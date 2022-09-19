Bakım 19/09
Otis
Ana saldırı hasarı mermi başına 420'den 480'e yükseltildi.
Süper: 340 hasar veren nokta hasarı eklendi (Şablon Yapıştırıcı olmadan 3, Şablon Yapıştırıcı ile 4)
Surge
Güç Kalkanı - Artık 3 mermi doldurmak yerine 2 mermi dolduruyor.
Gus
Ana saldırı hasarı 920'den 940'a yükseltildi.
Süper - Artık 5 yerine 4 vuruş ile doluyor.
Yükleme hızı %7 artırıldı.
Stu
Sağlığı 2800'den 2900'e yükseltildi.
Yıkım aksesuarının süperini doldurması sorunu düzeltildi.
Bazı Savaş Günlüğündeki Son Savunma girdileri ile ilgili düzeltme yapıldı.
Opsiyonel Güncelleme - (Eğer marketinizde görünmüyorsa biraz bekleyin ve sayfayı yenileyin!)
Birkaç rozet efekti düzeltildi.
Birkaç Dükkan düzeni düzeltildi.
DJ EMZ’in ana saldırı efekti düzeltildi
Savaşçılar Süper kullandığında görülen ekran donması sorunu düzeltildi.
Yeni sezonla ilgili bazı küçük hatalar düzeltildi.
Yeni Savaşçı
SAM
Sam, sezonun yeni kromatik Savaşçısı ve Altınkol Çetesi'nin arkasındaki kas gücü! Ayrıca Starr Parktaki tüm robotlarla kişisel bir problemi var..
Özellik: Sam süper gücü tam dolu olarak başlar
Ana Saldırı: Ağır Yumruklar
Sam, büyük hasar veren bir çift yumruk atar. Eldivenlerini taktığında daha fazla hasar verir.
Süper: Vahşi Eldivenler
Sam eldivenlerini fırlatır ve eldivenler yere düşene kadar yolundaki bütün düşmanlara hasar verir. Eldivenleri bir sonraki Süper saldırısında eline döner ve dönerken aynı şekilde hasar verir.
Aksesuar 1: Manyetik alan
Sam, eldivenleri yerdeyken onları etkinleştirir ve düşmanları yakınına çeker.
Aksesuar 2: Elektrikli Eldivenler
Vahşi eldivenler yere düştükten sonra düşmanları geri püskürten bir elektrik akımı yayar.
Yıldız Gücü 1: Güçlü İyileşme
Sam, eldivenlerini geri çağırdığı an %30 iyileşir.
Yıldız Gücü 2: Uzaktan Dolum
Yerdeki eldivenler düşmanlara yakın olduğu sürece Sam’in süper gücü dolar.
GUS (Eylül ayının sonlarına doğru eklenecek!)
Yeni Süper Ender Savaşçı! Gus kendisine arkadaş olarak balonlardan hayvan yapmayı seven gizemli bir çocuk.
Ana Saldırı: Çılgın Balonlar
Gus düşmanlarının ruhlarından bir parça ele geçiren balonlar fırlatır. Her başarılı atış barı doldurur ve bar tamamen dolu olduğunda, bir sonraki atışında bir ruh düşer. Bu ruhlar Gus ve takım arkadaşlarını bir miktar iyileştirir. Gus haritaya birden çok ruh bırakabilir.
Süper: Ürkünç Çocuk
Gus balon köpeği Ürkünç’ü ya kendisi için kalkan olarak kullanır veya takım arkadaşlarına fırlatır ve geçici kalkan almalarını sağlar
Aksesuar 1: İnfilak
Toplanmayan tüm ruhlar patlar ve yakınlarındaki düşmanlara 1800 hasar verir..
Aksesuar 2: Ruh Takası
Gus sağlığının %30’unu kaybederek barını tamamen doldurur.
Yıldız Gücü 1: Sağlık Yağmuru
Ruhlardan kazanılan sağlık %100 artar.
