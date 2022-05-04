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4 May 2022
Blog – Brawl Stars

#TehlikeliGösteri Güncelleme Notları!

Bakım ve Opsiyonel Güncelleme (Android cihazlar için 10:00 UTC gibi aktif olacak) - 12/05/2022

  • Güç Ligi filtreleme ve kaydırma ile ilgili sorunlar düzeltildi.

  • Menzilinizdeki başka biri sprey kullandığında, spreyin savaşçınızda görülmesi sorunu düzeltildi.

  • Düşük seviye cihazlar için performans iyileştirmesi yapıldı.

Bakım 04/05/2022

Squeak

  • Kalıntı’nın süresi 10s düşürüldü (20→10s)

Surge

  • Yüksek Voltaj Surge’yi bir seviye yükseltir (2’den 1'e)

  • Süper şarjı çok az düşürüldü. Parti Numaraları kullanıldıktan sonra artık 3 normal saldırı gerekiyor (2'den 3'e)

  • Oyuncuları farklı Kulüp Ligi günlerine uygun hale getiren nadir bir Kulüp Ligi sorunu düzeltildi


İsteğe Bağlı Güncelleme 04/05/2022

  • Lider olmayanlar için sadece sahip olunan Savaşçıları yasaklayabilme durumu düzeltildi

  • Emoji menüsünde bazı UI titreme durumu düzeltildi

  • Günlük giriş takvimi ile ilgili bazı durumlar düzeltildi


Bakım 30/04

  • Oyun Çökmesi ile ilgili sorunlar giderildi. (Sunucu hatası 43)


Bakım ve İsteğe Bağlı Güncelleme 29/04

  • Surge'nin, yok ettikten sonra Güç seviyesinin artışının korunması ile ilgili sorun düzeltildi.

  • Surge’ün kullanımından sonra istenmeyen konumlarda ortaya çıkmasına neden olan bir hata düzeltildi.

  • Topun çok zıpladıktan sonra ÇILDIRMASINA neden olan bir sorun düzeltildi.

  • ‘’Disko’’ arayüz elementleri düzeltildi.

  • Oyuncuların sahip olmadıkları savaşçıları yasaklamasına engelleyen bir hata düzeltildi.

  • Yüksek rütbeli maçlarda savaşçıların önceden seçilmesinde görülen bazı hatalar düzeltildi.



Yeni Savaşçılar

Janet

Janet, Stu’nun manevi kızı ve şov dünyasının içinde! Akrobat sanatçısı, şarkısı ve Stunt Show’un Yıldızı!

  • Ana Saldırı: Üst Nota

    • Janet, nişan alma düğmesine ne kadar uzun süre basılı tutarsanız o kadar uzayan ve daralan koni şeklinde bir saldırı yapar.

  • Süper: Yükseklerde

    • Janet, sırt roketini kullanarak havalanır ve Süper’i etkin olduğu sürece rakiplerine havadan saldırır.

  • Aksesuar: Hoparlör

    • Janet, yere etrafındaki düşmanlara saniye başı 100 hasar veren bir hoparlör bırakır.

  • Aksesuar: Sahne Arkası

    • Janet'in bir sonraki saldırısı, ana saldırı menziline bağlı olarak onu bir mesafe geri iter.

  • Yıldız Gücü: Kuş Bakışı

    • Janet sırt roketi ile uçtuğu süre boyunca geniş bir alanda çalılarda saklanan herkes görünür olur.

  • Yıldız Gücü: Solfej Eğitimi

    • Janet'in saldırısı %30 daha hızlı odaklanır.

Bonnie

Bonnie, Janet’in Küçük kız kardeşi ve parktaki bir top (adı Clyde) ile yaptığı en iyi numarasıyla ünlü olan pervasız ve aşırı heyecanlı bir kız. Yaptığı hamleler ne kadar tehlikeliyse, o kadar çok zevk alıyor

Bonnie iki farklı forma sahip:

Top Formu (normal):

  • Ana Saldırı: Diş Atışı

    • Uzun menzilli tek mermiyle diş şeklinde bir top mermisi atar.

