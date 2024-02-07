7 ŞUBAT - BAKIM

Zayıflatmalar

Maisie Ana saldırının süper şarj doldurması azaltıldı (3 → 4)

Larry&Lawrie Ana saldırının süper şarj doldurması azaltıldı (5 → 8) Temel sağlık azaltıldı 3400 → 3000 (hem Larry hem de Lawrie için) Yıldız Gücü - Koruma Protokolü - Hasar aktarma oranı azaltıldı 100% → 30% Yıldız Gücü - Yardım Protokolü - Artık cephane yalnızca savaşçılara hasar verdiğinde doluyor.



Ayrıca, Aksesuarların Hiperşarj şarj etme yeteneğini (Fang ve Edgar'ın daha güçlü olmasına da katkıda bulunan) kaldırmı konusunda araştırmalar yapıyoruz, ancak yine de daha fazla test yapılması gerekiyor ve olur ise bir sonraki güncellemede gerçekleşecek.

18 Ocak - BAKIM

Genel sunucu düzeltmeleri ve iyileştirmeleri gerçekleştirildi.

11 Ocak - BAKIM

Dengeleme Değişiklikleri

Güçlendirmeler

Rico

Süper hasarı artırıldı 320 → 360

Süper hasarındandan kazanılan süper şarjı biraz arttı.

Surge

Sağlık artırıldı 3000 → 3300

Darryl

Temel saldırı mermi hızı artırıldı 3044 → 4000

Buzz

Sağlık artırıldı 4400 → 4800

Zayıflatmalar

Bo

Temel saldırı hasarı azaltıldı 700 → 640

Süper için gereken mermi sayısı arttı 8 → 9

Kit

Dost oyunculara bağlandığında fırlatma saldırısı hasarı azaltıldı 2000 → 1600

Düşmanlara bağlandığında güç küpleri ile süper şarj oranının ölçeklenmesi sorunu düzeltildi

"Karton kutu "nun hareket halindeyken süperi hala hızlı şarj etmesiyle ilgili sorun giderildi.

Kit artık düşman oyunculara bağlıyken hasar görebilir

Kit'in mevcut süperi tamamen boşalmadan önce dost bir oyuncudan ayrılması durumunda süperini tekrar kullanabilmesine neden olan sorun düzeltildi

Kit artık yeniden doğam savaşçılara bağlanamayacak.

Rosa

Süper şarjı azaltıldı 97 → 75 (3 → 4 Süper için)

Düzeltmeler ve Diğer Değişiklikler

5v5 Kış haritalarından buz kaldırıldı

Savaş Topu'nda topun bir takımın kendi kalesinin arkasında kilitlenmesine neden olan sorun düzeltildi

Mega Kumbara Değişiklikleri

Her oyuncu için bilet sayısı 15'e düşürüldü.

Mega Kumbara'yı doldurmak için gerekli gereksinimler düzenlendi (şimdi biraz daha kolay!)

5 Ocak - BAKIM

Yeni aylık Brawl Pass ile ilgili bazı sorunları düzeltiyoruz:

Mevcut sezondan önce Supercell Store'dan veya iş ortağı web mağazalarından satın alınan ve Supercell Store envanterinde saklanan Brawl Pass'lar artık size her zaman bir Brawl Pass Plus verecek.

Bu satın alımlar ile normal Brawl Pass alan oyuncuların Brawl Pass'ları yükseltilecek (büyük olasılıkla önümüzdeki hafta)

Brawl Pass'in iki kez satın alınması durumunda büyük miktarda elmas alınmasına neden olan bir hata düzeltildi.

Bu hatadan yararlanarak elmas alan oyuncuların aldıkları fazladan elmas miktarını kaldıracağız (muhtemelen önümüzdeki hafta)

18 ARALIK - BAKIM VE OPSİYONEL GÜNCELLEME

Düzeltmeler

Kazanma Serileri düzeltildi ve geri döndü!

Mortis, Rico, Spike ve Brock'un aksesuar hasarları düzeltildi.

Brawl Pass ve Mico için bazı dillerde dil yerelleştirme değişiklikleri yapıldı.

Dengeleme Değişiklikleri

"Tekrar oyna" görev zorluğu düzeltildi (artık daha düşük)

Zayıflatmalar:

Fang Hiperşarj şarj oranı 20'ye düşürüldü (40'tan) Hiperşarj kalkanı 15'e düşürüldü (25'ten)

Edgar Hiperşarj şarj oranı 25'e düşürüldü (40'tan)





Ayrıca, iOS cihazları için aşağıdaki düzeltmeleri içeren yeni bir isteğe bağlı güncelleme geldi:

Belirli cihazlar için liderlik tablosu sorunları düzeltildi.

Çevrimiçi arkadaşların doğru görüntülenmemesi sorunu düzeltildi.

Takılan "Ücretsiz" Dükkan etiketi düzeltildi.

YENİ SAVAŞÇI: Mico (GİZEMLİ)

Tür: Suikastçi

Saldırı: Mikrofon Patlaması Mico kısa bir mesafe ileriye zıplar ve yere indiğinde yakındaki düşmanlara hasar verir.

Süper: Sahneden Çıkış Mico kısa bir gecikmeden sonra yükseğe zıplar, ardından ineceği konumu seçer ve inişini yaptığında yakındaki düşmanlara hasar verir.

Aksesuar: Tiz Çığlık Mico en yakındaki düşmana bağırarak hasar verir ve onu 2 saniyeliğine yavaşlatır.

Aksesuar: Uzun Atlama Mico’nun bir sonraki atlayışının menzili %34 daha uzun olur.

Yıldız Gücü: Maymun İşi Mico’nun temel saldırısı her 5 saniyede bir düşmanlardan cephane çalar.

Yıldız Gücü: Kayıt Dışı Mico, savaşçı olmayan düşmanlara %100 daha fazla hasar verir.

Hiperşarj: Ses Dalgası Mico’nun süper yeteneği inişten sonra düşmanları ek olarak 1,5 saniye boyunca yavaşlatır.



YENİ SAVAŞÇI: Kit (EFSANEVİ)

Tür: Destek

Özellik: Yeniden Dolan Süper

Saldırı (savaşçı üstünde değilken): Pençeler Kit, önünde uzanan koni şeklindeki bir alanda düşmanlara pençeleriyle saldırır.

Saldırı (savaşçı üstündeyken): Yün Yumakları Kit, dost bir savaşçının üzerindeyken yün yumakları fırlatarak alan hasarı verir.

Süper: Taşı Beni Zıplayarak başka bir savaşçının sırtına çıkar. Zamanla dost savaşçıları iyileştirir ya da düşmanlara hasar verir.

Aksesuar: Karton Kutu Kit görünmez olur ve süperini doldurur. Hareketsiz dururken süperi daha hızlı dolar.

Aksesuar: Çizburger Kit kendisini ve üstünde olduğu dost savaşçıyı iyileştirir.

Yıldız Gücü: Güce Aç Kit, her güç küpünden iki kat daha fazla güç kazanır.

Yıldız Gücü: Temas Bağımlısı Bir dost savaşçının üzerinde kalabileceği maksimum süreyi artırır.



YENİ SAVAŞÇILAR: Larry ile Lawrie (DESTANSI)

Tür: Alan Etkili

Saldırı: Bilet Memuru İndikten sonra iki kez patlayan bir bilet demeti atar.

Süper: Yardım Çağrısı Yardım etmesi için Lawrie’yi çağır. Lawrie yakındaki düşmanları şok tabancasıyla vurur.

Aksesuar: Değiştirme Emri Lawrie ile yer değiştirir.

Aksesuar: Geri Çekilme Emri Lawrie ile birbirlerine doğru hızla koşarlarken ikisi de tam sağlıklarının %33’ü kadar iyileşir.

Yıldız Gücü: Koruma Protokolü Lawrie menzil içindeyken tüm hasar ona aktarılır.

Yıldız Gücü: Yardım Protokolü Lawrie menzil içindeyken düşmana her hasar verdiğinde, Larry'nin cephanesi %30 dolar.



YENİ HİPERŞARJLAR

Mico: Ses Dalgası Mico'nun süper yeteneği inişten sonra yakındaki düşmanları ek olarak 1,5 saniyeliğine sersemletir.

Dynamike: Paramparça Süperinin bombasından daha küçük bombalar çıkar.

Edgar: Öfke Süper özelliğini kullandıktan sonra birkaç saniyeliğine şarj ve doldurma hızını artırır.

Fang: Ejderha Tekmesi Hızla duvarların içinden geçerken ardında patlamış mısır bırakır.

Crow: Maket Bıçağı Crow'un bıçakları düşmanları delip geçer ve bumerang gibi geri döner.

