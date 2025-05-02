NİSAN DENGELEME DEĞİŞİKLİKLERİ!
Dengeleme değişiklikleri ve çeşitli düzeltmeler!
GÜÇLENDİRMELER:
Crow
‣ İyileştirme azaltması artırıldı: %40 → %60
Bonnie
‣ Topu Clyde'ın yanına döner dönmez süper özelliğini kullanabiliyor!
Mico
‣ Temel saldırısının dolumu hızlandırıldı: 2600 → 2400
Jessie
‣ Sağlığı artırıldı: 3000 → 3100
Willow
‣ Sağlığı artırıldı: 2800 → 3100
Pam
‣ Ana saldırı - Hasar - 260 → 300
Meg
‣ Meka dışında hareket hızı artırıldı: 770 → 820
ZAYIFLATMALAR:
Lumi
‣ Sağlık azaltıldı: 3000 → 2800
‣ Aksesuar bekleme süresi artırıldı: Acımasız Ayaz 18 sn → 22 sn
Bea
‣ Aksesuar bekleme süresi artırıldı: Sinirli Kovan 20 sn → 24 sn
Ollie
‣ Sağlık azaltıldı: 5600 → 5300
Carl
‣ Aksesuar hasarı azaltıldı: Sıcak Egzoz 370 → 300
Buster
‣ Temel sağlık - 5000 → 4800
Chester
‣ Hiperşarj dolum hızı azaltıldı: 30 → 25
Meeple
‣ Temel saldırı hasarı azaltıldı: 1300 → 1200
Angelo
‣ Aksesuar bekleme süresi artırıldı: Ok Ustası 14 sn → 18 sn
Gray
‣ Aksesuar bekleme süresi artırıldı: Baston 20 sn → 23 sn
Mandy
‣ Hiperşarj dolum hızı azaltıldı: 40 → 35
Stu
‣ Hiperşarj dolum hızı azaltıldı: 3 → 2
Byron
‣ Aksesuar bekleme süresi artırıldı: Destek Atışları 14 sn → 18 sn
Diğer düzeltmeler:
Melodie'nin boyu yine uzadı!
Angelo'nun zehir hasarı artık olması gerektiği gibi artıyor.
Oyuncunun zaten bir aksesuarı varsa ücretsiz maksimum seviye karakterlerde aksesuar seçmeyi engelleyen bir hata düzeltildi.
Penny'nin ikinci mermisinin düşmanları hedef almak yerine ilk mermiyle aynı yere gitmesi hatası düzeltildi.
Lumi'nin temel saldırısı artık hızlı saldırı etkeni olduğunda takılı kalmıyor.
Jae-yong'un seslendirmesi düzeltildi.
Squeak, Nita ve Eve'in bazı düşük performanslı Android cihazlarda görülen görsel sorunları düzeltildi.
Başka küçük görsel düzeltmeler.