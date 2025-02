Bakım ve Opsiyonel Güncelleme (Android cihazlar için 10:00 UTC gibi aktif olacak) - 12/05/2022



Güç Ligi filtreleme ve kaydırma ile ilgili sorunlar düzeltildi.

Menzilinizdeki başka biri sprey kullandığında, spreyin savaşçınızda görülmesi sorunu düzeltildi.

Düşük seviye cihazlar için performans iyileştirmesi yapıldı.

Bakım 04/05/2022

Squeak

Kalıntı’nın süresi 10s düşürüldü (20→10s)



Surge

Yüksek Voltaj Surge’yi bir seviye yükseltir (2’den 1'e)



Süper şarjı çok az düşürüldü. Parti Numaraları kullanıldıktan sonra artık 3 normal saldırı gerekiyor (2'den 3'e)



Oyuncuları farklı Kulüp Ligi günlerine uygun hale getiren nadir bir Kulüp Ligi sorunu düzeltildi







İsteğe Bağlı Güncelleme 04/05/2022

Lider olmayanlar için sadece sahip olunan Savaşçıları yasaklayabilme durumu düzeltildi



Emoji menüsünde bazı UI titreme durumu düzeltildi



Günlük giriş takvimi ile ilgili bazı durumlar düzeltildi







Bakım 30/04



Oyun Çökmesi ile ilgili sorunlar giderildi. (Sunucu hatası 43)





Bakım ve İsteğe Bağlı Güncelleme 29/04



Surge'nin, yok ettikten sonra Güç seviyesinin artışının korunması ile ilgili sorun düzeltildi.

Surge’ün kullanımından sonra istenmeyen konumlarda ortaya çıkmasına neden olan bir hata düzeltildi.



Topun çok zıpladıktan sonra ÇILDIRMASINA neden olan bir sorun düzeltildi.

‘’Disko’’ arayüz elementleri düzeltildi.



Oyuncuların sahip olmadıkları savaşçıları yasaklamasına engelleyen bir hata düzeltildi.



Yüksek rütbeli maçlarda savaşçıların önceden seçilmesinde görülen bazı hatalar düzeltildi.









Yeni Savaşçılar

Janet

Janet, Stu’nun manevi kızı ve şov dünyasının içinde! Akrobat sanatçısı, şarkısı ve Stunt Show’un Yıldızı!



Ana Saldırı: Üst Nota

Janet, nişan alma düğmesine ne kadar uzun süre basılı tutarsanız o kadar uzayan ve daralan koni şeklinde bir saldırı yapar.



Süper: Yükseklerde

Janet, sırt roketini kullanarak havalanır ve Süper’i etkin olduğu sürece rakiplerine havadan saldırır.



Aksesuar: Hoparlör

Janet, yere etrafındaki düşmanlara saniye başı 100 hasar veren bir hoparlör bırakır.



Aksesuar: Sahne Arkası

Janet'in bir sonraki saldırısı, ana saldırı menziline bağlı olarak onu bir mesafe geri iter.



Yıldız Gücü: Kuş Bakışı

Janet sırt roketi ile uçtuğu süre boyunca geniş bir alanda çalılarda saklanan herkes görünür olur.



Yıldız Gücü: Solfej Eğitimi

Janet'in saldırısı %30 daha hızlı odaklanır.





Bonnie

Bonnie, Janet’in Küçük kız kardeşi ve parktaki bir top (adı Clyde) ile yaptığı en iyi numarasıyla ünlü olan pervasız ve aşırı heyecanlı bir kız. Yaptığı hamleler ne kadar tehlikeliyse, o kadar çok zevk alıyor



Bonnie iki farklı forma sahip:



Top Formu (normal):



Ana Saldırı: Diş Atışı

Uzun menzilli tek mermiyle diş şeklinde bir top mermisi atar.



Süper: Yıldız Atar

Clyde, Bonnie’yi havaya fırlatır ve bu şekilde engellerin üzerinden atlayarak hasar vermeye devam eder.





Bonnie Formu:



Ana Saldırı: Bombası Yeleği

Yüksek hasar veren kısa menzilli bombolar fırlatır.



Süper: Clyde

Clyde moduna geri döner.



Aksesuar: Enerji Patlaması

Clyde’ın hareket ve dondurma hızı 5 saniye boyunca %30 artar.



