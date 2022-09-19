Bakım 19/09



Otis

Ana saldırı hasarı mermi başına 420'den 480'e yükseltildi.

Süper: 340 hasar veren nokta hasarı eklendi (Şablon Yapıştırıcı olmadan 3, Şablon Yapıştırıcı ile 4)



Surge

Güç Kalkanı - Artık 3 mermi doldurmak yerine 2 mermi dolduruyor.

Gus

Ana saldırı hasarı 920'den 940'a yükseltildi.

Süper - Artık 5 yerine 4 vuruş ile doluyor.

Yükleme hızı %7 artırıldı.

Stu

Sağlığı 2800'den 2900'e yükseltildi.

Yıkım aksesuarının süperini doldurması sorunu düzeltildi.





Bazı Savaş Günlüğündeki Son Savunma girdileri ile ilgili düzeltme yapıldı.

Opsiyonel Güncelleme - (Eğer marketinizde görünmüyorsa biraz bekleyin ve sayfayı yenileyin!)

Birkaç rozet efekti düzeltildi.

Birkaç Dükkan düzeni düzeltildi.

DJ EMZ’in ana saldırı efekti düzeltildi



Savaşçılar Süper kullandığında görülen ekran donması sorunu düzeltildi.

Yeni sezonla ilgili bazı küçük hatalar düzeltildi.





Yeni Savaşçı

SAM

Sam, sezonun yeni kromatik Savaşçısı ve Altınkol Çetesi'nin arkasındaki kas gücü! Ayrıca Starr Parktaki tüm robotlarla kişisel bir problemi var..



Özellik: Sam süper gücü tam dolu olarak başlar



Ana Saldırı: Ağır Yumruklar



Sam, büyük hasar veren bir çift yumruk atar. Eldivenlerini taktığında daha fazla hasar verir.

Süper: Vahşi Eldivenler



Sam eldivenlerini fırlatır ve eldivenler yere düşene kadar yolundaki bütün düşmanlara hasar verir. Eldivenleri bir sonraki Süper saldırısında eline döner ve dönerken aynı şekilde hasar verir.

Aksesuar 1: Manyetik alan



Sam, eldivenleri yerdeyken onları etkinleştirir ve düşmanları yakınına çeker.

Aksesuar 2: Elektrikli Eldivenler

Vahşi eldivenler yere düştükten sonra düşmanları geri püskürten bir elektrik akımı yayar.

Yıldız Gücü 1: Güçlü İyileşme



Sam, eldivenlerini geri çağırdığı an %30 iyileşir.

Yıldız Gücü 2: Uzaktan Dolum



Yerdeki eldivenler düşmanlara yakın olduğu sürece Sam’in süper gücü dolar.

GUS (Eylül ayının sonlarına doğru eklenecek!)

Yeni Süper Ender Savaşçı! Gus kendisine arkadaş olarak balonlardan hayvan yapmayı seven gizemli bir çocuk.

Ana Saldırı: Çılgın Balonlar



Gus düşmanlarının ruhlarından bir parça ele geçiren balonlar fırlatır. Her başarılı atış barı doldurur ve bar tamamen dolu olduğunda, bir sonraki atışında bir ruh düşer. Bu ruhlar Gus ve takım arkadaşlarını bir miktar iyileştirir. Gus haritaya birden çok ruh bırakabilir.

Süper: Ürkünç Çocuk



Gus balon köpeği Ürkünç’ü ya kendisi için kalkan olarak kullanır veya takım arkadaşlarına fırlatır ve geçici kalkan almalarını sağlar

Aksesuar 1: İnfilak



Toplanmayan tüm ruhlar patlar ve yakınlarındaki düşmanlara 1800 hasar verir..

Aksesuar 2: Ruh Takası



Gus sağlığının %30’unu kaybederek barını tamamen doldurur.

Yıldız Gücü 1: Sağlık Yağmuru



Ruhlardan kazanılan sağlık %100 artar.

