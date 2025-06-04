Elveda Ustalıklar
Ustalıklar oyundan siliniyor!
Bu gönderide anlatılmak istenen şeyler ÖZETLE şöyle:
- Yeni kupa yoluna geçmeden önce Bin Ustalık #1000Masteries etkinliğini oynayarak Ustalık ödüllerinizi toplamak için SON ŞANSINIZ. Daha sonra bu ödülleri (bazılarını) yeni kupa yolundan TEKRAR alabileceksiniz!
Neler olup bittiğini uzun uzadıya öğrenmek istiyorsanız Ustalıkların kaldırılmasını, kupa yolunun yenilenmesini ve Kayıtlar özelliğinin eklemesini açıkladığımız aşağıdaki yazıyı okuyabilirsiniz.
Brawl Stars'daki değişikliklerle ilgili önemli notlar:
Ustalıkları oyundan kaldırıyoruz.
Hâlâ vakit varken istediğiniz Ustalıkları açabilmeniz için ise Bin Ustalık #1000Masteries etkinliği şimdi başlıyor.
Ustalık ödüllerindeki kaynaklar yeni kupa yoluna ve Kayıtlara dağıtılacak.
Oyuna, Ustalıklardan gelen tüm görsel ürün ödüllerini (rozetler, oyuncu simgeleri ve ünvanlar) bir arada toplayacak bir başarı sistemi olan Kayıtlar sistemini ekliyoruz.
Yeni kupa yoluna Ustalıklardan pek çok kaynak aktarılacağı için Bin Ustalık #1000Masteries etkinliğini oynarsanız bazı Ustalık kaynaklarını hem etkinlikten hem de henüz açılmamış kupa yolu eşiklerinden iki kez olmak üzere alabileceksiniz.
Kupa yolunu 100.000 kupaya kadar yükseltiyoruz. Yeni eklenen eşikleri (70.000'den 100.000 kupaya kadar olan), 70.000'in üzerinde kupaya sahip olsanız da toplayabilirsiniz.
Yeni güncelleme geldiğinde alınmamış Ustalıklar ve kupa yolu ödülleri otomatik olarak alınacak.
Peki Neden?
Ustalıklar, beklediğimiz performansı göstermedi. Amacımız, çoğu oyuncuya en sevdikleri savaşçıyla oynamaları için daha fazla sebep vermekti fakat maalesef bu; aktif oyuncuların çok azının sadece Ustalık toplama amacıyla etkileşim kurduğu, az kullanılan bir özellik haline geldi.
Ustalıkların 2023 yılının şubat ayında oyuna eklenmesinden beri oyuncuların yalnızca %11,8'i savaşçı ünvanı aldı.
Bu kaynakları yeni kupa yolu gibi daha erişilebilir ve sık kullanılacak bir yerde toplamanın, çoğu oyuncuyu daha çok ödüllendireceğini ve oyunu oynamaya devam eden oyuncu oranını artırıp oyunun büyümesine katkıda bulunacağını umuyoruz.
Kayıtlar sistemi ise Ustalık konseptine yeni bir yaklaşım. Bu kez kazanma serisi biriktirme, görsel ürün toplama, en sevdiğiniz savaşçılarla oyundaki başarılarınızı gösterme gibi çeşitli mücadeleleri oyuna ekliyoruz!
O hâlde yaptığımız değişikliklerden bahsetmeden önce Bin Ustalık #1000Masteries topluluk etkinliğinin özetine bir göz atalım!
Bin Ustalık #1000Masteries - Ustalık Çılgınlığı bonusunu %1.000'e kadar artırabilirsiniz!
USTALIK KAYNAKLARINIZI TOPLAMAK İÇİN SON ŞANSINIZ!
AMAÇ: Maçları kazanarak veya maçın yıldız oyuncusu olarak Ustalık puanı kazanmak.
Topluluğun tamamı toplamda 700 milyar Ustalık puanına ulaşırsa (evet, bu büyük bir sayı) herkes %1.000 Ustalık Çılgınlığı bonusu kazanacak.
Bir günde kazanabileceğiniz Ustalık puanı miktarı sınırlıdır (bilmiyorsan söylemiş olalım). Bu sınır da Ustalık bonusuna uygun şekilde artırıldı.
Ustalıkları yalnızca kupa maçlarında, aşamalı maçlarda ve Mega Kumbarada kazanabilirsin.
Etkinlikteki ödüllerin çoğu Ustalık Çılgınlığı gibi çılgın, bunlardan faydalanmak için etkinlikte OYNAMALISIN.
