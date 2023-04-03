Bakım - 3 Nisan



Willow için daha fazla düzeltme! ;_;

Ses ve Görsel efektleri düzeltildi

Saldırı mantığı düzeltildi(Artık kırılan eşyaları kırabilir!)

Bakım - 30 Mart

Willow gelmeden önce mekaniği ile ilgili birkaç düzenleme yaptık:

Süperinin zihin ele geçirme özelliği ile ilgili çeşitli düzenlemeler

Willow’un ana saldırısı artık çarpma anında hasar veriyor

Willow’un süperi artık daha hızlı doluyor (5'ten 4'e düşürüldü)

Bakım - 08 Mart



LINE Messenger Brawl Stars entegrasyonunu kaldırıyoruz, yani artık LINE kullanarak arkadaşlarınızı ekleyemezsiniz. Oyuncuların bu durumla ilgili herhangi bir işlem yapmasına gerek olmayacak

Bunu yapmamızın nedeni, bu entegrasyonun bazı oyuncular için oyunu çökertmesiydi.

Önemli noktalar:



LINE Messenger ile eklediğiniz arkadaşlarınız kaybolacak

Hesabınızdaki ilerlemenizi kaybetmeyeceksiniz

Diğer:



Oyuncu profili özelleştirmelerinin düzgün şekilde kaydedilmemesi ile ilgili bir sorun düzeltildi.

Çifte Hesaplaşmada iki yeni haritanın ortaya çıkmasıyla ilgili bir sorun düzeltildi.

Basket Savaşındaki kırılmaz duvarlar kaldırıldı.

Kırılmaz duvarlara sahip birkaç harita geliştirildi (Savaş Topu ve Düello haritaları dahil).

Birkaç oyuncuda görülen için “hayalet” arkadaşlık istekleri düzeltildi.

Yerelleştirilmiş Başlıklar değiştirildi - Artık İngilizce anlamına daha yakınlar

Opsiyonel Güncelleme Düzeltmeleri (Hazır!):



Favori Savaşçı farketmeksizin, Shelly ses hattının diğer oyuncu profilleri için oynaması sorunu düzeltildi.

Arkadaşlık istekleri veya önerilen arkadaşlardan bir profile dokunma ile oyunun çökmesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Savaş başlangıç ekranındaki bazı görsel hatalar düzeltildi

Kendi profilinizi düzenlerken nadir görülebilen bir çökme sorunu düzeltildi

Gray’in süperi kullanılırken nadir olarak görülen bir çökme sorunu düzeltildi.

Hızlı cihazlar için savaş öncesi başlangıçta gösterilen bağlantı uyarısı kaldırıldı.



Yeni Savaşçı: R-T (Kromatik)

Saldırı: Elim Sende/Statik Hasar Hedefi işaretleyen bir mermi ateşler. Hedefi vuran her hasar işaret seviyesini düşürür ama ek hasar sağlar. Ayrılırsa, R-T bacaklarının ve gövdesinin olduğu yerin alanına saldırır, yani aynı anda iki alana saldırmış olur.

Süper: Saklambaç/Radar Dalgaları Ayrılmazsa, bacaklarını geride bırakır ve kafasına fazladan hız kazanır, saldırısını etki alanına dönüştürür. Bacaklar ve kafa bir can havuzu paylaşır, birini yok edince hepsi yok olur. Kafa olarak saldırıldığında bacaklar da aynı saldırıyı yapar. Ayrılırsa, R-T bir bütün olur, bacaklarını ışınlar, iyileşir ve geçici hasar azaltma özelliği kazanır.

Aksesuar: Yoğun Frekans R-T ayrılırken bacaklarını işaretler, hasar verir ve ikisi arasındaki tüm savaşçıları yavaşlatır.

Aksesuar: Büyük Darbe! Aniden, etkideki tüm işaretleri bütün savaşçılarda tetikler ve hasarını verir.

