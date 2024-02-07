Zayıflatmalar
Maisie
Ana saldırının süper şarj doldurması azaltıldı (3 → 4)
Larry&Lawrie
Ana saldırının süper şarj doldurması azaltıldı (5 → 8)
Temel sağlık azaltıldı 3400 → 3000 (hem Larry hem de Lawrie için)
Yıldız Gücü - Koruma Protokolü - Hasar aktarma oranı azaltıldı 100% → 30%
Yıldız Gücü - Yardım Protokolü - Artık cephane yalnızca savaşçılara hasar verdiğinde doluyor.
Ayrıca, Aksesuarların Hiperşarj şarj etme yeteneğini (Fang ve Edgar'ın daha güçlü olmasına da katkıda bulunan) kaldırmı konusunda araştırmalar yapıyoruz, ancak yine de daha fazla test yapılması gerekiyor ve olur ise bir sonraki güncellemede gerçekleşecek.
Genel sunucu düzeltmeleri ve iyileştirmeleri gerçekleştirildi.
Dengeleme Değişiklikleri
Güçlendirmeler
Rico
Süper hasarı artırıldı 320 → 360
Süper hasarındandan kazanılan süper şarjı biraz arttı.
Surge
Sağlık artırıldı 3000 → 3300
Darryl
Temel saldırı mermi hızı artırıldı 3044 → 4000
Buzz
Sağlık artırıldı 4400 → 4800
Zayıflatmalar
Bo
Temel saldırı hasarı azaltıldı 700 → 640
Süper için gereken mermi sayısı arttı 8 → 9
Kit
Dost oyunculara bağlandığında fırlatma saldırısı hasarı azaltıldı 2000 → 1600
Düşmanlara bağlandığında güç küpleri ile süper şarj oranının ölçeklenmesi sorunu düzeltildi
"Karton kutu "nun hareket halindeyken süperi hala hızlı şarj etmesiyle ilgili sorun giderildi.
Kit artık düşman oyunculara bağlıyken hasar görebilir
Kit'in mevcut süperi tamamen boşalmadan önce dost bir oyuncudan ayrılması durumunda süperini tekrar kullanabilmesine neden olan sorun düzeltildi
Kit artık yeniden doğam savaşçılara bağlanamayacak.
Rosa
Süper şarjı azaltıldı 97 → 75 (3 → 4 Süper için)
Düzeltmeler ve Diğer Değişiklikler
5v5 Kış haritalarından buz kaldırıldı
Savaş Topu'nda topun bir takımın kendi kalesinin arkasında kilitlenmesine neden olan sorun düzeltildi
Mega Kumbara Değişiklikleri
Her oyuncu için bilet sayısı 15'e düşürüldü.
Mega Kumbara'yı doldurmak için gerekli gereksinimler düzenlendi (şimdi biraz daha kolay!)
Yeni aylık Brawl Pass ile ilgili bazı sorunları düzeltiyoruz:
Mevcut sezondan önce Supercell Store'dan veya iş ortağı web mağazalarından satın alınan ve Supercell Store envanterinde saklanan Brawl Pass'lar artık size her zaman bir Brawl Pass Plus verecek.
Bu satın alımlar ile normal Brawl Pass alan oyuncuların Brawl Pass'ları yükseltilecek (büyük olasılıkla önümüzdeki hafta)
Brawl Pass'in iki kez satın alınması durumunda büyük miktarda elmas alınmasına neden olan bir hata düzeltildi.
Bu hatadan yararlanarak elmas alan oyuncuların aldıkları fazladan elmas miktarını kaldıracağız (muhtemelen önümüzdeki hafta)
Düzeltmeler
Kazanma Serileri düzeltildi ve geri döndü!
Mortis, Rico, Spike ve Brock'un aksesuar hasarları düzeltildi.
Brawl Pass ve Mico için bazı dillerde dil yerelleştirme değişiklikleri yapıldı.
Dengeleme Değişiklikleri
"Tekrar oyna" görev zorluğu düzeltildi (artık daha düşük)
Zayıflatmalar:
Fang
Hiperşarj şarj oranı 20'ye düşürüldü (40'tan)
Hiperşarj kalkanı 15'e düşürüldü (25'ten)
Edgar
Hiperşarj şarj oranı 25'e düşürüldü (40'tan)
Ayrıca, iOS cihazları için aşağıdaki düzeltmeleri içeren yeni bir isteğe bağlı güncelleme geldi:
Belirli cihazlar için liderlik tablosu sorunları düzeltildi.
