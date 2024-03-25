Denge Değişiklikleri
Güçlendirmeler
Sam
Vahşi Eldivenler - Hasar - 1200 → 1400
Eldivenle çarpışmadan elde edilen Süper kazancı hafif artırıldı.
Bea
Canı artırıldı - 2400 → 2500
Max
Canı artırıldı- 3000 → 3300
Carl
Kazma - Hasar artırıldı - 660 → 740
Poco
Aksesuar - Akort Cihazı - İyileştirme Artırıldı - %8 → 10 max Sağlık/sn
Aksesuar - Koruyucu Notalar - Süresi Uzatıldı - 2 → 4 sn
Bonnie
Hasar artırıldı - 1000 → 1120
Süper şarj hafif artırıldı.
Byron
Hasar ve iyileştirmesi artırıldı - 340 → 380
Zayıflatmalar
Larry & Lawrie
Boşaltma hızı artırıldı - 150 → 300
Aksesuar - Geri Çekilme Emri - Sağlık azaltıldı - %33 → 25
Lawrie - Tüfek hasarı azaltıldı - 300 → 150
Lawrie - Mermilerden kazanılan Süper şarjı %50 azalttı
Pearl
Aksesuar - Overcooked - Hasar azaltıldı - %33 → 25
Piper
Sağlık azaltıldı - 2400 → 2300
Colette
Sağlık azaltıldı - 2400 → 2300
Leon
Yakınlık hasarı - Maksimum menzilde azalan hasar %40 → 30%
Dereceli Değişiklikleri
Takımlarla karşılaşan solo oyuncular artık benzer Dereceli oyunculara karşı oynuyormuş gibi Dereceli Puanı alacaklar.
Artık galibiyetler minimum miktarda Dereceli Puan veriyor. Mağlubiyetlerde ise kazanılan maksimum Dereceli Puan miktarı azaldı.
Enflasyonu düşürmek için Dereceli Puan dağılımında genel değişiklikler yapıldı.
Düzeltmeler
Kupalı Kaçış'da oyuncular birbirlerini aynı anda eledikten sonraki son Kupa sayısı düzeltildi.
Kupalı Kaçış'da ayakta kalan son oyuncuya savaş bitiş ekranında farklı miktarda kupa gösterilmesi sorunu düzeltildi.
Bazı Kulüplerin yerel Kulüp Liderlik Tablolarında yanlış sıralama ile görünmesine neden olan sorun düzeltildi.
Opsiyonel Güncelleme
Aşağıdaki düzeltmeleri içeren isteğe bağlı bir güncelleme iOS ve Android için mevcut:
Dereceli Dostluk karşılaşmalarının çökmesine neden olan sorun düzeltildi
Birkaç rozeti etkileyen görsel bir sorun düzeltildi.
Katalog'da oyunun çökmesine neden olan bir sorun düzeltildi
Bazı savaşçılarda görülen fiziksel efektlerle ilgili birkaç sorun düzeltildi
Bu düzeltmeleri uygulamak için oyunun en son sürümünü indirdiğinizden emin olun!
Eşleştirme sunucuları, sorunsuz çalışabilmeleri için optimize edilmedi.
Hızlı Saldırı etkeni - mermi başına cephane kazancı %50 azaltıldı.
Aşamlı'da ikili olarak sıraya girmek artık tekrar çalışıyor olmalı.
Bakımdan sonra, Aşamalı eşleştirmenin istikrarını izleyeceğiz ve iyi görünüyorsa İtibar ve Rapor Sistemlerini tekrar açacağız.
Ayrıca, Savaş Kartı için Şöhret Arka Planları ile ilgili çok sayıda soru alıyoruz, bu yüzden bazı bilgiler vereceğiz:
Şöhret rozetleri ve Profil simgeleri gelen kutunuza gönderilir ve ardından kitaplığınıza eklenir.
Şöhret Arka Planı doğrudan Savaşçı Savaş Kartı ekranınıza eklenir (varsayılan sekmesinin altında).
Aşamalı eşleştirmeyi iyileştirmek için sunucu değişiklikleri uygulandı.
Doug'ın normal saldırılarının hedeflenenin iki katı kadar iyileştirmesine neden olan bir sorun düzeltildi.
Hiperşarj etkinliğinde oyuncuların bir maça girmesini engelleyen eşleştirme sorunu düzeltildi.
Starr Yolu'nda Kit kilidini açmak için geçiş yapılmasını engelleyen sorun giderildi.
