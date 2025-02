BAKIM 30/11:

Fazladan Altın Bilet akışı düzeltildi.



Saf Altın/Gümüş kostümler artık 11 seviye yerine 9 seviye ve üstüne erişilebilir oldu.



Kulüp ligi katılımları için etkinlik günlerinde kulüpten ayrılma ve yeniden kulübe katılma sorunları düzeltildi.



Kulüp Ligi sezonu sonunda çıkan boş pencereler ve geçici belirsiz durumlar optimize edildi.



Sezon sonu boş gözüken sıralama sayfası düzeltildi.



Sezon bitişinde erişilemeyen Kulüp Ligi ekranı düzeltildi.





İSTEĞE BAĞLI GÜNCELLEME 25/11:

Etkin oyun modu olarak Kulüp Ligi veya Harita Oluşturucusu seçiliyken yapılan dostluk seçimi düzeltildi.



Bir Savaşçıda Yıldız Gücü, Aksesuar ve Eşyalar’ın kilidi açıldığında görülen Savaşçı arayüzü düzeni değişti.



Oyuncu profilindeki Kulüp ligi ikonu düzeltildi.



Eşya tanıtım animasyonu düzeltildi.



Daha eski iOS sürümlerinde görülen çökme sorunu düzeltildi.



En sağdaki oyun modu başlığının tuşu düzeltildi.



Nite ses efektleri düzeltildi



Bazı metin düzeltmeleri yapıldı.

BAKIM 22/11:

Kulüp Ligi başlangıç saati düzeltmesi.

Bazı Kulübü Ligi daveti, ayarları ve arayüz düzeltmeleri.

GÜÇ SEVİYELERİ

Savaşçılar artık seviye 11’e kadar yükseltilebilir!



Bundan sonra her seviye için altın ve Güç puanı gerekli. Bu demek oluyor ki 9 seviye iken bir Yıldız Gücü edinmek artık seviyenizi 10 yapmayacak. Seviye 9, 10 ve 11’in kilidini açmak için gereken kaynaklar şunlar:

- Seviye 9: 550 güç puanı ve 1250 altın → Yıldız Gücü yeri açılır.

- Seviye 10: 890 güç puanı ve 1875 altın → İlk Eşya yeri açılır.



- Seviye 11: 1440 güç puanı ve 2800 altın → İkinci Eşya yeri açılır.



EŞYALAR

Eşyalar, daha fazla ilerleme ve yeni bir strateji katmanı ekleyen, 10. ve 11. seviyelerde kilidi açılan yeni öğelerdir. Toplamda 5 farklı eşya var ve her biri Savaşçıya farklı bir pasif yetenek kazandırır

Eşyalar Savaşçı ekranında bulunuyor ve iki yeni farklı para birimi ile açılabiliyor Parça ve Eşya Jetonu. Her ikisi de kutulardan çıkabilir veya Dükkandan satın alınabilir. Eşyalar her seviye için artan etki ile seviye 3'e yükseltilebilir:





- Hız: Çalıların içindeyken hız %15/20/25 oranında artar.



- Sağlık: Hareketsiz durduğunda 100/150/200 puan iyileştirir.



- Hasar: Sağlık %50’nin altında olduğunda %10/15/20 ekstra hasar vermeyi sağlar.



- Direnç: Sersemleme süresini azaltır, yavaşlama etkisini %25/30/35 azaltır



- Kalkan: 300/450/600 sağlık kazandıran kalkan. Kalkan, tam sağlıktayken her 0,5 saniyede bir %5 onarılır.



Eşyalar Savaşçılar arasında transfer edilemez. Bir eşya üretildiğinde seçilen Savaşçıya eklenir.



KULÜPLER

Kulüpler artık 900 kupaya erişince açılabilir



Kulüp bulabilmen için yeni bir karşılama akışı



Kulüp büyüklüğü artık 30 üye



KULÜP LİGİ

Kulüp Ligi, kulüpler için yeni haftalık yarışma!



Her hafta, kulübünüz 3 gün için 7 diğer kulüple yarışmak için eşleştirilir. Her gün için oyuncular 4 Bilet alır. Maçlara bu biletler sayesinde girilir ve daha sonra başka ödüllere dönüştürülebilecek Kulüp Kupası kazanılır!



