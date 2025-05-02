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2 May 2025
Blog – Brawl Stars

NİSAN DENGELEME DEĞİŞİKLİKLERİ!

Dengeleme değişiklikleri ve çeşitli düzeltmeler!

GÜÇLENDİRMELER:

Crow
‣ İyileştirme azaltması artırıldı: %40 → %60

Bonnie
‣ Topu Clyde'ın yanına döner dönmez süper özelliğini kullanabiliyor!

Mico
‣ Temel saldırısının dolumu hızlandırıldı: 2600 → 2400

Jessie
‣ Sağlığı artırıldı: 3000 → 3100

Willow
‣ Sağlığı artırıldı: 2800 → 3100

Pam
‣ Ana saldırı - Hasar - 260 → 300

Meg
‣ Meka dışında hareket hızı artırıldı: 770 → 820

ZAYIFLATMALAR:

Lumi
‣ Sağlık azaltıldı: 3000 → 2800
‣ Aksesuar bekleme süresi artırıldı: Acımasız Ayaz 18 sn → 22 sn

Bea
‣ Aksesuar bekleme süresi artırıldı: Sinirli Kovan 20 sn → 24 sn

Ollie
‣ Sağlık azaltıldı: 5600 → 5300

Carl
‣ Aksesuar hasarı azaltıldı: Sıcak Egzoz 370 → 300

Buster
‣ Temel sağlık - 5000 → 4800

Chester
‣ Hiperşarj dolum hızı azaltıldı: 30 → 25

Meeple
‣ Temel saldırı hasarı azaltıldı: 1300 → 1200

Angelo
‣ Aksesuar bekleme süresi artırıldı: Ok Ustası 14 sn → 18 sn

Gray
‣ Aksesuar bekleme süresi artırıldı: Baston 20 sn → 23 sn

Mandy
‣ Hiperşarj dolum hızı azaltıldı: 40 → 35

Stu
‣ Hiperşarj dolum hızı azaltıldı: 3 → 2

Byron
‣ Aksesuar bekleme süresi artırıldı: Destek Atışları 14 sn → 18 sn

Diğer düzeltmeler:

  • Melodie'nin boyu yine uzadı!

  • Angelo'nun zehir hasarı artık olması gerektiği gibi artıyor.

  • Oyuncunun zaten bir aksesuarı varsa ücretsiz maksimum seviye karakterlerde aksesuar seçmeyi engelleyen bir hata düzeltildi.

  • Penny'nin ikinci mermisinin düşmanları hedef almak yerine ilk mermiyle aynı yere gitmesi hatası düzeltildi.

  • Lumi'nin temel saldırısı artık hızlı saldırı etkeni olduğunda takılı kalmıyor.

  • Jae-yong'un seslendirmesi düzeltildi.

  • Squeak, Nita ve Eve'in bazı düşük performanslı Android cihazlarda görülen görsel sorunları düzeltildi.

  • Başka küçük görsel düzeltmeler.