  • Süper: Yıldız Atar

    • Clyde, Bonnie’yi havaya fırlatır ve bu şekilde engellerin üzerinden atlayarak hasar vermeye devam eder.

Bonnie Formu:

  • Ana Saldırı: Bombası Yeleği

    • Yüksek hasar veren kısa menzilli bombolar fırlatır.

  • Süper: Clyde

    • Clyde moduna geri döner.

  • Aksesuar: Enerji Patlaması

    • Clyde’ın hareket ve dondurma hızı 5 saniye boyunca %30 artar.

  • Aksesuar: Çarpışma Testi

    • Bonnie kısa mesafe atılarak düşmanları geriye savurur ve 300 hasar verir.

  • Yıldız Gücü: Barut

    • Yıldızatar menzili %36 artar.

  • Yıldız Gücü: Azı Dişi

    • Clyde'ın saldırısı isabet ettiğinde paramparça olur ve mermi başına %25 hasar verir.

Yeni Sezon! - The #Stuntshow

Yeni Kostümler

Tehlikeli Gösteri Kostümleri

  • Çarpışma Testi Darryl (Güç Ligi)

  • Motorcu Carl (Brawl Pass, 1.kademe)

  • Kundakçı Spike

  • Canavar Kamyon Meg

Çete Kostümleri

  • Patron Byron

  • Galaksi Fırtınası Lola

  • Imparatoriçe Bonnie

Diğer

  • Daruma Mr.P (Altın Haftası)

  • Tempest Tara (Lantern Brawl etkinliği)

  • Valkör Janet (Brawl Pass, 70.seviye)

Saf Gümüş/Altın

  • Belle

  • Stu

  • Ash

  • Meg

  • Lolla

Yeni Özellik: Spreyler!

  • Spreylerin kiliti Kupa Yolu’nda 200 kupaya ulaşıldığında açılır. 3 Sprey yuvasının kilidi açılır ve aşağıdaki Spreyleri ücretsiz olarak elde edersiniz.

  • Yeni Sprey Yuvası 650, 1300 ve 1600 kupalarda açılır.

  • Yeni Spreyler Brawl Pass, Mücadeleler ve Dükkan’da elde edilebilir.

  • Savaşçı ekranında Rozet seçimi ile aynı bölümde yer alırlar ve oyun içi kullanımları rozetlerle ayındır.

  • Spreyler haritanın zeminine püskürtülür ve tüm oyuncular tarafından görülebilir. Her oyuncu aynı anda sadece bir sprey sıkabilir!

  • Bazı oyun içi efektleri de olan

    35

    adet Sprey olacak!


Yeni Rozetler

Animasyonlu

  • Janet

  • Valkyrie Janet

  • Bonnie

  • Stunt Show kostüm seti

  • Golden Week kostüm seti

  • Golden Week freebies

  • Çete Kostüm Seti

    • Overlord Byron

    • Galaksi Fırtınası Lola

    • İmparatoriçe Bonnie

  • Lantern Brawl Tara

  • Daruma Mr.P

  • Sakura Spike

  • Brawl Esports karakterleri

Animasyonsuz

  • Chaos Cup

Profil Resimleri

  • Güç Ligi (x2)

  • Kupa yolundaki savaşçılara özel profil resimleri (x12)

  • Dükkan’da kostümlere özel profil resimleri (x4)

Yeni Aksesuarlar

  • Amber: Alevlerin Dansı

    • Amber'i çevreleyen 3 ateş topu oluşur. Alev topları düşmana her değdiğinde 500 hasar verir.

  • Jacky: Yenileme

    • Jacky, etrafındaki küçük bir alandaki engelleri tamir eder.