Yıldız Gücü: Güçlü Bacaklar R-T ve bacakları ayrı iken %35 daha az hasar alır.

Yıldız Gücü: Hızlı Hesap İşaretler 3 saniye daha kalıcı olur.









Yeni Savaşçı: Willow (Gizemli)

Saldırı: Fenerin Laneti Willow fenerini fırlatarak isabet alan düşmanlara bir süre boyunca hasar verir.

Süper: Büyü Düşman savaşçılardan birine bir kurbağa yavrusu fırlatır. İsabet ettirirse bu savaşçıyı tamamen iyileştirir ve savaşçının zihnini ele geçirir. Bu şekilde düşman savaşçının saldırılarını kullanabilir ve savaşçıyı istediği gibi hareket ettirebilir. Zihin kontrolü 4 saniye sonra veya savaşçının canı %30’a indiğinde biter.

Aksesuar: Perili Fener Bir sonraki temel saldırıda tüm hasar zamanla verilmek yerine tek seferde verilir. Hasarı %30 artar.

Aksesuar: Dalış Willow, 2 saniyeliğine dalış yapar ve vurulamaz olur ama kendisi de bir eylemde bulunamaz.

Yıldız Gücü: Aşkın Gözü Kördür Fenerin Laneti, etkilenen savaşçıların doldurma hızını %25 azaltır.

Yıldız Gücü: Saplantı Zihni ele geçirilen düşmanların hızı, etki devam ettiği sürece %75 artar.







Yeni Kostümler

Sezon: MERKEZDE GİZEM - Savaşçı Lisansı

El Mayordomo (Brawl Pass Aşama 1, 79 Elmas)

Kızıl R-T (Brawl Pass Aşama 70, 149 Elmas)

Kelebek Piper (Güç Ligi, 25,000 Yıldız Puanı/149 Elmas)

Dedektif Gray (79 Elmas)

Siyah Beyaz Müfettiş Gray (Sadece Dedektif Gray sahiplerine açık - 29 Elmas)

Başıboş Bull (149 Elmas)

Ayakashi Klanı

Oni Otis (149 Elmas)

Tengu Mike (149 Elmas)

Kitsune Lola (149 Elmas)

Yeniden Modelleme

Tavşan Penny (79 Elmas)

Siyah Tavşan Penny (10,000 Yıldız Puanı, 79 Elmas)

Tanuki Jessie (149 Elmas)

Yazlıkçı Jessie (79 Elmas)

Daha Fazla Kostüm!!

Çan Nani (79 Elmas) | Paskalya

Sultan Carl (149 Elmas) | Lunar Brawl

Pop Yıldızı Janet (79 Elmas)

Hayalet Şövalye Frank (149 Elmas) | Supercell MAKE

Devriye Memuru R-T (29 Elmas)

Semender Willow (29 Elmas)

Saf Gümüş/Altın



Gus

Gray

Chester

Sam

Buster

Mandy







Ustalık

Ustalıklar nedir?

Ustalıklar, Deneyim Seviyesinin yerini alacak olan yeni ilerleme sistemi. Deneyim Seviyeniz korunacak ve Oyuncu Profili’nde Legacy kısmında görünecek.

Tahmin edildiği gibi:Oynadığınız Savaşçı ile maçları (Kupa Ligi) ya da turları (Güç Ligi ve Kulüp Ligi) kazanarak puan alırsınız. Kazanılan puanlar anlık Kupa ve Güç Ligi derecenize göre çarpılır. En değerli oyuncu(MVP) olmak da etki eder. Ne kadar Kupaya/Güç Ligi Seviyesine/Kulüp Ligi Derecesine sahipseniz kazandığınızda o kadar daha fazla Ustalık puanı elde edersiniz. Detaylı görevler yerine saf kazanma odaklı görevleri tercih ettik çünkü Görevlerle ilgili deneyimimizi masaya yatırdık ve ana odağı maçı kazanmak olan anlamlı Görevleri yaratmak ne kadar zor olabilir(Birine pas ver?!).

