüne 25 bonus puan verilir ( doğru tahminlerin art arda olması gerekmez). Örnek: Daha önce 3 doğru tahmini olan biri, bir sonraki doğru tahmininde 75 bonus puan alır. Bu, doğru tahminden dolayı aldığı normal 50 puanın üstüne gelir.



ETKİLEŞİM BAŞINA PUANLAR

Etkileşim---Puan

Siteye ilk giriş---20

Küçük sınav cevaplama---0-5

Maç tahmini yapma---5

Doğru maç tahmini---50

MVP oylaması (sadece canlı yayın)---10

Her oyun için ilk destek (sadece canlı yayın)---1

Bonus puanlar---0-350





ÖDÜLLER

Ödüller---Gerekli Puanlar

10 Altın---20

Köpük parmak rozeti---100

25 Yıldız Puanı---200

25 Altın---300

Baş parmak aşağı rozeti---500

50 Yıldız Puanı---600

50 Altın---700

Güneş gözlüğü rozeti---800

100 Yıldız Puanı---900

Hırsız Kedi Jessie Kostümü---1000

1000 puanı aşmak mümkün olacak ama Hırsız Kedi Jessie Kostümü’nden sonra ödül olmayacak. 26-28 Kasım tarihlerinde https://event.brawlstars.com/t... ‘de görüşürüz!