  • Meg: Alet Kutusu

    • Meg, dost savaşçıların silah hızının %35 artmasını sağlayan bir alet kutusunu yere bırakır.


Denge Değişiklikleri

Bufflar

Bibi

Bibi, Maden Arabası’nda biraz yükseldi ama hepsi bu. Özelliklerini yükseltmek, onu daha fazla haritada ve farklı kompozisyonlarda olduğundan daha geçerli bir seçenek haline getirecek

  • Temel Sağlık Puanı 4200’den 4400’e yükseldi

  • Temel hasar 1300’den 1400’e yükseldi


Bo

İleride Bo ile ilgili daha fazla değişiklik düşünsek de, ilk basit adım mermi hızını arttırmak ve isabetini birazcık kolaylaştırmak

  • Temel saldırı mermi hızı %7 civarında arttı


Griff

Griff’i, Üstü Kalsın olmadan oynaması zor ve bu belirli bir seçenek. Bu ayar aşağı çekilse de temel boşaltmanın hızlanması Yıldız Gücü seçiminde daha ilginç sonuçlar ortaya koyacak ve elbette Yıldız Gücü kullanmadan oynamak daha rahat hale gelecek.

  • Üstü kalsın: 35→ 25% artırılmış hız

  • Mermi boşaltma hızı 50ms arttı. Griff, Yıldız Gücü olmadan mermilerini daha hızlı boşaltıyor. Yıldız Gücü ile, daha önce olduğu gibi

  • İş Disiplini: 10→ 15% kayıp can yenileme


Lou

Kuşatmanın kaldırılması Lou’nun zafer hayallerini eritti. Süper Soğuk temeli iyi bir ilk hareketti ama Yıldız Gücü’nün daha rekabetçi olması adına Hipotermi mekaniklerinin de değişmesi gerekliydi. Bu, Lou’ya tüm güç seviyelerinde yardım etse de daha ilginç Yıldız Gücü seçimleri doğuracak.

  • Süper Soğuk artık bir temel yetenek ama %90 etkili.

  • Yeni Süper Soğuk donmayı %33 arttırıyor, önceki değerlere göre %20 net kazanım.

  • Yeni Hipotermi Yıldız Gücü rakip oyuncu ne kadar donmuşsa rakibin hasarını o kadar düşürür. Bu değer %50’ye kadar çıkabilir.


Squeak

Squeak’ın aksesuarları çiğnenmiş köpek oyuncağı kıvamındaydı. Şimdi, iki seçim de bazı faydalar sağlıyor ve seçeceğiniz stratejiye göre daha fazla seçenek sağlanmış oluyor

  • Gerilme, bir sonraki saldırı hasarını %50 arttırıyor

  • Kalıntı, 5 saniye daha fazla etkili (15→ 20s), ayrıca görüş vermesinin yanında bir de yavaşlatan alan bırakır


Nerfler


Spike

Spike uzun bir süre için çok özellikliydi ve bunun en büyük nedeni çok değerli ve Savaşçıları etkisizleştiren Yaşam Bitkisi oldu. Sağlık Puanının düşürülmesi daha fazla Savaşçının ona karşı hamle yapmasını kolaylaştıracak

  • Yaşam Bitkisi: Sağlık Puanı 3500’den 1750’ye düşürüldü


Byron

Byron, bir süredir değişiklik olmadan radar altında buraya kadar geldi ve metanın da ona uygun hale gelmesiyle gücü yavaşça arttı. Çok sorunlu olmasa da süperi çabuk doluyordu. Böylece süperini doldurmak için biraz daha fazla gayret göstermesi gerekecek.

