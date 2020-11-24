Bakım zamanı!
Düzeltmeler:
Lou’nun Süperi veya başka bir yavaşlatıcı etki sabit hedeflere uygulandığında ve hedefler menzilde olmadığında ortaya çıkan çökme sorunu düzeltildi.
Harita Oluşturucu Geliştirmeleri
Ortalama olarak zayıf oylama sonuçları alan haritalar artık rotasyon havuzundan hızla kaldırılacak. Amaç, tüm haritalara oynanması için adil bir şans sunmaya devam ederken, gün boyunca harita kalitesini iyileştirmektir.
Lou:
Sağlığı 2800’den 3100’ e yükseltildi.
Ana Saldırısında, buz külahı başına verdiği zarar 380’den 400’e yükseltildi.
Süper Soğuk yıldız gücü etkililiği %40 arttırıldı.