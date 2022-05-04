Bakım ve Opsiyonel Güncelleme (Android cihazlar için 10:00 UTC gibi aktif olacak) - 12/05/2022
Güç Ligi filtreleme ve kaydırma ile ilgili sorunlar düzeltildi.
Menzilinizdeki başka biri sprey kullandığında, spreyin savaşçınızda görülmesi sorunu düzeltildi.
Düşük seviye cihazlar için performans iyileştirmesi yapıldı.
Bakım 04/05/2022
Squeak
Kalıntı’nın süresi 10s düşürüldü (20→10s)
Surge
Yüksek Voltaj Surge’yi bir seviye yükseltir (2’den 1'e)
Süper şarjı çok az düşürüldü. Parti Numaraları kullanıldıktan sonra artık 3 normal saldırı gerekiyor (2'den 3'e)
Oyuncuları farklı Kulüp Ligi günlerine uygun hale getiren nadir bir Kulüp Ligi sorunu düzeltildi
İsteğe Bağlı Güncelleme 04/05/2022
Lider olmayanlar için sadece sahip olunan Savaşçıları yasaklayabilme durumu düzeltildi
Emoji menüsünde bazı UI titreme durumu düzeltildi
Günlük giriş takvimi ile ilgili bazı durumlar düzeltildi
Bakım 30/04
Oyun Çökmesi ile ilgili sorunlar giderildi. (Sunucu hatası 43)
Bakım ve İsteğe Bağlı Güncelleme 29/04
Surge'nin, yok ettikten sonra Güç seviyesinin artışının korunması ile ilgili sorun düzeltildi.
Surge’ün kullanımından sonra istenmeyen konumlarda ortaya çıkmasına neden olan bir hata düzeltildi.
Topun çok zıpladıktan sonra ÇILDIRMASINA neden olan bir sorun düzeltildi.
‘’Disko’’ arayüz elementleri düzeltildi.
Oyuncuların sahip olmadıkları savaşçıları yasaklamasına engelleyen bir hata düzeltildi.
Yüksek rütbeli maçlarda savaşçıların önceden seçilmesinde görülen bazı hatalar düzeltildi.
Yeni Savaşçılar
Janet
Janet, Stu’nun manevi kızı ve şov dünyasının içinde! Akrobat sanatçısı, şarkısı ve Stunt Show’un Yıldızı!
Ana Saldırı: Üst Nota
Janet, nişan alma düğmesine ne kadar uzun süre basılı tutarsanız o kadar uzayan ve daralan koni şeklinde bir saldırı yapar.
Süper: Yükseklerde
Janet, sırt roketini kullanarak havalanır ve Süper’i etkin olduğu sürece rakiplerine havadan saldırır.
Aksesuar: Hoparlör
Janet, yere etrafındaki düşmanlara saniye başı 100 hasar veren bir hoparlör bırakır.
Aksesuar: Sahne Arkası
Janet'in bir sonraki saldırısı, ana saldırı menziline bağlı olarak onu bir mesafe geri iter.
Yıldız Gücü: Kuş Bakışı
Janet sırt roketi ile uçtuğu süre boyunca geniş bir alanda çalılarda saklanan herkes görünür olur.
Yıldız Gücü: Solfej Eğitimi
Janet'in saldırısı %30 daha hızlı odaklanır.
Bonnie
Bonnie, Janet’in Küçük kız kardeşi ve parktaki bir top (adı Clyde) ile yaptığı en iyi numarasıyla ünlü olan pervasız ve aşırı heyecanlı bir kız. Yaptığı hamleler ne kadar tehlikeliyse, o kadar çok zevk alıyor
Bonnie iki farklı forma sahip:
Top Formu (normal):
Ana Saldırı: Diş Atışı
Uzun menzilli tek mermiyle diş şeklinde bir top mermisi atar.
Süper: Yıldız Atar
Clyde, Bonnie’yi havaya fırlatır ve bu şekilde engellerin üzerinden atlayarak hasar vermeye devam eder.
Bonnie Formu:
Ana Saldırı: Bombası Yeleği
Yüksek hasar veren kısa menzilli bombolar fırlatır.
Süper: Clyde
Clyde moduna geri döner.
Aksesuar: Enerji Patlaması
Clyde’ın hareket ve dondurma hızı 5 saniye boyunca %30 artar.