Yıldız Gücü 2: Ruh Hayvanı
Ürkünç, bir takım arkadaşına 5 saniye boyunca %25 hasar artışı sağlar.
Yeni Sezon! - The #RobotFactory
Yeni Kostümler
Desperado Poco (Brawl Pass 1.kademe)
Kaçak Lola (Güç Ligi)
Haydut Crow (149 elmas)
Sezar Sam (Brawl Pass 70.kademe)
Şekerci Leon (49 elmas)
Borsacı Pam (49 elmas)
Ay Tavşanı Squeak - Ay festivali Kostümü (49 elmas)
Mecha Mortis - (299 elmas) eğer ilk ay boyunca satın alırsanız 9 animasyonlu rozet, profil resmi ve spreyi dahil
Beyaz Mecha Mortis (49 elmas) - Satın alma seçeneği Mecha Mortis alındıktan sonra mevcut.
Siyah Mecha Mortis (49 elmas) - Satın alma seçeneği Mecha Mortis alındıktan sonra mevcut.
Saf Gümüş/Altın
Otis
Squeak
Byron
Griff
Edgar
Yeni Aksesuarlar
Griff
Altın Yağmuru:
Griff, bir sonraki yazı tura saldırısında %33 daha fazla para atar.
Buzz
Röntgen:
Buzz, süper saldırısını dolduran alanda 12 saniyeliğine tüm çalıların içini görebilir.
Yeni Animasyonlu Rozetler
Espor rozetleri (9)
Brawl-o-Ween rozetleri (5)
Sam & Sezar Sam (9+9)
Gus (9)
Yeni kostüm rozetleri (12) - Ay Tavşanı Squeak, Şekerci Leon, Borsacı Pam, Haydut Crow, Kaçak Lola,Desperado Poco, Mecha Crow (3), Mecha Bo (3)
Mecha Mortis (9)
Savaşçılar için yeni özel rozetler (10)- Nita, Bibi, Colette, Spike, Brock, Rico, Gale, Max, Mr.P, Jessie
Yeni Spreyler
Destansı savaşçı spreyleri (x10)
Mücadele Spreyleri (x3)
Brawl Pass Spreyleri (x2)
Mecha Mortis Spreyi
BSC Spreyi
Yeni Profil Simgeleri
Güç Ligi (x2)
Espor
Robotlar (x4)
Mücadeleler (x4)
Mecha Mortis (x1)
Calamity Gang (x1)
Oyun Modları, Haritalar ve Rotasyon Değişiklikleri
Yeni haftasonu PvE Modu: Son Savunma
Takımınla birlikte 8-Bit’i olabildiğince uzun süre düşmanlardan koru.
Altınları topla ve 8-Bit’in uyanık ve savaşmaya hazır olduğundan emin ol!
Bütün botlar yenilendi!
Harita Havuzu
Sıcak Bölge
Açık Alan
Ateşten Halka
Savaşan Böcekler
Hamburger
Kumanda Kavgası
Yan Yana Oyun
Ayrım
Nakavt
Altın Kol Geçidi
Açıkta
Belle'nin Kayaları
Perspektif
İşaretli
Alevli Anka Kuşu
Nehir Yatağı
Elmas Kapmaca
Taş Madeni
Çifte Tantana
Kristal Macerası
Elmas Kale
Alt Maden
Gizli Lokanta
Vagon Çılgınlığı
Savaş Topu
Arka Bahçe
Orta Saha
Plaj Topu
Süper Sahil
Oyun Alanı
Güneşli Futbol
Sinsi Tarla
Ödül Avı
Katmanlı Kek
Kayan Yıldız
Büyük Kanal
Tapınak Kalıntıları
Kurak Sezon
Sığınak
Zirve
Soygun
Güvenli Bölge
Sıcak Patates
Bomba Kanyonu
Kıvrımlı Saldırı
Korkunç Kasırga
Uzaktaki Köprü
Pit Stop
Hesaplaşma
Karanlık Geçit
Asit Gölleri
Bolluk ve Kıtlık
Mağara Arası
Kafatası Deresi
Taş Taşkını
Çifte Bela
Güç Ligi/Kulüp Ligi Rotasyonu
Ödül Avı: Kayan Yıldız, Büyük Kanal, Katmanlı Kek
Savaş Topu: Süper Sahil, Oyun Alanı, Sinsi Tarla
Elmas Kapmaca: Taş Madeni, Çifte Tantana, Kristal Macerası
Soygun: Pit Stop, Güvenli Bölge, Uzaktaki Köprü
Sıcak Bölge: Ateşten Halka, Savaşan Böcekler, Açık Alan
Nakavt: Altın Kol Geçidi, Açıkta, Belle'nin Kayaları
Kuşatma oyundan kaldırıldı (Dostluk Savaşları dahil)
Harita Çevre Değişiklikleri
Eklenen:
The Robot Factory (Hesaplaşmada da mevcut!)
