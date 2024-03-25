25 MART - BAKIM

Denge Değişiklikleri

Güçlendirmeler

Sam Vahşi Eldivenler - Hasar - 1200 → 1400 Eldivenle çarpışmadan elde edilen Süper kazancı hafif artırıldı.

Bea Canı artırıldı - 2400 → 2500

Max Canı artırıldı- 3000 → 3300

Carl Kazma - Hasar artırıldı - 660 → 740

Poco Aksesuar - Akort Cihazı - İyileştirme Artırıldı - %8 → 10 max Sağlık/sn Aksesuar - Koruyucu Notalar - Süresi Uzatıldı - 2 → 4 sn

Bonnie Hasar artırıldı - 1000 → 1120 Süper şarj hafif artırıldı.

Byron Hasar ve iyileştirmesi artırıldı - 340 → 380



Zayıflatmalar

Larry & Lawrie Boşaltma hızı artırıldı - 150 → 300 Aksesuar - Geri Çekilme Emri - Sağlık azaltıldı - %33 → 25 Lawrie - Tüfek hasarı azaltıldı - 300 → 150 Lawrie - Mermilerden kazanılan Süper şarjı %50 azalttı

Pearl Aksesuar - Overcooked - Hasar azaltıldı - %33 → 25

Piper Sağlık azaltıldı - 2400 → 2300

Colette Sağlık azaltıldı - 2400 → 2300

Leon Yakınlık hasarı - Maksimum menzilde azalan hasar %40 → 30%



Dereceli Değişiklikleri

Takımlarla karşılaşan solo oyuncular artık benzer Dereceli oyunculara karşı oynuyormuş gibi Dereceli Puanı alacaklar.

Artık galibiyetler minimum miktarda Dereceli Puan veriyor. Mağlubiyetlerde ise kazanılan maksimum Dereceli Puan miktarı azaldı.

Enflasyonu düşürmek için Dereceli Puan dağılımında genel değişiklikler yapıldı.

Düzeltmeler

Kupalı Kaçış'da oyuncular birbirlerini aynı anda eledikten sonraki son Kupa sayısı düzeltildi.

Kupalı Kaçış'da ayakta kalan son oyuncuya savaş bitiş ekranında farklı miktarda kupa gösterilmesi sorunu düzeltildi.

Bazı Kulüplerin yerel Kulüp Liderlik Tablolarında yanlış sıralama ile görünmesine neden olan sorun düzeltildi.

Opsiyonel Güncelleme

Aşağıdaki düzeltmeleri içeren isteğe bağlı bir güncelleme iOS ve Android için mevcut:

Dereceli Dostluk karşılaşmalarının çökmesine neden olan sorun düzeltildi

Birkaç rozeti etkileyen görsel bir sorun düzeltildi.

Katalog'da oyunun çökmesine neden olan bir sorun düzeltildi

Bazı savaşçılarda görülen fiziksel efektlerle ilgili birkaç sorun düzeltildi

Bu düzeltmeleri uygulamak için oyunun en son sürümünü indirdiğinizden emin olun!

6 MART - BAKIM

Eşleştirme sunucuları, sorunsuz çalışabilmeleri için optimize edilmedi.

Hızlı Saldırı etkeni - mermi başına cephane kazancı %50 azaltıldı.

Aşamlı'da ikili olarak sıraya girmek artık tekrar çalışıyor olmalı.

Bakımdan sonra, Aşamalı eşleştirmenin istikrarını izleyeceğiz ve iyi görünüyorsa İtibar ve Rapor Sistemlerini tekrar açacağız.

Ayrıca, Savaş Kartı için Şöhret Arka Planları ile ilgili çok sayıda soru alıyoruz, bu yüzden bazı bilgiler vereceğiz:

Şöhret rozetleri ve Profil simgeleri gelen kutunuza gönderilir ve ardından kitaplığınıza eklenir.

Şöhret Arka Planı doğrudan Savaşçı Savaş Kartı ekranınıza eklenir (varsayılan sekmesinin altında).