Oyuncular bir maçta Yıldız Oyuncu olurlarsa %20 daha fazla ustalık deneyimi elde eder.







Bilmeniz gereken diğer şeyler!

Tüm oyuncular Ustalık Seviyesi 1’den başlar

Ustalık Puanları (ve Seviyeleri) her Savaşçı için ayrı elde edilir

Ustalık Puanları (ve Seviyeleri) sadece artar, oyun/tur* kaybedildiğine azalmaz

Ustalık yeniden başlamaz

Önceki Deneyim Seviyelerine benzer şekilde Ustalık Puanı için günlük ulaşılabilir en yüksek seviye bulunmakta. Böylece Ustalık Puanı oyun sayısı günlere yayılarak kazanılır ve kimse ulaşılamaz seviyelere çıkamaz. Günlük en yüksek seviyenize ulaştıysanız bir ara verme vakti gelmiş demektir :D



*Bu kararı daha iyi açıklamak gerekirse: Amacımız, topluluktaki sadece bir kesimin tecrübe edeceği bir sistemden ziyade erişilebilir ve kapsayıcı olanı oluşturmatı. Mantık ise bir Savaşçıda ne kadar usta olunursa oyuncunun o savaşçıyı oynama isteği de daha fazla olur.







Bir Savaşçı ile Usta olursanız ne kazanırsınız?

Savaş Başlangıcında ve Savaşçı profilinde gösterilecek olan havalı yeni bir simge.

Her Ustalık Seviyesi, Savaşçının enderliğine bağlı olarak tek seferlik ödüller verir. Bazıları diğerlerine göre daha iyi ilerleme ödülleri verir.

Alt seviye ödülleri ilerleme temelli (Altın, Güç Puanı, Kredi). Kroma Kredisi sadece Kromatik Savaşçı Ustalıkları için erişilebilir.

Yüksek seviyelerde ödüller özel kozmetik eşyalar (yeni bir Rozet, ikincil Profil Resmi ve yeni kozmetik - Unvanlar!)





Yeni Savaş Başlangıcı

Savaş başlangıç ekranına, oyunu küresele açtığımız 2018’den beri neredeyse hiç dokunulmadı ve bazı geliştirmeler yapmak için zamanın geldiğine karar verdik. Yeni Savaş Başlangıç ekran akışında harita bilgisinin yanında detaylı “Oyuncu Kartı” yer alacak. Oyuncu Kartı’nda oyuna giren oyuncuların bilgileri gösterilecek. Girilen oyun tipine göre Oyuncu Kartı formatı değişebilir.

Oyuncu Kartı

Oyuncu Kartı, önceden tanımlanmış bilgilerin ve sizin koymayı seçtiğiniz bilgilerin birlikte bulunduğu bir bilgi içeriği. Oyuncu Kartı’nda gösterilen özel eşyalar:

Renkli Oyuncu Adı Hesap adınız

Oyuncu Başlığı* Ustalık çizgisinin sonunda açılır Açıldıktan sonra her Savaşçıda kullanılabilir

Şöhret Seviyesi Önce açılması gerekir

Ustalık Seviyesi Kullandığınız Savaşçı’nın Ustalık Seviyesi

Kostümle birlikte Savaşçı Kullandığınız Savaşçı ve kullandığınız Kostüm

Rozet Açtığınız herhangi bir rozet kullanılabilir - Savaşçı’ya özel olanlar dahil

Profil Resmi Açılmış olan herhangi bir Profil Resmi kullanılabilir - Aynı anda iki tane kullanabilirsiniz









Kozmetik Eşyalar

Rozetler

Tüm Savaşçılar için Facepalm Rozetleri (Ustalık çizgisinde)

