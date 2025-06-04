Yukarıda bahsedildiği üzere Ustalıkların amacı, oyuncuların görevleri bittikten sonra da oyunla etkileşim kurmasını sağlayacak bir hedef oluşturmaktı. Maalesef birçok oyuncu için durum böyle olmadı. Bunun sebebi verilen ödüller, çok çaba gerektirmesi veya bu özelliğin gizli veya erişilemez olması olabilir. Sebebi ne olursa olsun Ustalıklar, içerdikleri kaynak miktarına uygun derecede heyecan verici bir özellik değil.

BU YÜZDEN biz de bu kaynakları daha erişilebilir bir yere taşıyoruz:

Bu kaynakların büyük bir kısmı yeni kupa yoluna gidecek.

Birçoğu sadece para birimine çevrilecek.

Kalanı ise efsanevi Starr hediyelerine ve rastgele Starr hediyelerine dönüştürülecek.

Bazı krediler yeni kupa yolunda daha fazla savaşçıya dönüştürülecek.

Mücevherler yeni kupa yoluna eklenecek.

Ustalık görsel ürünleri (oyuncu simgeleri, rozetler ve unvanlar) yeni bir özellik olan Kayıtlara taşınacak.

Ustalık kaynakları da Kayıtlara taşınacak.

Matematik (Brawl Stars'dan daha eğlenceli olan şey nedir? Matematiktir tabii!)

ALTIN GÜÇ PUANI KREDİ TOPLAM USTALIK ÖDÜLLERİ 230.500 34.500 24.225 YENİ KUPA YOLUNA TAŞINANLAR (Ham Kaynaklar) 100.400 10.800 0 YENİ KUPA YOLUNA TAŞINANLAR (Starr hediyesi ve savaşçı olarak) 58.514 697 13.115 KAYITLARA TAŞINANLAR (Starr hediyesi olarak) 80.364 2.587 16.606 KALAN KAYNAKLAR -8.778 (Genel altın artışı) 20.416 (Güç puanında büyük azalma) -6.642 (Kredide küçük bir artış)

Toplam 92 savaşçının Ustalıkları şunları içeriyor:

230.500 Altın

34.500 Güç Puanı

24.225 Kredi

Yukarıdaki ödüllerden ham kaynak olarak doğrudan taşıdıklarımız şunlar:

100.400 Altın

10.800 Güç Puanı

Kredi yok (ama bekleyin!)

Kalan kaynaklardan şunları ise kupa yolunda ve savaşçı görevlerinde* çok daha fazla efsanevi Starr hediyesine ve ender/süper ender savaşçılara dönüştürüyoruz:

58.514 Altın

697 Güç Puanı

13.115 Kredi (7.535'i Starr hediyelerinden + 5.580'i yeni kupa yolundaki ender/süper ender savaşçılardan)

*Savaşçı görevleri yalnızca güncellemeden sonra yeni kupa yolunda açılan ender ve süper ender savaşçılar içindir. Ayrıca bunlar, buradaki ödüllerin yalnızca küçük bir kısmını oluşturuyor. Ödüllerin çoğu yeni eklenen 18 efsanevi Starr hediyesinden gelecek.

Son olarak da Kayıtlara rastgele Starr hediyeleri ve efsanevi hediyeler olarak şunları ekliyoruz (hesaplamalar üzerinde çalışmaya devam ettiğimiz için sayılar biraz değişebilir):

80.364 Altın

2.587 Güç Puanı

16.606 Kredi

Bu değişikliğin kaynaklar üzerindeki etkisi şöyle:

-8.778 Altın:

Bu durum, sistem değişikliğiyle ücretsiz kaynaklara çok daha fazla altın eklediğimiz anlamına geliyor.

20.416 Güç Puanı

Ekonomiden büyük miktarda güç puanını çıkarıyoruz çünkü bu oran, eski ve deneyimli oyuncular için çok fazlaydı. Yeni kupa yolu ise oyuncuların gerçekten ihtiyaç duyduğu dönemde çok daha fazla güç puanı veriyor fakat ilerledikçe yavaşlamaya başlıyor. Yine de bunları gitmeden önce Ustalıklardan toplayabilirsiniz.

-6.642 Kredi

Bu, oyun ekonomisine toplamda biraz daha fazla kredi eklediğimiz anlamına geliyor.

4.800 Mücevher (Starr hediyelerini de sayarsanız değer olarak 32.051 mücevher)

Mücevherler ekonomiye eklenecek. Başka bir yere aktarılmayacaklar.

Bu değerlerin Starr hediyelerinin ekonomik değerlerine göre belirlendiğini unutmayın. Ortalama değerleri şöyledir:

Rastgele Starr Hediyesi - Ortalama Değer

Altın - 66,11

Güç Puanı - 13,76

Kredi - 12,16

Mücevher - 87,51

Efsanevi Starr Hediyesi - Ortalama Değer

Altın - 1358,7

Güç Puanı - 0

Kredi - 286,4

Mücevher - 1095,1

Kupa Yolu Yenilemesi

Kupalar Brawl Stars'daki en önemli şeylerden biridir ve kupa yolu oyunculara oyunda rehberlik eder. Ancak mevcut tasarım yeteri kadar heyecan verici değil. Bu yolculuğu tüm oyuncular için daha eğlenceli ve ödüllendirici kılmak adına daha fazla ilerleme ekleyip görsel açıdan Brawl Stars'a daha uygun hale getiriyoruz!

Yeni kupa yolu, oyunda ne kadar ilerlemiş olursanız olun artık sadece daha fazla kupa kazanarak alabileceğiniz çok daha iyi ödüllerle dolu olacak.

Ayrıca yeni kupa yoluna çok daha fazla mücevher ve 100.000 kupaya kadar çok daha fazla eşik ekliyoruz.

Eski ve yeni kupa yolunun arasındaki farkı aşağıda görebilirsiniz: