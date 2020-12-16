Opsiyonel Güncelleme
Sosyal görevlerin, sezonluk görevler bölümünde kalan tek görev olduğunda görünmemesi sorunu düzeltildi.
Eğitim Mağarasında, ayarlar menüsünden Kontrolleri Düzenleme seçildiğinde kontrollerin yanıt vermemesine neden olan bir sorun düzeltildi.
Oyun odasından çıkan ve yeniden giren oyuncuların karşılaştığı emojilerle ilgili bir çökme sorunu düzeltildi.
Bazı savaş müziklerinin düzgün çalmasına engel olan bir sorun düzeltildi.
Maskot Darryl’ın metinindeki satır sonu sorunu düzeltildi.
İOS 9 cihazlarında oyun başlatıldığında yaşanan çökme sorunu düzeltildi (yalnızca iOS sorunu).
Savaş topu uzatmalarında yaşanan çökme sorunu düzeltildi (yalnızca iOS sorunu).
Savaşçı menüsünde görülmeyen Brawliday kostüm ikon grafikleri sorunu çözüldü (yalnızca iOS sorunu).
Harita Düzenleyicide Tümünü Temizle'ye bastıktan ve haritayı kaydetmeye çalıştıktan sonra tamamen kırmızı bir alan görülmesi sorunu düzeltildi (yalnızca iOS sorunu).
Bakım Molası Düzenlemeleri
Carl’ın Uçan Kanca aksesuarı kullanırken uçarken ölmesiyle ortaya çıkan Server Error 43 düzeltildi.
Brawl TV’nin bazı zamanlarda göstermek için Eğitim Mağarası savaşlarını seçmesi sorunu düzeltildi.
EMZ'nin süperinin planlanandan daha az hasar vermesine neden olan bir sorun düzeltildi.
Peşpeşe savaşlarda, Tekrar Oyna seçeceğinin doğru şekilde sunulmasını engelleyen bir sorun düzeltildi.
Hediye talanı görevleri eklendi.