R-T Rozetleri

Crimson R-T Rozetleri

Willow Rozetleri

Kostüm Rozetleri: Mariposa Piper, Dedektif Gray, El Mayordomo Primo, Başıboş Bull, Bell Nani, Popstar Janet, Sultan Carl, Kitsune Lola, Tengu Mike, Oni Otis, Spirit Knight Frank, Whalewatch Nita, Nutcracker Gale, Archvillain Bea, Underworld Bo, Horus Bo, Gladiator Colette, and DJ 3.M.Z

Etkinlik rozetleri: Paskalya, Aziz Patrik, Lunar Brawl (2 Rozet), Popstar, Espor Savaşçıları (2 Rozet), Tavşan Penny ve Siyah Tavşan Penny

Yeni Spreyler

Brawl Pass (2 Sprey)

Savaşçıya Özel Spreyler: Gale, Surge, Lou, Colette, Ruffs, Belle, Buzz, Lola, Eve, Fang, Janet, Otis, Sam, Buster, Mandy, R-T

Kostüm Spreyleri (6)

Etkinlik Spreyleri (6)

Profil Simgeleri

Brawl Pass (2 Profil Resmi)

Her Savaşçı için eşsiz Oyuncu Profili (Ustalık çizgisinde)

Kostüm Profil Resimleri (5)

Etkinlik Profil Resimleri (7)

YENİ: Unvanlar

66 Yeni Unvan (Ustalık çizgisinde)





Denge değişiklikleri

Baflar

Sandy Temel Saldırı - Hasar - 860 → 900 Harita havuzuna ve önceki değişikliklere bakıldığında Sandy, meta dışında kalmıştı. Temel özelliklerine bir iyileştirme ile savaşçılarla daha rahat kapışacağını öngörüyoruz. Bakalım bundan sonra uyuyabilecek mi.

Byron Temel Saldırı - Yükleme Hızı - 1600ms → 1450ms Bir önceki nörfün ardından en sevilen yılan yağı tacirimizin işleri çok iyi gitmedi. Çok fazla becerikli olmasını istemesek de biraz fazla ileri gitmiştik ve bazı özel durumlar için daha iyi bir seçenek olmasını istiyoruz.



Nörfler

Gray Süper - Takım arkadaşları artık anlık olarak ışınlanamayacak Gray, tüm peynir çeşitlerini etkinleştiriyordu ve bunlar arasında popüler olanlar Gray, Jacky, Bo kombosu. Gray’in, süperiyle hızlı oyun tarzını desteklesek de bunu takım arkadaşlarına yansıtmasına gerek yok.

Sam Süper - Hasar - 1400 → 1200 Tık tık. Bir dakika! Önceki güncelleme notlarında bir şaka yapmamıştım. Peki, Eldiveni ile düşük canlı savaşçılara karşı nişan almakta çok iyi ve savaşçıları yok etmek için şimdi daha kişisel, yakından ve fazla uğraşmalı.

Otis Temel Sağlık - 3400 → 3200 Bilirsiniz, Güç Ligi maçında son seçimsinizdir ve düşünemezsiniz. Aniden mürekkepbalığımsı, mürekkep tüküren ve susturan bir yaratık, arkadan meleğimsi seslerle çıkagelir? Yoksa sadece bana mı oluyor? Neyse, son güncellemede Otis çok becerikliydi, özellikle yüksek seviye oyunlarında. Gerçekten onu kötü etkileyen çok az harita ve eşleşme var ve sağlığını biraz düşürmek onun eşleşmelerdeki etkinliğini biraz normalleştirecek.

Poco Temel Sağlık - 4000 → 3700 Poco’nun tek başına yaptıkları çok etkiliydi ve bu, yıkılmaz duvarların gelişi ile artacaktı. Sağlık çantasında kendisini iyileştirecek çok fazla şeyi olduğu için kendisinin bu kadar tank olmasına gerek yok.

