Opsiyonel Güncelleme

Sosyal görevlerin, sezonluk görevler bölümünde kalan tek görev olduğunda görünmemesi sorunu düzeltildi.



Eğitim Mağarasında, ayarlar menüsünden Kontrolleri Düzenleme seçildiğinde kontrollerin yanıt vermemesine neden olan bir sorun düzeltildi.



Oyun odasından çıkan ve yeniden giren oyuncuların karşılaştığı emojilerle ilgili bir çökme sorunu düzeltildi.



Bazı savaş müziklerinin düzgün çalmasına engel olan bir sorun düzeltildi.



Maskot Darryl’ın metinindeki satır sonu sorunu düzeltildi.



İOS 9 cihazlarında oyun başlatıldığında yaşanan çökme sorunu düzeltildi (yalnızca iOS sorunu).



Savaş topu uzatmalarında yaşanan çökme sorunu düzeltildi (yalnızca iOS sorunu).



Savaşçı menüsünde görülmeyen Brawliday kostüm ikon grafikleri sorunu çözüldü (yalnızca iOS sorunu).