Kaldırılan:
Tehlikeli Gösteri
Tara'nın Çarşısı
Derin Deniz Savaşı
Starr Savaşları
Hurdalık (Sadece Soygun)
Mücadeleler
Ödül Avı, Elmas Kapmaca ve Soygun oyun modlarına özel mücadeleler.
Ve daha fazlası!
Güç Ligi
Savaşçı Değiştirme
Artık Güç Ligi ve Kulüp Ligi’nde, Seçim/Yasaklama aşamasının sonunda savaşçıları değiş tokuşu yapabilirsiniz!
Bu özellik sadece sahip olduğunuz savaşçılar için geçerlidir.
Savaşçı değiştirdiğinizde, kendi savaşçınızın sahip olduğu güç seviyesi, aksesuar ve yıldız güçlerini kullanabilirsiniz.
Güç ligi Kostümleri
Güç Ligi kostümleri tekrar sezonun temasına uygun olacak (oley!)
Eğer Güç ligi kostümünü sezon sırasında elde etme hakkı kazanırsanız, daha sonra Yıldız Puanları ile alabilirsiniz!
Hatırlatma: Bu yılın başlarında belirttiğimiz gibi, Güç Ligi kostümleri artık sezon bittikten 12 ay sonra elmas ile satın alınabilir olacak (149 elmas)
Kupa Ligi
Kulüp Ligi’nin 4 hafta olması ve sonrasına sıfırlanması-kupa düşmesi ile ilgili geri bildirimlerinizi göz önünde bulundurduk ve bu konu üzerinde çalışmaya başladık. Bu konu üzerinde tartıştıktan sonra sorunun sürekli yeni Savaşçı eklenmesi ile daha fazla göz önüne serildiğini fark ettik. Yaklaşan güncelleme ile gelecek olan değişiklikler:
Getireceği etkiliyi değerlendirecek şekilde sezon uzunluğunu Brawl Pass ile aynı olacak şekilde (~7-9 hafta) değiştiriyoruz.
Potansiyel Yıldız Puanı kaybını telafi edebilmek için sezon boyunca ek Yıldız Puanı Görevleri ve Mücadeleleri gerçekleştireceğiz!!
Bu ‘’deneyin’’ sonuçlarını değerlendirdikten sonra sistemi gelecekte nasıl şekillendirmemiz gerektiğine karar vereceğiz, ancak umuyoruz ki, süreyi sezona göre uzatmak baskıyı biraz azaltacak ve daha yüksek kupalara erişmenize olanak sağlayacak.