Bin Ustalık #1000Masteries ŞU ANDA başlıyor ve 24 Haziran'daki yeni güncellemeden sonra son bulacak (bitiş tarihi değişebilir).
Eşikler ve ödüller şu şekilde:
Gerekli Ustalık Puanı - Ödül
10 Milyar - %100 Ustalık Çılgınlığı
20 Milyar - 10 Rastgele Starr Hediyesi
40 Milyar - %200 Ustalık Çılgınlığı
70 Milyar - Mezar Ustalık Rozeti (bir sonraki oyun güncellemesinden sonra teslim edilecek)
100 Milyar - %300 Ustalık Çılgınlığı
150 Milyar - Mega Kupa Kutusu
200 Milyar - %400 Ustalık Çılgınlığı
250 Milyar - Mezar Ustalık Oyuncu Simgesi (bir sonraki oyun güncellemesinden sonra teslim edilecek)
300 Milyar - %500 Ustalık Çılgınlığı
350 Milyar - Efsanevi Starr Hediyesi
450 Milyar - Ölü Gül Spreyi (bir sonraki oyun güncellemesinden sonra teslim edilecek)
500 Milyar - %1.000 Ustalık Çılgınlığı
600 Milyar - Yeni ünvan (bir sonraki oyun güncellemesinden sonra teslim edilecek)
700 Milyar - Hiperşarj Starr hediyesi (bir sonraki oyun güncellemesinden sonra teslim edilecek)
1.000 Milyar - %2.000 Ustalık Çılgınlığı ("GİZLİ" EŞİK)
İPUCU: Ustalıktan alınan görsel ürün ödülleri Kayıtlara taşınıyor, bu yüzden Gümüş III'e kadar tüm kaynakları toplamaya çalışın.
Ayrıca Gizemli ve Efsanevi savaşçıların kaynakları var. Zamanınız kısaysa bu enderliklere öncelik verin!
Ustalıkların Kaldırılması ve Kaynakları
Yukarıda bahsedildiği üzere Ustalıkların amacı, oyuncuların görevleri bittikten sonra da oyunla etkileşim kurmasını sağlayacak bir hedef oluşturmaktı. Maalesef birçok oyuncu için durum böyle olmadı. Bunun sebebi verilen ödüller, çok çaba gerektirmesi veya bu özelliğin gizli veya erişilemez olması olabilir. Sebebi ne olursa olsun Ustalıklar, içerdikleri kaynak miktarına uygun derecede heyecan verici bir özellik değil.
BU YÜZDEN biz de bu kaynakları daha erişilebilir bir yere taşıyoruz:
Bu kaynakların büyük bir kısmı yeni kupa yoluna gidecek.
Birçoğu sadece para birimine çevrilecek.
Kalanı ise efsanevi Starr hediyelerine ve rastgele Starr hediyelerine dönüştürülecek.
Bazı krediler yeni kupa yolunda daha fazla savaşçıya dönüştürülecek.
Mücevherler yeni kupa yoluna eklenecek.
Ustalık görsel ürünleri (oyuncu simgeleri, rozetler ve unvanlar) yeni bir özellik olan Kayıtlara taşınacak.
Ustalık kaynakları da Kayıtlara taşınacak.
Matematik (Brawl Stars'dan daha eğlenceli olan şey nedir? Matematiktir tabii!)
|ALTIN
|GÜÇ PUANI
|KREDİ
|TOPLAM USTALIK ÖDÜLLERİ
|230.500
|34.500
|24.225
|YENİ KUPA YOLUNA TAŞINANLAR (Ham Kaynaklar)
|100.400
|10.800
|0
|YENİ KUPA YOLUNA TAŞINANLAR (Starr hediyesi ve savaşçı olarak)
|58.514
|697
|13.115
|KAYITLARA TAŞINANLAR (Starr hediyesi olarak)
|80.364
|2.587
|16.606
|KALAN KAYNAKLAR
|-8.778 (Genel altın artışı)
|20.416 (Güç puanında büyük azalma)
|-6.642 (Kredide küçük bir artış)
Toplam 92 savaşçının Ustalıkları şunları içeriyor:
230.500 Altın
34.500 Güç Puanı
24.225 Kredi
Yukarıdaki ödüllerden ham kaynak olarak doğrudan taşıdıklarımız şunlar:
100.400 Altın
10.800 Güç Puanı
Kredi yok (ama bekleyin!)
