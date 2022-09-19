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19 Eyl 2022
Blog – Brawl Stars

#RobotFabrikası - Güncelleme Notları

Bakım 19/09


Otis

  • Ana saldırı hasarı mermi başına 420'den 480'e yükseltildi.

  • Süper: 340 hasar veren nokta hasarı eklendi (Şablon Yapıştırıcı olmadan 3, Şablon Yapıştırıcı ile 4)


Surge

  • Güç Kalkanı - Artık 3 mermi doldurmak yerine 2 mermi dolduruyor.

Gus

  • Ana saldırı hasarı 920'den 940'a yükseltildi.

  • Süper - Artık 5 yerine 4 vuruş ile doluyor.

  • Yükleme hızı %7 artırıldı.

Stu

  • Sağlığı 2800'den 2900'e yükseltildi.

  • Yıkım aksesuarının süperini doldurması sorunu düzeltildi.



Bazı Savaş Günlüğündeki Son Savunma girdileri ile ilgili düzeltme yapıldı.

Opsiyonel Güncelleme - (Eğer marketinizde görünmüyorsa biraz bekleyin ve sayfayı yenileyin!)

  • Birkaç rozet efekti düzeltildi.

  • Birkaç Dükkan düzeni düzeltildi.

  • DJ EMZ’in ana saldırı efekti düzeltildi

  • Savaşçılar Süper kullandığında görülen ekran donması sorunu düzeltildi.

  • Yeni sezonla ilgili bazı küçük hatalar düzeltildi.


Yeni Savaşçı

SAM

Sam, sezonun yeni kromatik Savaşçısı ve Altınkol Çetesi'nin arkasındaki kas gücü! Ayrıca Starr Parktaki tüm robotlarla kişisel bir problemi var..

  • Özellik: Sam süper gücü tam dolu olarak başlar

  • Ana Saldırı: Ağır Yumruklar

Sam, büyük hasar veren bir çift yumruk atar. Eldivenlerini taktığında daha fazla hasar verir.

  • Süper: Vahşi Eldivenler

Sam eldivenlerini fırlatır ve eldivenler yere düşene kadar yolundaki bütün düşmanlara hasar verir. Eldivenleri bir sonraki Süper saldırısında eline döner ve dönerken aynı şekilde hasar verir.

  • Aksesuar 1: Manyetik alan

Sam, eldivenleri yerdeyken onları etkinleştirir ve düşmanları yakınına çeker.

  • Aksesuar 2: Elektrikli Eldivenler

Vahşi eldivenler yere düştükten sonra düşmanları geri püskürten bir elektrik akımı yayar.

  • Yıldız Gücü 1: Güçlü İyileşme

Sam, eldivenlerini geri çağırdığı an %30 iyileşir.

  • Yıldız Gücü 2: Uzaktan Dolum

Yerdeki eldivenler düşmanlara yakın olduğu sürece Sam’in süper gücü dolar.

GUS (Eylül ayının sonlarına doğru eklenecek!)

Yeni Süper Ender Savaşçı! Gus kendisine arkadaş olarak balonlardan hayvan yapmayı seven gizemli bir çocuk.

  • Ana Saldırı: Çılgın Balonlar

Gus düşmanlarının ruhlarından bir parça ele geçiren balonlar fırlatır. Her başarılı atış barı doldurur ve bar tamamen dolu olduğunda, bir sonraki atışında bir ruh düşer. Bu ruhlar Gus ve takım arkadaşlarını bir miktar iyileştirir. Gus haritaya birden çok ruh bırakabilir.

  • Süper: Ürkünç Çocuk

Gus balon köpeği Ürkünç’ü ya kendisi için kalkan olarak kullanır veya takım arkadaşlarına fırlatır ve geçici kalkan almalarını sağlar

  • Aksesuar 1: İnfilak

Toplanmayan tüm ruhlar patlar ve yakınlarındaki düşmanlara 1800 hasar verir..

  • Aksesuar 2: Ruh Takası

Gus sağlığının %30’unu kaybederek barını tamamen doldurur.

  • Yıldız Gücü 1: Sağlık Yağmuru

Ruhlardan kazanılan sağlık %100 artar.

