Brawl Stars Şampiyonası 2022 başlıyor!



İlk BSŞ sezonumuz BU HAFTA başlıyor. Koltuğunuza geçin, arkanıza yaslanın, size bu sene olacak fantastik şeyleri anlatalım!



OYNAYIN



İlk Şampiyonluk Mücadelesi, bu haftaya özel olarak Perşembe-Cumartesi günleri arasında gerçekleşecek, kaçırmayın! Yılın geri kalanındaki Şampiyonluk Mücadelelerinde alışılmış Cuma-Pazar programına geri dönüyoruz. 15 zafere ulaşıp Aylık Elemelere katılmaya hak kazanın!



Aylık Elemeler İkili Eleme sisteminde oynanacak ve hem Aylık Elemeler hem Aylık Finallerde, maçlardan önce savaşçıların seçildiği/yasaklandığı Güç Maçı formatı kullanılacak. Bu format, oyunda Kulüp ve Güç Liglerinde kullanılmaktadır.



Aylık Finallerin ödül havuzunu sadece büyütmekle kalmadık, aynı zamanda genişlettik de! Artık Aylık Finallere katılan 8 takımın tümü çeşitli miktarlarda ödül kazanacak, 2021’de çoğu bölgede yalnızca en iyi 4 takım ödül alabilmişti. Tüm BSŞ yılı boyunca, toplam neredeyse 2 milyon dolar para ödülü dağıtılacak!



Nakavt modundaki becerilerinizi geliştirin, çünkü yarışmada kullanılacak harita havuzumuzda artık Kuşatma yerine Nakavt var (Teddie’nin hazırladığı görsel için buraya dokunun). Yıl boyunca harita havuzunda yapılan değişikliklere göz atmak için @brawl_esports hesabını takip edin.



Dünya Finallerine bölge başına gönderilecek takım sayısında değişiklik yaptık. Artık Kuzey-Güney Amerika ve EECA bölgelerinden finallere daha fazla takım gidecek! Bu konu hakkındaki tüm detaylara ve turnuva hakkında diğer bilgilere ulaşmak için 2022 kurallar el kitabımıza göz atın.



İZLEYİN



5 Mart’tan itibaren etkinlik sitemizden Aylık Finalleri izleyin, 2022 fragmanımızdan esinlenilerek oluşturulmuş rozetler kazanın! İzleyicilerimiz için her ay yeni bir rozet gelecek!



Hırsız Kedi Jessie kostümünü veya 2021 Dünya Finalleri rozetlerini kaçıranlar için harika fırsat! 4-6 Mart arasında bunların hepsi dükkana geliyor.



Üstelik bulunması oldukça zor olan Kırmızı El rozetini de ücretsiz olarak alabileceksiniz!



Son olarak da, ünlü oyuncuların dahil olduğu kadro değişikliklerine göz atalım!



YENİ BİR ŞEYLER VAR MI?



Haziran ayında, 8 takımın katılacağı bir Sezon Ortası Davetli Turnuva düzenleyeceğiz. Her bir bölgenin en iyi takımı, bu çevrimdışı etkinliğe katılıp para ödülü ve şöhret için kıyasıya yarışacak (bu etkinlikte şampiyona puanı kazanılmayacak)!



Bu sene pek çok harika şey daha gerçekleşecek, takipte kalın...



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