Bakım Molası 03/11
- Max’in Süper Dolum Yıldız Gücünün özel oyun modlarında çalışmaması sorunu düzeltildi.
- Dükkandaki eski Brawl-o-ween kostümlerini deneyememe sorunu düzeltildi.
- Dükkandaki Kont Pengula animasyonu düzeltildi.
- Kont Pengula ana saldırı özel efekti düzeltildi.
- Meg'in oyundaki yüzü düzeltildi.
Opsiyonel Güncelleme 03/11 (Yakında)
- Jessie'nin yeni portresi eklendi.
- Rico ve Poco’nun mermilerinde ve ayrıca Mr.P’nin çantalarında görülen kırılma sorunu düzeltildi.
- Savaşçılar ekranında görülen Lola'nın önizleme sorunu düzeltildi.
- Brawl-o-ween etkinliğinde yükleme sırasında görünmezlik saatinin hızlı dönmesi düzeltildi.
- Brawlywood harita önizlemesinde görülen eksik döşeme sorunu düzeltildi.
- Kale Avlusu çevresinde görülen eksik doku düzeltildi.
Yeni Savaşçı - Lola
Lola, bir Brawlywood yıldızı. Kendisi ile aşırı derecede takıntılı ve tur rehberliğini çok sever. Kariyeri ile ilgili konuşmak için sebep arar! Elmas gözlü sahte tilki eşarbı var ve kendisi kadar parlayan yıldız ateşler.
Kromatik Savaşçı
Ana Saldırı - Elmas gözler
Lola, dar bir yay içine sahte tilki eşarbından çıkan yıldızlarla bir yaylım ateşi açar
Süper - Megaloman
Lola, saldırısını ve hareketlerini taklit eden bir klonunu yaratır (Lola, Süper’ini tekrar kullandığında, yeni klon eskisiyle yer değiştirir)
Aksesuar - Artist Pozu
Lola’nın klonu hareketsiz kalır ama 4 saniye için %75 kalkan kazanır.
Yıldız Gücü - Doğaçlama
Lola’nın sadece bir mermisi varken hasarı %30 artar
Yıldız Gücü - Sevgilerle
Lola’nın klonunun attığı mermiler takım arkadaşlarına 100 sağlık verir (Her vuruşta 100)
Yeni Kostümler & Görsel İyileştirmeler
Yeni Kostümler
Serseri Lola (Brawl Pass 70.seviye)
B-800 Bull (Brawl Pass 1.seviye)
Yönetmen Buzz (60 Güç Ligi galibiyetinde açılır - 25.000 Yıldız Puanı)
Hırsız Kedi Jessie (Dünya Finalleri sırasında ücretsiz olarak açılabilir - Kasım ayında, Finallerden önce daha fazla bilgi gelecek)
KaptanCrow (79 Elmas)
Squeak Avcısı Gale (149 Elmas)
Surge Kong (79 Elmas)
Başsız Stu (149 Elmas)
Bataklık Gene (79 Elmas)
Kont Pengula (79 Elmas)
Hayalet Squeak (49 Elmas)
Saf Altın/Gümüş
Bibi, Carl, Amber ve Dynamike
Değişiklikler
Jessie (saf gümüş ve saf altın dahil, diğer kostümlere de yakında geliyor!)
Yeni ve Animasyonlu Rozetler
Doğuştan Kötü Buzz
Lola (ve Serseri Lola)
Brawl-o-Ween Rozetleri (Pumpkin, Calavera Piper, Cadı Shelly, Cadılar Bayramı Rosa, Kurt Adam Leon, Hayalet Squeak, Başsız Stu, Squeak Avcısı Gale, Kont Pengula)
Retropolis Rozetleri (Hotrod Brock, Turtacı Barley, Yarışçı Carl, Rockabilly Mortis, V8-Bit)
Dönemsel Etkinlikler
Brawl-o-Ween!
Oyun Modları/Etkinlik Rotasyon Değişiklikleri
Brawl-o-Ween değişikliği: Peek-a-Boo!
Savaşçılar 7 saniyede bir 7 saniye boyunca görünmez olur. (Leon gibi).
Mücadeleler
Brawl-o-Ween
9 kazanma, 4 can (normal tutarı ile fazladan can satın alabilirsiniz) - Ödül: Özel Rozet
Yalnızlar Günü
11 kazanma, 4 can (1 Elmasa fazladan can satın alabilirsiniz! - Ödül: Özel Rozet
Harita Değişiklikleri
Eklenenler:
Brawlywood harita ortamı
Mortis Mortuary ve Brawlywood harita ortamı - Brawl-o-Ween süslemeleri
Çıkarılanlar:
Bazaar ortamı
Güç Ligi
Oyuncu simgesi artık 30 (eskiden 15di), kostüm ise 60 (eskiden 30du) tur kazanımla elde edilebilecek.
