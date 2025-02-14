Aşamalıya Pro Pass adında, Brawl Pass benzeri bir ilerleme sistemi geliyor. Pro Pass'te ücretsiz ve ücretli olmak üzere iki seçenek bulunuyor. Ancak Brawl Pass'in aksine Pro Pass dört ay sürüyor!

Bu Pass'in dört ay sürmesinin nedeni ise yıl içindeki büyük e-spor etkinlikleriyle bağlantılı olması. Bunlardan ilki mayıstaki Brawl Kupası, ikincisi eylüldeki son şans elemeleri ve sonuncusu da kasımdaki dünya finali. Şu anki hedefimiz, yılda üç Pro Pass sunmak.