Matcherino x Brawl Stars'da Yeni Bir Dönem Başlıyor: Daha Fazla Teşvik, Daha Çeşitli Yarışmalar ve... İki Rozet Daha!
Matcherino turnuva programı dönüşüm geçirdi; artık oyunculara, organizatörlere ve oyuncu topluluğuna daha fazlasını sunuyor. Turnuva kademesi düzenlemesinden heyecan verici yeni teşviklere (evet, iki yeni rozet dahil!) kadar pek çok değişiklik içeren bu yenileme sayesinde rekabet, tanınma imkanı ve katılma sebepleri artacak.
Bilmeniz gerekenler şunlar:
ROZET DEĞİŞİKLİKLERİ: Kazanmak İçin Daha Fazla Yol, Yarışmak İçin Daha Fazla Neden
Zafer rozetleri artık çok daha erişilebilir:
Altın Etkinlikler: İlk dört takım zafer rozeti alır.
Gümüş Etkinlikler: İlk iki takım zafer rozeti alır.
Bronz Etkinlikler: Kazanan takım zafer rozeti alır.
Bu yeni yapı sayesinde daha kucaklayıcı bir yarışma ortamı sunacağız ve daha fazla takım hem övünme hakkı hem de harika rozetler kazanacak.
Spike zafer rozetini kazanmak için son şans!
Spike zafer rozeti şu andan itibaren yalnızca iki hafta boyunca alınabilecek. 1 Temmuz'da yayınlanacak düzeltmelerin ardından oyuncular, bu klasikleşmiş rozeti kaldırılmadan önce almak için sınırlı süreli bir şans yakalayacak.
Bu iki haftadan sonra yepyeni bir zafer rozeti gelecek ve bu rozet kalıcı olacak. Bir gözün bu lansman dönemi boyunca gerçekleştirilecek özel rozet etkinliklerinde olsun!
Yeni Destekçi Rozeti: Toplarken Katkıda Bulun
Düzeltmelerle birlikte yalnızca 2,50 $ karşılığında alınabilecek yeni bir destekçi rozeti geliyor! Her bir satın alımın bir kısmı şuralara gidecek:
Organizatörler (%10): Bu etkinlikleri gerçekleştirenlere bir ödül olarak.
Matcherino destek ekibi (%15): Arka uç hizmetleri ve topluluk altyapısını güçlendirmeye yardımcı olmak amacıyla.
Eski destekçi rozeti için endişelenme, bir yere gitmeyecek!
TURNUVA VE ORGANİZATÖR YAPISI: Basit, Ölçeklenebilir, Herkese Açık!
Turnuvaları iki belirli organizasyon kademesine ayırarak düzenlemeler yaptık:
Başlangıç Kademesi
Herkese açık.
Rozet veya ödül havuzu yok.
İşi öğrenmeye gelenler için harika.
Ortak Kademesi
Rozetlere, kitlesel fonlamaya ve ödül havuzuna erişim.
Turnuvalar üç seviyede gerçekleşir:
Bronz: Kitlesel fonlamalı
Gümüş: 100 $ temel ödül havuzu + kitlesel fonlamalı
Altın: 500 $ temel ödül havuzu + kitlesel fonlamalı
Büyük değişiklik: Artık herkes başvuru gerekmeden turnuva oluşturabilir!
Yalnızca ortak etkinliklerinde rozet ve para ödülü olur ancak artık herkes katılabilir.
Organizatör bonusu: Tüm rozet satışının %10'u doğrudan ortak organizatörlere giderek bunların büyümesini ve topluluklarına faydalı olmasını sağlar.
TÜM OYUNCULAR: Daha Fazla Turnuva, Daha Fazla Ödül, Daha Fazla Kendini Gösterme Fırsatı
Her bölgede artık en az şunlar düzenlenecek:
1 Altın Etkinlik
2 Gümüş Etkinlik
Hem de her ay!
Bu da demek oluyor ki katılımcıları daha fazla para ödülü, daha fazla rozet ve daha fazla rekabet bekliyor. Ayrıca tüm ödüllü turnuvalarda artık yalnızca birinci değil, ilk dört takım ödül kazanacak.
Aylık takvimde tüm bölgelerdeki bronz, gümüş ve altın etkinlikler gösterilecek. Sık sık göz atmayı unutma, buraya her zaman yeni turnuvalar eklenebilir: https://matcherino.com/supercell
Ne zaman gerçekleşecek?
Matcherino x Brawl Stars yenilemesi 1 Temmuz'da yayınlanacak. Daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantıları kullanarak Matcherino'yu takip edebilirsin:
Brawl Stars x Matcherino etkinlikleri sayfası: https://matcherino.com/supercell
Discord: https://discord.gg/gr83bwWQ8h