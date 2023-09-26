Yeni Ay Yılı Festivali bug başladı! Hanbok Mandy'ye katılın ve bir sürü Ücretsiz ödülle kutlamalara başlayın!
Etkinliği daha da güzelleştirmek için Dükkandaki günlük ücretsiz ödüllere ek olarak, farklı ödüller kazanabileceğiniz günlük Özel Görevler olacak!
İşte ödül listesi:
26 Eylül
Ücretsiz Dükkan Ödülü: Chuseok Rozeti
Özel Görev Ödülü: Yeni Ay Yılı Rozeti
27 Eylül
Ücretsiz Dükkan Ödülü: 50 Kroma Kredi
Özel Görev Ödülü: 500 Jeton
28 Eylül
Ücretsiz Dükkan Ödülü: 250 Altın
Özel Görev Ödülü: 250 Kredi
29 Ekim
Ücretsiz Dükkan Ödülü: 100 Credits
Özel Görev Ödülü: 10 Elmas
30 Eylül
Ücretsiz Dükkan Ödülü: 500 Mücevher
Özel Görev Ödülü: Ay Rozeti
1 Ekim
Ücretsiz Dükkan Ödülü: 10 Elmas
Özel Görev Ödülü: 500 Altın
That's it! Make sure to log in everyday, claim your Freebies from the Shop and complete your Quests top get all the Lunar Festival rewards!