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26 Nis 2021
Blog – Brawl Stars

Bakım: Harita Oluşturucu'ya yeni modlar eklendi!

26.04.2020 - Bakım

  • Topluluk Haritaları bölümünde yaşanan sorunlar düzeltildi.

  • Bar Demirbaşı 8-Bit, Talih Düşmanı Tara ve Süperstar Stu’da yaşanan yanlış ses oynatılması sorunu düzeltildi.


Güç Ligi

Maçlar sırasında gerçekleşen bağlantı kopması ile ilgili cezalar eklendi.

  • Oyuncu davranışları tüm Raundlar boyunca izlenecek. Oyuncunun bağlantısı maçlar sırasında çok sık kesilirse ceza uygulanabilir.

Harita Oluşturucu

  • 23 Nisan Cuma gününden itibaren, Çift Hesaplaşma, Kuşatma, Sıcak Bölge, Günün Adayları ve Günün Kazananı bölmelerinde mevcut olacak.

Denge Değişikliği

  • Stu’nun sağlığı 3000’den 2800’e düşürüldü.