4 Mart - BAKIM

Aşamalı eşleştirmeyi iyileştirmek için sunucu değişiklikleri uygulandı.

Doug'ın normal saldırılarının hedeflenenin iki katı kadar iyileştirmesine neden olan bir sorun düzeltildi.

29 Şubat - BAKIM

Hiperşarj etkinliğinde oyuncuların bir maça girmesini engelleyen eşleştirme sorunu düzeltildi.

Starr Yolu'nda Kit kilidini açmak için geçiş yapılmasını engelleyen sorun giderildi.

Aşamalı Sezon başlamadan önce oyuncuların yanlışlıkla Aşamalı kademeye yerleştirildiğini gösteren bir sorun düzeltildi.

Willow'un zihin kontrolü altındayken Mico'nun hareket edememesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Doug'ın İyileştirmesinin yanlış ölçeklenmesiyle ilgili bir sorun düzeltildi

Hiperşarj etkinliği bakımdan sonra geri dönecek, etkinliğin ve görevin süresini birkaç gün daha uzatacağız!

Yeni savaşçı: Angelo (Destansı)

Tür: Keskin Nişancı

Özelliği: Bu savaşçı suyun üzerinde yürüyebilir.

Saldırı: Hedef al Angelo, nişan alırken saldırısını güçlendirir ve dokunmayı bıraktığınızda okunu atar. Ne kadar uzun süre nişan alırsa o kadar fazla hasar verir.

Süper: Bataklığa hoş geldin Angelo, içindeki düşmanlara zarar veren zehirli bir su birikintisi oluşturur. Bu su birikintisinin içindeyken attığı oklar zaman içinde zehir hasarı verir.

Aksesuar: Sert yükseliş Angelo göğe yükselir ve havalanırken yakınlardaki düşmanlara 660 hasar verir.

Aksesuar: Ok ustası Angelo'nun bir sonraki saldırısı duvarları ve düşmanları delip geçer.

Yıldız gücü: Güçleniyorum Bataklığa hoş geldin özelliğiyle oluşturduğu su birikintisi ek olarak Angelo'yu iyileştirir.

Yıldız gücü: Akışa bırak Angelo'nun hareket hızı suya girdikten sonra %25 artar.



Yeni savaşçı: Melodie (Gizemli)

Tür: Suikastçı

Saldırı: Canavar notalar Melodie, düşmana mikrofonunufırlatır. Mikrofon isabet ederse, kısa bir süreliğine Melodie'nin etrafında dönen bir nota belirir. Melodie'nin etrafında bir kerede en fazla üç nota etkin olabilir.

Süper: İleri sar Melodie, düz bir çizgide ileri atılır. Süper özelliği tükenene kadar üç kez ileri atılabilir.

Aksesuar: Müziğin gücü Etrafındaki her nota, Melodie'ye canının %15'i kadar dayanıklı bir kalkan kazanır.

Aksesuar: Kreşendo Melodie'nin notaları 5 saniye boyunca %25 daha hızlı ve %60 daha geniş bir alanda döner.

Yıldız Gücü: Hızlı tempo Melodie'nin hareket hızı nota başına %8 artar.

Yıldız Gücü: Uzunçalar Melodie'nin notaları yok olmadan önce%25 daha uzun süre kalır.



Yeni Hiperşarjlar

Cordelius- Zifiri Karanlık Cordelius, gölge alemindeki düşmanları da yavaşlatır.

Buzz- Buzzuka Buzz'ın süperi hiperşarj sırasında ortamın herhangi bir noktasına çarptıktan sonra her seferinde sıfırlanır.

El Primo - Yerçekimi Süper etki alanı önemli ölçüde artar ve düşmanları uzaklaştırmak yerine kendine çeker.

Belle- Manyetik Belle'in süper saldırısı düşmanları takip eder.

Sprout- Dikenler Sprout'un süper saldırısı çalıların yakınında alan hasarı verir.

Bibi- Kural Dışı Bibi'nin süper atışı bir savaşçıya çarpınca ikiye bölünür.