Harita Döngüsü
Elmas Kapmaca
Taş Madeni, Elmas Kale, Vagon Çılgınlığı
Ödül Avı
Kayan Yıldız, Katmanlı Kek, Kurak Sezon
Soygun
Sıcak Patates, Pit Stop, Güvenli Bölge
Savaş Topu
Sinsi Tarla, Güneşli Futbol, Arka Bahçe
Denge Değişiklikleri
Ash
İlk Darbe - Kazanılan öfke %200’e çıkarıldı ( daha önce %100 idi)
Alınan hasardan kazanılan öfke düşürüldü. Tam öfke için gerekli olan alınan hasar %125 ( daha önce %75 idi)
Ash aşağı yukarı iyi durumda olsa da hasar atma ve hasar alma dengesi yerinde değildi. Deliye Dönmüş de İlk Darbe’den daha verimliydi. Bu nedenle onu biraz güçlendirirken, alınan hasardan kazanılan öfke oranını da düşürdük. Bu, Çöp Şövalyesi’nin gerçekten öfkelenmesi için daha fazla vuruş yapması gerektiğini ifade ediyor.
Frank
Karşı Konulmaz Çekim ile düşmanı çekmek şimdi saldırı hasarını ikiye katlıyor.
Aktif Gürültü Önleme, artık El Primo’nun Supleks Desteği aksesuarına karşı etkili oluyor.
Aktif Gürültü Önleme, El Primo’nun Supleks Desteği’ne karşı koyamama dışında harika bir aksesuar. Aksesuarın daha tutarlı olması adına bunu küçük bir değişiklik ile düzelttik. El Primo, bu değişikliği sevmedi.
Karşı Konulamaz Çekim çok popüler değildi. Biraz ateşleme ile bunun da dikkate değer bir seçenek olmasını umuyoruz.
Griff
İş disiplini - Kayıp can yenilemesi %10’a çıkarıldı (%7’den)
Griff’in İş Disiplini, Üstü Kalsın’a kıyasla daha az ilgi görüyordu. İyi Griff oyuncuları, iyileştirme miktarının artmasıyla -ki bu asıl amaçtı-, rakiplerini sürekli baskı altında tutabilecekler.
Meg
Meg, robotu yok edildiğinde %33 oranında mermi miktarına sahip olacak (0’dan)
Meg’e robotu yok edildiğinde biraz mermi verildiğinde saldırıya devam edebilir ve az canı kalmış rakiplerininin işini bitirebilir. Bu durum, Meg normal formuna dönüştüğünde çok daha iyi hissettirecek.
Jacky
Temel sağlık 5000’e çıkarıldı (4600 idi)
Süper dolumun dolumu 4 vuruşa çıkarıldı (5 idi)
Kalkan, Süper aktivasyondan kaldırıldı
Son değişikliklerle birlikte Jack iyi bir yerde. Süperinden kalkanı kaldırıp, ona fazladan can vererek denklemek istedik. Tutarlı olması adına artık Süper’i 4 vuruşta doluyor.
Mortis
Ruh Toplayıcı iyileştirmesi 400 düşürüldü (1800>1400)
Mortis üzerinde yapılan modifiye büyük bir başarıydı ve bu, onu Yıldız Gücü kullanmadan her mesafede oynanabilir kıldı. Ancak, onun Ruh Toplayıcı özelliği biraz fazla… topluyordu. Bu nedenle onu biraz tonladık. Buradaki beklenti, üzerine yeniden çalışılmış olan Sarmal Yılan’ın daha çekici bir seçenek olabilmesi.
Brock
Ana saldırı atış hızı %11 düşürüldü
Suların durulmasından sonra Brock’un yeni patlayıcı roketlerinin çok etkili olduğu açığa çıktı. Atış hızının biraz düşürülmesi, sıçrama hasarından kaçınmaya izin vermeli ve ayrıca deneyimli Brock oyuncularını daha iyi nişan alma ile ödüllendirmeli.
Leon
Gizemli Lolipop - Lolipopun sağlığı 20 saniye boyunca azalır.
Lolipopunun verdiği büyük fayda ile Leon çok popüler oldu. Atıcılar tarafından karşı konulabilse de tıpkı Bo’nun Totemi’nde olduğu gibi bazı durumlarda çok değerliydi.
Bu aksesuara sağlık düşürmeyi eklemek (şu anda Bo’nun Totemi’nde olduğu gibi), Leon oyuncularını bunu kullanırken çok daha dikkatli olmaya itecektir.
Diğer
Bir oyuncu aksesuara sahipse maç sırasında görmek mümkün. Savaşçının altında, Yıldız Gücü’nün gösterildiği dairede gözükür.
Bu güncellemede oluşturulan Kulüplerin kulüp kapasitesi 100 üyeden 30 üyeye düşürüldü. Şu anda 30'dan fazla üyesi olan kulüpler bu güncellemede yeniden boyutlandırılmayacak. Bu işlem Kasım'da gerçekleşecek.
Dünya Finalleri’ni izlemenin yeni bir yolu > Daha fazla bilgi için Kasım’ı bekleyin!
Düzeltmeler
Nadiren görülen Mortis’in duvarların yanındaki çalılar yok edildiğinde duvarları geçmesi sorunu düzeltildi.
Buzz’ın Süper'inin döngüye takılması sorunu düzeltildi
Meg'in form değiştirdikten sonra teleportları yeniden kullanabilmesi düzeltildi.
Sprout’un Süper’inin kaktüslü karoları ortadan kaldırması sorunu düzeltildi.
Squeak Yıldız Gücü aktif olmadan yenildiğinde, Yıldız Gücü’nün aktifleşmemesi düzeltildi.
Hızlanma güçlendirme görsel efektinin çok uzun süre açık kalmasına neden olan nadir bir durum düzeltildi.