Grom Ana Saldırı - 1160 → 1060 Oyun başı itibarı ile sürekli fırlatan bir savaşçıydı ve yıkılmaz duvarların gelişi ile diğer fırlatıcılara da yer kalsın diye onu biraz kıstık. Poco Temel Sağlık - 4000 → 3700 Poco’nun tek başına yaptıkları çok etkiliydi ve bu, yıkılmaz duvarların gelişi ile artacaktı. SAğlık çantasında kendisini iyileştirecek çok fazla şeyi olduğu için kendisinin bu kadar tank olmasına gerek yok.







Yeniden Çalışma

Bo Aksesuar - Süper totem - Artık süperleri pasif olarak yüklemiyor ama totemin içindeki takım arkadaşlarının süper yüklemesini %50 artırıyor. Aksesuar alanı %100 artıyor Yukarıda bahsettiğimizi açarsak Bo’nun totemi kanayan ya- Yani sorunluydu. Önce, Nani bunu çok iyi kullanıyordu ve şimdi Gray/Bo/x üçlüleri. Akıllıca olsa da çok az karşı oyun sunuyor ve kötü hissettiriyor. Mekaniği tamamen değiştirerek sadece bir bölgede duran oyuncular değil hedefini vuran oyuncular ödüllendirilecek ve bu iki taraf için de daha iyi hissettirecek. Umarız ki bundan sonra çok BOş (Akıllıyım tabi, haha) oyun görmeyeceğiz.







Yeni Kalıcı Yer: Topluluk Etkinlikleri

Bu güncelleme ile birlikte 350 kupada açılacak olan yeni Kalıcı Etkinlik Yerini sunuyoruz. Günlük döngüde iki Oyun Modu olacak ve topluluk, gelecek sezon için Sosyal Medya oylaması ile farklı bir Oyun Modu seçebilecek.

Sunulan ilk Oyun Modları:

Düello

Basket Savaşı





Dönüş: Yıkılmaz Duvarlar

Birçok eski haritamızda bulunan Yıkılmaz Duvarlar Brawl Stars’a geri dönüyor. Brawl Stars’ın ilk zamanlarında aramızda değilmişseniz basitçe, yıkılmayan duvarlar. Bazı denge değişiklikleri ile de birleşince kısa mesafeli savaşçılar için, uzaktan atış yapanlara karşı güvenli olacak ve ortamı sallayacak.

Not: Yıkılmaz Duvar Savaş Topu ve Basket Savaşı’nda süre aşımı olduğunda da yıkılmıyor.





Haritalar

Haritalarla ilgili birkaç karar aldık: Her oyun modundan en iyi beş harita kalacak.

Aynı zamanda, her oyun modu için harita havuzunu yediden sekize çıkarmaya karar verdik, böylece diyelim ki sadece haftasonları oynuyorusnuz ve karşılaşacğınız harita çeşidi daha fazla olacak. Bunnu tamamlamak için bazı eski haritaları tekrar suncağız ve topluluğumuz tarafından olulturulan yeni haritalar da olacak.

Yeni Topluluk Etkinliği kısmı da her oyun modu için dört olmak üzere toplamda sekiz harita ile döngüde olacak ve bu yerdeki tüm haritalar yeni: Düello haritaları ile ilgili birlikte oluşturulmuş topluluk geri bildirimimiz var ve her biri daha belirgin hale getirildi. Bunlara şüphesiz tartışmaya yol açan Grim Island haritası da dahil.

Harekete daha hızlı başlamak ve değerli vaktimizi daha iyi kullanmak için oyuna başlangıç noktalarını da biraz öne aldık. Yeni Basket Savaşı haritası da aynı felsefeye sahip: Daha küçük tasarlanan alanla durum aynı şekilde oldu denebilir. Yeni haritalar meta uyumu ile daha belirgin bir tasarıma sahip.