Aşamalı Sezon başlamadan önce oyuncuların yanlışlıkla Aşamalı kademeye yerleştirildiğini gösteren bir sorun düzeltildi.
Willow'un zihin kontrolü altındayken Mico'nun hareket edememesine neden olan bir sorun düzeltildi.
Doug'ın İyileştirmesinin yanlış ölçeklenmesiyle ilgili bir sorun düzeltildi
Hiperşarj etkinliği bakımdan sonra geri dönecek, etkinliğin ve görevin süresini birkaç gün daha uzatacağız!
Tür: Keskin Nişancı
Özelliği: Bu savaşçı suyun üzerinde yürüyebilir.
Saldırı: Hedef al
Angelo, nişan alırken saldırısını güçlendirir ve dokunmayı bıraktığınızda okunu atar. Ne kadar uzun süre nişan alırsa o kadar fazla hasar verir.
Süper: Bataklığa hoş geldin
Angelo, içindeki düşmanlara zarar veren zehirli bir su birikintisi oluşturur. Bu su birikintisinin içindeyken attığı oklar zaman içinde zehir hasarı verir.
Aksesuar: Sert yükseliş
Angelo göğe yükselir ve havalanırken yakınlardaki düşmanlara 660 hasar verir.
Aksesuar: Ok ustası
Angelo'nun bir sonraki saldırısı duvarları ve düşmanları delip geçer.
Yıldız gücü: Güçleniyorum
Bataklığa hoş geldin özelliğiyle oluşturduğu su birikintisi ek olarak Angelo'yu iyileştirir.
Yıldız gücü: Akışa bırak
Angelo'nun hareket hızı suya girdikten sonra %25 artar.
Tür: Suikastçı
Saldırı: Canavar notalar
Melodie, düşmana mikrofonunufırlatır. Mikrofon isabet ederse, kısa bir süreliğine Melodie'nin etrafında dönen bir nota belirir. Melodie'nin etrafında bir kerede en fazla üç nota etkin olabilir.
Süper: İleri sar
Melodie, düz bir çizgide ileri atılır. Süper özelliği tükenene kadar üç kez ileri atılabilir.
Aksesuar: Müziğin gücü
Etrafındaki her nota, Melodie'ye canının %15'i kadar dayanıklı bir kalkan kazanır.
Aksesuar: Kreşendo
Melodie'nin notaları 5 saniye boyunca %25 daha hızlı ve %60 daha geniş bir alanda döner.
Yıldız Gücü: Hızlı tempo
Melodie'nin hareket hızı nota başına %8 artar.
Yıldız Gücü: Uzunçalar
Melodie'nin notaları yok olmadan önce%25 daha uzun süre kalır.
Cordelius- Zifiri Karanlık
Cordelius, gölge alemindeki düşmanları da yavaşlatır.
Buzz- Buzzuka
Buzz'ın süperi hiperşarj sırasında ortamın herhangi bir noktasına çarptıktan sonra her seferinde sıfırlanır.
El Primo - Yerçekimi
Süper etki alanı önemli ölçüde artar ve düşmanları uzaklaştırmak yerine kendine çeker.
Belle- Manyetik
Belle'in süper saldırısı düşmanları takip eder.
Sprout- Dikenler
Sprout'un süper saldırısı çalıların yakınında alan hasarı verir.
Bibi- Kural Dışı
Bibi'nin süper atışı bir savaşçıya çarpınca ikiye bölünür.
Mart Brawl Pass Sezonu: Zamanın Kumları
Dansöz Shelly | Destansı (Brawl Pass)
Turkuaz Dansöz Shelly ve Menekşe Dansöz Shelly kostüm renk seçenekleri | Destansı (Brawl Pass Plus)
Hanedan Mike | Destansı (Aşamalı)
Çöl Akrebi Chuck | Efsanevi
Hırsız Edgar | Gizemli
Cin Surge | Destansı
Nisan Brawl Pass Sezonu: Ragnarok
Fenrir Buzz | Destansı (Brawl Pass)
Mørk Fenrir Buzz ve Eldr Fenrir Buzz | Destansı kostüm renk seçenekleri (Brawl Pass Plus)
Thor Bibi | Efsanevi
Odin Cordelius | Destansı
Loki Chester | Destansı (Aşamalı)
Skadi Jessi | Gizemli
Sif Melodie | Ender
Mini Tema: LINE FRIENDS
Sıkı Hayran Cony | Süper Ender
Balon Sally | Süper Ender
Roket Brown | Destansı
Line Friends kostümleri mart başında yayınlanacak.
