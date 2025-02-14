ÖNEMLİ NOTLAR:
Mevcut İyi Rastgele Oyuncular aşamalı sezonu daha kısa sürecek. Yeni aşamalı sezon, 25 Şubat'ta yayınlanacak bir sonraki güncellemeyle başlayacak.
Aşağıdaki değişiklikler kesin olmakla birlikte yeni aşamalı sezon başladığında başka değişiklikler olabilir.
HER NEYSE, büyük değişiklikler geliyor. Haydi ayrıntılara göz atalım!
Aşamalı sistemini yenileyerek şunları hedefliyoruz:
Aşamalıyı yetenekli oyuncular için daha rekabetçi hâle getirmek
Daha fazla oyuncuyu aşamalıya çekmek ve Brawl'da kendilerini geliştirmeye teşvik etmek
Harcadıkları zaman ve emek için oyuncuları ödüllendirmek
Her sezonun canlı ve heyecan verici kalmasını sağlamak
Oyunun gelir modelini iyileştirmek ve Brawl e-spor etkinliklerini sürdürebilmek için istikrarlı bir kaynak yaratmak
Pro Pass - yeni aşamalı ilerleme sistemi
Aşamalıya Pro Pass adında, Brawl Pass benzeri bir ilerleme sistemi geliyor. Pro Pass'te ücretsiz ve ücretli olmak üzere iki seçenek bulunuyor. Ancak Brawl Pass'in aksine Pro Pass dört ay sürüyor!
Bu Pass'in dört ay sürmesinin nedeni ise yıl içindeki büyük e-spor etkinlikleriyle bağlantılı olması. Bunlardan ilki mayıstaki Brawl Kupası, ikincisi eylüldeki son şans elemeleri ve sonuncusu da kasımdaki dünya finali. Şu anki hedefimiz, yılda üç Pro Pass sunmak.
Pro Pass'te ilerlemek için Pro Pass DP'si toplamanız gerekiyor. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz:
Aşamalı maçları kazanarak (Brawl Pass'teki günlük Brawl Pass DP'sine benzer ancak Pro Pass DP'si haftalık olarak yenilenir ve maçı kazanmanız gerekir)
Üst aşamaya geçerek
Yıl boyunca event.brawlstars.com üzerinden e-spor yayınlarını izleyerek ve bu yayınlarla etkileşimde bulunarak
Pass'i tamamlamak için e-spor yayınlarını izlemek ZORUNLU DEĞİLDİR ancak bu, ilerlemenizi hızlandırabilir (özellikle daha yüksek aşamalara ulaşamazsanız) ve size daha fazla ödül kazandırabilir.
Anında ilerleme ve iki kat Pro Pass DP'si (ve haftalık limitin iki katı) sağlayan Pro Pass'i satın alarak
Ücretsiz yol, eski aşamalı sistemden daha iyi ödüller ve ek ödül olarak bir efsanevi Starr hediyesi içeriyor!
Aşağıdaki grafiğe bir göz atın:
Usta oyuncular ücretsiz yolda çok büyük bir güçlendirme almazlar (ancak yine de bir güçlendirme alırlar). Bununla birlikte aşamalı modda oynayan oyuncuların yaklaşık %1'inin Ustalar aşamasına ve yaklaşık %5'inin Efsanevi aşamasına ulaştığını düşünürsek, bu mevcut aşamalı oyuncularının %95'i için daha önemli bir güçlendirme olacak. Umuyoruz ki topluluğun geri kalanı için de daha cazip hâle gelecek.
Ücretli yol dört ay için 24,99$* (aylık 6,25$) ücrete sahiptir ve aşağıdakileri içerir:
*Fiyat, bulunduğunuz ülke/bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
Yeni kostüm enderliği: Pro
Yukarda da gördüğünüz üzere yeni bir kostüm enderliği geliyor: Pro!
Pro kostümler, Pro Pass'ten "Kostüm yükseltme" öğeleri toplayarak (veya kostümün çıkışından sekiz ay sonra aşamalı hediyelerini kullanarak) 11 kez yükseltilebilir.
Her yükseltme, yeni bir oyuna giriş görsel efekti dâhil kostüm için görsel bir iyileştirme ya da yeni bir animasyonlu savaşçı savaş kartı dâhil diğer kozmetik özellikler içerir.