Basket Savaşı Dans Eden Çatı (Yeni) Basket Kalesi (Yeni) Demir Perde (Yeni) Yeşil Çayır (Yeni)

Ödül Avı Aktif Katmanlı Kek Tapınak Kalıntıları Kurak Sezon Kayan Yıldız Büyük Kanal Yol Ayrımı (Yeni) Saklanacak Yer Yok (Yeni) Demir Düellosu (Yeni) Engellenmiş Zirve Sığınak Mor Cennet (Sadece Dostluk)

Savaş Topu Aktif Arka Bahçe Oyun Alanı Sinsi Tarla Süper Sahil Plaj Topu Gol Vuruşu Dairesel Hareket (Yeni) Demir Koridor (Yeni) Engellenmiş Orta Saha Güneşli futbol

Düello Demir Merkez (Yeni) Kasvetli Ada (Yeni) Dört Göl (Yeni) Çekiş Oyunu (Yeni)

Elmas Kapmaca Aktif Taş Madeni Kristal Macerası Elmas Kale Çifte Tantana Vagon Çılgınlığı Dar Açı Dört Kapı (Yeni) Sağlam Merkez (Yeni) Engellenmiş Gizli Lokanta Alt Maden

Soygun Aktif Uzaktaki Köprü Sıcak Patates Bomba Kanyonu Pit Stop Güvenli Bölge Kalabalık Telafi Soygunu (Yeni) Merkez Kontrol (Yeni) Engellenmiş Korkunç Kasırga Kıvrımlı Saldırı

Sıcak Bölge Aktif Yan Yana Oyun Ateşten Halka Savaşan Böcekler Açık Alan Ayrım Üç Koldan Yoğun Saat (Yeni) Demir Siper (Yeni) Engellenmiş Hamburger Kumanda Kavgası

Nakavt Aktif İşaretli Altın Kol Geçidi Belle’in Kayaları Açıkta Alevli Anka Kuşu Su Pınarı Ortak Karar (Yeni) Adım Adım (Yeni) Engellenmiş Nehir Yatağı Perspektif

Hesaplaşma Aktif Kafatası Deresi Taş Taşkını Kaya Savaşı Bolluk ve Kıtlık Asit Gölleri Çifte Bela Yeşillik Direkler (Yeni) Aşılmaz Sınırlar (Yeni) Engellenmiş Karanlık Geçit Mağara Arası

Rütbeli (GL/KL) Ödül Avı: Büyük Kanal, Kayan Yıldız, Saklanacak Yer Yok Savaş Topu: Plaj Topu, Oyun Alanı, Demir Koridor Elmas Kapmaca: Taş Madeni, Çifte Tantana, Dar Açı Soygun: Bomba Kanyonu, Güvenli Bölge, Merkez Kontrol Sıcak Bölge: Ayrım, Ateşten Halka, Demir Siper Nakavt: Alevli Anka kuşu, Açıkta, Belle'in Kayaları



Harita Çevre Değişiklikleri

Eklenen:

The Hub (Yeni)

Rooftop (Yeni) | Basket Savaşı

Tara's Bazaar

Kaldırılan:

Mortis' Mortuary (Sıradan)

Mortis' Mortuary (Hesaplaşma)

Ghost Station

Snowtel

Fighting Game







Güncellenen Savaşçı Sınıfları

Topluluk Geri Bildirimlerine Dayanarak, her şeyi herkes için daha belirgin hale getirmek için Savaşçı Sınıflarını genişletmeye karar verdik.

Yüksek Hasar

Yüksek Hasarların ana rolü cisimlere ve düşman takıma hasar vermektir. Önlem alınmazsa rakibe büyük tehdittirler. Yüksek Hasarlar büyük saniye başına hasar miktarına ve patlama hasarına sahiptirler. Genel olarak Yüksek Hasarlar, hayatta kalabilme ile yüksek hasar vermenin iyi bir karışımıdır. Yüksek hasar potansiyellerinden dolayı Tank ve Suikastçilere karşı iyi rakiptirler - ama Keskin Nişancılar ve Topçular tarafından daha rahat karşı konulabilir.