Mini Tema: MEKA TAKIMI
Meka Colt | Efsanevi
Kusursuz Meka Colt ve Hain Meka Colt kostüm renk seçenekleri | Efsanevi
Meka Leon | Efsanevi
Gölge Meka Leon ve Parlak Meka Leon kostüm renk seçenekleri | Efsanevi
Meka Takımı kostümleri nisan ortasında yayınlanacak.
Diğerleri
Kaka Spike | Gizemli
El Minik Köpekbalığı | Destansı
Yapışkan Not Squeak | Ender
Kırmızılı Atıcı Fang ve Mavili Atıcı Fang | Destansı
Elf Angelo | Ender
Saf Gümüş/Altın Kostümler
Maisie
R-T
Cordelius
Doug
Pearl
Kana Susamış - Angelo Ustalık Ünvanı
Korkusuz - Melodie Ustalık Ünvanı
Sonsuz - Zamanın Kumları Brawl Pass Plus Ünvanı
İlahi Güç - Ragnarok Brawl Pass Plus Ünvanı
Güçlendirmeler
Doug
Hasar ve iyileştirme miktarı artık mesafeye bağlı olarak değişmiyor.
Griff
Temel saldırı hasarı artırıldı - 260 → 280.
Süper dolum hızı biraz artırıldı.
Aksesuar - Kumbara - hasar 1300 → 1400.
Nita
Bruce’un canı artırıldı - 4000 → 4300.
Otis
Temel saldırı hasarı artırıldı - 440 → 460.
Aksesuar - Şık sıçratma - hasar - 1100 → 1150.
Ash
Temel eylemlerden kazanılan öfke 130 → 150.
Ruffs
Temel saldırı hasarı artırıldı - 560 → 600.
Aksesuar - Hava desteği - hasar 1120 → 1200.
El Primo
Temel saldırı hasarı artırıldı - 360 → 380.
Aksesuar - Gök taşı kuşağı - hasar - 2880 → 3040.
Yıldız gücü - Alevli atlayış - hasar - 1692 → 1786.
Gale
Süper saldırısının hasarı artırıldı: 420 → 500.
Süper saldırıların verdiği süper dolumu biraz artırıldı.
Barley
Süper saldırısının hasarı artırıldı: 680 → 760.
Süper saldırıların verdiği süper dolumu biraz artırıldı.
Gene
Temel saldırı hasarı artırıldı - 960 → 1000.
Aksesuar - İntikamcı ruhlar - hasar - 1536 → 1600.
Penny
Temel saldırı hasarı artırıldı - 940 → 980.
Yıldız Gücü - Ağır top - hasar - 1316 → 1372.
Zayıflatmalar
Hiperşarj
Hiperşarj sırasında süper özelliği doldurmak artık hiperşarj süresini uzatmıyor.
Fang
Taze tekme, düşman yok ettiğinde artık hiperşarjı doldurmuyor.
Patlamış mısır hiperşarjı süper özelliği artık doldurmuyor.
Patlamış mısır hiperşarjı süper saldırının yarısı kadar hasar veriyor - %100 → %50.
Hiperşarj hasarı azaltıldı %20 → %15.
Pearl
Canı azaltıldı 4200 → 3900.
Hiperşarj hasarı artırıldı %20 → %25.
Hiperşarj hızı azaltıldı %30 → %26.
Hiperşarj kalkanı azaltıldı %20 → %5.
Larry ile Lawrie
Temel saldırı hasarı azaltıldı - 840 → 700.
Atış menzili azaltıldı 24 → 22.
Amber
Saldırı hasarı azaltıldı - 220 → 210.
Aksesuar - Alevlerin dansı - Hasar - 2200 → 2100.
Buster
Temel saldırı hasarı azaltıldı - 1400 → 1380.
Cordelius
Gölge aleminde zıplama aksesuarı devre dışı bırakıldı.
Colette
Hiperşarj hızı azaltıldı %30 → %26.
Hiperşarj kalkanı azaltıldı %15 → %5.
Maisie
Hiperşarj hızı azaltıldı %30 → %26.
Hiperşarj kalkanı azaltıldı %15 → %5.
Lou
Hiperşarj hızı azaltıldı %30 → %26.
Hiperşarj kalkanı azaltıldı %15 → %5.
Colt
Hiperşarj çarpanı azaltıldı %40 → %35.
Hiperşarj hasarı azaltıldı %30 → %25.
