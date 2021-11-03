Bakım Molası 03/11

- Max’in Süper Dolum Yıldız Gücünün özel oyun modlarında çalışmaması sorunu düzeltildi.



- Dükkandaki eski Brawl-o-ween kostümlerini deneyememe sorunu düzeltildi.



- Dükkandaki Kont Pengula animasyonu düzeltildi.



- Kont Pengula ana saldırı özel efekti düzeltildi.



- Meg'in oyundaki yüzü düzeltildi.

Opsiyonel Güncelleme 03/11 (Yakında)

- Jessie'nin yeni portresi eklendi.

- Rico ve Poco’nun mermilerinde ve ayrıca Mr.P’nin çantalarında görülen kırılma sorunu düzeltildi.



- Savaşçılar ekranında görülen Lola'nın önizleme sorunu düzeltildi.



- Brawl-o-ween etkinliğinde yükleme sırasında görünmezlik saatinin hızlı dönmesi düzeltildi.



- Brawlywood harita önizlemesinde görülen eksik döşeme sorunu düzeltildi.



- Kale Avlusu çevresinde görülen eksik doku düzeltildi.



Yeni Savaşçı - Lola



Lola, bir Brawlywood yıldızı. Kendisi ile aşırı derecede takıntılı ve tur rehberliğini çok sever. Kariyeri ile ilgili konuşmak için sebep arar! Elmas gözlü sahte tilki eşarbı var ve kendisi kadar parlayan yıldız ateşler.



Kromatik Savaşçı



Ana Saldırı - Elmas gözler

Lola, dar bir yay içine sahte tilki eşarbından çıkan yıldızlarla bir yaylım ateşi açar





Süper - Megaloman

Lola, saldırısını ve hareketlerini taklit eden bir klonunu yaratır (Lola, Süper’ini tekrar kullandığında, yeni klon eskisiyle yer değiştirir)





Aksesuar - Artist Pozu

Lola’nın klonu hareketsiz kalır ama 4 saniye için %75 kalkan kazanır.



Yıldız Gücü - Doğaçlama

Lola’nın sadece bir mermisi varken hasarı %30 artar



Yıldız Gücü - Sevgilerle

Lola’nın klonunun attığı mermiler takım arkadaşlarına 100 sağlık verir (Her vuruşta 100)





Yeni Kostümler & Görsel İyileştirmeler



Yeni Kostümler



Serseri Lola (Brawl Pass 70.seviye)



B-800 Bull (Brawl Pass 1.seviye)



Yönetmen Buzz (60 Güç Ligi galibiyetinde açılır - 25.000 Yıldız Puanı)



Hırsız Kedi Jessie (Dünya Finalleri sırasında ücretsiz olarak açılabilir - Kasım ayında, Finallerden önce daha fazla bilgi gelecek)



KaptanCrow (79 Elmas)



Squeak Avcısı Gale (149 Elmas)



Surge Kong (79 Elmas)



Başsız Stu (149 Elmas)



Bataklık Gene (79 Elmas)



Kont Pengula (79 Elmas)



Hayalet Squeak (49 Elmas)



Saf Altın/Gümüş

Bibi, Carl, Amber ve Dynamike





Değişiklikler



Jessie (saf gümüş ve saf altın dahil, diğer kostümlere de yakında geliyor!)





Yeni ve Animasyonlu Rozetler



Doğuştan Kötü Buzz



Lola (ve Serseri Lola)



Brawl-o-Ween Rozetleri (Pumpkin, Calavera Piper, Cadı Shelly, Cadılar Bayramı Rosa, Kurt Adam Leon, Hayalet Squeak, Başsız Stu, Squeak Avcısı Gale, Kont Pengula)



Retropolis Rozetleri (Hotrod Brock, Turtacı Barley, Yarışçı Carl, Rockabilly Mortis, V8-Bit)



Dönemsel Etkinlikler



Brawl-o-Ween!



Oyun Modları/Etkinlik Rotasyon Değişiklikleri



Brawl-o-Ween değişikliği: Peek-a-Boo!

Savaşçılar 7 saniyede bir 7 saniye boyunca görünmez olur. (Leon gibi).





Mücadeleler



Brawl-o-Ween

9 kazanma, 4 can (normal tutarı ile fazladan can satın alabilirsiniz) - Ödül: Özel Rozet



Yalnızlar Günü

11 kazanma, 4 can (1 Elmasa fazladan can satın alabilirsiniz! - Ödül: Özel Rozet





Harita Değişiklikleri



Eklenenler:



Brawlywood harita ortamı



Mortis Mortuary ve Brawlywood harita ortamı - Brawl-o-Ween süslemeleri



Çıkarılanlar:



Bazaar ortamı

Güç Ligi



Oyuncu simgesi artık 30 (eskiden 15di), kostüm ise 60 (eskiden 30du) tur kazanımla elde edilebilecek.