Sezonlar

Bir sezon 1 hafta sürer



Yarışma günleri Çarşamba, Cuma ve Pazar



Her üye 4 Bilet alır ve bu biletler yarışma günü sonunda sıfırlanır



Altın Bilet: Her üye daha fazla maç yapmak için 4 Bilet daha alabilir.



Altın Bilet, Yıldız Puanı veya Elmas ile alınabilir



Oyun Modları ve Maç Eşleştirici

Maç eşleştirici, kulüp coğrafi bölgesine göre çalışır



Bir kulüp oyuncusu olarak Standart maç (Best of 1) ya da Yarışmacı maç (Bo3 - Güç Ligi’nde olan formatta) seçebilirsin.



Standart Maç yapmak için 1 bilete, Yarışmacı Maç yapmak için 2 bilete ihtiyaç var.



Standart Maçlar bir oyun moduna ve her bir gün için ayrı birer haritaya sahipler



Yarışmacı Maçlar Güç Ligi ile aynı harita havuzunu paylaşıyorlar.



Kulüp Kupaları

Kulüp üyeleri, maç yaparak Kulüp Kupası kazanırlar. Kulüp arkadaşları ile birlikte maç yapmak biraz daha fazla Kulüp Kupası kazandırır. Ayrıca kazanılan Kulüp Kupası miktarı oynanan maç tipine göre değişiklik gösterir.

Standart Maçlar için Kulüp Kupası:



Yarışmacı Maçlar için Kulüp Kupası:



Kulüp Puanı

Her yarışma gününün sonunda, ligdeki 8 kulüp her bir kulüp üyesinin kazandığı Kulüp Kupalarının toplamına göre sıralanır. Her kulüp sıralamadaki yerine göre Kulüp Puanı alır:



Sıra 1- 100 Kulüp Puanı



Sıra 2 - 80 Kulüp Puanı



Sıra 3 - 70 Kulüp Puanı



Sıra 4 - 50 Kulüp Puanı



Sıra 5 - 40 Kulüp Puanı



Sıra 6 - 30 Kulüp Puanı



Sıra 7 - 20 Kulüp Puanı



Sıra 8 - 10 Kulüp Puanı

Kulüp Puanları yarışma gününün sonunda sıfırlanır.

Sezon Sonu & Kulüp Sıralaması

3 yarışma gününün ardından kazanılan Kulüp Puanlarına göre kulüp sıralamaları yapıldığında, haftalık sezon her Pazartesi sona erer. Bu sıralama ile bir kulübün terfi mi edip etmeyeceğinin yanında kazanılan ödül miktarı da belirlenir!

Kulüp Sıralaması Güç Ligi’nde olduğu gibi aynı, bu özelliğin eklenmesi ile tüm kulüpler Bronz I’den başlayacak.

Kulüp Altını & Kulüp Dükkanı

Haftalık Sezon’un ardından her üye bazı noktalar temel alınarak Kulüp altını alır:



Oyuncunun Kulübü’nün oynadığı bölüm



Haftalık Sıra



Kişisel aktivite seviyesi



Kulüp Coins Kulüp Dükkanı’nda şunları almak için kullanılabilir:



Özel Kostümler



Genel Güç Puanları (Herhangi bir savaşçı için kullanılabilir)



Altın



Eşya Jetonu



Parça





KOSTÜMLER&ROZETLER

Kulüp Dükkan Kostümleri:



Tavuk Rico



Küflü Mike



Patates Squeak



Animasyonlu Rozetler

Brawlidays rozetleri





DENGE DEĞİŞİKLİKLERİ

Lola

Ana saldırı hasarı düşürüldü 280 → 260



Taban sağlığı düşürüldü 4000 → 3800



Lola, hasar alışverişine girdiğinde gereğinden fazla kazanç sağlıyor olduğu için biraz fazla güçlüydü. Özellikle atıcılar tarafından oldukça iyi karşılansa da, çoğu haritaya hala biraz fazla uygundu. Değerlerini biraz azaltmak, daha fazla Savaşçının onunla başa çıkmasına olanak sağlayacaktır.



DİĞER

Hasar vermeyle ilgili dokunsal geri bildirim (ve kapatma seçeneği) eklendi.



Nita’ya küçük görsel iyileştirmeler.



Jessie’nin portesinde küçük düzeltmeler.



DÜZELTMELER

Lola’ya yeniden yükleme görsel efekti eklendi.



Saf Altın El Primo ana saldırı özel efektleri düzeltildi.