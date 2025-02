Oyuna her gün giriş yapın ve ÜCRETSİZ ödüller kazanın!

Yeni Ay Yılı Festivali bug başladı! Hanbok Mandy'ye katılın ve bir sürü Ücretsiz ödülle kutlamalara başlayın!

Etkinliği daha da güzelleştirmek için Dükkandaki günlük ücretsiz ödüllere ek olarak, farklı ödüller kazanabileceğiniz günlük Özel Görevler olacak!





İşte ödül listesi:



26 Eylül

Ücretsiz Dükkan Ödülü: Chuseok Rozeti

Özel Görev Ödülü: Yeni Ay Yılı Rozeti



27 Eylül

Ücretsiz Dükkan Ödülü: 50 Kroma Kredi

Özel Görev Ödülü: 500 Jeton



28 Eylül

Ücretsiz Dükkan Ödülü: 250 Altın

Özel Görev Ödülü: 250 Kredi





29 Ekim

Ücretsiz Dükkan Ödülü: 100 Credits

Özel Görev Ödülü: 10 Elmas



30 Eylül

Ücretsiz Dükkan Ödülü: 500 Mücevher

Özel Görev Ödülü: Ay Rozeti



1 Ekim

Ücretsiz Dükkan Ödülü: 10 Elmas

Özel Görev Ödülü: 500 Altın