Leon: Araf Leon, düşmanlarına saldırırken görünmez kalır.



EŞYALAR

Mortis için yeni aksesuar - Yarasa Fırtınası (Gizemli)

Yarasaların hızı (süper cephanesi) %50 artırıldı.

YENİ KOSTÜMLER

Mini Temalar: Yılbaşı Tatili ve Kasvetli Kış Masalları

Noel Baba Stu (149 elmas)

Huysuz Mico (149 elmas)

Yılbaşı Tatili ve Kasvetli Kış Masalları kostümleri aralık ayının ortalarında yayınlanacak.

Ocak Brawl Pass Sezonu: Starr Animasyon Stüdyoları

Pembe Pawlette (Brawl Pass)

Kiiro Pawlette ve Midori Pawlette kostüm rengi çeşitleri (Brawl Pass Plus)

Çizgi Film Spike (299 elmas)

Bölüm Sonu Rico (Güç Ligi)

Starr Animasyon Stüdyoları sezonu 4 Ocak 2024 tarihinde başlıyor.

Şubat Brawl Pass Sezonu: Ejderha Çukuru

KitBoxer (Brawl Pass)

KitBoxer Altın Pençe ve KitBoxer Kara Pençe kostüm rengi çeşitleri (Brawl Pass Plus)

Wukong Mico (299 elmas)

Antivirüs 8-BIT (299 elmas)

Acımasız Fang (149 elmas)

Ejderha Çukuru sezonu 1 Şubat 2024 tarihinde başlıyor.





Diğerleri

Macaron Mico (29 elmas) - Aralık ayının ortalarında çıkacak.

Kara Melek Colt (Supercell MAKE; Dodi, Angelo ve Kakatpoke tarafından tasarlandı - Yılbaşı hediye takviminden alınırsa ücretsiz, sonrasında 149 elmas) - Aralık ayının sonlarında çıkacak.

Kovboy Kit (29 elmas) - Ocak ayının başlarında çıkacak.

CCTV Poco (149 elmas) - Ocak ayının ortalarında çıkacak.

Larry ile Lawrie Kumandaları (29 elmas) - Şubat ayının başlarında çıkacak.

Oyun Kurucu Primo (199 elmas) - Şubat ayının başlarında çıkacak.

Bayraktar Piper (Brezilya Karnavalı kutlama kostümü - 149 elmas) - Şubat ayının ortalarında çıkacak.

Oyuncak Bebek Jessie (29 elmas) - Şubat ayının ortalarında çıkacak.

W Otis (ZETA Division, 2023 Brawl Stars Dünya Finali kazananları kostümü - 149 elmas) - Aralık ayının ortalarında çıkacak.

Mavi Kral Frank ve Kırmızı Kral Frank (Supercell Store özel kostümü - 299 elmas) - Çıkış tarihi henüz belirlenmedi.

Ekstra: Shelly temel tasarımı güncellendi.

GÖRSEL ÖĞELER

Rozetler

Mico Rozet Seti

CCTV Poco

Noel Baba Stu

Huysuz Mico

Çizgi Film Spike Seti, Starr Animasyon Stüdyoları Seti, Bölüm Sonu Rico, Pembe Pawlette, Kiiro Pawlette ve Midori Pawlette, Çizgi Film Savaşı

