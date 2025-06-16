Zafer rozetleri artık çok daha erişilebilir:

Altın Etkinlikler : İlk dört takım zafer rozeti alır.

Gümüş Etkinlikler : İlk iki takım zafer rozeti alır.

Bronz Etkinlikler: Kazanan takım zafer rozeti alır.

Bu yeni yapı sayesinde daha kucaklayıcı bir yarışma ortamı sunacağız ve daha fazla takım hem övünme hakkı hem de harika rozetler kazanacak.

Spike zafer rozetini kazanmak için son şans!

Spike zafer rozeti şu andan itibaren yalnızca iki hafta boyunca alınabilecek. 1 Temmuz'da yayınlanacak düzeltmelerin ardından oyuncular, bu klasikleşmiş rozeti kaldırılmadan önce almak için sınırlı süreli bir şans yakalayacak.

Bu iki haftadan sonra yepyeni bir zafer rozeti gelecek ve bu rozet kalıcı olacak. Bir gözün bu lansman dönemi boyunca gerçekleştirilecek özel rozet etkinliklerinde olsun!

Yeni Destekçi Rozeti: Toplarken Katkıda Bulun

Düzeltmelerle birlikte yalnızca 2,50 $ karşılığında alınabilecek yeni bir destekçi rozeti geliyor! Her bir satın alımın bir kısmı şuralara gidecek:

Organizatörler (%10) : Bu etkinlikleri gerçekleştirenlere bir ödül olarak.

Matcherino destek ekibi (%15): Arka uç hizmetleri ve topluluk altyapısını güçlendirmeye yardımcı olmak amacıyla.

Eski destekçi rozeti için endişelenme, bir yere gitmeyecek!