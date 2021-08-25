Opsiyonel Güncelleme + Bakım
İsteğe Bağlı Güncelleme: Google Play'de kullanıma sunulması birkaç saat sürebilir. iOS kullanıcıları için bu, birkaç gün sürebilir.
Kulüp oluşturmada gereken kupa filtresi 35000 sınırına yükseltildi.
Takımda çevrimdışı oyuncularda görülen kupa ve Güç Ligi sıralamaları ile ilgili bir sorun düzeltildi.
Ninja Ash’in kimonosu düzeltildi.
Savaşçılar bölümünde, +9 seviye Savaşçılarda görünen "!" düzeltildi.
Birini izlerken görülen bazı sorunlar düzeltildi.
Başparmak aşağı rozetleri diğer tüm rozetlerle tutarlı olacak şekilde düzeltildi.
Kromatik Savaşçılardaki fazla metin kaldırıldı.
Hesaplaşma+’da 0 kupa kazanıp yenildiğinizde eksi kupa gösterilmesi ile ilgili bir görsel sorun düzeltildi.
Çevrimiçi takımlar menüsünün biraz uzun olması düzeltildi. (görsel iyileştirme)
Hatalı rozetler düzeltildi. (Buzz ve Penny)
Android cihazlarda özel karakterlerin gösterimi düzeltildi.
Sohbette oyuncu profil resimlerinin yenilenmesi düzeltildi.
Android cihazlarda görülen bazı FPS sorunları düzeltildi.
Tara'nın göz kapağının ters olması sorunu düzeltildi.
Bakım sonrası
Savaş Topu’nda dikenlere değildiğinde patlama olması sorunu düzeltildi.
Savaşçıların dikenlerin üzerinden atlayamaması sorunu düzeltildi.
Yeni Kromatik Savaşçı - Ash
Ash, Kale Avlusu’nun huysuz temizlikçisi. Orada bulduğu çöp ve farelerin miktarı nedeniyle, kendini gerçek bir çöp kutusundan yaptığı zırhla koruması gerekiyor!
Ana Saldırı
Temizlik: Ash, süpürgesini öfkeyle savurur ve birden fazla hedefi vurabilen bir şok dalgası yaratır.
Süper
Küçük Yardımcılar: Robotik FARELER Ash’e yardım etmeye geldi! Fareler, en yakın düşmanı takip edip, temas ettiklerinde patlıyor!
Aksesuar
Öfke İlacı: Ash, Öfkesini kullanır ve biriken öfke miktarıyla orantılı olarak iyileşir.
Yıldız Gücü #1
İlk Darbe: Ash, saldırıları tam dolu olduğunda, bir düşman vurduğu zaman daha fazla öfkelenir.
Yıldız Gücü #2
Deliye Dönmüş - Ash, öfkesi maksimuma ulaştığında süpürgesini '30 daha hızlı savurur. Öfkesi dolarken bile daha hızlı saldırır.
Pasif Özelliği - Öfke
Ash, bir Savaşçı'yı vurduğunda veya hasar aldığında şarj olabilen bir Öfke Çubuğuna sahiptir. Öfke Çubuğu dolduğunda, hasarını ve hareket hızını artar. Zamanla tükenir.