Suikastçi

Suikastçilerin ana özelliği rakiple arasındaki mesafeyi hemen kapatıp ani patlama özelliği ile yok etmektir. Her zaman olmasa da çoğunluka suikastçiler düşük sağlık puanına sahiptirler ve yetenekleri canlı kalma ve karmaşık durumların içinden çıkabilmekle ortaya çıkar - tamamen yok edemese de düşman hattının arka saflarını tek başına dağıtabilir. Suikastçiler, Keskin Nişancı ve Topçulara karşı kuvvetlidir ama Tanklar ve Yüksek Hasarlara karşı da dikkatli olması gerekir.

Keskin Nişancı (Yeni)

Keskin Nişancılar uzun mesafelerden yüksek hasar çıkarabilirler. Genellikle tek atışların üzerine odaklanırlar, düşük atış sıklığına sahiptirler ve yavaş yükleme yaparlar. Hayatta kalmak, sağlık puanlarına dayalı değildir ama çoğu ikincil yetenek olarak kaçma özelliğine sahiptir ve geçici olsa da tehlikeden uzaklaşabilirler. Keskin Nişancılar uzak mesafede çoğu Savaşçıya karşı avantajlı olsa da saniye başına hasarları Tanklara karşı yeterli olmayabilir. Genel olarak çoğu savaşçıya karşı güçlü olsa da menzilde kalırsa Tanklara ve Topçulara karşı zayıftır.

Topçu (Yeni)

Topçular mermilerini cisimler üzerinden fırlatabilen ve çevre birimleri de rahatlıkla yıkabilen Savaşçılardır. Tipik olarak düşük sağlık puanına sahiptirler ve Gözetmen ile Yüksek Hasarların özelliklerinin bir kombinini oluştururlar. Hasarları patlamadan ve durdurmadan yoksundur, yani Tank ve Suikastçilere karşı zor anları olur. Yine de, eşsiz özellikleri olan duvarları kullanabilmeleri onları karşı taraf için rahatsız edici yapar ve verdikleri hasarı yenilemek neredeyse imkansız olur.

Tank

Tanklar çok yüksek hasarlar alabilir, ayrıca yüksek hasarlar da verebilir, pasif ve aktif özelliklerin bir kombinini oluşturur ki bu da hayatta kalmalarına yardımcı olur. Tanklar, tipik olarak kısa mesafede çok güçlüdürler ve Suikastçilere karşı iyidirler. Yeterince yaklaşabilirlerse topçu ve Keskin Nişancılara karşı da şansları büyüktür ama Yüksek Hasarlara karşı hep bir soru işaretidirler.

Destek

Destek Savaşçılarının birincil özelliği diğer oyuncuların çevresinde farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Yetenekleri diğer savaşçıların etrafında ortaya çıkar, kimiz zaman onların sağlıklarını yükseltirler kimi zaman da farklı özellikleri ile takım arkadaşlarını desteklerler - takımca kazanma şansını artırırlar. Destek Savaşçıları tipik olarak düşük patlama hasarına sahiptirler ama yeterli sağlık puanları vardır ve hayatta kalma şansları yüksektir. Patlama hasarı yüksek savaşçılar için hedeftirler - birincil olarak Yüksek Hasarlar, Suikastçiler, Keskin Nişancılar ve Tanklar gibi.

Gözetmen (Yeni)

Gözetmenler, haritanın belli bir kısmını gözetmek ile öne çıkarlar. Bunu yaparken, saldırgan olarak yaparken sürekli ateş ederler ya da koruyucu olarak alan hasarı özelliklerini kullanırlar. Böylece takım arkadaşları için hareket alanı yaratırlar. Gözetmenler iyi sağlık puanına sahiptirler ve patlama hasarı ile doğrudan hasar çeşitliliğine sahiptirler.









Bug Düzeltmeleri

Bazı kostüm VFXleri

Bazı yerelleştirme sorunları

Çette kullanılar bazı animasyonlu rozetler

Diğer