Çevrimiçi arkadaşların doğru görüntülenmemesi sorunu düzeltildi.
Takılan "Ücretsiz" Dükkan etiketi düzeltildi.
Tür: Suikastçi
Saldırı: Mikrofon Patlaması
Mico kısa bir mesafe ileriye zıplar ve yere indiğinde yakındaki düşmanlara hasar verir.
Süper: Sahneden Çıkış
Mico kısa bir gecikmeden sonra yükseğe zıplar, ardından ineceği konumu seçer ve inişini yaptığında yakındaki düşmanlara hasar verir.
Aksesuar: Tiz Çığlık
Mico en yakındaki düşmana bağırarak hasar verir ve onu 2 saniyeliğine yavaşlatır.
Aksesuar: Uzun Atlama
Mico’nun bir sonraki atlayışının menzili %34 daha uzun olur.
Yıldız Gücü: Maymun İşi
Mico’nun temel saldırısı her 5 saniyede bir düşmanlardan cephane çalar.
Yıldız Gücü: Kayıt Dışı
Mico, savaşçı olmayan düşmanlara %100 daha fazla hasar verir.
Hiperşarj: Ses Dalgası
Mico’nun süper yeteneği inişten sonra düşmanları ek olarak 1,5 saniye boyunca yavaşlatır.
Tür: Destek
Özellik: Yeniden Dolan Süper
Saldırı (savaşçı üstünde değilken): Pençeler
Kit, önünde uzanan koni şeklindeki bir alanda düşmanlara pençeleriyle saldırır.
Saldırı (savaşçı üstündeyken): Yün Yumakları
Kit, dost bir savaşçının üzerindeyken yün yumakları fırlatarak alan hasarı verir.
Süper: Taşı Beni
Zıplayarak başka bir savaşçının sırtına çıkar. Zamanla dost savaşçıları iyileştirir ya da düşmanlara hasar verir.
Aksesuar: Karton Kutu
Kit görünmez olur ve süperini doldurur. Hareketsiz dururken süperi daha hızlı dolar.
Aksesuar: Çizburger
Kit kendisini ve üstünde olduğu dost savaşçıyı iyileştirir.
Yıldız Gücü: Güce Aç
Kit, her güç küpünden iki kat daha fazla güç kazanır.
Yıldız Gücü: Temas Bağımlısı
Bir dost savaşçının üzerinde kalabileceği maksimum süreyi artırır.
Tür: Alan Etkili
Saldırı: Bilet Memuru
İndikten sonra iki kez patlayan bir bilet demeti atar.
Süper: Yardım Çağrısı
Yardım etmesi için Lawrie’yi çağır. Lawrie yakındaki düşmanları şok tabancasıyla vurur.
Aksesuar: Değiştirme Emri
Lawrie ile yer değiştirir.
Aksesuar: Geri Çekilme Emri
Lawrie ile birbirlerine doğru hızla koşarlarken ikisi de tam sağlıklarının %33’ü kadar iyileşir.
Yıldız Gücü: Koruma Protokolü
Lawrie menzil içindeyken tüm hasar ona aktarılır.
Yıldız Gücü: Yardım Protokolü
Lawrie menzil içindeyken düşmana her hasar verdiğinde, Larry'nin cephanesi %30 dolar.
Mico: Ses Dalgası
Mico'nun süper yeteneği inişten sonra yakındaki düşmanları ek olarak 1,5 saniyeliğine sersemletir.
Dynamike: Paramparça
Süperinin bombasından daha küçük bombalar çıkar.
Edgar: Öfke
Süper özelliğini kullandıktan sonra birkaç saniyeliğine şarj ve doldurma hızını artırır.
Fang: Ejderha Tekmesi
Hızla duvarların içinden geçerken ardında patlamış mısır bırakır.
Crow: Maket Bıçağı
Crow'un bıçakları düşmanları delip geçer ve bumerang gibi geri döner.
Leon: Araf
Leon, düşmanlarına saldırırken görünmez kalır.