Aksesuar: Çarpışma Testi
Bonnie kısa mesafe atılarak düşmanları geriye savurur ve 300 hasar verir.
Yıldız Gücü: Barut
Yıldızatar menzili %36 artar.
Yıldız Gücü: Azı Dişi
Clyde'ın saldırısı isabet ettiğinde paramparça olur ve mermi başına %25 hasar verir.
Yeni Sezon! - The #Stuntshow
Yeni Kostümler
Tehlikeli Gösteri Kostümleri
Çarpışma Testi Darryl (Güç Ligi)
Motorcu Carl (Brawl Pass, 1.kademe)
Kundakçı Spike
Canavar Kamyon Meg
Çete Kostümleri
Patron Byron
Galaksi Fırtınası Lola
Imparatoriçe Bonnie
Diğer
Daruma Mr.P (Altın Haftası)
Tempest Tara (Lantern Brawl etkinliği)
Valkör Janet (Brawl Pass, 70.seviye)
Saf Gümüş/Altın
Belle
Stu
Ash
Meg
Lolla
Yeni Özellik: Spreyler!
Spreylerin kiliti Kupa Yolu’nda 200 kupaya ulaşıldığında açılır. 3 Sprey yuvasının kilidi açılır ve aşağıdaki Spreyleri ücretsiz olarak elde edersiniz.
Yeni Sprey Yuvası 650, 1300 ve 1600 kupalarda açılır.
Yeni Spreyler Brawl Pass, Mücadeleler ve Dükkan’da elde edilebilir.
Savaşçı ekranında Rozet seçimi ile aynı bölümde yer alırlar ve oyun içi kullanımları rozetlerle ayındır.
Spreyler haritanın zeminine püskürtülür ve tüm oyuncular tarafından görülebilir. Her oyuncu aynı anda sadece bir sprey sıkabilir!
Bazı oyun içi efektleri de olan
35
adet Sprey olacak!
Yeni Rozetler
Animasyonlu
Janet
Valkyrie Janet
Bonnie
Stunt Show kostüm seti
Golden Week kostüm seti
Golden Week freebies
Çete Kostüm Seti
Overlord Byron
Galaksi Fırtınası Lola
İmparatoriçe Bonnie
Lantern Brawl Tara
Daruma Mr.P
Sakura Spike
Brawl Esports karakterleri
Animasyonsuz
Chaos Cup
Profil Resimleri
Güç Ligi (x2)
Kupa yolundaki savaşçılara özel profil resimleri (x12)
Dükkan’da kostümlere özel profil resimleri (x4)
Yeni Aksesuarlar
Amber: Alevlerin Dansı
Amber'i çevreleyen 3 ateş topu oluşur. Alev topları düşmana her değdiğinde 500 hasar verir.
Jacky: Yenileme
Jacky, etrafındaki küçük bir alandaki engelleri tamir eder.
Meg: Alet Kutusu
Meg, dost savaşçıların silah hızının %35 artmasını sağlayan bir alet kutusunu yere bırakır.
Denge Değişiklikleri
Bufflar
Bibi
Bibi, Maden Arabası’nda biraz yükseldi ama hepsi bu. Özelliklerini yükseltmek, onu daha fazla haritada ve farklı kompozisyonlarda olduğundan daha geçerli bir seçenek haline getirecek
Temel Sağlık Puanı 4200’den 4400’e yükseldi
Temel hasar 1300’den 1400’e yükseldi
Bo
İleride Bo ile ilgili daha fazla değişiklik düşünsek de, ilk basit adım mermi hızını arttırmak ve isabetini birazcık kolaylaştırmak
Temel saldırı mermi hızı %7 civarında arttı
Griff
Griff’i, Üstü Kalsın olmadan oynaması zor ve bu belirli bir seçenek. Bu ayar aşağı çekilse de temel boşaltmanın hızlanması Yıldız Gücü seçiminde daha ilginç sonuçlar ortaya koyacak ve elbette Yıldız Gücü kullanmadan oynamak daha rahat hale gelecek.
Üstü kalsın: 35→ 25% artırılmış hız
Mermi boşaltma hızı 50ms arttı. Griff, Yıldız Gücü olmadan mermilerini daha hızlı boşaltıyor. Yıldız Gücü ile, daha önce olduğu gibi
İş Disiplini: 10→ 15% kayıp can yenileme
Lou
Kuşatmanın kaldırılması Lou’nun zafer hayallerini eritti. Süper Soğuk temeli iyi bir ilk hareketti ama Yıldız Gücü’nün daha rekabetçi olması adına Hipotermi mekaniklerinin de değişmesi gerekliydi. Bu, Lou’ya tüm güç seviyelerinde yardım etse de daha ilginç Yıldız Gücü seçimleri doğuracak.