Yeni Kostümler & Görsel İyileştirmeler
Büyücü Byron - Güç Ligi Kostümü - 30 Güç Ligi zaferi ile elde edilebilir olmalı - 25.000 Yıldız Puanı
Ninja Ash - Brawl Pass 70.seviye
Prenses Shelly - Brawl Pass 1.seviye
Sihirli Şövalye Barley - 79 Elmas
Yakut Prens Sprout - 79 Elmas
Zümrüt Prens Sprout - 79 Elmas
El Dragón Verdoso - 149 Elmas
El Dragón Rosado - 149 Elmas
Kötü Kraliçe Pam - 299 Elmas
Falcı Piper - 149 Elmas
Yakışıklı Colt - 49 Elmas
Saf Altın/gümüş Bo, Gale, Nani, Bea, Sandy
Görsel efekt değişiklikleri
Frank
Frank
DJ Frank
Piper
İskeletor Piper
Rozetler
Animasyonlu Rozetler
Squeak
Mega Box Darryl
Ash
Alkış rozetleri
Buzz
Griff
Yeni Rozetler
Brawl Espor 2021
El Dragón ve Prens Sprout kostümleri için özel Rozetler (Kostümlerden birini satın aldığınızda, Dükkan'da ücretsiz bir rozet teklifi bulacaksınız)
Dönemsel Etkinlikler
Brawl Pass 8.Sezon - Bir Varmış Bir Yokmuş
Yükleme Ekranı
Ana menü arka planı
Ana menü müziği
Yeni Çevre - Kale Avlusu
Lunar event
Ana menü arka planı
Oyun Modları/Etkinlik Rotasyon Değişiklikleri
Genel Değişiklikler
Hesaplaşma+ eklendi.
Normal Tekli Hesaplaşma ile aynı ancak bir Savaşçı’yı yendiğinizde +1 Kupa kazanırsınız. Yenildiğinizde ise -1 kupa kaybedersiniz.
Hesaplaşma+ kendi oyun bölümünde olacak ve normal Hesaplaşma ile aynı
haritalarda oynanacak.
Bazı oyun modları için animasyonlu afişler eklendi
Sıcak Bölge Haritaları
Kaldırılan Haritalar:Zaman Sıçraması, Demir Kablolar, Sabotaj Şeridi
Eklenenler Haritalar: Açık Dükkan, Kumanda Kavgası, Vur Kaç
Ödül Avı Haritaları
Kaldırılan Haritalar: Flanking Maneuver, Fırtına Saldırısı
Eklenenler Haritalar: Zirve, Sığınak
Savaş Topu Haritaları
Kaldırılan Haritalar: Yan Saldırı, Dalga Darbesi, Retina
Eklenenler Haritalar: Orta Saha, Slalom Smaç, Güçlü Atış
Soygun Haritaları
Kaldırılan Haritalar: Taze Soğan, Haydut Kancası, Kalabalık
Eklenenler Haritalar: G.G. Mortuary, Uzaktaki Köprü, Büyük Dalga
Elmas Kapmaca Haritaları
Kaldırılan Haritalar: Elmas Koşusu, Yıldız Tozu Fırtınası, Güdümlü Torpido
Eklenenler Haritalar: Dört Kareli, Kırsal Macera, Elmas Tozu
Kuşatma Haritaları
Kaldırılan Haritalar: Sağlam Temizlik, Pas Kemeri
Eklenenler Haritalar: Çöplük, Mekanik Savaş
Hesaplaşma Haritaları
Kaldırılan Haritalar: Fırtınalı Çayır
Eklenenler Haritalar: Mağara Arası
Nakavt Haritaları
Değişiklik yok.
Güç Ligi
Harita havuzu 4'ten 3 harita/mod'a düşürüldü.
Kuşatma Güç ligi 3.sezon rotasyonundan kaldırıldı.
Yeni Harita Rotasyonu:
Sıcak Bölge: Savaşan Böcekler, Ateşten Halka, Yan yana oyun
Ödül Avı: Sığınak, Kurak Sezon, Katmanlı Kek
Savaş Topu: Süper Stadyum, Tilt alanı, Arka Bahçe
Soygun: Sıcak Patates, Pit Stop, Uzaktaki Köprü
Gem Grab: Taş Madeni, Kristal Macerası, Alt Maden
Kuşatma: -
Nakavt: -
Arayüz ve Menü Değişiklikleri
Arkadaş Listesi
Arkadaş listesinde alınan en yüksek Güç Ligi derecesini görülebilecek.
Sohbet
Kullanıcı arayüzü ve Deneyimi iyileştirmeleri geliştirildi.
Segmeler, takım kodu ve önceden tanımlanmış mesaj gönderme eklendi.