  • Yıldız Gücü 2: Ruh Hayvanı


Ürkünç, bir takım arkadaşına 5 saniye boyunca %25 hasar artışı sağlar.


Yeni Sezon! - The #RobotFactory

Yeni Kostümler

  • Desperado Poco (Brawl Pass 1.kademe)

  • Kaçak Lola (Güç Ligi)

  • Haydut Crow (149 elmas)

  • Sezar Sam (Brawl Pass 70.kademe)

  • Şekerci Leon (49 elmas)

  • Borsacı Pam (49 elmas)

  • Ay Tavşanı Squeak - Ay festivali Kostümü (49 elmas)

  • Mecha Mortis - (299 elmas) eğer ilk ay boyunca satın alırsanız 9 animasyonlu rozet, profil resmi ve spreyi dahil

    • Beyaz Mecha Mortis (49 elmas) - Satın alma seçeneği Mecha Mortis alındıktan sonra mevcut.

    • Siyah Mecha Mortis (49 elmas) - Satın alma seçeneği Mecha Mortis alındıktan sonra mevcut.

Saf Gümüş/Altın

  • Otis

  • Squeak

  • Byron

  • Griff

  • Edgar

Yeni Aksesuarlar

Griff

  • Altın Yağmuru:

    Griff, bir sonraki yazı tura saldırısında %33 daha fazla para atar.

Buzz

  • Röntgen:

    Buzz, süper saldırısını dolduran alanda 12 saniyeliğine tüm çalıların içini görebilir.

Yeni Animasyonlu Rozetler

  • Espor rozetleri (9)

  • Brawl-o-Ween rozetleri (5)

  • Sam & Sezar Sam (9+9)

  • Gus (9)

  • Yeni kostüm rozetleri (12) - Ay Tavşanı Squeak, Şekerci Leon, Borsacı Pam, Haydut Crow, Kaçak Lola,Desperado Poco, Mecha Crow (3), Mecha Bo (3)

  • Mecha Mortis (9)

  • Savaşçılar için yeni özel rozetler (10)- Nita, Bibi, Colette, Spike, Brock, Rico, Gale, Max, Mr.P, Jessie

Yeni Spreyler

  • Destansı savaşçı spreyleri (x10)

  • Mücadele Spreyleri (x3)

  • Brawl Pass Spreyleri (x2)

  • Mecha Mortis Spreyi

  • BSC Spreyi

Yeni Profil Simgeleri

  • Güç Ligi (x2)

  • Espor

  • Robotlar (x4)

  • Mücadeleler (x4)

  • Mecha Mortis (x1)

  • Calamity Gang (x1)

Oyun Modları, Haritalar ve Rotasyon Değişiklikleri

Yeni haftasonu PvE Modu: Son Savunma

  • Takımınla birlikte 8-Bit’i olabildiğince uzun süre düşmanlardan koru.

  • Altınları topla ve 8-Bit’in uyanık ve savaşmaya hazır olduğundan emin ol!

  • Bütün botlar yenilendi!

