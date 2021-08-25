Opsiyonel Güncelleme + Bakım

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Takımda çevrimdışı oyuncularda görülen kupa ve Güç Ligi sıralamaları ile ilgili bir sorun düzeltildi.

Bakım sonrası

Yeni Kromatik Savaşçı - Ash



Ash, Kale Avlusu’nun huysuz temizlikçisi. Orada bulduğu çöp ve farelerin miktarı nedeniyle, kendini gerçek bir çöp kutusundan yaptığı zırhla koruması gerekiyor!



Ash, bir Savaşçı'yı vurduğunda veya hasar aldığında şarj olabilen bir Öfke Çubuğuna sahiptir. Öfke Çubuğu dolduğunda, hasarını ve hareket hızını artar. Zamanla tükenir.

Yeni Kostümler & Görsel İyileştirmeler

Görsel efekt değişiklikleri



Rozetler

Dönemsel Etkinlikler

Oyun Modları/Etkinlik Rotasyon Değişiklikleri

Genel Değişiklikler



Normal Tekli Hesaplaşma ile aynı ancak bir Savaşçı’yı yendiğinizde +1 Kupa kazanırsınız. Yenildiğinizde ise -1 kupa kaybedersiniz.

Güç Ligi



Arayüz ve Menü Değişiklikleri

Arkadaş Listesi



Sohbet



Takım



Dükkan

Denge Değişiklikleri

Denge değişiklikleri, çok sayıda değişken ve bunlarla başa çıkmanın birden çok yolunu içerdiğinden çok zor bir konu diyebiliriz. Ekibimizin içinde bile denge değişiklikleri konusunda farklı görüşler ve tartışmalar oluyor. Bu nedenle, bu güncellemeden itibaren, bu yeni değerleri ve değişiklikleri ortaya çıkarmak için izlediğimiz yolu paylaşıyor olacağız. Öncelikle Brawl Stars'ı dengelerken esas olarak nelere dikkat ettiğimizi açıklamak istiyoruz:



Kullanım oranı - Oyuncuların çoğu kazanmak için oynar, bu nedenle değerler genellikle bize bir Savaşçı'nın çok güçlü (çok kullanılan) veya çok zayıf (çok kullanılmayan) olup olmadığını söyler.



İlk seçim oranı (Güç ligi'nde) - Yukarıdaki maddeye benzer şekilde, Savaşçı ne kadar güçlü olursa, ilk Seçim olma şansı o kadar yüksek olur (elbette burada haritalar ve oyun modları da dikkate alınıyor).



Yasaklama Oranı - Seçim oranından daha da önemlisi, yüksek bir Yasaklama Oranı. Bu, Savaşçı’nın ya can sıkıcı (hey, Tick) ya da gerçekten güçlü olduğu anlamına gelir.



Aksesuar ve Yıldız Gücü kullanım oranı - İdeal olarak, farklı Aksesuar ve Yıldız Güçlerinin kullanım oranını %50'de tutmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bir Aksesuar veya Yıldız Gücü belirli bir zaman diliminin %90'ında kullanılıyorsa, bu aynı zamanda Savaşçı ile bir denge sorunu olduğunu göstermektedir.



750 Kupa Üstü - Bizim için, bu kupa aralığının altındaki metaya bakmak biraz kaotik, çünkü çok sayıda oyuncu bu gruba dahil. Örneğin, Shelly yeni biri için ölümcül bir Savaşçı olabilir, ancak profesyoneller için çok nadir bir seçimdir (bu mevcut metada), bu nedenle bu kupa eşiğinin üstüne bakmak bize daha güvenilir veriler sağıyor. Fakat bir Savaşçı daha düşük kupa aralıklarında ortalığı kasıp kavurursa, bunu da görmezden gelmeyeceğiz.



Mevcut meta ve rekabet ortamı - Profesyonel oyuncular oyunu oynamada bizden daha iyi, bu yüzden onları oynarken görerek çok şey öğrenebiliriz. Belirli bir Savaşçı'nın rekabetçi oyunda seçilme oranı yüksekse, bu, o Savaşçı'nın değiştirilmesi gerektiğinin çok güvenilir bir göstergesidir. Her zaman çok yönlü ve çeşitli bir Meta hedefliyoruz.



İçerik Üreticileri ve Profesyonel Oyuncuların önerileri - Denge değişikliklerinin ilk taslağı hazır olduğunda, her zaman bu konudaki düşüncelerini ve geri bildirimlerini paylaşan bir grupla paylaşıyoruz. Genellikle çoğu zaman aynı fikirdeyiz, ancak geri bildirimler olduğunda, buna göre ayarlama yapmaya çalışıyoruz.



Topluluk Geri Bildirimleri: Topluluktaki trendlere de bakıyoruz. Genellikle en güçlü ve en zayıf Savaşçılar, Brawl tartışmalarında her zaman "trend" oluyor. Bu yüzden lütfen, düşüncelerinizi paylaşın!