Aksesuar: Çarpışma Testi

Bonnie kısa mesafe atılarak düşmanları geriye savurur ve 300 hasar verir.



Yıldız Gücü: Barut

Yıldızatar menzili %36 artar.



Yıldız Gücü: Azı Dişi

Clyde'ın saldırısı isabet ettiğinde paramparça olur ve mermi başına %25 hasar verir.





Yeni Sezon! - The #Stuntshow

Yeni Kostümler

Tehlikeli Gösteri Kostümleri



Çarpışma Testi Darryl (Güç Ligi)



Motorcu Carl (Brawl Pass, 1.kademe)



Kundakçı Spike



Canavar Kamyon Meg



Çete Kostümleri



Patron Byron



Galaksi Fırtınası Lola



Imparatoriçe Bonnie



Diğer



Daruma Mr.P (Altın Haftası)



Tempest Tara (Lantern Brawl etkinliği)



Valkör Janet (Brawl Pass, 70.seviye)



Saf Gümüş/Altın



Belle



Stu



Ash



Meg



Lolla

Yeni Özellik: Spreyler!

Spreylerin kiliti Kupa Yolu’nda 200 kupaya ulaşıldığında açılır. 3 Sprey yuvasının kilidi açılır ve aşağıdaki Spreyleri ücretsiz olarak elde edersiniz.

Yeni Sprey Yuvası 650, 1300 ve 1600 kupalarda açılır.

Yeni Spreyler Brawl Pass, Mücadeleler ve Dükkan’da elde edilebilir.

Savaşçı ekranında Rozet seçimi ile aynı bölümde yer alırlar ve oyun içi kullanımları rozetlerle ayındır.

Spreyler haritanın zeminine püskürtülür ve tüm oyuncular tarafından görülebilir. Her oyuncu aynı anda sadece bir sprey sıkabilir!

Bazı oyun içi efektleri de olan 35 adet Sprey olacak!





Yeni Rozetler

Animasyonlu

Janet



Valkyrie Janet



Bonnie



Stunt Show kostüm seti



Golden Week kostüm seti



Golden Week freebies



Çete Kostüm Seti

Overlord Byron

Galaksi Fırtınası Lola

İmparatoriçe Bonnie



Lantern Brawl Tara



Daruma Mr.P



Sakura Spike



Brawl Esports karakterleri



Animasyonsuz

Chaos Cup



Profil Resimleri

Güç Ligi (x2)



Kupa yolundaki savaşçılara özel profil resimleri (x12)



Dükkan’da kostümlere özel profil resimleri (x4)



Yeni Aksesuarlar

Amber: Alevlerin Dansı

Amber'i çevreleyen 3 ateş topu oluşur. Alev topları düşmana her değdiğinde 500 hasar verir.



Jacky: Yenileme

Jacky, etrafındaki küçük bir alandaki engelleri tamir eder.



Meg: Alet Kutusu

Meg, dost savaşçıların silah hızının %35 artmasını sağlayan bir alet kutusunu yere bırakır.









Denge Değişiklikleri

Bufflar

Bibi

Bibi, Maden Arabası’nda biraz yükseldi ama hepsi bu. Özelliklerini yükseltmek, onu daha fazla haritada ve farklı kompozisyonlarda olduğundan daha geçerli bir seçenek haline getirecek



Temel Sağlık Puanı 4200’den 4400’e yükseldi



Temel hasar 1300’den 1400’e yükseldi





Bo

İleride Bo ile ilgili daha fazla değişiklik düşünsek de, ilk basit adım mermi hızını arttırmak ve isabetini birazcık kolaylaştırmak



Temel saldırı mermi hızı %7 civarında arttı





Griff

Griff’i, Üstü Kalsın olmadan oynaması zor ve bu belirli bir seçenek. Bu ayar aşağı çekilse de temel boşaltmanın hızlanması Yıldız Gücü seçiminde daha ilginç sonuçlar ortaya koyacak ve elbette Yıldız Gücü kullanmadan oynamak daha rahat hale gelecek.



Üstü kalsın: 35→ 25% artırılmış hız



Mermi boşaltma hızı 50ms arttı. Griff, Yıldız Gücü olmadan mermilerini daha hızlı boşaltıyor. Yıldız Gücü ile, daha önce olduğu gibi



İş Disiplini: 10→ 15% kayıp can yenileme





Lou

Kuşatmanın kaldırılması Lou’nun zafer hayallerini eritti. Süper Soğuk temeli iyi bir ilk hareketti ama Yıldız Gücü’nün daha rekabetçi olması adına Hipotermi mekaniklerinin de değişmesi gerekliydi. Bu, Lou’ya tüm güç seviyelerinde yardım etse de daha ilginç Yıldız Gücü seçimleri doğuracak.



