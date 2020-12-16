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16 Ara 2020
Blog – Brawl Stars

Opsiyonel Güncelleme ve Bakım Notları!


Opsiyonel Güncelleme

  • Sosyal görevlerin, sezonluk görevler bölümünde kalan tek görev olduğunda görünmemesi sorunu düzeltildi.

  • Eğitim Mağarasında, ayarlar menüsünden Kontrolleri Düzenleme seçildiğinde kontrollerin yanıt vermemesine neden olan bir sorun düzeltildi.

  • Oyun odasından çıkan ve yeniden giren oyuncuların karşılaştığı emojilerle ilgili bir çökme sorunu düzeltildi.

  • Bazı savaş müziklerinin düzgün çalmasına engel olan bir sorun düzeltildi.

  • Maskot Darryl’ın metinindeki satır sonu sorunu düzeltildi.

  • İOS 9 cihazlarında oyun başlatıldığında yaşanan çökme sorunu düzeltildi (yalnızca iOS sorunu).

  • Savaş topu uzatmalarında yaşanan çökme sorunu düzeltildi (yalnızca iOS sorunu).

  • Savaşçı menüsünde görülmeyen Brawliday kostüm ikon grafikleri sorunu çözüldü (yalnızca iOS sorunu).

  • Harita Düzenleyicide Tümünü Temizle'ye bastıktan ve haritayı kaydetmeye çalıştıktan sonra tamamen kırmızı bir alan görülmesi sorunu düzeltildi (yalnızca iOS sorunu).

Bakım Molası Düzenlemeleri

  • Carl’ın Uçan Kanca aksesuarı kullanırken uçarken ölmesiyle ortaya çıkan Server Error 43 düzeltildi.

  • Brawl TV’nin bazı zamanlarda göstermek için Eğitim Mağarası savaşlarını seçmesi sorunu düzeltildi.

  • EMZ'nin süperinin planlanandan daha az hasar vermesine neden olan bir sorun düzeltildi.

  • Peşpeşe savaşlarda, Tekrar Oyna seçeceğinin doğru şekilde sunulmasını engelleyen bir sorun düzeltildi.

  • Hediye talanı görevleri eklendi.