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22 Eki 2020
Blog – Brawl Stars

Düzeltmeler ve Opsiyonel Güncelleme!

Bakım

  • Savaş Topundaki bazı sorunlar düzeltildi.

  • Dostluk maçı odalarındaki bazı sorunlar düzeltildi.

  • Max’in ikinci aksesuarı düzeltildi (yarın yayınlayabiliriz!)

İsteğe bağlı güncellemede aşağıdaki sorunları düzelttik:

- İOS 9 cihazlarındaki başlatma sorunu giderildi.

- Amber’ın petrol efektiyle ilgili bir çökme sorunu düzeltildi.

- Menü ekranında, Amber alev efektlerindeki eksikliğe neden olan sorun düzeltildi.

- Eski 8-Bit yıldız gücü simgesinin görüntülenmesi sorunu düzeltildi.

- Ekranda oyuncu durumunun doğru şekilde görüntülenmesini engelleyen bir sorun düzeltildi.

- BrawlTV’de fazla kanal düğmesi görüntülenmesi sorunu düzeltildi.

- Harita Oluşturucusu iyileştirmeleri yapıldı.