Süper Soğuk artık bir temel yetenek ama %90 etkili.
Yeni Süper Soğuk donmayı %33 arttırıyor, önceki değerlere göre %20 net kazanım.
Yeni Hipotermi Yıldız Gücü rakip oyuncu ne kadar donmuşsa rakibin hasarını o kadar düşürür. Bu değer %50’ye kadar çıkabilir.
Squeak
Squeak’ın aksesuarları çiğnenmiş köpek oyuncağı kıvamındaydı. Şimdi, iki seçim de bazı faydalar sağlıyor ve seçeceğiniz stratejiye göre daha fazla seçenek sağlanmış oluyor
Gerilme, bir sonraki saldırı hasarını %50 arttırıyor
Kalıntı, 5 saniye daha fazla etkili (15→ 20s), ayrıca görüş vermesinin yanında bir de yavaşlatan alan bırakır
Nerfler
Spike
Spike uzun bir süre için çok özellikliydi ve bunun en büyük nedeni çok değerli ve Savaşçıları etkisizleştiren Yaşam Bitkisi oldu. Sağlık Puanının düşürülmesi daha fazla Savaşçının ona karşı hamle yapmasını kolaylaştıracak
Yaşam Bitkisi: Sağlık Puanı 3500’den 1750’ye düşürüldü
Byron
Byron, bir süredir değişiklik olmadan radar altında buraya kadar geldi ve metanın da ona uygun hale gelmesiyle gücü yavaşça arttı. Çok sorunlu olmasa da süperi çabuk doluyordu. Böylece süperini doldurmak için biraz daha fazla gayret göstermesi gerekecek.
Süperinin dolumu 3 atıştan 4 atışa çıkarıldı
Fang
Tekme ve bağırmalar önemli olmaksızın Fang’ın aşağı çekilmesi gerekliydi. No matter the kicking and screaming, Fang has to be toned down. Takım yok etme potansiyeli, Yıldız Gücünün petlerle dahi süperini yenilemesi ve sersemletmesi, düşünüldüğünde dikkat edilmesi gereken ve eşi olmayan bir güçtü. Şimdi, rakiplerin arasında daldığında daha zayıf ve aynı derece önde patlamaya sahip değil.
Temel Sağlık Puanı 4500’den 4300’e düşürüldü
Süper hasarı 1200’den 1000’e düşürüldü
Döner Tekme sersemletme etkisi 1 saniyeden 0.5 saniyeye düşürüldü
Taze Tekme, pet yok etmelerinde artık süperi yenilemeyecek
Eve
Eve olabildiğince güçlüydü, mesafe nerfinden sonra bile. İkinci Yıldız Gücü sorunlu iken, onsuz da çok güçlü. Bu dengeleme vuruşu ile o da olması gerektiği gerekli çizgiye çekiliyor
Mermi hızı 3700’den 3500’e düşürüldü
Temel Sağlık Puanı 3000’den 2900’e düşürüldü
Temel hasar 400’den 370’e düşürüldü
Gale
Gale, son zamanlardaki gibi daha iyi zamanlar görmüştü, Fang’ın güçlü olması sayesinde (ve Gale’nin iyi bir rakip olmasıyla), fakat aynı zamanda Sersemleten Vuruş’un diğer Savaşçılar için zincirleme sersemletmeye neden olması nedeniyle. Zincirleme sersemletme için sersemletme süresini biraz aşağı çekmek diğer Savaşçıların tepki vermesine zaman tanıyacak
Sersemleten Vuruş sersemletme süresi 1.5 saniyeden 1.25 saniyeye düşürüldü (Oyun içinde yuvarlamadan dolayı 1.3s olarak gösteriyor)
Yeniden Ele Alınan
Surge
Yeni Aksesuarları teorileştirirken, ışınlanma ile hiçbir şeyin yarışamayacağını anladık ve Surge’yi ışınlanma olmadan oynamak gerçekten kötü. Bir Savaşçıyı oynayabilmenin sadece bir Aksesuara bağlı olmasının istenmediğini ele alarak, Surge’nin tüm yapısını yeniden gözden geçirmek doğru bir seçenek olarak göründü. Şimdi onu tüm seviyelerde oynamak daha iyi olmalı ve Aksesuarlar oyuncular için ilginç seçenekler sağlayacak.