Süper Soğuk artık bir temel yetenek ama %90 etkili.



Yeni Süper Soğuk donmayı %33 arttırıyor, önceki değerlere göre %20 net kazanım.



Yeni Hipotermi Yıldız Gücü rakip oyuncu ne kadar donmuşsa rakibin hasarını o kadar düşürür. Bu değer %50’ye kadar çıkabilir.





Squeak

Squeak’ın aksesuarları çiğnenmiş köpek oyuncağı kıvamındaydı. Şimdi, iki seçim de bazı faydalar sağlıyor ve seçeceğiniz stratejiye göre daha fazla seçenek sağlanmış oluyor



Gerilme, bir sonraki saldırı hasarını %50 arttırıyor



Kalıntı, 5 saniye daha fazla etkili (15→ 20s), ayrıca görüş vermesinin yanında bir de yavaşlatan alan bırakır







Nerfler





Spike

Spike uzun bir süre için çok özellikliydi ve bunun en büyük nedeni çok değerli ve Savaşçıları etkisizleştiren Yaşam Bitkisi oldu. Sağlık Puanının düşürülmesi daha fazla Savaşçının ona karşı hamle yapmasını kolaylaştıracak



Yaşam Bitkisi: Sağlık Puanı 3500’den 1750’ye düşürüldü





Byron

Byron, bir süredir değişiklik olmadan radar altında buraya kadar geldi ve metanın da ona uygun hale gelmesiyle gücü yavaşça arttı. Çok sorunlu olmasa da süperi çabuk doluyordu. Böylece süperini doldurmak için biraz daha fazla gayret göstermesi gerekecek.



Süperinin dolumu 3 atıştan 4 atışa çıkarıldı





Fang

Tekme ve bağırmalar önemli olmaksızın Fang’ın aşağı çekilmesi gerekliydi. No matter the kicking and screaming, Fang has to be toned down. Takım yok etme potansiyeli, Yıldız Gücünün petlerle dahi süperini yenilemesi ve sersemletmesi, düşünüldüğünde dikkat edilmesi gereken ve eşi olmayan bir güçtü. Şimdi, rakiplerin arasında daldığında daha zayıf ve aynı derece önde patlamaya sahip değil.



Temel Sağlık Puanı 4500’den 4300’e düşürüldü



Süper hasarı 1200’den 1000’e düşürüldü



Döner Tekme sersemletme etkisi 1 saniyeden 0.5 saniyeye düşürüldü



Taze Tekme, pet yok etmelerinde artık süperi yenilemeyecek





Eve

Eve olabildiğince güçlüydü, mesafe nerfinden sonra bile. İkinci Yıldız Gücü sorunlu iken, onsuz da çok güçlü. Bu dengeleme vuruşu ile o da olması gerektiği gerekli çizgiye çekiliyor



Mermi hızı 3700’den 3500’e düşürüldü



Temel Sağlık Puanı 3000’den 2900’e düşürüldü



Temel hasar 400’den 370’e düşürüldü





Gale

Gale, son zamanlardaki gibi daha iyi zamanlar görmüştü, Fang’ın güçlü olması sayesinde (ve Gale’nin iyi bir rakip olmasıyla), fakat aynı zamanda Sersemleten Vuruş’un diğer Savaşçılar için zincirleme sersemletmeye neden olması nedeniyle. Zincirleme sersemletme için sersemletme süresini biraz aşağı çekmek diğer Savaşçıların tepki vermesine zaman tanıyacak



Sersemleten Vuruş sersemletme süresi 1.5 saniyeden 1.25 saniyeye düşürüldü (Oyun içinde yuvarlamadan dolayı 1.3s olarak gösteriyor)



Yeniden Ele Alınan





Surge

Yeni Aksesuarları teorileştirirken, ışınlanma ile hiçbir şeyin yarışamayacağını anladık ve Surge’yi ışınlanma olmadan oynamak gerçekten kötü. Bir Savaşçıyı oynayabilmenin sadece bir Aksesuara bağlı olmasının istenmediğini ele alarak, Surge’nin tüm yapısını yeniden gözden geçirmek doğru bir seçenek olarak göründü. Şimdi onu tüm seviyelerde oynamak daha iyi olmalı ve Aksesuarlar oyuncular için ilginç seçenekler sağlayacak.