Yeni Kostümler

Mart Brawl Pass Sezonu: Zamanın Kumları

Dansöz Shelly | Destansı (Brawl Pass)

Turkuaz Dansöz Shelly ve Menekşe Dansöz Shelly kostüm renk seçenekleri | Destansı (Brawl Pass Plus)

Hanedan Mike | Destansı (Aşamalı)

Çöl Akrebi Chuck | Efsanevi

Hırsız Edgar | Gizemli

Cin Surge | Destansı

Nisan Brawl Pass Sezonu: Ragnarok

Fenrir Buzz | Destansı (Brawl Pass)

Mørk Fenrir Buzz ve Eldr Fenrir Buzz | Destansı kostüm renk seçenekleri (Brawl Pass Plus)

Thor Bibi | Efsanevi

Odin Cordelius | Destansı

Loki Chester | Destansı (Aşamalı)

Skadi Jessi | Gizemli

Sif Melodie | Ender

Mini Tema: LINE FRIENDS

Sıkı Hayran Cony | Süper Ender

Balon Sally | Süper Ender

Roket Brown | Destansı

Line Friends kostümleri mart başında yayınlanacak.

Mini Tema: MEKA TAKIMI

Meka Colt | Efsanevi

Kusursuz Meka Colt ve Hain Meka Colt kostüm renk seçenekleri | Efsanevi

Meka Leon | Efsanevi

Gölge Meka Leon ve Parlak Meka Leon kostüm renk seçenekleri | Efsanevi

Meka Takımı kostümleri nisan ortasında yayınlanacak.

Diğerleri

Kaka Spike | Gizemli

El Minik Köpekbalığı | Destansı

Yapışkan Not Squeak | Ender

Kırmızılı Atıcı Fang ve Mavili Atıcı Fang | Destansı

Elf Angelo | Ender

Saf Gümüş/Altın Kostümler

Maisie

R-T

Cordelius

Doug

Pearl

Ünvanlar

Kana Susamış - Angelo Ustalık Ünvanı

Korkusuz - Melodie Ustalık Ünvanı

Sonsuz - Zamanın Kumları Brawl Pass Plus Ünvanı

İlahi Güç - Ragnarok Brawl Pass Plus Ünvanı

Dengeleme Değişiklikleri

Güçlendirmeler

Doug Hasar ve iyileştirme miktarı artık mesafeye bağlı olarak değişmiyor.

Griff Temel saldırı hasarı artırıldı - 260 → 280. Süper dolum hızı biraz artırıldı. Aksesuar - Kumbara - hasar 1300 → 1400.

Nita Bruce’un canı artırıldı - 4000 → 4300.

Otis Temel saldırı hasarı artırıldı - 440 → 460. Aksesuar - Şık sıçratma - hasar - 1100 → 1150.

Ash Temel eylemlerden kazanılan öfke 130 → 150.

Ruffs Temel saldırı hasarı artırıldı - 560 → 600. Aksesuar - Hava desteği - hasar 1120 → 1200.

El Primo Temel saldırı hasarı artırıldı - 360 → 380. Aksesuar - Gök taşı kuşağı - hasar - 2880 → 3040. Yıldız gücü - Alevli atlayış - hasar - 1692 → 1786.

Gale Süper saldırısının hasarı artırıldı: 420 → 500. Süper saldırıların verdiği süper dolumu biraz artırıldı.

Barley Süper saldırısının hasarı artırıldı: 680 → 760. Süper saldırıların verdiği süper dolumu biraz artırıldı.

Gene Temel saldırı hasarı artırıldı - 960 → 1000. Aksesuar - İntikamcı ruhlar - hasar - 1536 → 1600.

Penny Temel saldırı hasarı artırıldı - 940 → 980. Yıldız Gücü - Ağır top - hasar - 1316 → 1372.



Zayıflatmalar

Hiperşarj Hiperşarj sırasında süper özelliği doldurmak artık hiperşarj süresini uzatmıyor.