Eşyalar
Ekim ayında gelecek olan Eşya değişiklikleri (Brawl Talk’a göz atın) ile bağlantılı olarak, Eşyalar için gerekli parça sayısını güncelledik:
1.Seviye: 1 Eşya Jetonu + 40 Parça
2.Seviye: 1 Eşya Jetonu + 100 Parça
3.Seviye: 2 Eşya Jetonu + 200 Parça
Denge Değişiklikleri
BUFFS
Buzz
Sağlık - 4200 → 4400
Favori cankurataranımız kendini korumakta bazı sorunlar yaşıyordu. Bu yüzden, mücadeleye devam edebilmesi için biraz destekte bulunduk.
Poco
Ana Saldırı- Hasar - 700 → 800
Poco uzun zamandır ilk tercih edilen savaşçı olmuyordu. İyileşmesi iyi olsa da, diğer Savaşçılarla başa çıkabilmesi için kendi başına biraz daha tehditkar olması gerekiyor.
Nita
Ana Saldırı - Hasar - 880 → 960
Ana Saldırı’nın Süper doldurması - 6 → 5 vuruş
Nita ve Bruce uzun zamandır ilgi odağı değildi. Nita’yı Bruce olmadan oynamak çok iyi gelmediği için onu biraz geliştirdik ve Bruce’u çağırmasını kolaylaştırdık.
Lola
Aksesuar - Dublör - İyileştirme - 350 → 1000
Aksesuar - Artist Pozu - Kalkan - 75% → 50%
Artist Pozu, Lola ve takım arkadaşları için çok güçlü bir kalkan görevi görüyor. Güçlü olduğu gibi, şu anda yenmek çok fazla zaman alıyor ve çok fazla baskıya izin veriyor. Dublör aksesuarında bazı değişiklikler yapmak iki Aksesuar arasında denge bulmayı sağlayacaktır.
Jacky
Ana Saldırı - Hasar - 1160 → 1240
Jacky diğer savaşçılara yakınlaştığında kendini savunmakta güçlğk çekşyordu. Bu değişiklik ile rakiplerine yaklaştığında daha güçlü olacak.
Meg
Ana Saldırı’nın Süper doldurması - 8 → 7 vuruş
Önceki nerfler Meg’in oynanmasını etkiledi. Yapılan değişikliklerin yarısını geri almak onu daha dengeli bir hale getirip oynanmasını artıracaktır.
NERFS
Penny
Sağlık - 3800 → 3600
Penny, önceki değişikliklerinden sonra bile gerçekten iyi gidiyordu. Fazla baskıcı olmasa da, uygulayabileceği baskı için biraz fazla güçlü, bu yüzden dayanıklılığını biraz azaltıyoruz.
Carl
Sağlık - 4400 → 4000
Carl, Penny gibi son zamanlarda iyi gidiyordu. Şu an ana saldırısı çok güçlü, bu da onu tankımsı sniper haline getirdi (ki bu tehlikeli bir dizayn). Sağlığını azaltmak, aradaki farkı kapatmaya yardımcı olacaktır (Ancak Süperine dikkat edin!)
Crow
Aksesuar - Yavaşlatan Toksin - 5 → 3 saniye
Bonnie
Clyde - Sağlık - 5200 → 4800
Bonnie (özellikle Clyde)sniper formunda olması gerekenden fazla dayanıklıydı. Bu yüzden, sağlığını biraz düzenlemek, diğer savaşçılarla arasındaki farklı kapatmaya yardımcı olacaktır.
Janet
Sağlık - 3600 → 3400
Ana Saldırı’nın Süper doldurması - 5 → 6 vuruş
Janet tam bir baş belası oldu. Süper gücü hücumda çok etkili olmasada çok agresif oynamasını ve her durumdan kurtulmasını sağlıyor. Böyle oynayabileceği zaman aralığını arttırmak, sağlığına yapılan nerf ile birlikte daha fazla karşılıklı oyuna olanak sağlayacaktır.
Düzeltmeler
Güç Ligi donma ve bozulma sorunları
Otis'in açarken çalan ses hattı düzeltildi.
Bazı yerelleştirme hataları düzeltildi.
Diğer
Ruffs’ın savaşçı bilgileri güncellendi.