Her sezon, Pass'in ücretsiz yolunda bir efsanevi kostüm kazanabilirsiniz!
Yükseltme listesi aşağıdaki şekildedir:
1. Yükseltme - Ücretsiz Yol: [Base Skin]
2. Yükseltme - Ücretsiz Yol: 1 Rozet, 1 Profil Resmi ve 1 Sprey
3. Yükseltme - Ücretsiz Yol: Özel Saldırı Efektleri
4. Yükseltme - Ücretsiz Yol: [Upgraded Skin Model]
5. Yükseltme - Ücretsiz Yol: 8 Rozet
6. Yükseltme - Ücretsiz Yol: Özel Yok Etme Efektleri
7. Yükseltme - Ücretli Yol: Animasyonlu Savaşçı Kartı - YENİ KOZMETİK!
8. Yükseltme - Ücretli Yol: Özel Oyuna Giriş ve Canlanma Efektleri - YENİ KOZMETİK!
9. Yükseltme - Ücretli Yol: [Hypercharge form]
10. Yükseltme - Ücretli Yol: [Chroma 1]
11. Yükseltme - Ücretli Yol: [Chroma 2]
İlk Pro kostüm Colt'un olacak (çünkü belli ki yeterince kostümü yok).
Temel kostüme ve konsept tasarımlarına göz atabilirsiniz!
Aşamalı artık daha rekabetçi!
Aşamalı modun ilk amacı, sıradan oyuncular için daha erişilebilir bir deneyim sunmaktı. Bunu da başardık! Aşamalı, önceki sürüm olan güç liginden yaklaşık 10 kat daha fazla oyuncuya sahip.
Bununla birlikte bu kez de mücadele arayan oyuncular için çok sıradan hale geldi.
Bu yeni düzenlemede şunları yaptık:
1. En üst seviyedeki oyuncular için yeni bir kademe ekledik.
Ustalar aşamasının üstünde yeni bir aşama: Pro
Pro aşamasıyla birlikte Brawl Stars e-spor etkinliklerinde yarışmak isteyen oyuncular için özel bir e-spor düğmesi de açılıyor.
Artık ustaların üç kademesi var: Ustalar I, II ve III. Kademelerde ilerlemek için 1.000 Elo puanı gerekiyor.
Efsanevi kademesinde ilerlemek için 750 Elo puanı gerekiyor.
2. Aşırı Elo artışını birçok açıdan ele alıyoruz.
Gizemli ve üstü aşamalarda aşama düşme koruması kaldırıldı (artık gizemli aşamasında kazandığınızdan daha çok kaybederseniz elmas aşamasına düşebilirsiniz).
Elo kazanımı arttırıldı ama efsanevi ve üstünde Elo kaybı artık daha dezavantajlı.
Aşama hızlandırması büyük oranda azaltıldı (hızlandırma hâlâ gizemli aşamasına kadar devam ediyor).
Aşamanız yükseldikçe üçlü ve ikili takım kurma kuralları daha katı hâle geldi (arkadaşınızın aşaması sizinkine kıyasla çok düşükse onunla takım olamazsınız).
3. Eşleştirme geliştirildi.
Düşük aşamalarda eşleştirme artık daha hızlı.
Yüksek aşamalarda eşleştirme mevcut aşamanıza daha uygun olacak.
Arama sistemi, artık aşama kısıtlamanızın dışında daha geniş bir Elo aralığını aramayacak.
Aşamalar her ay sıfırlandığında artık herkes Bronz I'den başlamayacak. Elmas I veya daha yüksek bir aşamadaysanız sezonu bitirdiğiniz aşamadan altı aşama düşeceksiniz. (Örneğin Altın III veya altındaysanız Gümüş I'e düşeceksiniz.)
Gizemli ve üzeri aşamalarda oynamak için artık 12 adet 11. seviye savaşçı gerekecek.
4. Etkenler kaldırıldı.
Etkenlerin, gündelik oyuncular için anlaşılması zor olduğunu ve oynanabilir savaşçı seçeneklerini çok kısıtladığını düşündük. Bu yüzden etkenleri kaldırıyor ve aşamalı sezonları başka şekillerde yeniliyoruz!
5. Aksesuarlarda büyük değişiklik.
Artık aksesuar kullanım sayısında sınır yok ama bekleme süresi olacak.