Fang Taze tekme, düşman yok ettiğinde artık hiperşarjı doldurmuyor. Patlamış mısır hiperşarjı süper özelliği artık doldurmuyor. Patlamış mısır hiperşarjı süper saldırının yarısı kadar hasar veriyor - %100 → %50. Hiperşarj hasarı azaltıldı %20 → %15.

Pearl Canı azaltıldı 4200 → 3900. Hiperşarj hasarı artırıldı %20 → %25. Hiperşarj hızı azaltıldı %30 → %26. Hiperşarj kalkanı azaltıldı %20 → %5.

Larry ile Lawrie Temel saldırı hasarı azaltıldı - 840 → 700. Atış menzili azaltıldı 24 → 22.

Amber Saldırı hasarı azaltıldı - 220 → 210. Aksesuar - Alevlerin dansı - Hasar - 2200 → 2100.

Buster Temel saldırı hasarı azaltıldı - 1400 → 1380.

Cordelius Gölge aleminde zıplama aksesuarı devre dışı bırakıldı.

Colette Hiperşarj hızı azaltıldı %30 → %26. Hiperşarj kalkanı azaltıldı %15 → %5.

Maisie Hiperşarj hızı azaltıldı %30 → %26. Hiperşarj kalkanı azaltıldı %15 → %5.

Lou Hiperşarj hızı azaltıldı %30 → %26. Hiperşarj kalkanı azaltıldı %15 → %5.

Colt Hiperşarj çarpanı azaltıldı %40 → %35. Hiperşarj hasarı azaltıldı %30 → %25. Hiperşarj hızı azaltıldı %30 → %26. Hiperşarj kalkanı azaltıldı %10 → %5.

Bull Hiperşarj çarpanı azaltıldı %40 → %35. Hiperşarj hasarı azaltıldı %10 → %5. Hiperşarj kalkanı azaltıldı %30 → %25.

Dynamike Hiperşarj çarpanı azaltıldı %40 → %30. Hiperşarj hasarı azaltıldı %30 → %25. Hiperşarj kalkanı azaltıldı %15 → %5.



Değişiklikler

Charlie Süper mermi hızı azaltıldı - 4200 → 3300. Hiperşarj hızı artırıldı %40 → %60. Hiperşarj hasarı azaltıldı %30 → %25. Hiperşarj hızı azaltıldı %30 → %26. Hiperşarj kalkanı azaltıldı %10 → %5.

Edgar Uçuyorum! aksesuarı artık hiperşarjı doldurmuyor. Hiperşarj zayıflatması geri alındı (%25 → %40). Hiperşarj hızı artırıldı %20 → %24. Hiperşarj hasarı azaltıldı %25 → %15. Hiperşarj kalkanı azaltıldı %25 → %15.

Shelly Hiperşarj çarpanı azaltıldı %40 → %30. Hiperşarj hasarı azaltıldı %25 → %5. Hiperşarj kalkanı artırıldı %15 → %25.

Spike Hiperşarj çarpanı azaltıldı %40 → %35. Hiperşarj hasarı artırıldı %20 → %25. Hiperşarj hızı azaltıldı %30 → %26. Hiperşarj kalkanı azaltıldı %20 → %5.

Jessie Hiperşarj çarpanı artırıldı %40 → %60. Hiperşarj hasarı artırıldı %20 → %25. Hiperşarj hızı azaltıldı %30 → %26. Hiperşarj kalkanı azaltıldı %20 → %5.

Mico Hiperşarj hızı artırıldı %20 → %24. Hiperşarj kalkanı azaltıldı %25 → %5.

Crow Hiperşarj çarpanı artırıldı %40 → %60. Hiperşarj hasarı azaltıldı %30 → %25. Hiperşarj hızı artırıldı %20 → %24. Hiperşarj kalkanı azaltıldı %25 → %5.

Jacky Hiperşarj hasarı azaltıldı %25 → %5. Hiperşarj kalkanı artırıldı %15 → %25.