Işınlanma aksesuarı kaldırıldı
Süperini kullanırken artık o da kısa bir mesafe atlayabilir
Aksesuar 1 - Yüksek Voltaj - Surge’nin yükselme seviyesini 10 saniye için 2 seviye arttırır
Aksesuar 2 - Güç Kalkanı - 5 saniye içinde gelen sonraki vuruştan, Surge %80’ini tüketir ve bu enerjiyi 3 mermi doldurmak için kullanır
Direnç Eşyası
Direnç Eşyası’nın yerini Görüş Eşyası aldı.
Rakibi vurduktan sonra x saniyeliğine onu açık eder
Mücadeleler
Altın Hafta
Çarpışma Testi - Ödül: Sprey
Tanımsız Mücadele - Ödül: Sprey
Görevler
Görev yenileme
Yenilemeden sonra aynı Savaşçı/Oyun Modu ya da aynı özellikte (sağlık iyileştirme, hasar, zafer…) mod gelmez
Ödül, iptal edilen görevin ödülüne eşdeğer olacak
Özel görevler, için geçerli değil, sadece sezon ve günlük görevler için geçerli
Brawl Pass fazladan 2 yenileme/hafta verir (1’den 3’e!)
Her hafta tazelenir
Yeni Görev Çeşitleri
Sıcak Bölge: "Bölgede X süre boyunca kal"
Soygun: "Kasaya X hasar ver"
Ödül Avı: "X miktarında karşılaşmayı 4 veya üzeri yıldız ile bitir"
Elmas Kapmaca: " X sürece 3 veya daha fazla elmas taşı"
Nakavt: "X tur boyunca yaşa"
Savaş Topu: "X kere pas ver"
Hesaplaşma: "X tane güç küpü topla"
Direk hediyesi olan yeni görevler (altın, güç puanı, rozet ve daha fazlası)
Düşük Kupa Savaşçılara özel görevler
Haritalar, Oyun Modları&Rotasyon Değişiklikleri
Yeni Sezon oyun modu:
Robot Bombası
(3v3)
Bu oyun modu PvP ve PvE elementlerin kombinler
Oyuncular bir bot istilasına karşı savaşırlar - botları yok edin ve cıvataları toplayın!
8 cıvatayı toplayan takım maçı kazanır!
7 yeni harita:
İntikal
Yeşil Vadi
Dünya Savaşı
Robot Saldırısı!
Giden Yolcu
Büyük Robot
Keşmekeş
Yeni harita özelliği: Bumper
Sadece Savaş Topu’na özel
Bir langırt tamponu gibi çalışır ve vurulursa topu sektirir.
Harita Havuzu Değişiklikleri
Sıcak Bölge
Kaldırılan: Double Sided, Open Business
Eklenen: Split, ;open Zone (Yeni)
Nakavt:
Kaldırılan: Splash Out, Flowing Springs
Eklenen: New Perspective (Yeni), X Marks the Spot (Yeni)
Elmas Kapmaca:
Kaldırılan: Bouncing Diner, Cross Cut
Eklenen: Spring Trap, Deep Diner
Savaş Topu:
Kaldırılan: Coarse Course, Hairdryer Treatment
Eklenen: Extra Bouncy (Yeni zıplatan özelliğe sahip), High Score (Yeni zıplatan özelliğe sahip), Ping Pong (Yeni zıplatan özelliğe sahip - sadece Dostluk Maçlarında kullanılabilir!)
Ödül Avı
Kaldırılan: Deeper Danger, Bull Pen
Eklenen: Canal Grande, Snake Praire
Soygun:
Kaldırılan: Bridge Too Far, Twisted Gems, Forks Out
Eklenen: Kaboom Canyon, Rolling Rumble, Can't touch tis (Yeni)
Hesaplaşma
Kaldırılan: The Mortuary, Hot Maze
Eklenen: Flying Fantasies, Grassy Gorge
Güç Ligi/Kulip Ligi Rotasyonu
Özül Avı: Kayan Yıldız, Büyük Kanal, Yılan Çayırı
Savaş Topu: Super Sahil, Oyun Alanı, Sinsi Tarla
Elmas Kapmaca: Taş Madeni, Dinlenme Alanı, Çifte Tantana
Soygun: Sıcak Patates, Güvenli Bölge, Ulaşılamaz (Yeni)
Sıcak Bölge: Ateşten Halka, Savaşan Böcekler, Açık Alan (Yeni)
Nakavt: Belle'in Kayaları, Altın Kol Geçidi, Tam Ortada X (Yeni)
Harita Ortam Değişiklikleri
Yeni: The Stunt Show
Tekrar Eklenen: The Starr Force
Kaldırılan: Biodome
Kaldırılan: Year of the Tiger
Başlangıç Takvimi (sadece yeni hesaplar için)
Yeni Oyuncular için Yeni 14 Günlük Giriş Takvimi.