Mortis için yeni aksesuar - Yarasa Fırtınası (Gizemli)
Yarasaların hızı (süper cephanesi) %50 artırıldı.
Mini Temalar: Yılbaşı Tatili ve Kasvetli Kış Masalları
Noel Baba Stu (149 elmas)
Huysuz Mico (149 elmas)
Yılbaşı Tatili ve Kasvetli Kış Masalları kostümleri aralık ayının ortalarında yayınlanacak.
Ocak Brawl Pass Sezonu: Starr Animasyon Stüdyoları
Pembe Pawlette (Brawl Pass)
Kiiro Pawlette ve Midori Pawlette kostüm rengi çeşitleri (Brawl Pass Plus)
Çizgi Film Spike (299 elmas)
Bölüm Sonu Rico (Güç Ligi)
Starr Animasyon Stüdyoları sezonu 4 Ocak 2024 tarihinde başlıyor.
Şubat Brawl Pass Sezonu: Ejderha Çukuru
KitBoxer (Brawl Pass)
KitBoxer Altın Pençe ve KitBoxer Kara Pençe kostüm rengi çeşitleri (Brawl Pass Plus)
Wukong Mico (299 elmas)
Antivirüs 8-BIT (299 elmas)
Acımasız Fang (149 elmas)
Ejderha Çukuru sezonu 1 Şubat 2024 tarihinde başlıyor.
Diğerleri
Macaron Mico (29 elmas) - Aralık ayının ortalarında çıkacak.
Kara Melek Colt (Supercell MAKE; Dodi, Angelo ve Kakatpoke tarafından tasarlandı - Yılbaşı hediye takviminden alınırsa ücretsiz, sonrasında 149 elmas) - Aralık ayının sonlarında çıkacak.
Kovboy Kit (29 elmas) - Ocak ayının başlarında çıkacak.
CCTV Poco (149 elmas) - Ocak ayının ortalarında çıkacak.
Larry ile Lawrie Kumandaları (29 elmas) - Şubat ayının başlarında çıkacak.
Oyun Kurucu Primo (199 elmas) - Şubat ayının başlarında çıkacak.
Bayraktar Piper (Brezilya Karnavalı kutlama kostümü - 149 elmas) - Şubat ayının ortalarında çıkacak.
Oyuncak Bebek Jessie (29 elmas) - Şubat ayının ortalarında çıkacak.
W Otis (ZETA Division, 2023 Brawl Stars Dünya Finali kazananları kostümü - 149 elmas) - Aralık ayının ortalarında çıkacak.
Mavi Kral Frank ve Kırmızı Kral Frank (Supercell Store özel kostümü - 299 elmas) - Çıkış tarihi henüz belirlenmedi.
Ekstra: Shelly temel tasarımı güncellendi.
Rozetler
Mico Rozet Seti
CCTV Poco
Noel Baba Stu
Huysuz Mico
Çizgi Film Spike Seti, Starr Animasyon Stüdyoları Seti, Bölüm Sonu Rico, Pembe Pawlette, Kiiro Pawlette ve Midori Pawlette, Çizgi Film Savaşı
Oyun Kurucu Primo, Amerikan Futbolu
Bayraktar Piper
Ejderha Çukuru Seti, Ejderha Kupası
Wukong Mico
Acımasız Fang
Kit Seti
KitBoxer, KitBoxer Altın Pençe ve KitBoxer Kara Pençe
Larry ile Lawrie Seti
W Otis
Kara Melek Colt
Mavi Kral Frank Seti
Antivirüs 8-BIT Seti