Takım
Takım davetlerini keşfetmek, davet etmek ve kabul etmek için UI ve UX geliştirmeleri yapıldı.
Dükkan
3 kostüm arşive kaldırıldı: Alevli Brock, Maskot Darryl, and Viking Bull
Denge Değişiklikleri
Denge değişiklikleri, çok sayıda değişken ve bunlarla başa çıkmanın birden çok yolunu içerdiğinden çok zor bir konu diyebiliriz. Ekibimizin içinde bile denge değişiklikleri konusunda farklı görüşler ve tartışmalar oluyor. Bu nedenle, bu güncellemeden itibaren, bu yeni değerleri ve değişiklikleri ortaya çıkarmak için izlediğimiz yolu paylaşıyor olacağız. Öncelikle Brawl Stars'ı dengelerken esas olarak nelere dikkat ettiğimizi açıklamak istiyoruz:
Kullanım oranı
- Oyuncuların çoğu kazanmak için oynar, bu nedenle değerler genellikle bize bir Savaşçı'nın çok güçlü (çok kullanılan) veya çok zayıf (çok kullanılmayan) olup olmadığını söyler.
İlk seçim oranı
(Güç ligi'nde) - Yukarıdaki maddeye benzer şekilde, Savaşçı ne kadar güçlü olursa, ilk Seçim olma şansı o kadar yüksek olur (elbette burada haritalar ve oyun modları da dikkate alınıyor).
Yasaklama Oranı
- Seçim oranından daha da önemlisi, yüksek bir Yasaklama Oranı. Bu, Savaşçı’nın ya can sıkıcı (hey, Tick) ya da gerçekten güçlü olduğu anlamına gelir.
Aksesuar ve Yıldız Gücü kullanım oranı
- İdeal olarak, farklı Aksesuar ve Yıldız Güçlerinin kullanım oranını %50'de tutmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bir Aksesuar veya Yıldız Gücü belirli bir zaman diliminin %90'ında kullanılıyorsa, bu aynı zamanda Savaşçı ile bir denge sorunu olduğunu göstermektedir.
750 Kupa Üstü
- Bizim için, bu kupa aralığının altındaki metaya bakmak biraz kaotik, çünkü çok sayıda oyuncu bu gruba dahil. Örneğin, Shelly yeni biri için ölümcül bir Savaşçı olabilir, ancak profesyoneller için çok nadir bir seçimdir (bu mevcut metada), bu nedenle bu kupa eşiğinin üstüne bakmak bize daha güvenilir veriler sağıyor. Fakat bir Savaşçı daha düşük kupa aralıklarında ortalığı kasıp kavurursa, bunu da görmezden gelmeyeceğiz.
Mevcut meta ve rekabet ortamı
- Profesyonel oyuncular oyunu oynamada bizden daha iyi, bu yüzden onları oynarken görerek çok şey öğrenebiliriz. Belirli bir Savaşçı'nın rekabetçi oyunda seçilme oranı yüksekse, bu, o Savaşçı'nın değiştirilmesi gerektiğinin çok güvenilir bir göstergesidir. Her zaman çok yönlü ve çeşitli bir Meta hedefliyoruz.
İçerik Üreticileri ve Profesyonel Oyuncuların önerileri
- Denge değişikliklerinin ilk taslağı hazır olduğunda, her zaman bu konudaki düşüncelerini ve geri bildirimlerini paylaşan bir grupla paylaşıyoruz. Genellikle çoğu zaman aynı fikirdeyiz, ancak geri bildirimler olduğunda, buna göre ayarlama yapmaya çalışıyoruz.
Topluluk Geri Bildirimleri:
Topluluktaki trendlere de bakıyoruz. Genellikle en güçlü ve en zayıf Savaşçılar, Brawl tartışmalarında her zaman "trend" oluyor. Bu yüzden lütfen, düşüncelerinizi paylaşın!