Rosa Hiperşarj hasarı azaltıldı %20 → %5. Hiperşarj hızı artırıldı %20 → %25.



HARİTALAR, OYUN MODLARI VE DÖNÜŞÜMLÜ ETKİNLİKLER

Yeni Sezonluk Oyun Modları

Kupalı Kaçış

Hiperşarj Etkinliği

Bu etkinlik artık yalnızca tek hesaplaşma etkinliği ama tüm savaşçılar hiperşarjlı olacak

Oyuncu Topluluğu Bölmesi

Yoğun istek üzerine avcılar kaldırıldı ve basket savaşı geri döndü!

Haritalar

Kaldırılanlar : Robot Fabrikası (Hesaplaşma dahil) Mr. P'nin Kar Oteli Dövüş Oyunu

Eklenenler : Starr Salonu (Basket savaşı için çatı katı dahil) Starr Salonu Hesaplaşma (Yeni) Tara'nın Çarşısı Tara'nın Çarşısı Hesaplaşma (Yeni) Aşk Bataklığı



Haritalar

Basket Savaşı (4) Dans Eden Çatı Basket Kalesi Perdeleme Yeşil Çayır

Ödül Avı (4) | Dönüşümlü değil, sadece dostluk savaşlarında ve aşamalı modda var. Zirve Sığınak Kayan Yıldız Katmanlı Kek

Savaş Topu (8) Plaj Topu Orta Saha Tilt Alanı Etrafı Sarılı Galaksi Arenası Hat Gerisi Retina Kalecinin Rüyası (Yeni)

Elmas Kapmaca (8) Su Basmış Maden Alt Maden Kırsal Macera Dar Açı Çifte Tantana Taş Madeni Vagon Çılgınlığı Açık Alan

Soygun (4) Uzaktaki Köprü Güvenli Bölge Pit Stop G.G. Mezarlık

Sıcak Bölge (4) Ateşten Halka Açık Alan Ayrım Savaşan Böcekler

Nakavt (8) Zor İş Su Pınarı Belle’in Kayaları (değişikliklerle) Alevli Anka Kuşu Altın Kol Geçidi Ortak Karar Açıkta Yeni Ufuklar (Yeni)

Hesaplaşma (8) Taşkın Taş Bolluk ve Kıtlık Ada İşgali Çifte Bela Güvenlik Merkezi Kafatası Deresi Fırtınalı Çayır Keskin Nişancı Cenneti (Yeni)

Temizlik (4) Sonsuz Lanet Avcı Cenneti Kayan Yıldız Yılan Çayırı



Aşamalı (ve Brawl Stars Şampiyonası)

Ödül Avı Kayan Yıldız Sığınak Zirve

Savaş Topu Orta Saha Tilt Alanı Kalecinin Rüyası

Elmas Kapmaca Vagon Çılgınlığı Çifte Tantana Kırsal Macera

Soygun Güvenli Bölge Uzaktaki Köprü Pit Stop

Sıcak Bölge Savaşan Böcekler Ateşten Halka Ayrım

Nakavt Belle'in Kayaları Açıkta Yeni Ufuklar



Mega Kumbara

Savaş Topu Etrafı Sarılı Kalecinin Rüyası Plaj Topu

Elmas Kapmaca Taş Madeni Açık Alan Su Basmış Maden

Nakavt Yeni Ufuklar Açıkta Belle'in Kayaları

Sıcak Bölge Ateşten Halka Savaşan Böcekler Açık Alan



ŞÖHRET ÖDÜLLERİ

Yeni şöhret seviyelerine ulaşmak artık rozet, oyuncu simgeleri ve her şöhret seviyesi için farklı benzersiz savaş kartı arka planı dahil olmak üzere özel ödüller veriyor.

Arka plan her zaman ulaştığınız en yüksek şöhret seviyesinin arka planı olacak ve savaş kartı ekranından açılıp kapatılabilecek.

YENİ MOD: AŞAMALI!

Güç ligi gitti. Aşamalı mod geldi!

Sadece 9. seviye ve üstü savaşçılar katılabiliyor.