Aşçı Mike
Burger Lou
Şekerci Sandy
Hiperşarjlı Leon, Mico, Dynamike, Fang, Crow ve Edgar
Spreyler
Mico
Yılbaşı Öpücüğü, Yılbaşı Şekeri
Çizgi Film Spike, Bölüm Sonu Rico, Starr Animasyon Şekeri
Oyun Kurucu Primo
Ejderha Çukuru
2023 Dünya Şampiyonları
Kit
Larry ile Lawrie
Mavi Kral Frank
Antivirüs 8-BIT
Hiperşarjlı Leon, Mico, Dynamike, Fang, Crow ve Edgar
Profil Simgeleri
CCTV Poco
Noel Baba Stu
Huysuz Mico
5. Brawl Stars Yıl Dönümü
Kroma Kredisi
Starr Animasyon Stüdyoları, Starr Animasyon Stüdyoları Logosu
Çizgi Film Spike, Bölüm Sonu Rico, Pembe Pawlette
Oyun Kurucu Primo
Bayraktar Piper
Wukong Mico
Acımasız Fang
Kit
KitBoxer
Larry ile Lawrie
W Otis
Kara Melek Colt
Mavi Kral Frank
Antivirüs 8-BIT
Aşçı Mike
Süper Hayran Emz
Hiperşarjlı Leon, Mico, Dynamike, Fang, Crow ve Edgar
"İlk" - Starr Animasyon Stüdyoları Brawl Pass Plus Özel Ünvanı
"Altın Ejderha" - Ejderha Çukuru Brawl Pass Plus Özel Ünvanı
"Şaka mıyım sence?" - Mico Ustalık Ünvanı
"Miyav" - Kit Ustalık Ünvanı
"Burada kanun benim!" - İkizler Ustalık Ünvanı
Güçlendirmeler
Colt
Doldurma hızı 1700 → 1400 milisaniye
Amber
Hasar 200 → 220
Bo
Hasar 600 → 700
Ash
Sağlık - 5200 → 5400
Gus
Hasar - 940 → 1000
Chester
Sağlık - 3500 → 3700
Janet
Hasar - 940 → 980
Süperi doldurmak için gereken vuruş sayısı - 7 → 6
Pearl
Hareket hızı - 670 → 720
Surge
Sağlık - 2800 → 3000
Zayıflatmalar
Charlie
Temel - Bekleme süresi - 250 → 500 milisaniye
Süper - Süre - 7 → 5 saniye
Süper dolum - 5 → 6 temel saldırı
Aksesuar - Örümcekler - Sağlık - 1100 → 700
Lou
Temel saldırılarla süper dolum 143 → 120
Spike
Aksesuar - Yapışkan Dikenler - Yavaşlatma yüzdesi - %50 → %30
Rosa
Sağlık 5400 → 5000
Buster
Aksesuar - Ağır Çekim Tekrarı - Yavaşlatma bileşeni kaldırıldı.
Nani
Sağlık - 2600 → 2400
Temel saldırılarla süper dolum 105 → 92
Avcılar, oyuncu oyları sonucunda geri dönen oyun modumuz, birkaç ay boyunca düelloların yerine geçecek.
Ayrıca resmi yarışmaların olmadığı bu dönemde, elimizde biriken haritaları kullanarak çoğu oyun modunun harita havuzunda daha büyük değişiklikler yapacağız. Bu sayede harita dönüşümü sıkıcı hissettirmeyecek.
MEGA Kumbara etkinliğinde de yeni haritalar olacak!
Çok fazla değişiklik yapıldığı için oyuna eklenen yeni haritalara odaklanacağız ve kaldırılan haritalarla ilgili detaylı bilgi vermeyeceğiz.