Oyun Kurucu Primo, Amerikan Futbolu

Bayraktar Piper

Ejderha Çukuru Seti, Ejderha Kupası

Wukong Mico

Acımasız Fang

Kit Seti

KitBoxer, KitBoxer Altın Pençe ve KitBoxer Kara Pençe

Larry ile Lawrie Seti

W Otis

Kara Melek Colt

Mavi Kral Frank Seti

Antivirüs 8-BIT Seti

Aşçı Mike

Burger Lou

Şekerci Sandy

Hiperşarjlı Leon, Mico, Dynamike, Fang, Crow ve Edgar

Spreyler

Mico

Yılbaşı Öpücüğü, Yılbaşı Şekeri

Çizgi Film Spike, Bölüm Sonu Rico, Starr Animasyon Şekeri

Oyun Kurucu Primo

Ejderha Çukuru

2023 Dünya Şampiyonları

Kit

Larry ile Lawrie

Mavi Kral Frank

Antivirüs 8-BIT

Hiperşarjlı Leon, Mico, Dynamike, Fang, Crow ve Edgar



Profil Simgeleri

CCTV Poco

Noel Baba Stu

Huysuz Mico

5. Brawl Stars Yıl Dönümü

Kroma Kredisi

Starr Animasyon Stüdyoları, Starr Animasyon Stüdyoları Logosu

Çizgi Film Spike, Bölüm Sonu Rico, Pembe Pawlette

Oyun Kurucu Primo

Bayraktar Piper

Wukong Mico

Acımasız Fang

Kit

KitBoxer

Larry ile Lawrie

W Otis

Kara Melek Colt

Mavi Kral Frank

Antivirüs 8-BIT

Aşçı Mike

Süper Hayran Emz

Hiperşarjlı Leon, Mico, Dynamike, Fang, Crow ve Edgar

ÜNVANLAR

"İlk" - Starr Animasyon Stüdyoları Brawl Pass Plus Özel Ünvanı

"Altın Ejderha" - Ejderha Çukuru Brawl Pass Plus Özel Ünvanı

"Şaka mıyım sence?" - Mico Ustalık Ünvanı

"Miyav" - Kit Ustalık Ünvanı

"Burada kanun benim!" - İkizler Ustalık Ünvanı

DENGELEME DEĞİŞİKLİKLERİ

Güçlendirmeler

Colt Doldurma hızı 1700 → 1400 milisaniye

Amber Hasar 200 → 220

Bo Hasar 600 → 700

Ash Sağlık - 5200 → 5400

Gus Hasar - 940 → 1000

Chester Sağlık - 3500 → 3700

Janet Hasar - 940 → 980 Süperi doldurmak için gereken vuruş sayısı - 7 → 6

Pearl Hareket hızı - 670 → 720

Surge Sağlık - 2800 → 3000





Zayıflatmalar

Charlie Temel - Bekleme süresi - 250 → 500 milisaniye Süper - Süre - 7 → 5 saniye Süper dolum - 5 → 6 temel saldırı Aksesuar - Örümcekler - Sağlık - 1100 → 700

Lou Temel saldırılarla süper dolum 143 → 120

Spike Aksesuar - Yapışkan Dikenler - Yavaşlatma yüzdesi - %50 → %30

Rosa Sağlık 5400 → 5000

Buster Aksesuar - Ağır Çekim Tekrarı - Yavaşlatma bileşeni kaldırıldı.

Nani Sağlık - 2600 → 2400 Temel saldırılarla süper dolum 105 → 92



HARİTALAR, OYUN MODLARI VE DÖNÜŞÜMLÜ ETKİNLİKLER

Avcılar, oyuncu oyları sonucunda geri dönen oyun modumuz, birkaç ay boyunca düelloların yerine geçecek.

Ayrıca resmi yarışmaların olmadığı bu dönemde, elimizde biriken haritaları kullanarak çoğu oyun modunun harita havuzunda daha büyük değişiklikler yapacağız. Bu sayede harita dönüşümü sıkıcı hissettirmeyecek.

MEGA Kumbara etkinliğinde de yeni haritalar olacak!

Çok fazla değişiklik yapıldığı için oyuna eklenen yeni haritalara odaklanacağız ve kaldırılan haritalarla ilgili detaylı bilgi vermeyeceğiz.

Hesaplaşma

Mağara Arası

Çifte Bela

Çöl Yarışı

Issız Şelale

Güvenlik Merkezi

Kafatası Deresi

Fırtınalı Çayır

Galaksi

Savaş Topu

Arka Bahçe

Kaba Patika

Etrafı Sarılı

Galaksi Arenası

Hat Gerisi

Retina

Top Sürme

Kış Partisi

Elmas Kapmaca

Çılgın Arena

Yarış

Çifte Tantana

Taş Madeni

Son Durak

Vagon Çılgınlığı

Açık Alan

Sınırını Aşma

Nakavt

Belle'in Kayaları

Dip Dibe

Alevli Anka Kuşu

Altın Kol Geçidi

Ortak Karar

Perspektif

Açıkta

Lanetli Sular

Sıcak Bölge

Kareli

Açık Alan

Ateşten Halka

Büyük Ayrım

Soygun

Uzaktaki Köprü

Vadi

Güvenli Bölge

Korkunç Kasırga

Temizlik

Katlı Pasta

Kayan Yıldız

Yılan Çayırı

Büyük Açıklık

Avcılar

Yargı ve Ceza

Av Sezonu

Doğru Patika

Omega

Sıralı (Güç Ligi)