40 kupada açılır.
Oyuncular tüm ödülleri almak için günlük olarak giriş yapmalıdır, bir günü atlamak takvimi sona erdirir.
Ödüller
0.Gün: Kostüm (Bandita Shelly)
1.Gün: Süper Ender Savaşçı (Seçim: Darryl ya da Penny)
2.Gün: Güç 5’e Yüksel
3.Gün: Rozet (Genel)
4.Gün: Güç 7’ye Yüksel
5.Gün: Kostüm (Football Darryl or Tavşan Penny)
6.Gün: Aksesuar (Savaşçı Aksesuarlarından birinin seçimi)
7.Gün: Rozet (Genel)
8.Gün: Güç 8’e Yüksel
9.Gün: Rozet (Genel)
10.Gün: Güç 9’a Yüksel
11.Gün: Rozet x 2 (Nadir)
12.Gün: Yıldız Gücü (Savaşçı Yıldız Güçlerinden birinin seçimi)
13.Gün: Rozet x 2 (Destansı)
14.Gün: Destansı Savaşçı (Seçim: Edgar ya da Griff)
Bir oyuncunun daha önceden bu ödüllerden birine sahip olması olasılığına karşı yedek ödül (Büyük Kutu)
Güç Ligi
Ek Yasaklamalar
Her Savaşçı, yasaklama fazında 1 Savaşçı yasaklıyor
Bu sürede yasaklanan bir Savaşçı olmazsa rastgele bir Savaşçı yasaklanacak
Takım içinde kopya yasaklamalar yok. Şöyle ki, her oyun için 3-6 Savaşçı yasaklanacak
Oyuncuların da en az 12 Savaşçısı olması gerek. Yasaklama sayısı arttığı için Kupa Yolu’nda Güç Ligi’ne ulaşılmış olmalı
Tek kişilik oyunlarda iyileştirilmiş takım dengelemesi için oyuncu kuyruğu Güç Ligi Sıralamalarına göre yapılacak
Kaybetmeden 2 maç kazanmak eskisine göre daha fazla ilerlemenizi sağlayacak (bu sadece Elmas III ve altı için. Gizemli I ve üstü aynı kalacak)
Art arda 2 maç kaybetmenin cezası kaldırıldı. Bu da sadece Elmas III ve altı için geçerli.
Bug Düzeltme
Altın biletlerin hala bazı yerlerde görünmesi düzeltildi
Byron’un sesi ile ilgili bir durum düzeltildi
Esport rozetlerinin (Rosa Player gibi) mesajlaşmada kullanılamaması durumu düzeltildi
Mantis Rosa VFX’i ile ilgili bir durum düzeltildi
Sabit yerde elle ateş ederken dikey harekete geçince atışın yanlış yöne gitmesi durumu düzeltildi
Bea’nın süperini kullandıktan sonra yüklü atışının görselinin görünmemesi VFX’i düzeltildi
Savaş Topu’nda bir gol olduğunda Buzz’un, dondurulmuş görüntüde süperinin dolması ile ilgili durum düzeltildi
Bibi’nin erteleyici saldırısının iptal olduğu zaman görselinin iptal olmaması durumu düzeltildi
Düşük Kupa maçlarının o seviyeye uygun kupa vermemesi durumu düzeltildi
PL’de kulüptaş olmayan arkadaşların Bronze I olarak gözükmesi durumu düzeltildi
Grom’un X Faktörü’nün bonus hasarından dolayı fazladan süper yükleme vermesi durumu düzeltildi
Diğer
Özel Kostümler ile gelen Rozetler satın alımdan sonra doğrudan verilecek ve dükkandan elde edilmesi gerekmeyecek.