Hesaplaşma
Mağara Arası
Çifte Bela
Çöl Yarışı
Issız Şelale
Güvenlik Merkezi
Kafatası Deresi
Fırtınalı Çayır
Galaksi
Savaş Topu
Arka Bahçe
Kaba Patika
Etrafı Sarılı
Galaksi Arenası
Hat Gerisi
Retina
Top Sürme
Kış Partisi
Elmas Kapmaca
Çılgın Arena
Yarış
Çifte Tantana
Taş Madeni
Son Durak
Vagon Çılgınlığı
Açık Alan
Sınırını Aşma
Nakavt
Belle'in Kayaları
Dip Dibe
Alevli Anka Kuşu
Altın Kol Geçidi
Ortak Karar
Perspektif
Açıkta
Lanetli Sular
Sıcak Bölge
Kareli
Açık Alan
Ateşten Halka
Büyük Ayrım
Soygun
Uzaktaki Köprü
Vadi
Güvenli Bölge
Korkunç Kasırga
Temizlik
Katlı Pasta
Kayan Yıldız
Yılan Çayırı
Büyük Açıklık
Avcılar
Yargı ve Ceza
Av Sezonu
Doğru Patika
Omega
Sıralı (Güç Ligi)
Tüm Modlar:
Savaş Topu: Arka Bahçe, Top Sürme, Kış Partisi
Elmas Kapmaca: Son Durak, Açık Alan, Sınırını Aşma
Sıcak Bölge: Ateşten Halka, Büyük Ayrım, Açık Alan
Soygun: Uzaktaki Köprü, Vadi, Korkunç Kasırga
Nakavt: Dip Dibe, Açıkta, Belle’in Kayaları
Ödül Avı: Katlı Pasta, Kayan Yıldız, Büyük Açıklık
Harita Teması Değişiklikleri
Kaldırıldı
Hayalet Metro
Çiftliğe Dönüş
Mortis'in Morgu (Hesaplaşma dahil)
Retropolis
Esrarengiz Sirk
Eklendi
Robot Fabrikası (Hesaplaşma dahil)
Mr. P'nin Kar Oteli
Dövüş Oyunu
Starr Animasyonları (Yeni)
5’e 5 Kış (Yeni)
Uzun zamandır beklenen 5’e 5 oyun modları nihayet geldi! Bu güncelleme boyunca yalnızca hafta sonu etkinlikleri olarak oynanabilecekler. Hepsinin daha büyük haritaları olacak ve Savaş Topu, Temizlik ve Elmas Kapmaca gibi klasik modlara kendi yorumlarını katacaklar!
5’e 5 Savaş Topu - Yanlamasına oynanır! Ayrıca kaleler de daha büyük, ancak aşılması gereken çok daha fazla savunmacı olduğundan sayı almak o kadar da kolay değil!
5’e 5 Temizlik - Klasik mod gibi ancak daha büyük bir haritada oynanır ve kazanmak için daha fazla kişiyi öldürmek gerekir!
5’e 5 Elmas Kapmaca - Bazı haritalarda çılgınlığı ikiye katlamak için iki adet elmas çıkış noktası var!
12 Aralık’tan itibaren oyunda bir yılbaşı takvimi olacak! Oyuna giriş yaptığınız her gün için bir hediye alabileceksiniz. Buna yeni ÜCRETSİZ savaşçı Mico (Gizemli) ve en son Supercell MAKE kampanyasındaki ÜCRETSİZ Kara Melek Colt kostümü de dahil!
Takvimin son günü 26 Aralık, yıl sonuna kadar tüm hediyelerinizi toplamayı unutmayın!
Artık Brawl Pass yalnızca uygulama içi satın alım yapılarak alınabilecek.
Brawl Pass sezonları ayda bir olacak. Her yeni sezon her ayın ilk Perşembe günü başlayacak.
Jetonlar ve jeton katlayıcıların adı Brawl Pass DP’si ve DP katlayıcılar olarak değiştirildi.
Brawl Pass görevleri ve ilerleme gereksinimleri, tamamlanması daha kolay olacak şekilde yeniden düzenlendi.
Ücretsiz Pass yolu ödülleri artırıldı ve ödül listesine Starr Hediyeleri eklendi.
Yolun sonundaki bonus ödüller Starr Hediyeleriyle değiştirildi.
Yeni Brawl Pass Özellikleri
Artık destansı seviyesine kadar herhangi bir savaşçıyı açabilir ya da 1000 kredi toplayabilirsiniz.
Her sezon yeni Brawl Pass kostümleri
Özel kromatik ad
(Yeni) Günlük ekstra Dükkan hediyesi
(Yeni) Günlük iki kat savaş DP'si
(Yeni) Günlük ekstra görev
Özel sezonluk görev
Yeni Brawl Pass Plus eklendi, şu ek avantajlara sahip:
Brawl Pass kostümünün fazladan iki renk çeşidi
Anında %20 Brawl Pass ilerlemesi
(Yeni) Özel oyuncu ünvanı
Daha fazla ilerleme ödülü!
Oyuncuların sahip olmadığı savaşçıların kostümleri artık katalogda depolanabilecek.
Birkaç hafta önce eski ve yeni Brawl Pass’in ödülleri ve avantajlarını karşılaştıran bir makale yayınladık. En son güncelleme de dahil olmak üzere Brawl Pass’in nasıl değiştiğine dair daha detaylı bilgi edinmek için buraya göz atın.