Harita Döngüsü

Elmas Kapmaca

Taş Madeni, Elmas Kale, Vagon Çılgınlığı

Ödül Avı

Kayan Yıldız, Katmanlı Kek, Kurak Sezon

Soygun

Sıcak Patates, Pit Stop, Güvenli Bölge

Savaş Topu

Sinsi Tarla, Güneşli Futbol, Arka Bahçe





Denge Değişiklikleri





Ash

İlk Darbe - Kazanılan öfke %200’e çıkarıldı ( daha önce %100 idi)



Alınan hasardan kazanılan öfke düşürüldü. Tam öfke için gerekli olan alınan hasar %125 ( daha önce %75 idi)



Ash aşağı yukarı iyi durumda olsa da hasar atma ve hasar alma dengesi yerinde değildi. Deliye Dönmüş de İlk Darbe’den daha verimliydi. Bu nedenle onu biraz güçlendirirken, alınan hasardan kazanılan öfke oranını da düşürdük. Bu, Çöp Şövalyesi’nin gerçekten öfkelenmesi için daha fazla vuruş yapması gerektiğini ifade ediyor.





Frank

Karşı Konulmaz Çekim ile düşmanı çekmek şimdi saldırı hasarını ikiye katlıyor.



Aktif Gürültü Önleme, artık El Primo’nun Supleks Desteği aksesuarına karşı etkili oluyor.



Aktif Gürültü Önleme, El Primo’nun Supleks Desteği’ne karşı koyamama dışında harika bir aksesuar. Aksesuarın daha tutarlı olması adına bunu küçük bir değişiklik ile düzelttik. El Primo, bu değişikliği sevmedi.



Karşı Konulamaz Çekim çok popüler değildi. Biraz ateşleme ile bunun da dikkate değer bir seçenek olmasını umuyoruz.





Griff



İş disiplini - Kayıp can yenilemesi %10’a çıkarıldı (%7’den)

Griff’in İş Disiplini, Üstü Kalsın’a kıyasla daha az ilgi görüyordu. İyi Griff oyuncuları, iyileştirme miktarının artmasıyla -ki bu asıl amaçtı-, rakiplerini sürekli baskı altında tutabilecekler.





Meg



Meg, robotu yok edildiğinde %33 oranında mermi miktarına sahip olacak (0’dan)

Meg’e robotu yok edildiğinde biraz mermi verildiğinde saldırıya devam edebilir ve az canı kalmış rakiplerininin işini bitirebilir. Bu durum, Meg normal formuna dönüştüğünde çok daha iyi hissettirecek.





Jacky



Temel sağlık 5000’e çıkarıldı (4600 idi)



Süper dolumun dolumu 4 vuruşa çıkarıldı (5 idi)



Kalkan, Süper aktivasyondan kaldırıldı

Son değişikliklerle birlikte Jack iyi bir yerde. Süperinden kalkanı kaldırıp, ona fazladan can vererek denklemek istedik. Tutarlı olması adına artık Süper’i 4 vuruşta doluyor.





Mortis



Ruh Toplayıcı iyileştirmesi 400 düşürüldü (1800>1400)

Mortis üzerinde yapılan modifiye büyük bir başarıydı ve bu, onu Yıldız Gücü kullanmadan her mesafede oynanabilir kıldı. Ancak, onun Ruh Toplayıcı özelliği biraz fazla… topluyordu. Bu nedenle onu biraz tonladık. Buradaki beklenti, üzerine yeniden çalışılmış olan Sarmal Yılan’ın daha çekici bir seçenek olabilmesi.





Brock



Ana saldırı atış hızı %11 düşürüldü

Suların durulmasından sonra Brock’un yeni patlayıcı roketlerinin çok etkili olduğu açığa çıktı. Atış hızının biraz düşürülmesi, sıçrama hasarından kaçınmaya izin vermeli ve ayrıca deneyimli Brock oyuncularını daha iyi nişan alma ile ödüllendirmeli.





Leon



Gizemli Lolipop - Lolipopun sağlığı 20 saniye boyunca azalır.

Lolipopunun verdiği büyük fayda ile Leon çok popüler oldu. Atıcılar tarafından karşı konulabilse de tıpkı Bo’nun Totemi’nde olduğu gibi bazı durumlarda çok değerliydi.



Bu aksesuara sağlık düşürmeyi eklemek (şu anda Bo’nun Totemi’nde olduğu gibi), Leon oyuncularını bunu kullanırken çok daha dikkatli olmaya itecektir.



Diğer



Bir oyuncu aksesuara sahipse maç sırasında görmek mümkün. Savaşçının altında, Yıldız Gücü’nün gösterildiği dairede gözükür.



Bu güncellemede oluşturulan Kulüplerin kulüp kapasitesi 100 üyeden 30 üyeye düşürüldü. Şu anda 30'dan fazla üyesi olan kulüpler bu güncellemede yeniden boyutlandırılmayacak. Bu işlem Kasım'da gerçekleşecek.



Dünya Finalleri’ni izlemenin yeni bir yolu > Daha fazla bilgi için Kasım’ı bekleyin!



Düzeltmeler