Yıldız Gücü 2: Ruh Hayvanı





Ürkünç, bir takım arkadaşına 5 saniye boyunca %25 hasar artışı sağlar.





Yeni Sezon! - The #RobotFactory



Yeni Kostümler

Desperado Poco (Brawl Pass 1.kademe)



Kaçak Lola (Güç Ligi)



Haydut Crow (149 elmas)



Sezar Sam (Brawl Pass 70.kademe)



Şekerci Leon (49 elmas)



Borsacı Pam (49 elmas)



Ay Tavşanı Squeak - Ay festivali Kostümü (49 elmas)



Mecha Mortis - (299 elmas) eğer ilk ay boyunca satın alırsanız 9 animasyonlu rozet, profil resmi ve spreyi dahil

Beyaz Mecha Mortis (49 elmas) - Satın alma seçeneği Mecha Mortis alındıktan sonra mevcut.

Siyah Mecha Mortis (49 elmas) - Satın alma seçeneği Mecha Mortis alındıktan sonra mevcut.





Saf Gümüş/Altın

Otis



Squeak



Byron



Griff



Edgar

Yeni Aksesuarlar

Griff



Altın Yağmuru: Griff, bir sonraki yazı tura saldırısında %33 daha fazla para atar.

Buzz



Röntgen: Buzz, süper saldırısını dolduran alanda 12 saniyeliğine tüm çalıların içini görebilir.

Yeni Animasyonlu Rozetler

Espor rozetleri (9)

Brawl-o-Ween rozetleri (5)



Sam & Sezar Sam (9+9)



Gus (9)



Yeni kostüm rozetleri (12) - Ay Tavşanı Squeak, Şekerci Leon, Borsacı Pam, Haydut Crow, Kaçak Lola,Desperado Poco, Mecha Crow (3), Mecha Bo (3)



Mecha Mortis (9)



Savaşçılar için yeni özel rozetler (10)- Nita, Bibi, Colette, Spike, Brock, Rico, Gale, Max, Mr.P, Jessie



Yeni Spreyler

Destansı savaşçı spreyleri (x10)



Mücadele Spreyleri (x3)



Brawl Pass Spreyleri (x2)



Mecha Mortis Spreyi



BSC Spreyi



Yeni Profil Simgeleri

Güç Ligi (x2)



Espor



Robotlar (x4)



Mücadeleler (x4)



Mecha Mortis (x1)



Calamity Gang (x1)



Oyun Modları, Haritalar ve Rotasyon Değişiklikleri

Yeni haftasonu PvE Modu: Son Savunma

Takımınla birlikte 8-Bit’i olabildiğince uzun süre düşmanlardan koru.



Altınları topla ve 8-Bit’in uyanık ve savaşmaya hazır olduğundan emin ol!



Bütün botlar yenilendi!