Kroma kredileri oyundan kaldırıldı. Güncelleme yayınlandığında envanterinizde kalan kroma kredileri 1,85 oranında normal kredilere dönüştürülecek.
Kromatik savaşçı enderliği kaldırıldı ve tüm kromatik savaşçılar Starr Yoluna taşındı. Yeni enderlikleri şöyle:
Destansı: Gale, Colette, Ash, Lola, Sam, Mandy, Maisie ve Pearl
Gizemli: Lou, Ruffs, Buzz, Fang, Eve, Janet, Otis, Buster, R-T ve Charlie
Efsanevi: Cordelius ve Surge
Charlie ise 11 Ocak 2024’ten itibaren Starr Yoluna gelecek.
Artık savaş tekrarlarını Savaş Günlüğü veya kulüp ekranından kulübünüzle paylaşabilirsiniz
Aralık’tan Ocak’a kadar olan MEGA Kumbara etkenleri:
Buzul Çağı (Yeni)
Toksik Arena (Yeni)
Sonsuz Güç
Klasik
Haritalar
Elmas Kapmaca: Taş Madeni, Yarış
Nakavt: Açıkta, Dip Dibe
Sıcak Bölge: Büyük Ayrım, Ateşten Halka
Temizlik: Büyük Açıklık, Kayan Yıldız
Savaş Topu:Top Sürme, Etrafı Sarılı
Oyun modları artık yolda daha erken açılabilecek.
Kupa yolu ödüllerinden bazıları Starr Hediyeleri olarak değiştirildi.
10.000 kupaya kadar olanlar için ödüller daha fazla Starr Hediyesi içeriyor.
Her 10.000 kupaya efsanevi bir Starr Hediyesi eklendi.
Her 5.000 kupada bir alınan efsanevi Starr Hediyelerinin arasına gizemli bir Starr Hediyesi eklendi.
Dünyanın bazı bölgelerinde isteğe bağlı reklamlarla ilgili bir deneme yürütüyoruz. Bu reklamlar normal oyun deneyimini engellemeyecek şekilde tasarlandı. Bunun yerine oyunculara fazladan günlük görevler, daha fazla günlük savaş DP’si ya da dükkanda fazladan bir günlük hediye gibi ek avantajlar sunacaklar.
Ücretli Brawl Pass’e sahip olan oyuncular zaten bu avantajlardan yararlanabilecek ve reklamları görmeyecek.
İsteğe bağlı reklamların deneme yapılan bölgelerde gösterdiği performansa göre bu özelliği 2024’ün ilerleyen zamanlarında daha fazla bölgeye yayabiliriz.
Kupa maçlarında arka arkaya alınan her galibiyet için bonus kupalar kazanabileceksiniz.
Kazanma serileri 2 galibiyetle başlar ve arka arkaya alınan her galibiyet toplamda 5’i aşmayacak şekilde +1 kupa kazandırır.
Tek Hesaplaşmada oyunu 6-10. sırada bitirmek mağlubiyet olarak kabul edilir, 5. sıra ise berabere kalındığı anlamına gelir.
Çift Hesaplaşmada 4. veya 5. sırada bitirmek mağlubiyet olarak kabul edilir, 3. sıra ise berabere kalındığı anlamına gelir.
Kazanma serileri yalnızca bir maç kaybedildiğinde bozulur, yani berabere kalmak seriyi bozmaz.
Artık sahip olmadığınız savaşçıların kostümlerini alıp depolayabilirsiniz! Bunlara katalogdan erişebilirsiniz.
Artık oyuncu adlarını, kulüp adlarını, kulüp açıklamalarını ve kulüp postası mesajlarını oyun içinden daha kolay bir şekilde şikayet edebilirsiniz.
Kulüp postası mesajlarının süresi artık 14 gün sonra otomatik olarak dolacak.
Artık savaşçı ekranında savaşçıları ustalıklarına göre sıralayabilirsiniz.
Krediler artık saklanamaz. Bir Brawl Pass sezonu sona erdiğinde o sezonda alınmayan tüm krediler o anda açılmakta olan savaşçıya, sezonla birlikte gelen yeni savaşçıya ya da şöhrete gider.
Çeşitli iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri yapıldı.