Kalan kaynaklardan şunları ise kupa yolunda ve savaşçı görevlerinde* çok daha fazla efsanevi Starr hediyesine ve ender/süper ender savaşçılara dönüştürüyoruz:
58.514 Altın
697 Güç Puanı
13.115 Kredi (7.535'i Starr hediyelerinden + 5.580'i yeni kupa yolundaki ender/süper ender savaşçılardan)
*Savaşçı görevleri yalnızca güncellemeden sonra yeni kupa yolunda açılan ender ve süper ender savaşçılar içindir. Ayrıca bunlar, buradaki ödüllerin yalnızca küçük bir kısmını oluşturuyor. Ödüllerin çoğu yeni eklenen 18 efsanevi Starr hediyesinden gelecek.
Son olarak da Kayıtlara rastgele Starr hediyeleri ve efsanevi hediyeler olarak şunları ekliyoruz (hesaplamalar üzerinde çalışmaya devam ettiğimiz için sayılar biraz değişebilir):
80.364 Altın
2.587 Güç Puanı
16.606 Kredi
Bu değişikliğin kaynaklar üzerindeki etkisi şöyle:
-8.778 Altın:
Bu durum, sistem değişikliğiyle ücretsiz kaynaklara çok daha fazla altın eklediğimiz anlamına geliyor.
20.416 Güç Puanı
Ekonomiden büyük miktarda güç puanını çıkarıyoruz çünkü bu oran, eski ve deneyimli oyuncular için çok fazlaydı. Yeni kupa yolu ise oyuncuların gerçekten ihtiyaç duyduğu dönemde çok daha fazla güç puanı veriyor fakat ilerledikçe yavaşlamaya başlıyor. Yine de bunları gitmeden önce Ustalıklardan toplayabilirsiniz.
-6.642 Kredi
Bu, oyun ekonomisine toplamda biraz daha fazla kredi eklediğimiz anlamına geliyor.
4.800 Mücevher (Starr hediyelerini de sayarsanız değer olarak 32.051 mücevher)
Mücevherler ekonomiye eklenecek. Başka bir yere aktarılmayacaklar.
Bu değerlerin Starr hediyelerinin ekonomik değerlerine göre belirlendiğini unutmayın. Ortalama değerleri şöyledir:
Rastgele Starr Hediyesi - Ortalama Değer
Altın - 66,11
Güç Puanı - 13,76
Kredi - 12,16
Mücevher - 87,51
Efsanevi Starr Hediyesi - Ortalama Değer
Altın - 1358,7
Güç Puanı - 0
Kredi - 286,4
Mücevher - 1095,1
Kupa Yolu Yenilemesi
Kupalar Brawl Stars'daki en önemli şeylerden biridir ve kupa yolu oyunculara oyunda rehberlik eder. Ancak mevcut tasarım yeteri kadar heyecan verici değil. Bu yolculuğu tüm oyuncular için daha eğlenceli ve ödüllendirici kılmak adına daha fazla ilerleme ekleyip görsel açıdan Brawl Stars'a daha uygun hale getiriyoruz!
Yeni kupa yolu, oyunda ne kadar ilerlemiş olursanız olun artık sadece daha fazla kupa kazanarak alabileceğiniz çok daha iyi ödüllerle dolu olacak.
Ayrıca yeni kupa yoluna çok daha fazla mücevher ve 100.000 kupaya kadar çok daha fazla eşik ekliyoruz.
Eski ve yeni kupa yolunun arasındaki farkı aşağıda görebilirsiniz:
Yeni kupa yolu şöyle görünecek:
Kayıtlar
Kayıtlar ya çaba sarf ederek (Ustalıklarda olduğu gibi) ya da savaşçılarınızla havalı bir şeyler yaparak ödül kazanabileceğiniz bir başarı sistemi olacak. Nakavt modunda 1'e 3 kazanmak veya bir Mortis saldırısı ile aynı anda üç düşman savaşçıya vurmak gibi başarıları burada bulabileceksiniz.
İlerleme ödülleri bu özelliğin belkemiği olmasa da ödüller sayesinde çok sayıda Starr hediyesi (rastgele ve efsanevi) toplayabileceksiniz.
Çok sayıda kaydı tamamlayarak kayıt puanı toplayabilir ve gururla sergileyeceğiniz özel savaş kartı çerçeveleri kazanabilirsiniz!
Ayrıca daha önce de söylediğimiz gibi, Ustalık görsel ürünleri de (oyuncu simgeleri, rozetler ve ünvanlar) burada olacak.
Tek seferde çok fazla bilgi içeren bir açıklama olduğundan bunu en sevdiğin içerik üreticisinden dinlemek daha kolay olabilir!
Hepsi bu kadar. Şimdilik Ustalıklarda iyi eğlenceler!