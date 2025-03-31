EDGAR
Aksesuar bekleme süreleri azaltıldı:
Uçuyorum: 23 sn -> 21 sn
Geçici Kalkan: 19 sn -> 17 sn
CHARLIE
Süper dolum hızı artırıldı: 7 vuruş -> 6 vuruş
BO
Hiperşarj dolum hızı artırıldı: %35 → %45
EMZ
Hiperşarj dolum hızı artırıldı: %30 → %40
MOE
Doldurma hızı artırıldı: 2 sn -> 1,5 sn
MAX
Aksesuar bekleme süresi azaltıldı:
Sinsi Ayakkabı: 12 sn -> 10 sn
SHADE
Aksesuar bekleme süresi azaltıldı:
Ani Korku: 11 sn -> 9 sn
FINX
Hareket hızı artırıldı
Doldurma hızı artırıldı: 1,6 sn -> 1,3 sn
TARA
Süper dolum hızı artırıldı: 11 isabetli vuruş -> 10
LOLA
Hiperşarj dolum hızı artırıldı: %25 → %35
HANK
Hiperşarj atışları hedefe %50 daha az yöneliyor
STU
Aksesuar etki uzunluğu azaltıldı:
Hız Alanı: 30 sn -> 10 sn
MR. P
Süper Yardımcılar:
Artık yalnızca 10 saniye boyunca etkili
Hareket hızı azaltıldı: 1,4 -> 1,3
SAM
Hiperşarj dolum hızı azaltıldı: %40 → %20
BEA
Aksesuar bekleme süresi artırıldı:
Sinirli Kovan: 17 sn -> 20 sn
POCO
Aksesuar bekleme süreleri artırıldı:
Akort Cihazı: 16 sn -> 20 sn
Koruyucu Notalar: 11 sn -> 18 sn
BERRY
Temel saldırılardan gelen iyileşme azaltıldı: Saldırı hasarının %50'si -> %40'ı
OLLIE
Süper dolum hızı azaltıldı: 5 -> 6 temel saldırı
Aksesuar bekleme süresi artırıldı:
Çifte Numara: 17 sn -> 20 sn
MELODIE
Hiperşarj dolum hızı azaltıldı: %35 → %25
JUJU
Aksesuar kalkanı azaltıldı:
Elementalist: %50 -> %30
JANET
Hiperşarj dolum hızı azaltıldı: %50 → %40
GRAY
Aksesuar bekleme süresi artırıldı:
Baston: 18 sn -> 20 sn
LOU
Süper dolum hızı azaltıldı: 8 vuruş -> 9 vuruş
CARL
Aksesuar bekleme süresi artırıldı:
Sıcak Egzoz: 15 sn -> 17 sn
LEON
Aksesuar etki uzunluğu azaltıldı:
Gi̇zemli Loli̇pop: 15 sn -> 10 sn
SQUEAK
Aksesuar bekleme süresi artırıldı:
Gerilme: 11 sn -> 14 sn
MEEPLE
Aksesuar bekleme süreleri artırıldı:
Meeple Kuleleri: 20 sn -> 22 sn
Cinnet: 16 sn -> 18 sn
MORTIS
Hiperşarj dolum hızı azaltıldı: %40 → %30
ROSA
Aksesuar bekleme süresi artırıldı:
Büyüme Işığı: 10 sn -> 13 sn
GENE
Aksesuar bekleme süresi artırıldı:
İntikamcı Ruhlar: 16 sn -> 20 sn
BELLE
Aksesuar bekleme süresi artırıldı:
Zula: 17 sn -> 20 sn
FRANK
Hiperşarj dolum hızı azaltıldı: %40 → %30
CHESTER
Hiperşarj dolum hızı azaltıldı: %40 → %30
MEG
Hiperşarj dolum hızı azaltıldı: %40 → %35
Ash, Lola ve Buster artık hiperşarjlarını etkinken dolduramayacak.
Gizemli ve üstü aşamalı maçları oynamadan önce, hiperşarjı açılmış bazı savaşçıların (Sam, Meg, Mandy, Carl, Grom, Chester, Mr. P, Bea, Hank, Bo, Lola) ekipmanlarının değiştirilememesi sorunu düzeltildi.