Oyun Modları ve Haritalar:
Savaşçıları her yerde yaşayabilir hale getirmeyi hedeflemiyoruz ve nihayetinde belirli bir Oyun Modunda veya Haritada hangi Savaşçı’nın en iyi sonucu verdiğini bulmanın oyunun bir parçası olduğuna inanıyoruz. Haritalar düzenli olarak değiştiğinden, Savaşçılar da önemli değişiklikler yapmasak bile meta da değişebilir ve gelişebilir. Güç Ligi için harita havuzunda, Savaşçı seçeneklerinin çeşitliliği dikkate alınıyor ve zamanla gelişiyor.
Belle
Olumlu Görüş kalkan kazandırma oranı düşürüldü - %25→%20 (-20.00%)
Belle, oyundaki en iyi uzun menzilli Savaşçılardan biri ve bunun büyük bir nedeni, “Olumlu Görüş” Yıldız Gücü'nden aldığı kalkan sayesinde kazandığı dayanıklılığıdır. Kalkanı biraz limitlemek, Belle’ye yaklaştığınızda onu daha savunmasız hale getirir.
Byron/Bibi
Zamanla iyileştirme aksesuarları artık tam sağlıkta kullanılabilir.
Bu durumun, aksesuarlar için geçerli bir kullanım durumu olduğuna kadar verdik ve bu şekilde baktığımızda onu engellemenin bir anlamı yoktu.
Bo
Ana saldırı taban hasarı artırıldı - 560 → 600 (+7.14%)
Aksesuarına ("Süper Totem") gelen nerf sonrası Bo’nun, oyun süresinde şaşırtıcı olmayan bir azalma gördü. Görünürlüğünün Aksesuarlar veya Yıldız Güçlerine bağlı olmaması için, ana saldırısı "Kartal Gözlü" için ona atış düzeninde ustalaşan oyuncuların hoşuna gidecek küçük bir hasar artışı güçlendirmesi yapmaya karar verdik.
Brock
Ana saldırı taban hasarı artırıldı 1,180 → 1,300 (+10.16%)
Brock, daha düşük mermi hızı ve vurulması zor saldırıları nedeniyle bir süredir zayıf uzun menzilli Savaşçılardan biriydi. Ana saldırısını daha ölümcül hale getirmek, roketlerinde ustalaşan oyuncuları ödüllendirecek.
Darryl
Sağlığı artırıldı - 5000 → 5300 (+6.00%)
Darryl, hayatta kalmak için hareket kabiliyetine ve “Çelik Çemberler” Yıldız Gücüne büyük ölçüde bağlı ve şu anda oyundaki en zayıf ağır sıkletlerden biri. Sağlığının artırılmasıyla biraz daha tehditkar olacak ve düşmanları, onlara doğru yuvarlandığında onunla daha fazla zaman geçirmeye zorlayacak.
Edgar
Hasar başına sağlık çalma oranı artırıldı - 25% → 35% (+40.00%)
Hedefimiz, dikkatsizce oynandığında ve yoğun saldırılar tarafından yok edilmeye meyilli olduğu durumlarda Edgar'ı daha hassas hale getirmek olsa da, sanıyoruz ki çok ileri gittik. Başarılı saldırılarda kendi kendini iyileştirmesini artırmak, zayıflamış hedeflere veya Savaşçılara saldırmak için Atlama’yı kullandığında onu çok daha yaşayabilir hale getirecektir.
El Primo
Ana saldırısının Süper doldurması 16 vuruşa çıkarıldı. Eskiden 9’du.
Tanklar, Süperlerini hasar alarak doldurma pasif özelliğini aldıktan sonra, El Primo, Süper saldırıları zincirleme yeteneği nedeniyle en iyi ve en çok oynanan Tank seçeneği oldu. Değişikliğin onu biraz fazla güçlendirdiği gerçeğini göz önünde bulundurduk ve Süperlerini zincirlemeyi zorlaştırarak bu sorunu çözmeye karar verdik. El Primo oyuncularının artık ne zaman ve nasıl devreye girecekleri konusunda daha düşünceli olmaları gerekecek çünkü Süper saldırıları zincirlemek daha zor hale gelecek.
