Yeni Kromatik Savaşçı - Colonel Ruffs

Colonel Ruffs, Starr Savaşları uzay gemisinin albayı… ve o bir köpek!



Kromatik Savaşçı



Ana Saldırı - Duvara çarpıp seken 2 paralel lazer atışı ile ateş eder.



Süper - Ruffs gökten yardım gönderilmesini talep eder. Bu kutu düştüğünde patlar ve çevresindeki düşmanlara zarar, güç savaşçılara ise güçlendirme verir. Bu güçlendirme, sağlığı ve hasarı arttırır, alan savaşçı yok edildiğinde etkisi geçer.



Aksesuar - Ruffs, kendini korumak için her biri 2000 sağlık puanı olan 3 kum torbası düşürür.



Yıldız Gücü - İkmal kutusuna hasar gücünü +1000 arttıran bir bomba eklenir. Kutu patladığında duvarları da yıkar.



Yeni kostümler ve Karakter Efektleri



YILDIZ SAVAŞLARI KOSTÜMLERİ!



D4R-RY1 (Brawl Pass Kostümü - Tier 1)



Karanlık Lord Spike (149 Elmas)



Pilot Colette (79 Elmas)



Space Ox Bull (149 Elmas)

DAHA FAZLA KOSTÜM!



Şık Lou (79 Gems)



Dark Tide Carl (10.000 Yıldız Puanı)



Samuray Ruffs (Brawl Pass Kostümü - Tier 70)

Piper, Nita, Jessie, Pam, Spike ve Bibi’ye animasyonlu rozetler



Yüz Animasyonu İyileştirmeleri



Bandita Shelly, Cadı Shelly



Nita, Nita Shiba



Korsan Colt



Bull, Viking Bull



Dynamike, Robo Mike, Koç Mike



İskeletor Piper



Bibi, Kahraman Bibi



Mega Böcek Bea



Mortis, GeceCadısı Mortis, Mortis Rock



Jacky



Frank



Max



Kara Şövalye Jessie



Yeni ay yılı!



Ana menü arka planı & müzik



5 LNY temalı rozet



Oyun Modları/Etkinlik Rotasyon Değişiklikleri



Neredeyse tüm PvP modları için harita yenilemesi; haritalar, Harita Oluşturucu kazananları ve topluluk yarışmaları arasından seçilecek.



Yeni Aksesuarlar!



Rosa: Çalılarda saklanan bütün düşmanlar 100 hasar alır ve 3 saniye boyunca yavaşlar.



Mr. P: Bir sonraki saldırıda ekstra bir yardımcı çıkar



Poco: Geniş bir alanda, takım arkadaşları üzerindeki olumsuz etkiyi kaldırır ve 1 saniyelik bağışıklık kazanmalarını sağlar.



Frank: Bir sonraki saldırısında rakipleri kendine çeker.



Gene: Gene, geniş alandaki tüm düşmanlara bir güdümlü füze fırlatır. Füze hasarı, gidilen mesafeye bağlı olarak artar.



Nani: Nani aldığı bir sonraki hasarda, hasarın %80'ini düşmana iade edilir ve geriye kalan hasarı alır.



Tara: Tara, düşmanlara saldıran ve 6 saniye sonra kaybolan 3 zayıf gölge gönderir.



Tick: Tick, 1 saniyeliğine zarar görmez ve ardından 1000 hasar vererek patlar.



DENGE DEĞİŞİKLİKLERİ



- EŞLEŞMELER

15.000 Toplam Kupanın veya 700 Savaşçı Kupasının üzerinde olan oyuncuların eşleştirmesi artık daha isabetli. (Bu havuzdaki oyuncular, önceden yapılmış takımda olmadıkları sürece 15.000 Toplam Kupanın altındaki veya 700 Savaşçı Kupasının altındaki diğer oyuncularla eşleşmez).



- Harita Oluşturucu

Artık günün kazanan haritasından kupa kazanılmayacak.

AMBER



Ana saldırı hasarı 2000’den 2200’e yükseltildi.



Sağlığı 3000’den 3200’e yükseltildi.



BIBI



Sağlığı 3800’den 4200’e yükseltildi.



CARL



Sıcak Egzoz hasarı 400’den 600’e yükseltildi.



CROW



Crow tarafından zehirlenen düşmanlar artık tüm kaynaklardan %40 daha az iyileştirme alacak.



Ana Saldırının Süper doldurması 15'ten 14 hançer vuruşu ile dolacak şekilde biraz yükseltildi (zehir hasarı tetiklemeleri hesaba katılmadan)



GENE



Ana saldırı hasarı 1000’den 1080’e yükseltildi.



JESSIE



Ana saldırı hasarı 920’den 1120’e yükseltildi.



Ana Saldırı artık her sekme isabetiyle %25 daha az hasar veriyor (Sıçramalarda Süper şarj oranı etkilenmiyor)



LEON



Ana saldırı hasarı 460’dan 480’e yükseltildi.



Yakın mesafeli 2 Ana Saldırıdan tamamen şarj olması için Süper dolum oranı biraz artırıldı.



MAX



Sinsi Ayakkabıdaki 4 saniyelik gecikme oranı 3’e düşürüldü.



SANDY



Ana Saldırıdan Süper doldurma oranı 6'dan 5’e düşürüldü.



SPROUT



Ana saldırı hasarı 940’dan 1020’ye yükseltildi.



COLT



Ana Saldırı yeniden doldurma hızı %5,9 düşürüldü.



Diğer



Yeni etkinlik seçme arayüzü



E-spor

Haberlerin sekmesine E-spor bölümü eklendi.

Ana ekranın sağ tarafına bir Turnuva Merkezi butonu eklendi

Yalnızca Şampiyona Mücadelesinde 15 galibiyet elde eden oyuncular için görünür.

Oyuncuların 2.Aşama Çevrimiçi Elemeleri için kayıt olabileceği bir sayfa içerir.





Düzeltmeler