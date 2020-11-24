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24 Kas 2020
Blog – Brawl Stars

Düzeltmeler ve Denge Değişikliği!

Bakım zamanı!

Düzeltmeler:

  • Lou’nun Süperi veya başka bir yavaşlatıcı etki sabit hedeflere uygulandığında ve hedefler menzilde olmadığında ortaya çıkan çökme sorunu düzeltildi.

Harita Oluşturucu Geliştirmeleri

  • Ortalama olarak zayıf oylama sonuçları alan haritalar artık rotasyon havuzundan hızla kaldırılacak. Amaç, tüm haritalara oynanması için adil bir şans sunmaya devam ederken, gün boyunca harita kalitesini iyileştirmektir.

Lou:

  • Sağlığı 2800’den 3100’ e yükseltildi.

  • Ana Saldırısında, buz külahı başına verdiği zarar 380’den 400’e yükseltildi.

  • Süper Soğuk yıldız gücü etkililiği %40 arttırıldı.