Her aksesuarın gücüne bağlı olarak bir belirli bir süre beklemeniz gerekecek (7 saniye ila 30 saniye).
Savaşta aksesuar kullanım sayısını artıran eşyalar, aksesuar bekleme süresini azaltan eşyalara dönüştürüldü.
(Bu değişiklik aşamalı moda özel değildir ancak daha çok rekabetçi oyuncuları ilgilendirir.)
Aşamalıda yeni oyun modları
Aşamalıyı canlı tutmak için her ay yeni bir oyun modu eklemeyi planlıyoruz.
Mod, öncelikle kupalarda test edilecek.
Rekabetçi olursa aşamalıya eklenecek.
Rekabetçi olmazsa modu eklemeden önce düzenleyebilir veya tekrar elden geçirebiliriz.
İlk olarak TEMİZLİK GÖREVİ eklenecek (denizanası avına çok benziyor).
Bir sonraki aday Brawl Hokeyi ama üzerinde biraz düşünmemiz, belki birkaç değişiklik yapmamız gerekebilir.
Her sezon maksimum seviyede bazı savaşçıları deneyebilirsiniz!
Tüm savaşçılara sahip değilseniz ve aşamalı için hepsini maksimum seviyeye çıkarmaya çalışıyorsanız size güzel bir haberimiz var.
Her sezon, yalnızca aşamalıda kullanılmak üzere, maksimum seviyede üç savaşçıyı herkes seçebilecek.
Bu geçici savaşçılar her sezon değişecek.
Bu sayede oyuncular yeni savaşçıları deneyebilecek, maksimum seviyelerini görecek ve gerektiğinde takımlarındaki eksikleri tamamlayabilecek.
Bu üç maksimum seviye savaşçı, her aşamada savaşçı gereksinimlerine sayılacak.
Aşamalı hediyelerinde değişiklikler
Pro kostümler artık Pro Pass'te garanti olduğu için aşamalı hediyelerini değiştiriyoruz. Şu değişiklikleri yaptık:
Aşamalı hediyelerde olan tüm eski aşamalı kostümler aynı kalacak.
Aşamalı hediyelerine özel profil resimleri, rozetler ve spreyler gibi kozmetikler ekledik.
Kostüm yükseltme öğesi ekledik (bunlar yalnızca Pro kostümün çıkışından sekiz ay sonra aşamalı hediyelerinde bulunabilecek).
Daha hızlı ilerlemeniz ve efsanevi Starr hediyesi ek ödülüne ulaşabilmeniz için olası ödüller arasına Pro Pass DP'si ekledik.
2025 aşamalı modu görsel olarak yenilendi
Aşamalı görünümünü komple değiştiriyoruz!
Savaş kartları artık zamanla kaybolmuyor ve kalıcı olarak alınıyor.
Tüm aşamalar için yeni aşama kademesi görselleri.
Koleksiyonunuza ekleyebileceğiniz yeni savaş kartı görselleri.
Artık profilinizde hangi savaş kartını sergileyeceğinizi özelleştirebilirsiniz.
Diğer aşamalı mod iyileştirmeleri
Aşamalı 2.0 sezonları, her ayın üçüncü perşembe günü başlayacak şekilde düzenlendi. İlk Aşamalı 2.0 sezonu, 25 Şubat güncellemesinden hemen sonra başlayıp 16 Nisan'a kadar sürecek. İkinci Aşamalı 2.0 sezonu 17 Nisan'da, ayın üçüncü perşembe günü başlayacak.
Aşamalıda artık savaşçı ustalığı yerine her zaman aşamalı amblemi görünecek.
Artık savaşçıları "kalp" simgesiyle işaretleyip favori listenize ekleyebilirsiniz!
Favori savaşçılarınız, aşamalı seçim aşamasında filtrelenerek öne çıkarılacak.
Kırmızı ve mavi takımın başlangıç noktalarındaki görüş mesafesi eşitlendi.
Kısacası, aşamalının daha rekabetçi olmasını, daha iyi ödüller vermesini ve Pro Pass ile daha sorunsuz bir ilerleme sunmasını bekliyoruz! Hâlâ değişiklikler olabilir ancak yukarıdaki tüm değişiklikleri önümüzdeki güncellemeyle birlikte yayınlamayı planlıyoruz.