Harita Havuzu

  • Sıcak Bölge

    • Açık Alan

    • Ateşten Halka

    • Savaşan Böcekler

    • Hamburger

    • Kumanda Kavgası

    • Yan Yana Oyun

    • Ayrım

  • Nakavt

    • Altın Kol Geçidi

    • Açıkta

    • Belle'nin Kayaları

    • Perspektif

    • İşaretli

    • Alevli Anka Kuşu

    • Nehir Yatağı

  • Elmas Kapmaca

    • Taş Madeni

    • Çifte Tantana

    • Kristal Macerası

    • Elmas Kale

    • Alt Maden

    • Gizli Lokanta

    • Vagon Çılgınlığı

  • Savaş Topu

    • Arka Bahçe

    • Orta Saha

    • Plaj Topu

    • Süper Sahil

    • Oyun Alanı

    • Güneşli Futbol

    • Sinsi Tarla

  • Ödül Avı

    • Katmanlı Kek

    • Kayan Yıldız

    • Büyük Kanal

    • Tapınak Kalıntıları

    • Kurak Sezon

    • Sığınak

    • Zirve

  • Soygun

    • Güvenli Bölge

    • Sıcak Patates

    • Bomba Kanyonu

    • Kıvrımlı Saldırı

    • Korkunç Kasırga

    • Uzaktaki Köprü

    • Pit Stop

  • Hesaplaşma

    • Karanlık Geçit

    • Asit Gölleri

    • Bolluk ve Kıtlık

    • Mağara Arası

    • Kafatası Deresi

    • Taş Taşkını

    • Çifte Bela

Güç Ligi/Kulüp Ligi Rotasyonu

  • Ödül Avı: Kayan Yıldız, Büyük Kanal, Katmanlı Kek

  • Savaş Topu: Süper Sahil, Oyun Alanı, Sinsi Tarla

  • Elmas Kapmaca: Taş Madeni, Çifte Tantana, Kristal Macerası

  • Soygun: Pit Stop, Güvenli Bölge, Uzaktaki Köprü

  • Sıcak Bölge: Ateşten Halka, Savaşan Böcekler, Açık Alan

  • Nakavt: Altın Kol Geçidi, Açıkta, Belle'nin Kayaları


Kuşatma oyundan kaldırıldı (Dostluk Savaşları dahil)

Harita Çevre Değişiklikleri

Eklenen:

  • The Robot Factory (Hesaplaşmada da mevcut!)

Kaldırılan:

  • Tehlikeli Gösteri

  • Tara'nın Çarşısı

  • Derin Deniz Savaşı

  • Starr Savaşları

  • Hurdalık (Sadece Soygun)

Mücadeleler

  • Ödül Avı, Elmas Kapmaca ve Soygun oyun modlarına özel mücadeleler.

  • Ve daha fazlası!

Güç Ligi

Savaşçı Değiştirme

  • Artık Güç Ligi ve Kulüp Ligi’nde, Seçim/Yasaklama aşamasının sonunda savaşçıları değiş tokuşu yapabilirsiniz!

  • Bu özellik sadece sahip olduğunuz savaşçılar için geçerlidir.

  • Savaşçı değiştirdiğinizde, kendi savaşçınızın sahip olduğu güç seviyesi, aksesuar ve yıldız güçlerini kullanabilirsiniz.

Güç ligi Kostümleri

  • Güç Ligi kostümleri tekrar sezonun temasına uygun olacak (oley!)

  • Eğer Güç ligi kostümünü sezon sırasında elde etme hakkı kazanırsanız, daha sonra Yıldız Puanları ile alabilirsiniz!

  • Hatırlatma: Bu yılın başlarında belirttiğimiz gibi, Güç Ligi kostümleri artık sezon bittikten 12 ay sonra elmas ile satın alınabilir olacak (149 elmas)

Kupa Ligi

Kulüp Ligi’nin 4 hafta olması ve sonrasına sıfırlanması-kupa düşmesi ile ilgili geri bildirimlerinizi göz önünde bulundurduk ve bu konu üzerinde çalışmaya başladık. Bu konu üzerinde tartıştıktan sonra sorunun sürekli yeni Savaşçı eklenmesi ile daha fazla göz önüne serildiğini fark ettik. Yaklaşan güncelleme ile gelecek olan değişiklikler:

  • Getireceği etkiliyi değerlendirecek şekilde sezon uzunluğunu Brawl Pass ile aynı olacak şekilde (~7-9 hafta) değiştiriyoruz.

  • Potansiyel Yıldız Puanı kaybını telafi edebilmek için sezon boyunca ek Yıldız Puanı Görevleri ve Mücadeleleri gerçekleştireceğiz!!

Bu ‘’deneyin’’ sonuçlarını değerlendirdikten sonra sistemi gelecekte nasıl şekillendirmemiz gerektiğine karar vereceğiz, ancak umuyoruz ki, süreyi sezona göre uzatmak baskıyı biraz azaltacak ve daha yüksek kupalara erişmenize olanak sağlayacak.