Bronz'dan Altın III'e kadar, maçlar yasaklama aşaması olmadan tek maç formatında oynanacak.

Elmas I ve üzeri, yasaklama aşamasıyla birlikte 3'te 2 formatında devam edecek.

Elmas I ve üzerinde oynamak için 9. seviye ve üzeri en az 12 savaşçınız olması gerekiyor.

Elmas I ve üzerindeki oyuncular Altın III ve altı seviyedeki oyuncularla takım kuramayacak ve eşleşmeyecek.

Sezonlar artık yaklaşık 1 ay sürüyor ve Brawl Pass sezonları ile aynı zamana denk geliyor. Her sezonun başında tüm oyuncuların aşaması Bronz I olacak şekilde sıfırlanır. Tüm oyuncular ayrıca bir önceki sezonda geldikleri aşamaya ulaşana kadar geçerli bir aşama hızlandırması alacak.

Aşamalı moda özel yeni görevler eklendi!

Aşama Puanı ve Kademeler

Aşamalar yine güç liginde olduğu gibi düzenlendi, ama artık maçtan sonra kaç puan kazandığınızı veya kaybettiğinizi görebilirsiniz. Puan kazandıkça, aşamanızı belirleyen aşama puanınız artar.

Kazandığınız veya kaybettiğiniz aşama puanı miktarı, karşılaştığınız rakiplerin aşama puanına bağlıdır. Daha fazla aşama puanı olan oyunculara karşı elde ettiğiniz zaferler daha çok puan verir (yenilgilerde de daha az puan kaybedersiniz). Ancak aşama puanı sizden düşük olan oyunculara karşı oynarken daha az puan kazanırsınız. Beraberlikler artık maçların tekrar oynanmasını gerektirmiyor. Beraberlik durumunda puanlar, aşama puanlarındaki farka göre tüm oyuncular arasında dağıtılıyor.

Aşamalı modda yeni bir temel kademeye ulaştığınızda o kademenin altına düşmezsiniz. Örneğin, Gizemli I'e ulaştığınızda Elmas III'e düşemezsiniz, ancak Gizemli II'den Gizemli I'e düşebilirsiniz.

Ustalar aşamasına ulaşırsanız aşama puanınıza uygun sabit bir sıralamanız olur ve adınız Ustalar aşamasındaki tüm oyuncularla birlikte mevcut sezonun dünya liderlik tablosunda görünür.

Aşamalı Eşleştirme

Oyuncular, çift oyunculu oyun modlarında artık sadece aralarında üç veya daha az aşama farkı olan oyuncularla takım kurabilirler. Örneğin, Gizemli I'deki bir oyuncu yalnızca Elmas I'den Efsanevi I'e kadar aşamalarda olan oyuncularla takım kurabilir.

Ayrıca, takımlar yalnızca iki veya daha az aşama farkına sahip oldukları sürece eşleştirilebilir.

Tek sıralar ve takım sıraları kaldırıldı. Artık tek başınıza, ikili olarak veya üç kişilik bir takımda oynayabilirsiniz. Ancak bir takıma karşı tek başınıza oynayacak olursanız eşleştirme, maçı daha dengeli hâle getirecek şekilde yapılır.



Yeni Aşamalı Starr Hediyeleri!

Aşamalı modla birlikte gelen yeni ödül türümüz, aşamalı Starr hediyeleri.

Bu hediyeler; mücevherler, görsel ürünler, önceki güç ligi sezonlarından kostümler ve gelecek aşamalı sezonlardan kostümler içerir.

Her yeni sezon, ödül havuzuna yeni bir kostüm ve görsel ürün gelir.

İlk kostüm grubu, geçen yılın güç ligi kostümlerini içeriyor ve ilk kostüm Kelebek Piper olacak.

Aşamalı Starr hediyeleri; bir destansı Starr hediyesi, gizemli Starr hediyeleri ve efsanevi Starr hediyeleri ile birlikte yeni aşamalı ödül yolundan alınacak.

