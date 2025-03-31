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31 Mar 2025
Blog – Brawl Stars

YENİ DENGELEME DEĞİŞİKLİKLERİ!

GÜÇLENDİRMELER

EDGAR

  • Aksesuar bekleme süreleri azaltıldı:

    • Uçuyorum: 23 sn -> 21 sn

    • Geçici Kalkan: 19 sn -> 17 sn

CHARLIE

  • Süper dolum hızı artırıldı: 7 vuruş -> 6 vuruş

BO

  • Hiperşarj dolum hızı artırıldı: %35 → %45

EMZ

  • Hiperşarj dolum hızı artırıldı: %30 → %40

MOE

  • Doldurma hızı artırıldı: 2 sn -> 1,5 sn

MAX

  • Aksesuar bekleme süresi azaltıldı:

    • Sinsi Ayakkabı: 12 sn -> 10 sn

SHADE

  • Aksesuar bekleme süresi azaltıldı:

    • Ani Korku: 11 sn -> 9 sn

FINX

  • Hareket hızı artırıldı

  • Doldurma hızı artırıldı: 1,6 sn -> 1,3 sn

TARA

  • Süper dolum hızı artırıldı: 11 isabetli vuruş -> 10

LOLA

  • Hiperşarj dolum hızı artırıldı: %25 → %35

ZAYIFLATMALAR

HANK

  • Hiperşarj atışları hedefe %50 daha az yöneliyor

STU

  • Aksesuar etki uzunluğu azaltıldı:

    • Hız Alanı: 30 sn -> 10 sn

MR. P

  • Süper Yardımcılar:

    • Artık yalnızca 10 saniye boyunca etkili

    • Hareket hızı azaltıldı: 1,4 -> 1,3

SAM

  • Hiperşarj dolum hızı azaltıldı: %40 → %20

BEA

  • Aksesuar bekleme süresi artırıldı:

    • Sinirli Kovan: 17 sn -> 20 sn

POCO

  • Aksesuar bekleme süreleri artırıldı:

    • Akort Cihazı: 16 sn -> 20 sn

    • Koruyucu Notalar: 11 sn -> 18 sn

BERRY

  • Temel saldırılardan gelen iyileşme azaltıldı: Saldırı hasarının %50'si -> %40'ı

OLLIE

  • Süper dolum hızı azaltıldı: 5 -> 6 temel saldırı

  • Aksesuar bekleme süresi artırıldı:

    • Çifte Numara: 17 sn -> 20 sn

MELODIE

  • Hiperşarj dolum hızı azaltıldı: %35 → %25

JUJU

  • Aksesuar kalkanı azaltıldı:

    • Elementalist: %50 -> %30

JANET

  • Hiperşarj dolum hızı azaltıldı: %50 → %40

GRAY

  • Aksesuar bekleme süresi artırıldı:

    • Baston: 18 sn -> 20 sn

LOU

  • Süper dolum hızı azaltıldı: 8 vuruş -> 9 vuruş

CARL

  • Aksesuar bekleme süresi artırıldı:

    • Sıcak Egzoz: 15 sn -> 17 sn

LEON

  • Aksesuar etki uzunluğu azaltıldı:

    • Gi̇zemli Loli̇pop: 15 sn -> 10 sn

SQUEAK

  • Aksesuar bekleme süresi artırıldı:

    • Gerilme: 11 sn -> 14 sn

MEEPLE

  • Aksesuar bekleme süreleri artırıldı:

    • Meeple Kuleleri: 20 sn -> 22 sn

    • Cinnet: 16 sn -> 18 sn

MORTIS

  • Hiperşarj dolum hızı azaltıldı: %40 → %30

ROSA

  • Aksesuar bekleme süresi artırıldı:

    • Büyüme Işığı: 10 sn -> 13 sn

GENE

  • Aksesuar bekleme süresi artırıldı:

    • İntikamcı Ruhlar: 16 sn -> 20 sn

BELLE

  • Aksesuar bekleme süresi artırıldı:

    • Zula: 17 sn -> 20 sn

FRANK

  • Hiperşarj dolum hızı azaltıldı: %40 → %30

CHESTER

  • Hiperşarj dolum hızı azaltıldı: %40 → %30

MEG

  • Hiperşarj dolum hızı azaltıldı: %40 → %35

DÜZELTMELER

  • Ash, Lola ve Buster artık hiperşarjlarını etkinken dolduramayacak.

  • Gizemli ve üstü aşamalı maçları oynamadan önce, hiperşarjı açılmış bazı savaşçıların (Sam, Meg, Mandy, Carl, Grom, Chester, Mr. P, Bea, Hank, Bo, Lola) ekipmanlarının değiştirilememesi sorunu düzeltildi.