Işınlanma aksesuarı kaldırıldı



Süperini kullanırken artık o da kısa bir mesafe atlayabilir



Aksesuar 1 - Yüksek Voltaj - Surge’nin yükselme seviyesini 10 saniye için 2 seviye arttırır



Aksesuar 2 - Güç Kalkanı - 5 saniye içinde gelen sonraki vuruştan, Surge %80’ini tüketir ve bu enerjiyi 3 mermi doldurmak için kullanır





Direnç Eşyası



Direnç Eşyası’nın yerini Görüş Eşyası aldı.



Rakibi vurduktan sonra x saniyeliğine onu açık eder

Mücadeleler

Altın Hafta

Çarpışma Testi - Ödül: Sprey

Tanımsız Mücadele - Ödül: Sprey

Görevler

Görev yenileme

Yenilemeden sonra aynı Savaşçı/Oyun Modu ya da aynı özellikte (sağlık iyileştirme, hasar, zafer…) mod gelmez

Ödül, iptal edilen görevin ödülüne eşdeğer olacak

Özel görevler, için geçerli değil, sadece sezon ve günlük görevler için geçerli

Brawl Pass fazladan 2 yenileme/hafta verir (1’den 3’e!)

Her hafta tazelenir



Yeni Görev Çeşitleri

Sıcak Bölge: "Bölgede X süre boyunca kal"

Soygun: "Kasaya X hasar ver"

Ödül Avı: "X miktarında karşılaşmayı 4 veya üzeri yıldız ile bitir"

Elmas Kapmaca: " X sürece 3 veya daha fazla elmas taşı"

Nakavt: "X tur boyunca yaşa"

Savaş Topu: "X kere pas ver"

Hesaplaşma: "X tane güç küpü topla"



Direk hediyesi olan yeni görevler (altın, güç puanı, rozet ve daha fazlası)



Düşük Kupa Savaşçılara özel görevler



Haritalar, Oyun Modları&Rotasyon Değişiklikleri

Yeni Sezon oyun modu: Robot Bombası (3v3)

Bu oyun modu PvP ve PvE elementlerin kombinler

Oyuncular bir bot istilasına karşı savaşırlar - botları yok edin ve cıvataları toplayın!

8 cıvatayı toplayan takım maçı kazanır!

7 yeni harita:

İntikal

Yeşil Vadi

Dünya Savaşı

Robot Saldırısı!

Giden Yolcu

Büyük Robot

Keşmekeş





Yeni harita özelliği: Bumper

Sadece Savaş Topu’na özel

Bir langırt tamponu gibi çalışır ve vurulursa topu sektirir.





Harita Havuzu Değişiklikleri Sıcak Bölge Kaldırılan: Double Sided, Open Business Eklenen: Split, ;open Zone (Yeni) Nakavt: Kaldırılan: Splash Out, Flowing Springs Eklenen: New Perspective (Yeni), X Marks the Spot (Yeni) Elmas Kapmaca: Kaldırılan: Bouncing Diner, Cross Cut Eklenen: Spring Trap, Deep Diner Savaş Topu: Kaldırılan: Coarse Course, Hairdryer Treatment Eklenen: Extra Bouncy (Yeni zıplatan özelliğe sahip), High Score (Yeni zıplatan özelliğe sahip), Ping Pong (Yeni zıplatan özelliğe sahip - sadece Dostluk Maçlarında kullanılabilir!) Ödül Avı Kaldırılan: Deeper Danger, Bull Pen Eklenen: Canal Grande, Snake Praire Soygun:

Kaldırılan: Bridge Too Far, Twisted Gems, Forks Out Eklenen: Kaboom Canyon, Rolling Rumble, Can't touch tis (Yeni) Hesaplaşma Kaldırılan: The Mortuary, Hot Maze Eklenen: Flying Fantasies, Grassy Gorge







Güç Ligi/Kulip Ligi Rotasyonu

Özül Avı: Kayan Yıldız, Büyük Kanal, Yılan Çayırı

Savaş Topu: Super Sahil, Oyun Alanı, Sinsi Tarla

Elmas Kapmaca: Taş Madeni, Dinlenme Alanı, Çifte Tantana

Soygun: Sıcak Patates, Güvenli Bölge, Ulaşılamaz (Yeni)