Gene
Ana saldırı taban hasarı azaltıldı - 1080 → 960 (-11.00%)
Aksesuar: Üfleyen Lamba artık yalnızca bir Savaşçıyı geri püskürttüğünde iyileştirme sağlıyor.
Aksesuar: İntikamcı Ruhlar hasar oranı artırıldı - 800 → 1000 (+25.00%)
Gen, Güç Ligi ve Espor’da, daha yüksek kupa aralıklarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Hücum potansiyelini azaltmak için, çoğu Savaşçı'nın daha fazla misilleme yapmasına izin verecek ve diğer birkaç Savaşçı ile başa çıkmak için takımdaki diğer oyuncularla daha iyi koordine olmasını gerekecek. Oyuncuların ‘’Üfleyen Lamba’’ kullanırken daha düşünceli olmaları gerekecek. "İntikamcı Ruhlar"dan gelen güdümlü füzeler, aksesuarı daha güçlü bir alternatif haline getirebilecek anlamlı bir güçlendirme aldı.
Mortis
Yıldız Gücü: Sarmal Yılan yıldız gücü Mortis’e kalıcı olarak eklendi (Ancak daha yavaş doluyor - 1 saniye daha uzun sürede).
Sarmal Yılan yıldız gücü elden geçirildi - Sarmal Yılan'ın etkinleştirilmesi için geçen süre 1,5 saniye’ye azaltıldı (eskiye göre 0,5 saniye daha hızlı)
Ne yazık ki "Sarmal Yıldız" çoğu Mortis oyuncusu için bariz bir seçim oldu ve onun ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bu değişiklik, Mortis'in daha düşük Güç seviyelerinde daha etkili bir şekilde oynanmasına olanak tanırken, yeni "Sarmal Yılan" tarafından sağlanan küçük güçlendirme, yeniden doğma sırasında yaptığımız cephane değişikliği nedeniyle yaşadığı dezavantajı telafi edecek.
Nani
Aksesuar: Geri İade - 5 saniyelik bir süre eklendi.
Geri İade’nin kullanımı çok kolaydı ve karşılık vermesi zordu. Süreyi 5 saniye ile sınırlamak, oyuncuları, aksesuarı daha reaktif ve durumsal kullanmaya zorlayacaktır. Doğru koşullar göz önüne alındığında bu, yetenekli Nani oyuncularına etkileyici oyunlar için potansiyel sağlarken, proaktif olarak oynandığında rakiplerinin hasarı önlemesini sağlar.
Penny
Sağlığı artırıldı - 3200 → 3400 (+6.25%)
Penny, alan kontrolü ve genel etkinliği için büyük ölçüde topuna güveniyor. Daha dayanıklı bir hayatta kalma sağlamak için sağlığını biraz artırdık ve sonuç olarak daha agresif bir şekilde oynanma olanağı sağladık - bu, topunu daha erken oyuna sokabileceği anlamına geliyor.
Poco
Yıldız Gücü: Tiz Solo yıldız gücü hasarı artılıdı - 800 → 1000 (+25.00%)
Koyucu Notalar koruma süresi uzatıldı - 1s koruma → 2s koruma (+100.00%)
Poco’nun bir önceki Süper dolum Buff’ı onu uğraşması can sıkıcı hale getirdi. Şimdi, donanımını çok fazla değiştirmeden ve onu sıkıntıya sokmadan uygulanabilir alternatifler yaratmak için daha az kullanılan Yıldız Gücü ve Aksesuar'ına odaklanıyoruz.
Rico
Aksesuar: İyileştiren Atış - İyileştirme etkisi azaltıldı - 300→250 (-16.6%)
İyileştiren Atış, Rico'nun dayanıklılığını biraz fazla artırdı, çok fazla düşünülmeden kullanıldığında bile her kullanım için tam bir iyileştirme sağladı. Hafifçe düşürmek, hem rakipleri için daha fazla karşı oyun şansı yaratır hem de doğru koşullarda kullanıldığında iyileşmesine izin verir.
