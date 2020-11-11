



Yeni Savaşçı - Lou



Lou, her zaman neşeli olan sevimli bir kar külahı makinesi. O kadar pozitif biri ki bu hali Mr P.’yi çileden çıkarıyor.

Ana Saldırı: Donduran bir kar külahı ateşler. Hedef yeterince buz biriktirdiğinde 1 saniye donar.

Süper: Yeryüzünde kaygan alan oluşturan bir kar külahı şurubu fırlatır.

Aksesuar: Lou, zarar görmekten korunacak şekilde kendini dondurur. Bu sırada, 1 saniye boyunca herhangi bir eylemde bulunamaz.

Yıldız Gücü #1: Süper kullandığı alan düşmanları dondurur.

Yeni Kostümler

Kral Lou (Brawl Pass, 70.seviye)



Belboy Mike (Brawl Pass, 1.seviye)



Cony Max (LINE FRIENDS) | 150 Elmas - Aralık

Sally Nani (LINE FRIENDS) | 150 Elmas - Kasım Sonu

Çoko Piper (LINE FRIENDS) | 80 Elmas - Aralık

Diğer Kostümler&Karakter İyileştirmeler



8-Bit yüz animasyonlarında iyileştirme



Saf Altın/Gümüş kostümlerde VFX düzeltmeleri - Artık daha PARLAKLAR!

Brawl Pass



Brawl Pass 4.Sezon: "TATİL KAÇIŞI"



Brawl Pass'e özel savaşçılar, yalnızca Brawl Pass'te 30 seviyeye ulaştıktan sonra kutulardan çıkabilir.



Artık, Kromatik savaşçının kutudan kazanılması, diğer Epik savaşçılarda olduğu gibi gelecekteki çıkma şanslarını etkileyecek.



4.Sezon başladığında, 1.sezon ödülleri otomatik olarak toplanacak.

Oyun Modları/Etkinlik Rotasyon Değişiklikleri

Yeni etkinlik başına jeton kazanılımı 10’dan 5’e düşürüldü.



Test bölümüne oyuncu yapımı haritalardan kazanılacak 30 yeni Jeton eklendi (günde 3 kereye kadar, oy başına 10 Jeton).

Mr. P's Snowtel Ortamı



Harita Oluşturucuya iki yeni bölme eklendi. Bu bölmeler toplam 1000+ kupa oyuncular için açılacak.

Yarışmaya Katılan Haritalar

Bu bölüm, oyuncular tarafından yapılan ve yayınlanan haritaları döndürür ve oyuncuların eşleştirme yoluyla haritaları oynadıktan sonra oylamalarını sağlar.

Bu bölümde, her gün farklı bir oyun modu olacak ve her 10 saniyede bir yeni bir harita çıkacak.

Bu bölümde oyuncular, oylama karşılığında Jeton ödülü alacak (sınırlı), ancak kupa kazanamayacak.

Yarışmanın Kazananı

Bu bölüm, önceki günden en yüksek miktarda olumlu oy alan "kazanan" haritaları içerir.

Oyuncular bu bölümde oynayarak normal jeton ve kupa ödülleri alabilir.



Bazı Sıcak Bölge haritalarında iyileştirmeler yapıldı.

Harita Oluşturucu - BETA



Artık hazırladığınız haritaları paylaşabilirsiniz. Böylece herkes oynayabilir!



Bu işlem 4 farklı aşamadan oluşuyor: Taslak → Gönder → Yeşil Işık → Yayınlandı.

İlk aşamada oyuncu, haritalarını istediği gibi tasarlayabilir.

Oyuncu, haritası hazır olduktan sonra haritasını ‘göndermeli’. Daha sonra, harita ile bir oda oluşturarak diğer oyuncuları bu odaya davet etmesi gerekmektedir. Odadaki oyuncular, haritada oynadıktan sonra oyunun sonunda haritayı oylamaları için bir açılır pencere ile karşılaşacak. Haritanın yayınlanmaya uygun olması için %50'nin üzerinde (10 oy üzerinden) onay alması gerekir.

Oyuncu, yayınlandığı harita üzerinde düzenleme yapmaya karar verirse, Taslak durumuna dönmesi ve daha sonra oylama yoluyla tekrar yeni onay olması gerekmektedir.

Oyuncu haritasına onay aldıktan sonra haritası test bölümünde yayınlanacak potansiyel haritalar havuzuna girer. Bu aşamadan sonra haritayı düzenlemek mümkün değil.

Harita Test kısmında gösterildikten sonra "Öne Çıkan" veya "Kazanan" durumuna geçer.







Brawler Balance



Amber

Hareket hızı çok hızlıdan normale düşürüldü.

Ana Saldırı saniyelik hasar oranı 2400’den 2000’e düşürüldü.





Diğer



Nita’nın Ayısı gibi çağrılabilir evcil hayvanlar haritada hiçbir düşman kalmadığında sahiplerini takip edecekler.





Diğer Düzeltmeler