Harita Havuzu

Sıcak Bölge Açık Alan

Ateşten Halka

Savaşan Böcekler

Hamburger

Kumanda Kavgası

Yan Yana Oyun

Ayrım



Nakavt Altın Kol Geçidi

Açıkta

Belle'nin Kayaları

Perspektif

İşaretli

Alevli Anka Kuşu

Nehir Yatağı



Elmas Kapmaca Taş Madeni

Çifte Tantana

Kristal Macerası

Elmas Kale

Alt Maden

Gizli Lokanta

Vagon Çılgınlığı



Savaş Topu Arka Bahçe

Orta Saha

Plaj Topu

Süper Sahil

Oyun Alanı

Güneşli Futbol

Sinsi Tarla



Ödül Avı Katmanlı Kek

Kayan Yıldız

Büyük Kanal

Tapınak Kalıntıları

Kurak Sezon

Sığınak

Zirve



Soygun Güvenli Bölge

Sıcak Patates

Bomba Kanyonu

Kıvrımlı Saldırı

Korkunç Kasırga

Uzaktaki Köprü

Pit Stop



Hesaplaşma Karanlık Geçit

Asit Gölleri

Bolluk ve Kıtlık

Mağara Arası

Kafatası Deresi

Taş Taşkını

Çifte Bela



Güç Ligi/Kulüp Ligi Rotasyonu

Ödül Avı: Kayan Yıldız, Büyük Kanal, Katmanlı Kek



Savaş Topu: Süper Sahil, Oyun Alanı, Sinsi Tarla



Elmas Kapmaca: Taş Madeni, Çifte Tantana, Kristal Macerası



Soygun: Pit Stop, Güvenli Bölge, Uzaktaki Köprü



Sıcak Bölge: Ateşten Halka, Savaşan Böcekler, Açık Alan



Nakavt: Altın Kol Geçidi, Açıkta, Belle'nin Kayaları







Kuşatma oyundan kaldırıldı (Dostluk Savaşları dahil)



Harita Çevre Değişiklikleri

Eklenen:

The Robot Factory (Hesaplaşmada da mevcut!)



Kaldırılan:

Tehlikeli Gösteri



Tara'nın Çarşısı



Derin Deniz Savaşı



Starr Savaşları



Hurdalık (Sadece Soygun)



Mücadeleler

Ödül Avı, Elmas Kapmaca ve Soygun oyun modlarına özel mücadeleler.



Ve daha fazlası!

Güç Ligi

Savaşçı Değiştirme

Artık Güç Ligi ve Kulüp Ligi’nde, Seçim/Yasaklama aşamasının sonunda savaşçıları değiş tokuşu yapabilirsiniz!



Bu özellik sadece sahip olduğunuz savaşçılar için geçerlidir.



Savaşçı değiştirdiğinizde, kendi savaşçınızın sahip olduğu güç seviyesi, aksesuar ve yıldız güçlerini kullanabilirsiniz.



Güç ligi Kostümleri

Güç Ligi kostümleri tekrar sezonun temasına uygun olacak (oley!)



Eğer Güç ligi kostümünü sezon sırasında elde etme hakkı kazanırsanız, daha sonra Yıldız Puanları ile alabilirsiniz!



Hatırlatma: Bu yılın başlarında belirttiğimiz gibi, Güç Ligi kostümleri artık sezon bittikten 12 ay sonra elmas ile satın alınabilir olacak (149 elmas)



Kupa Ligi

Kulüp Ligi’nin 4 hafta olması ve sonrasına sıfırlanması-kupa düşmesi ile ilgili geri bildirimlerinizi göz önünde bulundurduk ve bu konu üzerinde çalışmaya başladık. Bu konu üzerinde tartıştıktan sonra sorunun sürekli yeni Savaşçı eklenmesi ile daha fazla göz önüne serildiğini fark ettik. Yaklaşan güncelleme ile gelecek olan değişiklikler:



Getireceği etkiliyi değerlendirecek şekilde sezon uzunluğunu Brawl Pass ile aynı olacak şekilde (~7-9 hafta) değiştiriyoruz.

Potansiyel Yıldız Puanı kaybını telafi edebilmek için sezon boyunca ek Yıldız Puanı Görevleri ve Mücadeleleri gerçekleştireceğiz!!



Bu ‘’deneyin’’ sonuçlarını değerlendirdikten sonra sistemi gelecekte nasıl şekillendirmemiz gerektiğine karar vereceğiz, ancak umuyoruz ki, süreyi sezona göre uzatmak baskıyı biraz azaltacak ve daha yüksek kupalara erişmenize olanak sağlayacak.



