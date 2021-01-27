Yeni Kromatik Savaşçı - Colonel Ruffs
Colonel Ruffs, Starr Savaşları uzay gemisinin albayı… ve o bir köpek!
Kromatik Savaşçı
Ana Saldırı - Duvara çarpıp seken 2 paralel lazer atışı ile ateş eder.
Süper - Ruffs gökten yardım gönderilmesini talep eder. Bu kutu düştüğünde patlar ve çevresindeki düşmanlara zarar, güç savaşçılara ise güçlendirme verir. Bu güçlendirme, sağlığı ve hasarı arttırır, alan savaşçı yok edildiğinde etkisi geçer.
Aksesuar - Ruffs, kendini korumak için her biri 2000 sağlık puanı olan 3 kum torbası düşürür.
Yıldız Gücü - İkmal kutusuna hasar gücünü +1000 arttıran bir bomba eklenir. Kutu patladığında duvarları da yıkar.
Yeni kostümler ve Karakter Efektleri
YILDIZ SAVAŞLARI KOSTÜMLERİ!
D4R-RY1 (Brawl Pass Kostümü - Tier 1)
Karanlık Lord Spike (149 Elmas)
Pilot Colette (79 Elmas)
Space Ox Bull (149 Elmas)
DAHA FAZLA KOSTÜM!
Şık Lou (79 Gems)
Dark Tide Carl (10.000 Yıldız Puanı)
Samuray Ruffs (Brawl Pass Kostümü - Tier 70)
Piper, Nita, Jessie, Pam, Spike ve Bibi’ye animasyonlu rozetler
Yüz Animasyonu İyileştirmeleri
Bandita Shelly, Cadı Shelly
Nita, Nita Shiba
Korsan Colt
Bull, Viking Bull
Dynamike, Robo Mike, Koç Mike
İskeletor Piper
Bibi, Kahraman Bibi
Mega Böcek Bea
Mortis, GeceCadısı Mortis, Mortis Rock
Jacky
Frank
Max
Kara Şövalye Jessie
Yeni ay yılı!
Ana menü arka planı & müzik
5 LNY temalı rozet
Oyun Modları/Etkinlik Rotasyon Değişiklikleri
Neredeyse tüm PvP modları için harita yenilemesi; haritalar, Harita Oluşturucu kazananları ve topluluk yarışmaları arasından seçilecek.
Yeni Aksesuarlar!
Rosa: Çalılarda saklanan bütün düşmanlar 100 hasar alır ve 3 saniye boyunca yavaşlar.
Mr. P: Bir sonraki saldırıda ekstra bir yardımcı çıkar
Poco: Geniş bir alanda, takım arkadaşları üzerindeki olumsuz etkiyi kaldırır ve 1 saniyelik bağışıklık kazanmalarını sağlar.
Frank: Bir sonraki saldırısında rakipleri kendine çeker.
Gene: Gene, geniş alandaki tüm düşmanlara bir güdümlü füze fırlatır. Füze hasarı, gidilen mesafeye bağlı olarak artar.
Nani: Nani aldığı bir sonraki hasarda, hasarın %80'ini düşmana iade edilir ve geriye kalan hasarı alır.
Tara: Tara, düşmanlara saldıran ve 6 saniye sonra kaybolan 3 zayıf gölge gönderir.
Tick: Tick, 1 saniyeliğine zarar görmez ve ardından 1000 hasar vererek patlar.
DENGE DEĞİŞİKLİKLERİ
- EŞLEŞMELER
15.000 Toplam Kupanın veya 700 Savaşçı Kupasının üzerinde olan oyuncuların eşleştirmesi artık daha isabetli. (Bu havuzdaki oyuncular, önceden yapılmış takımda olmadıkları sürece 15.000 Toplam Kupanın altındaki veya 700 Savaşçı Kupasının altındaki diğer oyuncularla eşleşmez).
- Harita Oluşturucu
Artık günün kazanan haritasından kupa kazanılmayacak.
AMBER
Ana saldırı hasarı 2000’den 2200’e yükseltildi.
Sağlığı 3000’den 3200’e yükseltildi.
BIBI
Sağlığı 3800’den 4200’e yükseltildi.
CARL
Sıcak Egzoz hasarı 400’den 600’e yükseltildi.
CROW
Crow tarafından zehirlenen düşmanlar artık tüm kaynaklardan %40 daha az iyileştirme alacak.
Ana Saldırının Süper doldurması 15'ten 14 hançer vuruşu ile dolacak şekilde biraz yükseltildi (zehir hasarı tetiklemeleri hesaba katılmadan)
GENE
Ana saldırı hasarı 1000’den 1080’e yükseltildi.
JESSIE
Ana saldırı hasarı 920’den 1120’e yükseltildi.
Ana Saldırı artık her sekme isabetiyle %25 daha az hasar veriyor (Sıçramalarda Süper şarj oranı etkilenmiyor)
LEON
Ana saldırı hasarı 460’dan 480’e yükseltildi.
Yakın mesafeli 2 Ana Saldırıdan tamamen şarj olması için Süper dolum oranı biraz artırıldı.
MAX
Sinsi Ayakkabıdaki 4 saniyelik gecikme oranı 3’e düşürüldü.
SANDY
Ana Saldırıdan Süper doldurma oranı 6'dan 5’e düşürüldü.
SPROUT
Ana saldırı hasarı 940’dan 1020’ye yükseltildi.
COLT
Ana Saldırı yeniden doldurma hızı %5,9 düşürüldü.
Diğer
Yeni etkinlik seçme arayüzü
E-spor
Haberlerin sekmesine E-spor bölümü eklendi.
Ana ekranın sağ tarafına bir Turnuva Merkezi butonu eklendi
Yalnızca Şampiyona Mücadelesinde 15 galibiyet elde eden oyuncular için görünür.
Oyuncuların 2.Aşama Çevrimiçi Elemeleri için kayıt olabileceği bir sayfa içerir.
Düzeltmeler
Jackie'nin misilleme yıldız gücü artık karşıdaki Jackie'nin misilleme yıldız gücünü tetikleyip hasar döngüsüne girmiyor.
Byron için iyileştirme görevleri oluşturulmasını engelleyen bir sorun düzeltildi
Darryl’ın Süper kullanımı sonrası suda mahsur kalmasına neden olan sorun düzeltildi.
Harita Oluşturucuda meydana gelen küçük sorunlar düzeltildi ve döşeme çizgilerinin çizimi iyileştirildi.
Oyuncular tarafından yapılmış haritalarda haritanın köşesinde erişilemez tek bir karo boşluğunun oluşturulmasına izin veren bir sorun düzeltildi.
Savaş topunda, halat çitlerin yok edilmesiyle top ve halat çit etkileşiminde meydana gelen bir sorun düzeltildi.
Savaş Topunda, gol sonrası, Bo'nun mayınlarının yerde kalmasına neden olan nadir bir durum düzeltildi.
Lou’nun süperinin nadiren neden olduğu çökme sorunu düzeltildi.
Kuşatma robotlarının ışınlanmada ile ilgili yaşadığı karışıklıklar düzeltildi.
Carl saldırının ortasında ışınlandığında gerçekleşen kazma davranışı hareketleri düzeltildi.
Bot kontrollü Mortis'in, MR. P'nin yardımcıları gibi çağrılan karakterleri görmezden gelmesi sorunu düzeltildi.
Hesaplaşmada, otomatik ateşleme kullanıldığında, kutuların değil düşmanların önceliklendirilmesi sağlandı.