Tüm Modlar: Savaş Topu: Arka Bahçe, Top Sürme, Kış Partisi Elmas Kapmaca: Son Durak, Açık Alan, Sınırını Aşma Sıcak Bölge: Ateşten Halka, Büyük Ayrım, Açık Alan Soygun: Uzaktaki Köprü, Vadi, Korkunç Kasırga Nakavt: Dip Dibe, Açıkta, Belle’in Kayaları Ödül Avı: Katlı Pasta, Kayan Yıldız, Büyük Açıklık



Harita Teması Değişiklikleri

Kaldırıldı Hayalet Metro Çiftliğe Dönüş Mortis'in Morgu (Hesaplaşma dahil) Retropolis Esrarengiz Sirk

Eklendi Robot Fabrikası (Hesaplaşma dahil) Mr. P'nin Kar Oteli Dövüş Oyunu Starr Animasyonları (Yeni) 5’e 5 Kış (Yeni)



YENİ 5’E 5 OYUN MODLARI

Uzun zamandır beklenen 5’e 5 oyun modları nihayet geldi! Bu güncelleme boyunca yalnızca hafta sonu etkinlikleri olarak oynanabilecekler. Hepsinin daha büyük haritaları olacak ve Savaş Topu, Temizlik ve Elmas Kapmaca gibi klasik modlara kendi yorumlarını katacaklar!

5’e 5 Savaş Topu - Yanlamasına oynanır! Ayrıca kaleler de daha büyük, ancak aşılması gereken çok daha fazla savunmacı olduğundan sayı almak o kadar da kolay değil!

5’e 5 Temizlik - Klasik mod gibi ancak daha büyük bir haritada oynanır ve kazanmak için daha fazla kişiyi öldürmek gerekir!

5’e 5 Elmas Kapmaca - Bazı haritalarda çılgınlığı ikiye katlamak için iki adet elmas çıkış noktası var!

YILBAŞI HEDİYELERİ

12 Aralık’tan itibaren oyunda bir yılbaşı takvimi olacak! Oyuna giriş yaptığınız her gün için bir hediye alabileceksiniz. Buna yeni ÜCRETSİZ savaşçı Mico (Gizemli) ve en son Supercell MAKE kampanyasındaki ÜCRETSİZ Kara Melek Colt kostümü de dahil!

Takvimin son günü 26 Aralık, yıl sonuna kadar tüm hediyelerinizi toplamayı unutmayın!

YENİ BRAWL PASS VE BRAWL PASS PLUS

Artık Brawl Pass yalnızca uygulama içi satın alım yapılarak alınabilecek.

Brawl Pass sezonları ayda bir olacak. Her yeni sezon her ayın ilk Perşembe günü başlayacak.

Jetonlar ve jeton katlayıcıların adı Brawl Pass DP’si ve DP katlayıcılar olarak değiştirildi.

Brawl Pass görevleri ve ilerleme gereksinimleri, tamamlanması daha kolay olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Ücretsiz Pass yolu ödülleri artırıldı ve ödül listesine Starr Hediyeleri eklendi.

Yolun sonundaki bonus ödüller Starr Hediyeleriyle değiştirildi.

Yeni Brawl Pass Özellikleri Artık destansı seviyesine kadar herhangi bir savaşçıyı açabilir ya da 1000 kredi toplayabilirsiniz. Her sezon yeni Brawl Pass kostümleri Özel kromatik ad (Yeni) Günlük ekstra Dükkan hediyesi (Yeni) Günlük iki kat savaş DP'si (Yeni) Günlük ekstra görev Özel sezonluk görev

Yeni Brawl Pass Plus eklendi, şu ek avantajlara sahip: Brawl Pass kostümünün fazladan iki renk çeşidi Anında %20 Brawl Pass ilerlemesi (Yeni) Özel oyuncu ünvanı Daha fazla ilerleme ödülü!



Oyuncuların sahip olmadığı savaşçıların kostümleri artık katalogda depolanabilecek.

Birkaç hafta önce eski ve yeni Brawl Pass’in ödülleri ve avantajlarını karşılaştıran bir makale yayınladık. En son güncelleme de dahil olmak üzere Brawl Pass’in nasıl değiştiğine dair daha detaylı bilgi edinmek için buraya göz atın.

