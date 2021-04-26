26.04.2020 - Bakım
Topluluk Haritaları bölümünde yaşanan sorunlar düzeltildi.
Bar Demirbaşı 8-Bit, Talih Düşmanı Tara ve Süperstar Stu’da yaşanan yanlış ses oynatılması sorunu düzeltildi.
Güç Ligi
Maçlar sırasında gerçekleşen bağlantı kopması ile ilgili cezalar eklendi.
Oyuncu davranışları tüm Raundlar boyunca izlenecek. Oyuncunun bağlantısı maçlar sırasında çok sık kesilirse ceza uygulanabilir.
Harita Oluşturucu
23 Nisan Cuma gününden itibaren, Çift Hesaplaşma, Kuşatma, Sıcak Bölge, Günün Adayları ve Günün Kazananı bölmelerinde mevcut olacak.
Denge Değişikliği
Stu’nun sağlığı 3000’den 2800’e düşürüldü.