Eşyalar

Ekim ayında gelecek olan Eşya değişiklikleri (Brawl Talk’a göz atın) ile bağlantılı olarak, Eşyalar için gerekli parça sayısını güncelledik:



1.Seviye: 1 Eşya Jetonu + 40 Parça



2.Seviye: 1 Eşya Jetonu + 100 Parça



3.Seviye: 2 Eşya Jetonu + 200 Parça



Denge Değişiklikleri

BUFFS

Buzz



Sağlık - 4200 → 4400



Favori cankurataranımız kendini korumakta bazı sorunlar yaşıyordu. Bu yüzden, mücadeleye devam edebilmesi için biraz destekte bulunduk.



Poco



Ana Saldırı- Hasar - 700 → 800



Poco uzun zamandır ilk tercih edilen savaşçı olmuyordu. İyileşmesi iyi olsa da, diğer Savaşçılarla başa çıkabilmesi için kendi başına biraz daha tehditkar olması gerekiyor.



Nita



Ana Saldırı - Hasar - 880 → 960



Ana Saldırı’nın Süper doldurması - 6 → 5 vuruş



Nita ve Bruce uzun zamandır ilgi odağı değildi. Nita’yı Bruce olmadan oynamak çok iyi gelmediği için onu biraz geliştirdik ve Bruce’u çağırmasını kolaylaştırdık.



Lola



Aksesuar - Dublör - İyileştirme - 350 → 1000



Aksesuar - Artist Pozu - Kalkan - 75% → 50%

Artist Pozu, Lola ve takım arkadaşları için çok güçlü bir kalkan görevi görüyor. Güçlü olduğu gibi, şu anda yenmek çok fazla zaman alıyor ve çok fazla baskıya izin veriyor. Dublör aksesuarında bazı değişiklikler yapmak iki Aksesuar arasında denge bulmayı sağlayacaktır.



Jacky

Ana Saldırı - Hasar - 1160 → 1240



Jacky diğer savaşçılara yakınlaştığında kendini savunmakta güçlğk çekşyordu. Bu değişiklik ile rakiplerine yaklaştığında daha güçlü olacak.



Meg



Ana Saldırı’nın Süper doldurması - 8 → 7 vuruş



Önceki nerfler Meg’in oynanmasını etkiledi. Yapılan değişikliklerin yarısını geri almak onu daha dengeli bir hale getirip oynanmasını artıracaktır.

NERFS

Penny



Sağlık - 3800 → 3600



Penny, önceki değişikliklerinden sonra bile gerçekten iyi gidiyordu. Fazla baskıcı olmasa da, uygulayabileceği baskı için biraz fazla güçlü, bu yüzden dayanıklılığını biraz azaltıyoruz.

Carl



Sağlık - 4400 → 4000



Carl, Penny gibi son zamanlarda iyi gidiyordu. Şu an ana saldırısı çok güçlü, bu da onu tankımsı sniper haline getirdi (ki bu tehlikeli bir dizayn). Sağlığını azaltmak, aradaki farkı kapatmaya yardımcı olacaktır (Ancak Süperine dikkat edin!)



Crow



Aksesuar - Yavaşlatan Toksin - 5 → 3 saniye



Bonnie



Clyde - Sağlık - 5200 → 4800



Bonnie (özellikle Clyde)sniper formunda olması gerekenden fazla dayanıklıydı. Bu yüzden, sağlığını biraz düzenlemek, diğer savaşçılarla arasındaki farklı kapatmaya yardımcı olacaktır.



Janet



Sağlık - 3600 → 3400



Ana Saldırı’nın Süper doldurması - 5 → 6 vuruş



Janet tam bir baş belası oldu. Süper gücü hücumda çok etkili olmasada çok agresif oynamasını ve her durumdan kurtulmasını sağlıyor. Böyle oynayabileceği zaman aralığını arttırmak, sağlığına yapılan nerf ile birlikte daha fazla karşılıklı oyuna olanak sağlayacaktır.



Düzeltmeler

Güç Ligi donma ve bozulma sorunları



Otis'in açarken çalan ses hattı düzeltildi.



Bazı yerelleştirme hataları düzeltildi.



Diğer

Ruffs’ın savaşçı bilgileri güncellendi.