Sandy
Aksesuar: Tatlı Rüyalar - Uyuma süresi azaltıldı - 1,5s→1s (-33.00%)
Tatlı Rüyalar’ın sağladığı avantaj çok yüksekti ve Sandy'nin karşı ataklara bile karşı koymasına izin veriyordu. Süreyi azaltmak, yine de sağlam bir seçenek olmasına izin verecek, ancak kesin kullanılmalı düşüncesini ortadan kaldıracak.
Shelly
Aksesuar: Hedef Tahtası aksesuarına 5 saniye süre limiti eklendi
Hedef Tahtası, oyuncular tarafından nadiren kullanılıyordu. Bir süre eklemek, oyunculara sağlam bir nişan alma şansı verecek ve aynı zamanda Shelly'ye rakipleriyle daha uzun menzilli çatışmalara girme fırsatı sağlayacak. - ya karşılaşmalardan sonra düşük vuruş noktalı Kavgacıları bitirmek ya da Süper'ini beklenenden daha hızlı şarj etmek.
Squeak
Ana Saldırı hızı %25 artırıldı
Büyük Kütle patlama gecikmesi kaldırıldı.
Artık Squeak yapışkan bomba yapışmış bir rakibini tekrar vurursa önceki bomba anında patlayacak.
Bu değişiklikle Squeak'in birden fazla sorununu çözmeyi amaçladık. Artık hedefleri daha güvenilir bir şekilde vurabilmeli. "Büyük Kütle" için azaltılmış gecikme, ona daha fazla alan kontrolü sağlayacak ve düşmanları daha hızlı tepki vermeye zorlayacak.
Stu
Aksesuar: Yıkım - Artık etkinleştirmek için Süper’in şarj olmuş olması gerekiyor. Verdiği hasar miktarı düşürüldü - 500 → 200 (-60.00%)
Yıldız Gücü: Gaz Ver - İyileştirme etkisi düşürüldü - 500→400 (-20.00%)
Stu, bir süredir en güçlü ve en çok yönlü Savaşçılardan biri. Dayanıklılığı ve çoğu eşleşmeyi kazanma yeteneği benzersizdi. Aksesuarı ona ek fayda sağladı ve onunla başa çıkmayı daha da zorlaştırdı. "Yıkım" aksesuarının etkinliğini ve "Gaz Ver"den gelen dayanıklılığı azaltmak, daha düşük güç seviyelerine sahip oyuncuları etkilemezken, artık ilerlemesinin daha iyi kontrol edilmesi gerektiğini ortaya çıkarır.
Değişiklikler
Soygun
- Kasa sağlığı %25 artırıldı.
Tankların süper şarj özelliği, Savaşçı’nın maksimum sağlığına dayalı olacak şekilde değiştirildi, böylece tüm güç seviyelerinde etkinliğini eşitlendi.
Kulüp oluşturmada gereken kupa filtresi 35000 sınırına yükseltildi. (Bu, yalnızca güncelleme yayınlandıktan sonra isteğe bağlı bir güncellemede mevcut olabilir.)
Düzeltmeler
Frank'in Aktif gürültü Önleme aksesuarının Gale’in Kasırga aygıtı tarafından itildikten sonra havada kalmasına neden olabilen bir sorun düzeltildi.
Stu'nun Yıkım aksesuarının Gale'in Kasırgası aksesuarından sonra aktif kalmasına neden olan bir sorun düzeltildi.
Teleport kullanıldıktan sonra Stu’nun Yıkım aksesuarının kullanılmasına neden olan bir sorun düzeltildi.
Topa vurulduktan sonra Süper şarj aksesuarlarının sıfırlanmamasına neden olan bir sorun düzeltildi.
Canal Grande'de simetri sabitlendi.
Gale’in Fırtına aksesuarının bazı durumlarda bozulmaya neden olmasına sebep olan bir hata düzeltildi.