Yeni Aşama Arka Planları!

Yeni aşama arka planları ile artık hangi aşamada olduğunuzu herkese gösterebilirsiniz!

Aşama arka planları savaş kartınızda görünür ve arka plan mevcut aşamadaki kademenize bağlı olarak değişir.

Aşama arka planı bir kez sonraki sezona devredilir. Bu nedenle, aşama arka planınızı elinizde tutmak istiyorsanız aşamalı modda her sezon oynamalısınız.

Aşama arka planları, en fazla yedi kez olmak üzere, bir sezonu aynı aşamada bitirirseniz ertesi sezon yükseltilebilir.

Aşamanızı göstermek istemiyorsanız, arka planı savaş kartı ekranından kapatarak gizleyebilirsiniz.

Aşamalı Mod Etkenleri

Aşamalı maçlarda etkenler var!

Aşamalı moddaki etkenlerin amacı, oyunun heyecanlı ve her iki takım için de adil olmasını sağlamaktır. Bu nedenle etkenler rastgele değildir ve bu etkenlerden kaynaklanan tüm oyun değişiklikleri her iki takımı da eşit şekilde etkileyecektir.

Aşamalı sezonların her birinde dört etken olacak ve bunlar aşağıdakilerden başlayarak her sezon değişecek:

Mart Sezonu Hızlı Saldırı - Bir hedefi vuran savaşçılar cephanelerinin %10'unu doldurur. Arkadaş Dayanışması - Tüm savaşçıların canları takımdaki en yüksek savaşçının canına eşit olur. Zamanlı Patlama - Savaş alanı zamanla yok olur.

Nisan Sezonu Yivli Cephane - Tüm savaşçılar, aldıkları hasarın %10'u kadar da zaman içinde hasar alır. Kakofoniden Kaçış - Kalabalık kontrolü etkileri savaşçıları etkilemez. Mart ayındaki etkenlerden biri bir sonraki aya devredilecek.

Kalıcı Etken Klasik - Herhangi bir etken olmadan alışkın olduğumuz klasik bir maç.



Aşamalı Modda Şikayetler ve Cezalar

Aşamalı maçlarda yeni bir şikayet sistemimiz var! Her maçın sonunda oyuncular, maç sırasında hoş olmayan davranışlarda bulunan diğer oyuncuları şikayet edebilecek.

Maçlardan sonra kullanabileceğiniz üç şikayet türü vardır: oyunu sabote etme, hile yapma ve kötü oyuncu.

Şikayet aracının kötüye kullanımını önlemek amacıyla oyuncuların şikayet hakkı günde 10 şikayetle sınırlıdır.

Şikayet ettiğiniz oyuncu ceza alırsa oyun içi mesajla size haber verilir.

Şikayetler oyunu nasıl etkileyecek? Başlangıç olarak her oyuncunun bir ün derecesi olacak.

Şikayet aldığınızda ününüz düşecek.

Ününüz yeterince düşerse bir sarı kart göreceksiniz ve şikayet almaya devam ederseniz aşamalı maçlardan uzaklaştırılacağınıza dair uyarılacaksınız.

Ününüz çok düşerse kırmızı kart görecek ve aşamalı maçlardan bir süre uzaklaştırılacaksınız.

Ününüzü yalnızca aşamalı maçları şikayet almadan tamamlayarak düzeltebilirsiniz.

Ün derecenizi profil ekranınızdan yalnızca siz görebilirsiniz, diğer oyuncular göremez.

DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

Savaşçıların lobi animasyonlarına fiziksel efektler eklendi. Savaşçılarınızı döndürüp nasıl göründüklerine bakmayı deneyin!

DP katlayıcı taban fiyatı 1000 DP katlayıcı için 40 elmastan 25 elmasa düşürüldü.

Maçların sonuna iyi/kötü oylaması eklendi.

Kupa yolu 50.000 kupadan 70.000 kupaya uzatıldı.

Kupa Rütbeleri artık Kupa Kademeleri olarak adlandırılıyor.

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