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3 Kas 2021
Blog – Brawl Stars

Güncelleme Notları: Brawl-O-ween & Brawlywood!

Bakım Molası 03/11

- Max’in Süper Dolum Yıldız Gücünün özel oyun modlarında çalışmaması sorunu düzeltildi.

- Dükkandaki eski Brawl-o-ween kostümlerini deneyememe sorunu düzeltildi.

- Dükkandaki Kont Pengula animasyonu düzeltildi.

- Kont Pengula ana saldırı özel efekti düzeltildi.

- Meg'in oyundaki yüzü düzeltildi.

Opsiyonel Güncelleme 03/11 (Yakında)

- Jessie'nin yeni portresi eklendi.

- Rico ve Poco’nun mermilerinde ve ayrıca Mr.P’nin çantalarında görülen kırılma sorunu düzeltildi.

- Savaşçılar ekranında görülen Lola'nın önizleme sorunu düzeltildi.

- Brawl-o-ween etkinliğinde yükleme sırasında görünmezlik saatinin hızlı dönmesi düzeltildi.

- Brawlywood harita önizlemesinde görülen eksik döşeme sorunu düzeltildi.

- Kale Avlusu çevresinde görülen eksik doku düzeltildi.

Yeni Savaşçı - Lola

Lola, bir Brawlywood yıldızı. Kendisi ile aşırı derecede takıntılı ve tur rehberliğini çok sever. Kariyeri ile ilgili konuşmak için sebep arar! Elmas gözlü sahte tilki eşarbı var ve kendisi kadar parlayan yıldız ateşler.

  • Kromatik Savaşçı

  • Ana Saldırı - Elmas gözler

    • Lola, dar bir yay içine sahte tilki eşarbından çıkan yıldızlarla bir yaylım ateşi açar

  • Süper - Megaloman

    • Lola, saldırısını ve hareketlerini taklit eden bir klonunu yaratır (Lola, Süper’ini tekrar kullandığında, yeni klon eskisiyle yer değiştirir)

  • Aksesuar - Artist Pozu

    • Lola’nın klonu hareketsiz kalır ama 4 saniye için %75 kalkan kazanır.

  • Yıldız Gücü - Doğaçlama

    • Lola’nın sadece bir mermisi varken hasarı %30 artar

  • Yıldız Gücü - Sevgilerle

    • Lola’nın klonunun attığı mermiler takım arkadaşlarına 100 sağlık verir (Her vuruşta 100)

Yeni Kostümler & Görsel İyileştirmeler

Yeni Kostümler

  • Serseri Lola (Brawl Pass 70.seviye)

  • B-800 Bull (Brawl Pass 1.seviye)

  • Yönetmen Buzz (60 Güç Ligi galibiyetinde açılır - 25.000 Yıldız Puanı)

  • Hırsız Kedi Jessie (Dünya Finalleri sırasında ücretsiz olarak açılabilir - Kasım ayında, Finallerden önce daha fazla bilgi gelecek)

  • KaptanCrow (79 Elmas)

  • Squeak Avcısı Gale (149 Elmas)

  • Surge Kong (79 Elmas)

  • Başsız Stu (149 Elmas)

  • Bataklık Gene (79 Elmas)

  • Kont Pengula (79 Elmas)

  • Hayalet Squeak (49 Elmas)

  • Saf Altın/Gümüş


    • Bibi, Carl, Amber ve Dynamike

Değişiklikler

  • Jessie (saf gümüş ve saf altın dahil, diğer kostümlere de yakında geliyor!)


Yeni ve Animasyonlu Rozetler

  • Doğuştan Kötü Buzz

  • Lola (ve Serseri Lola)

  • Brawl-o-Ween Rozetleri (Pumpkin, Calavera Piper, Cadı Shelly, Cadılar Bayramı Rosa, Kurt Adam Leon, Hayalet Squeak, Başsız Stu, Squeak Avcısı Gale, Kont Pengula)

  • Retropolis Rozetleri (Hotrod Brock, Turtacı Barley, Yarışçı Carl, Rockabilly Mortis, V8-Bit)

Dönemsel Etkinlikler

  • Brawl-o-Ween!

Oyun Modları/Etkinlik Rotasyon Değişiklikleri

  • Brawl-o-Ween değişikliği: Peek-a-Boo!

    • Savaşçılar 7 saniyede bir 7 saniye boyunca görünmez olur. (Leon gibi).

Mücadeleler

  • Brawl-o-Ween

    • 9 kazanma, 4 can (normal tutarı ile fazladan can satın alabilirsiniz) - Ödül: Özel Rozet

  • Yalnızlar Günü

    • 11 kazanma, 4 can (1 Elmasa fazladan can satın alabilirsiniz! - Ödül: Özel Rozet

Harita Değişiklikleri

Eklenenler:

  • Brawlywood harita ortamı

  • Mortis Mortuary ve Brawlywood harita ortamı - Brawl-o-Ween süslemeleri

Çıkarılanlar:

  • Bazaar ortamı

Güç Ligi

  • Oyuncu simgesi artık 30 (eskiden 15di), kostüm ise 60 (eskiden 30du) tur kazanımla elde edilebilecek.

