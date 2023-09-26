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26 Eyl 2023
Blog – Brawl Stars

ÜCRETSİZ YENİ AY YILI ÖDÜLLERİ!

Oyuna her gün giriş yapın ve ÜCRETSİZ ödüller kazanın!

Yeni Ay Yılı Festivali bug başladı! Hanbok Mandy'ye katılın ve bir sürü Ücretsiz ödülle kutlamalara başlayın!

Etkinliği daha da güzelleştirmek için Dükkandaki günlük ücretsiz ödüllere ek olarak, farklı ödüller kazanabileceğiniz günlük Özel Görevler olacak!


İşte ödül listesi:

26 Eylül

  • Ücretsiz Dükkan Ödülü: Chuseok Rozeti

  • Özel Görev Ödülü: Yeni Ay Yılı Rozeti


27 Eylül

  • Ücretsiz Dükkan Ödülü: 50 Kroma Kredi

  • Özel Görev Ödülü: 500 Jeton


28 Eylül

  • Ücretsiz Dükkan Ödülü: 250 Altın

  • Özel Görev Ödülü: 250 Kredi


29 Ekim

  • Ücretsiz Dükkan Ödülü: 100 Credits

  • Özel Görev Ödülü: 10 Elmas


30 Eylül

  • Ücretsiz Dükkan Ödülü: 500 Mücevher

  • Özel Görev Ödülü: Ay Rozeti


1 Ekim

  • Ücretsiz Dükkan Ödülü: 10 Elmas

  • Özel Görev Ödülü: 500 Altın


That's it! Make sure to log in everyday, claim your Freebies from the Shop and complete your Quests top get all the Lunar Festival rewards!