  • Süperinin dolumu 3 atıştan 4 atışa çıkarıldı


Fang

Tekme ve bağırmalar önemli olmaksızın Fang’ın aşağı çekilmesi gerekliydi. No matter the kicking and screaming, Fang has to be toned down. Takım yok etme potansiyeli, Yıldız Gücünün petlerle dahi süperini yenilemesi ve sersemletmesi, düşünüldüğünde dikkat edilmesi gereken ve eşi olmayan bir güçtü. Şimdi, rakiplerin arasında daldığında daha zayıf ve aynı derece önde patlamaya sahip değil.

  • Temel Sağlık Puanı 4500’den 4300’e düşürüldü

  • Süper hasarı 1200’den 1000’e düşürüldü

  • Döner Tekme sersemletme etkisi 1 saniyeden 0.5 saniyeye düşürüldü

  • Taze Tekme, pet yok etmelerinde artık süperi yenilemeyecek


Eve

Eve olabildiğince güçlüydü, mesafe nerfinden sonra bile. İkinci Yıldız Gücü sorunlu iken, onsuz da çok güçlü. Bu dengeleme vuruşu ile o da olması gerektiği gerekli çizgiye çekiliyor

  • Mermi hızı 3700’den 3500’e düşürüldü

  • Temel Sağlık Puanı 3000’den 2900’e düşürüldü

  • Temel hasar 400’den 370’e düşürüldü


Gale

Gale, son zamanlardaki gibi daha iyi zamanlar görmüştü, Fang’ın güçlü olması sayesinde (ve Gale’nin iyi bir rakip olmasıyla), fakat aynı zamanda Sersemleten Vuruş’un diğer Savaşçılar için zincirleme sersemletmeye neden olması nedeniyle. Zincirleme sersemletme için sersemletme süresini biraz aşağı çekmek diğer Savaşçıların tepki vermesine zaman tanıyacak

  • Sersemleten Vuruş sersemletme süresi 1.5 saniyeden 1.25 saniyeye düşürüldü (Oyun içinde yuvarlamadan dolayı 1.3s olarak gösteriyor)

Yeniden Ele Alınan


Surge

Yeni Aksesuarları teorileştirirken, ışınlanma ile hiçbir şeyin yarışamayacağını anladık ve Surge’yi ışınlanma olmadan oynamak gerçekten kötü. Bir Savaşçıyı oynayabilmenin sadece bir Aksesuara bağlı olmasının istenmediğini ele alarak, Surge’nin tüm yapısını yeniden gözden geçirmek doğru bir seçenek olarak göründü. Şimdi onu tüm seviyelerde oynamak daha iyi olmalı ve Aksesuarlar oyuncular için ilginç seçenekler sağlayacak.

  • Işınlanma aksesuarı kaldırıldı

  • Süperini kullanırken artık o da kısa bir mesafe atlayabilir

  • Aksesuar 1 - Yüksek Voltaj - Surge’nin yükselme seviyesini 10 saniye için 2 seviye arttırır

  • Aksesuar 2 - Güç Kalkanı - 5 saniye içinde gelen sonraki vuruştan, Surge %80’ini tüketir ve bu enerjiyi 3 mermi doldurmak için kullanır


Direnç Eşyası

  • Direnç Eşyası’nın yerini Görüş Eşyası aldı.

  • Rakibi vurduktan sonra x saniyeliğine onu açık eder

Mücadeleler

  • Altın Hafta

  • Çarpışma Testi - Ödül: Sprey

  • Tanımsız Mücadele - Ödül: Sprey

Görevler

  • Görev yenileme

    • Yenilemeden sonra aynı Savaşçı/Oyun Modu ya da aynı özellikte (sağlık iyileştirme, hasar, zafer…) mod gelmez

    • Ödül, iptal edilen görevin ödülüne eşdeğer olacak

    • Özel görevler, için geçerli değil, sadece sezon ve günlük görevler için geçerli

    • Brawl Pass fazladan 2 yenileme/hafta verir (1’den 3’e!)