Sıcak Bölge: Ateşten Halka, Savaşan Böcekler, Açık Alan (Yeni)

Nakavt: Belle'in Kayaları, Altın Kol Geçidi, Tam Ortada X (Yeni)



Harita Ortam Değişiklikleri

Yeni: The Stunt Show



Tekrar Eklenen: The Starr Force



Kaldırılan: Biodome



Kaldırılan: Year of the Tiger

Başlangıç Takvimi (sadece yeni hesaplar için)

Yeni Oyuncular için Yeni 14 Günlük Giriş Takvimi.



40 kupada açılır.



Oyuncular tüm ödülleri almak için günlük olarak giriş yapmalıdır, bir günü atlamak takvimi sona erdirir.



Ödüller

0.Gün: Kostüm (Bandita Shelly)

1.Gün: Süper Ender Savaşçı (Seçim: Darryl ya da Penny)

2.Gün: Güç 5’e Yüksel

3.Gün: Rozet (Genel)

4.Gün: Güç 7’ye Yüksel

5.Gün: Kostüm (Football Darryl or Tavşan Penny)

6.Gün: Aksesuar (Savaşçı Aksesuarlarından birinin seçimi)

7.Gün: Rozet (Genel)

8.Gün: Güç 8’e Yüksel

9.Gün: Rozet (Genel)

10.Gün: Güç 9’a Yüksel

11.Gün: Rozet x 2 (Nadir)

12.Gün: Yıldız Gücü (Savaşçı Yıldız Güçlerinden birinin seçimi)

13.Gün: Rozet x 2 (Destansı)

14.Gün: Destansı Savaşçı (Seçim: Edgar ya da Griff)



Bir oyuncunun daha önceden bu ödüllerden birine sahip olması olasılığına karşı yedek ödül (Büyük Kutu)



Güç Ligi

Ek Yasaklamalar

Her Savaşçı, yasaklama fazında 1 Savaşçı yasaklıyor

Bu sürede yasaklanan bir Savaşçı olmazsa rastgele bir Savaşçı yasaklanacak

Takım içinde kopya yasaklamalar yok. Şöyle ki, her oyun için 3-6 Savaşçı yasaklanacak



Oyuncuların da en az 12 Savaşçısı olması gerek. Yasaklama sayısı arttığı için Kupa Yolu’nda Güç Ligi’ne ulaşılmış olmalı



Tek kişilik oyunlarda iyileştirilmiş takım dengelemesi için oyuncu kuyruğu Güç Ligi Sıralamalarına göre yapılacak



Kaybetmeden 2 maç kazanmak eskisine göre daha fazla ilerlemenizi sağlayacak (bu sadece Elmas III ve altı için. Gizemli I ve üstü aynı kalacak)

Art arda 2 maç kaybetmenin cezası kaldırıldı. Bu da sadece Elmas III ve altı için geçerli.





Bug Düzeltme

Altın biletlerin hala bazı yerlerde görünmesi düzeltildi



Byron’un sesi ile ilgili bir durum düzeltildi



Esport rozetlerinin (Rosa Player gibi) mesajlaşmada kullanılamaması durumu düzeltildi



Mantis Rosa VFX’i ile ilgili bir durum düzeltildi



Sabit yerde elle ateş ederken dikey harekete geçince atışın yanlış yöne gitmesi durumu düzeltildi



Bea’nın süperini kullandıktan sonra yüklü atışının görselinin görünmemesi VFX’i düzeltildi



Savaş Topu’nda bir gol olduğunda Buzz’un, dondurulmuş görüntüde süperinin dolması ile ilgili durum düzeltildi



Bibi’nin erteleyici saldırısının iptal olduğu zaman görselinin iptal olmaması durumu düzeltildi



Düşük Kupa maçlarının o seviyeye uygun kupa vermemesi durumu düzeltildi



PL’de kulüptaş olmayan arkadaşların Bronze I olarak gözükmesi durumu düzeltildi



Grom’un X Faktörü’nün bonus hasarından dolayı fazladan süper yükleme vermesi durumu düzeltildi



Diğer

Özel Kostümler ile gelen Rozetler satın alımdan sonra doğrudan verilecek ve dükkandan elde edilmesi gerekmeyecek.