  • Harita Döngüsü

    • Elmas Kapmaca

      • Taş Madeni, Elmas Kale, Vagon Çılgınlığı

      • Ödül Avı

        • Kayan Yıldız, Katmanlı Kek, Kurak Sezon

      • Soygun

        • Sıcak Patates, Pit Stop, Güvenli Bölge

      • Savaş Topu

        • Sinsi Tarla, Güneşli Futbol, Arka Bahçe

Denge Değişiklikleri


Ash

  • İlk Darbe - Kazanılan öfke %200’e çıkarıldı ( daha önce %100 idi)

  • Alınan hasardan kazanılan öfke düşürüldü. Tam öfke için gerekli olan alınan hasar %125 ( daha önce %75 idi)

Ash aşağı yukarı iyi durumda olsa da hasar atma ve hasar alma dengesi yerinde değildi. Deliye Dönmüş de İlk Darbe’den daha verimliydi. Bu nedenle onu biraz güçlendirirken, alınan hasardan kazanılan öfke oranını da düşürdük. Bu, Çöp Şövalyesi’nin gerçekten öfkelenmesi için daha fazla vuruş yapması gerektiğini ifade ediyor.


Frank

  • Karşı Konulmaz Çekim ile düşmanı çekmek şimdi saldırı hasarını ikiye katlıyor.

  • Aktif Gürültü Önleme, artık El Primo’nun Supleks Desteği aksesuarına karşı etkili oluyor.

Aktif Gürültü Önleme, El Primo’nun Supleks Desteği’ne karşı koyamama dışında harika bir aksesuar. Aksesuarın daha tutarlı olması adına bunu küçük bir değişiklik ile düzelttik. El Primo, bu değişikliği sevmedi.

Karşı Konulamaz Çekim çok popüler değildi. Biraz ateşleme ile bunun da dikkate değer bir seçenek olmasını umuyoruz.


Griff

  • İş disiplini - Kayıp can yenilemesi %10’a çıkarıldı (%7’den)

Griff’in İş Disiplini, Üstü Kalsın’a kıyasla daha az ilgi görüyordu. İyi Griff oyuncuları, iyileştirme miktarının artmasıyla -ki bu asıl amaçtı-, rakiplerini sürekli baskı altında tutabilecekler.


Meg

  • Meg, robotu yok edildiğinde %33 oranında mermi miktarına sahip olacak (0’dan)

Meg’e robotu yok edildiğinde biraz mermi verildiğinde saldırıya devam edebilir ve az canı kalmış rakiplerininin işini bitirebilir. Bu durum, Meg normal formuna dönüştüğünde çok daha iyi hissettirecek.


Jacky

  • Temel sağlık 5000’e çıkarıldı (4600 idi)

  • Süper dolumun dolumu 4 vuruşa çıkarıldı (5 idi)

  • Kalkan, Süper aktivasyondan kaldırıldı

Son değişikliklerle birlikte Jack iyi bir yerde. Süperinden kalkanı kaldırıp, ona fazladan can vererek denklemek istedik. Tutarlı olması adına artık Süper’i 4 vuruşta doluyor.


Mortis

  • Ruh Toplayıcı iyileştirmesi 400 düşürüldü (1800>1400)

Mortis üzerinde yapılan modifiye büyük bir başarıydı ve bu, onu Yıldız Gücü kullanmadan her mesafede oynanabilir kıldı. Ancak, onun Ruh Toplayıcı özelliği biraz fazla… topluyordu. Bu nedenle onu biraz tonladık. Buradaki beklenti, üzerine yeniden çalışılmış olan Sarmal Yılan’ın daha çekici bir seçenek olabilmesi.


Brock

  • Ana saldırı atış hızı %11 düşürüldü

Suların durulmasından sonra Brock’un yeni patlayıcı roketlerinin çok etkili olduğu açığa çıktı. Atış hızının biraz düşürülmesi, sıçrama hasarından kaçınmaya izin vermeli ve ayrıca deneyimli Brock oyuncularını daha iyi nişan alma ile ödüllendirmeli.


Leon

  • Gizemli Lolipop - Lolipopun sağlığı 20 saniye boyunca azalır.

Lolipopunun verdiği büyük fayda ile Leon çok popüler oldu. Atıcılar tarafından karşı konulabilse de tıpkı Bo’nun Totemi’nde olduğu gibi bazı durumlarda çok değerliydi.

Bu aksesuara sağlık düşürmeyi eklemek (şu anda Bo’nun Totemi’nde olduğu gibi), Leon oyuncularını bunu kullanırken çok daha dikkatli olmaya itecektir.

Diğer

  • Bir oyuncu aksesuara sahipse maç sırasında görmek mümkün. Savaşçının altında, Yıldız Gücü’nün gösterildiği dairede gözükür.

  • Bu güncellemede oluşturulan Kulüplerin kulüp kapasitesi 100 üyeden 30 üyeye düşürüldü. Şu anda 30'dan fazla üyesi olan kulüpler bu güncellemede yeniden boyutlandırılmayacak. Bu işlem Kasım'da gerçekleşecek.

  • Dünya Finalleri’ni izlemenin yeni bir yolu > Daha fazla bilgi için Kasım’ı bekleyin!

Düzeltmeler

  • Nadiren görülen Mortis’in duvarların yanındaki çalılar yok edildiğinde duvarları geçmesi sorunu düzeltildi.

  • Buzz’ın Süper'inin döngüye takılması sorunu düzeltildi

  • Meg'in form değiştirdikten sonra teleportları yeniden kullanabilmesi düzeltildi.

  • Sprout’un Süper’inin kaktüslü karoları ortadan kaldırması sorunu düzeltildi.

  • Squeak Yıldız Gücü aktif olmadan yenildiğinde, Yıldız Gücü’nün aktifleşmemesi düzeltildi.

  • Hızlanma güçlendirme görsel efektinin çok uzun süre açık kalmasına neden olan nadir bir durum düzeltildi.