    • Her hafta tazelenir

  • Yeni Görev Çeşitleri

    • Sıcak Bölge: "Bölgede X süre boyunca kal"

    • Soygun: "Kasaya X hasar ver"

    • Ödül Avı: "X miktarında karşılaşmayı 4 veya üzeri yıldız ile bitir"

    • Elmas Kapmaca: " X sürece 3 veya daha fazla elmas taşı"

    • Nakavt: "X tur boyunca yaşa"

    • Savaş Topu: "X kere pas ver"

    • Hesaplaşma: "X tane güç küpü topla"

  • Direk hediyesi olan yeni görevler (altın, güç puanı, rozet ve daha fazlası)

  • Düşük Kupa Savaşçılara özel görevler

Haritalar, Oyun Modları&Rotasyon Değişiklikleri

  • Yeni Sezon oyun modu:

    Robot Bombası

    (3v3)

    • Bu oyun modu PvP ve PvE elementlerin kombinler

    • Oyuncular bir bot istilasına karşı savaşırlar - botları yok edin ve cıvataları toplayın!

    • 8 cıvatayı toplayan takım maçı kazanır!

    • 7 yeni harita:

      • İntikal

      • Yeşil Vadi

      • Dünya Savaşı

      • Robot Saldırısı!

      • Giden Yolcu

      • Büyük Robot

      • Keşmekeş

  • Yeni harita özelliği: Bumper

    • Sadece Savaş Topu’na özel

    • Bir langırt tamponu gibi çalışır ve vurulursa topu sektirir.

  • Harita Havuzu Değişiklikleri

    • Sıcak Bölge

      • Kaldırılan: Double Sided, Open Business

      • Eklenen: Split, ;open Zone (Yeni)

    • Nakavt:

      • Kaldırılan: Splash Out, Flowing Springs

      • Eklenen: New Perspective (Yeni), X Marks the Spot (Yeni)

    • Elmas Kapmaca:

      • Kaldırılan: Bouncing Diner, Cross Cut

      • Eklenen: Spring Trap, Deep Diner

    • Savaş Topu:

      • Kaldırılan: Coarse Course, Hairdryer Treatment

      • Eklenen: Extra Bouncy (Yeni zıplatan özelliğe sahip), High Score (Yeni zıplatan özelliğe sahip), Ping Pong (Yeni zıplatan özelliğe sahip - sadece Dostluk Maçlarında kullanılabilir!)

    • Ödül Avı

      • Kaldırılan: Deeper Danger, Bull Pen

      • Eklenen: Canal Grande, Snake Praire

    • Soygun:


      • Kaldırılan: Bridge Too Far, Twisted Gems, Forks Out

      • Eklenen: Kaboom Canyon, Rolling Rumble, Can't touch tis (Yeni)

    • Hesaplaşma

      • Kaldırılan: The Mortuary, Hot Maze

      • Eklenen: Flying Fantasies, Grassy Gorge


  • Güç Ligi/Kulip Ligi Rotasyonu

    • Özül Avı: Kayan Yıldız, Büyük Kanal, Yılan Çayırı

    • Savaş Topu: Super Sahil, Oyun Alanı, Sinsi Tarla

    • Elmas Kapmaca: Taş Madeni, Dinlenme Alanı, Çifte Tantana

    • Soygun: Sıcak Patates, Güvenli Bölge, Ulaşılamaz (Yeni)

    • Sıcak Bölge: Ateşten Halka, Savaşan Böcekler, Açık Alan (Yeni)

    • Nakavt: Belle'in Kayaları, Altın Kol Geçidi, Tam Ortada X (Yeni)

Harita Ortam Değişiklikleri

  • Yeni: The Stunt Show

  • Tekrar Eklenen: The Starr Force

  • Kaldırılan: Biodome

  • Kaldırılan: Year of the Tiger

Başlangıç Takvimi (sadece yeni hesaplar için)

  • Yeni Oyuncular için Yeni 14 Günlük Giriş Takvimi.

  • 40 kupada açılır.