Eşyalar

Ekim ayında gelecek olan Eşya değişiklikleri (Brawl Talk’a göz atın) ile bağlantılı olarak, Eşyalar için gerekli parça sayısını güncelledik:

  • 1.Seviye: 1 Eşya Jetonu + 40 Parça

  • 2.Seviye: 1 Eşya Jetonu + 100 Parça

  • 3.Seviye: 2 Eşya Jetonu + 200 Parça

Denge Değişiklikleri

BUFFS

Buzz

  • Sağlık - 4200 → 4400

Favori cankurataranımız kendini korumakta bazı sorunlar yaşıyordu. Bu yüzden, mücadeleye devam edebilmesi için biraz destekte bulunduk.

Poco

  • Ana Saldırı- Hasar - 700 → 800

Poco uzun zamandır ilk tercih edilen savaşçı olmuyordu. İyileşmesi iyi olsa da, diğer Savaşçılarla başa çıkabilmesi için kendi başına biraz daha tehditkar olması gerekiyor.

Nita

  • Ana Saldırı - Hasar - 880 → 960

  • Ana Saldırı’nın Süper doldurması - 6 → 5 vuruş

Nita ve Bruce uzun zamandır ilgi odağı değildi. Nita’yı Bruce olmadan oynamak çok iyi gelmediği için onu biraz geliştirdik ve Bruce’u çağırmasını kolaylaştırdık.

Lola

  • Aksesuar - Dublör - İyileştirme - 350 → 1000

  • Aksesuar - Artist Pozu - Kalkan - 75% → 50%

Artist Pozu, Lola ve takım arkadaşları için çok güçlü bir kalkan görevi görüyor. Güçlü olduğu gibi, şu anda yenmek çok fazla zaman alıyor ve çok fazla baskıya izin veriyor. Dublör aksesuarında bazı değişiklikler yapmak iki Aksesuar arasında denge bulmayı sağlayacaktır.

Jacky

  • Ana Saldırı - Hasar - 1160 → 1240

Jacky diğer savaşçılara yakınlaştığında kendini savunmakta güçlğk çekşyordu. Bu değişiklik ile rakiplerine yaklaştığında daha güçlü olacak.

Meg

  • Ana Saldırı’nın Süper doldurması - 8 → 7 vuruş

Önceki nerfler Meg’in oynanmasını etkiledi. Yapılan değişikliklerin yarısını geri almak onu daha dengeli bir hale getirip oynanmasını artıracaktır.

NERFS

Penny

  • Sağlık - 3800 → 3600

Penny, önceki değişikliklerinden sonra bile gerçekten iyi gidiyordu. Fazla baskıcı olmasa da, uygulayabileceği baskı için biraz fazla güçlü, bu yüzden dayanıklılığını biraz azaltıyoruz.

Carl

  • Sağlık - 4400 → 4000

Carl, Penny gibi son zamanlarda iyi gidiyordu. Şu an ana saldırısı çok güçlü, bu da onu tankımsı sniper haline getirdi (ki bu tehlikeli bir dizayn). Sağlığını azaltmak, aradaki farkı kapatmaya yardımcı olacaktır (Ancak Süperine dikkat edin!)

Crow

  • Aksesuar - Yavaşlatan Toksin - 5 → 3 saniye

Bonnie

  • Clyde - Sağlık - 5200 → 4800

Bonnie (özellikle Clyde)sniper formunda olması gerekenden fazla dayanıklıydı. Bu yüzden, sağlığını biraz düzenlemek, diğer savaşçılarla arasındaki farklı kapatmaya yardımcı olacaktır.

Janet

  • Sağlık - 3600 → 3400

  • Ana Saldırı’nın Süper doldurması - 5 → 6 vuruş

Janet tam bir baş belası oldu. Süper gücü hücumda çok etkili olmasada çok agresif oynamasını ve her durumdan kurtulmasını sağlıyor. Böyle oynayabileceği zaman aralığını arttırmak, sağlığına yapılan nerf ile birlikte daha fazla karşılıklı oyuna olanak sağlayacaktır.

Düzeltmeler

  • Güç Ligi donma ve bozulma sorunları

  • Otis'in açarken çalan ses hattı düzeltildi.

  • Bazı yerelleştirme hataları düzeltildi.

Diğer

  • Ruffs’ın savaşçı bilgileri güncellendi.