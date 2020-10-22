Bakım
Savaş Topundaki bazı sorunlar düzeltildi.
Dostluk maçı odalarındaki bazı sorunlar düzeltildi.
Max’in ikinci aksesuarı düzeltildi (yarın yayınlayabiliriz!)
İsteğe bağlı güncellemede aşağıdaki sorunları düzelttik:
- İOS 9 cihazlarındaki başlatma sorunu giderildi.
- Amber’ın petrol efektiyle ilgili bir çökme sorunu düzeltildi.
- Menü ekranında, Amber alev efektlerindeki eksikliğe neden olan sorun düzeltildi.
- Eski 8-Bit yıldız gücü simgesinin görüntülenmesi sorunu düzeltildi.
- Ekranda oyuncu durumunun doğru şekilde görüntülenmesini engelleyen bir sorun düzeltildi.
- BrawlTV’de fazla kanal düğmesi görüntülenmesi sorunu düzeltildi.
- Harita Oluşturucusu iyileştirmeleri yapıldı.