  • Oyuncular tüm ödülleri almak için günlük olarak giriş yapmalıdır, bir günü atlamak takvimi sona erdirir.

  • Ödüller

    • 0.Gün: Kostüm (Bandita Shelly)

    • 1.Gün: Süper Ender Savaşçı (Seçim: Darryl ya da Penny)

    • 2.Gün: Güç 5’e Yüksel

    • 3.Gün: Rozet (Genel)

    • 4.Gün: Güç 7’ye Yüksel

    • 5.Gün: Kostüm (Football Darryl or Tavşan Penny)

    • 6.Gün: Aksesuar (Savaşçı Aksesuarlarından birinin seçimi)

    • 7.Gün: Rozet (Genel)

    • 8.Gün: Güç 8’e Yüksel

    • 9.Gün: Rozet (Genel)

    • 10.Gün: Güç 9’a Yüksel

    • 11.Gün: Rozet x 2 (Nadir)

    • 12.Gün: Yıldız Gücü (Savaşçı Yıldız Güçlerinden birinin seçimi)

    • 13.Gün: Rozet x 2 (Destansı)

    • 14.Gün: Destansı Savaşçı (Seçim: Edgar ya da Griff)

  • Bir oyuncunun daha önceden bu ödüllerden birine sahip olması olasılığına karşı yedek ödül (Büyük Kutu)

Güç Ligi

  • Ek Yasaklamalar

    • Her Savaşçı, yasaklama fazında 1 Savaşçı yasaklıyor

    • Bu sürede yasaklanan bir Savaşçı olmazsa rastgele bir Savaşçı yasaklanacak

    • Takım içinde kopya yasaklamalar yok. Şöyle ki, her oyun için 3-6 Savaşçı yasaklanacak

  • Oyuncuların da en az 12 Savaşçısı olması gerek. Yasaklama sayısı arttığı için Kupa Yolu’nda Güç Ligi’ne ulaşılmış olmalı

  • Tek kişilik oyunlarda iyileştirilmiş takım dengelemesi için oyuncu kuyruğu Güç Ligi Sıralamalarına göre yapılacak

  • Kaybetmeden 2 maç kazanmak eskisine göre daha fazla ilerlemenizi sağlayacak (bu sadece Elmas III ve altı için. Gizemli I ve üstü aynı kalacak)

    • Art arda 2 maç kaybetmenin cezası kaldırıldı. Bu da sadece Elmas III ve altı için geçerli.

Bug Düzeltme

  • Altın biletlerin hala bazı yerlerde görünmesi düzeltildi

  • Byron’un sesi ile ilgili bir durum düzeltildi

  • Esport rozetlerinin (Rosa Player gibi) mesajlaşmada kullanılamaması durumu düzeltildi

  • Mantis Rosa VFX’i ile ilgili bir durum düzeltildi

  • Sabit yerde elle ateş ederken dikey harekete geçince atışın yanlış yöne gitmesi durumu düzeltildi

  • Bea’nın süperini kullandıktan sonra yüklü atışının görselinin görünmemesi VFX’i düzeltildi

  • Savaş Topu’nda bir gol olduğunda Buzz’un, dondurulmuş görüntüde süperinin dolması ile ilgili durum düzeltildi

  • Bibi’nin erteleyici saldırısının iptal olduğu zaman görselinin iptal olmaması durumu düzeltildi

  • Düşük Kupa maçlarının o seviyeye uygun kupa vermemesi durumu düzeltildi

  • PL’de kulüptaş olmayan arkadaşların Bronze I olarak gözükmesi durumu düzeltildi

  • Grom’un X Faktörü’nün bonus hasarından dolayı fazladan süper yükleme vermesi durumu düzeltildi

Diğer

  • Özel Kostümler ile gelen Rozetler satın alımdan sonra doğrudan verilecek ve dükkandan elde edilmesi gerekmeyecek.