KROMA KREDİLER VE KROMATİK SAVAŞÇI DEĞİŞİKLİKLERİ

Kroma kredileri oyundan kaldırıldı. Güncelleme yayınlandığında envanterinizde kalan kroma kredileri 1,85 oranında normal kredilere dönüştürülecek.

Kromatik savaşçı enderliği kaldırıldı ve tüm kromatik savaşçılar Starr Yoluna taşındı. Yeni enderlikleri şöyle: Destansı: Gale, Colette, Ash, Lola, Sam, Mandy, Maisie ve Pearl Gizemli: Lou, Ruffs, Buzz, Fang, Eve, Janet, Otis, Buster, R-T ve Charlie Efsanevi: Cordelius ve Surge

Charlie ise 11 Ocak 2024’ten itibaren Starr Yoluna gelecek.

KULÜP VE MEGA KUMBARA İYİLEŞTİRMELERİ

Artık savaş tekrarlarını Savaş Günlüğü veya kulüp ekranından kulübünüzle paylaşabilirsiniz

Aralık’tan Ocak’a kadar olan MEGA Kumbara etkenleri: Buzul Çağı (Yeni) Toksik Arena (Yeni) Sonsuz Güç Klasik

Haritalar Elmas Kapmaca: Taş Madeni, Yarış Nakavt: Açıkta, Dip Dibe Sıcak Bölge: Büyük Ayrım, Ateşten Halka Temizlik: Büyük Açıklık, Kayan Yıldız Savaş Topu:Top Sürme, Etrafı Sarılı



KUPA YOLU ÖDÜL DEĞİŞİKLİKLERİ

Oyun modları artık yolda daha erken açılabilecek.

Kupa yolu ödüllerinden bazıları Starr Hediyeleri olarak değiştirildi. 10.000 kupaya kadar olanlar için ödüller daha fazla Starr Hediyesi içeriyor. Her 10.000 kupaya efsanevi bir Starr Hediyesi eklendi. Her 5.000 kupada bir alınan efsanevi Starr Hediyelerinin arasına gizemli bir Starr Hediyesi eklendi.





OYUN İÇİ İSTEĞE BAĞLI REKLAMLAR

Dünyanın bazı bölgelerinde isteğe bağlı reklamlarla ilgili bir deneme yürütüyoruz. Bu reklamlar normal oyun deneyimini engellemeyecek şekilde tasarlandı. Bunun yerine oyunculara fazladan günlük görevler, daha fazla günlük savaş DP’si ya da dükkanda fazladan bir günlük hediye gibi ek avantajlar sunacaklar.

Ücretli Brawl Pass’e sahip olan oyuncular zaten bu avantajlardan yararlanabilecek ve reklamları görmeyecek.

İsteğe bağlı reklamların deneme yapılan bölgelerde gösterdiği performansa göre bu özelliği 2024’ün ilerleyen zamanlarında daha fazla bölgeye yayabiliriz.

KAZANMA SERİLERİ

Kupa maçlarında arka arkaya alınan her galibiyet için bonus kupalar kazanabileceksiniz.

Kazanma serileri 2 galibiyetle başlar ve arka arkaya alınan her galibiyet toplamda 5’i aşmayacak şekilde +1 kupa kazandırır.

Tek Hesaplaşmada oyunu 6-10. sırada bitirmek mağlubiyet olarak kabul edilir, 5. sıra ise berabere kalındığı anlamına gelir.

Çift Hesaplaşmada 4. veya 5. sırada bitirmek mağlubiyet olarak kabul edilir, 3. sıra ise berabere kalındığı anlamına gelir.

Kazanma serileri yalnızca bir maç kaybedildiğinde bozulur, yani berabere kalmak seriyi bozmaz.



DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

Artık sahip olmadığınız savaşçıların kostümlerini alıp depolayabilirsiniz! Bunlara katalogdan erişebilirsiniz.

Artık oyuncu adlarını, kulüp adlarını, kulüp açıklamalarını ve kulüp postası mesajlarını oyun içinden daha kolay bir şekilde şikayet edebilirsiniz.

Kulüp postası mesajlarının süresi artık 14 gün sonra otomatik olarak dolacak.

Artık savaşçı ekranında savaşçıları ustalıklarına göre sıralayabilirsiniz.

Krediler artık saklanamaz. Bir Brawl Pass sezonu sona erdiğinde o sezonda alınmayan tüm krediler o anda açılmakta olan savaşçıya, sezonla birlikte gelen yeni savaşçıya ya da şöhrete gider.



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