Hiperşarj hızı azaltıldı %30 → %26.
Hiperşarj kalkanı azaltıldı %10 → %5.
Bull
Hiperşarj çarpanı azaltıldı %40 → %35.
Hiperşarj hasarı azaltıldı %10 → %5.
Hiperşarj kalkanı azaltıldı %30 → %25.
Dynamike
Hiperşarj çarpanı azaltıldı %40 → %30.
Hiperşarj hasarı azaltıldı %30 → %25.
Hiperşarj kalkanı azaltıldı %15 → %5.
Değişiklikler
Charlie
Süper mermi hızı azaltıldı - 4200 → 3300.
Hiperşarj hızı artırıldı %40 → %60.
Hiperşarj hasarı azaltıldı %30 → %25.
Hiperşarj hızı azaltıldı %30 → %26.
Hiperşarj kalkanı azaltıldı %10 → %5.
Edgar
Uçuyorum! aksesuarı artık hiperşarjı doldurmuyor.
Hiperşarj zayıflatması geri alındı (%25 → %40).
Hiperşarj hızı artırıldı %20 → %24.
Hiperşarj hasarı azaltıldı %25 → %15.
Hiperşarj kalkanı azaltıldı %25 → %15.
Shelly
Hiperşarj çarpanı azaltıldı %40 → %30.
Hiperşarj hasarı azaltıldı %25 → %5.
Hiperşarj kalkanı artırıldı %15 → %25.
Spike
Hiperşarj çarpanı azaltıldı %40 → %35.
Hiperşarj hasarı artırıldı %20 → %25.
Hiperşarj hızı azaltıldı %30 → %26.
Hiperşarj kalkanı azaltıldı %20 → %5.
Jessie
Hiperşarj çarpanı artırıldı %40 → %60.
Hiperşarj hasarı artırıldı %20 → %25.
Hiperşarj hızı azaltıldı %30 → %26.
Hiperşarj kalkanı azaltıldı %20 → %5.
Mico
Hiperşarj hızı artırıldı %20 → %24.
Hiperşarj kalkanı azaltıldı %25 → %5.
Crow
Hiperşarj çarpanı artırıldı %40 → %60.
Hiperşarj hasarı azaltıldı %30 → %25.
Hiperşarj hızı artırıldı %20 → %24.
Hiperşarj kalkanı azaltıldı %25 → %5.
Jacky
Hiperşarj hasarı azaltıldı %25 → %5.
Hiperşarj kalkanı artırıldı %15 → %25.
Rosa
Hiperşarj hasarı azaltıldı %20 → %5.
Hiperşarj hızı artırıldı %20 → %25.
Yeni Sezonluk Oyun Modları
Kupalı Kaçış
Hiperşarj Etkinliği
Bu etkinlik artık yalnızca tek hesaplaşma etkinliği ama tüm savaşçılar hiperşarjlı olacak
Oyuncu Topluluğu Bölmesi
Yoğun istek üzerine avcılar kaldırıldı ve basket savaşı geri döndü!
Haritalar
Kaldırılanlar:
Robot Fabrikası (Hesaplaşma dahil)
Mr. P'nin Kar Oteli
Dövüş Oyunu
Eklenenler:
Starr Salonu (Basket savaşı için çatı katı dahil)
Starr Salonu Hesaplaşma (Yeni)
Tara'nın Çarşısı
Tara'nın Çarşısı Hesaplaşma (Yeni)
Aşk Bataklığı
Haritalar
Basket Savaşı (4)
Dans Eden Çatı
Basket Kalesi
Perdeleme
Yeşil Çayır
Ödül Avı (4) | Dönüşümlü değil, sadece dostluk savaşlarında ve aşamalı modda var.
Zirve
Sığınak
Kayan Yıldız
Katmanlı Kek
Savaş Topu (8)
Plaj Topu
Orta Saha
Tilt Alanı
Etrafı Sarılı
Galaksi Arenası
Hat Gerisi
Retina
Kalecinin Rüyası (Yeni)
Elmas Kapmaca (8)
Su Basmış Maden
Alt Maden
Kırsal Macera
Dar Açı
Çifte Tantana
Taş Madeni
Vagon Çılgınlığı
Açık Alan
Soygun (4)
Uzaktaki Köprü
Güvenli Bölge
Pit Stop
G.G. Mezarlık
Sıcak Bölge (4)
Ateşten Halka
Açık Alan
Ayrım
Savaşan Böcekler
Nakavt (8)
Zor İş
Su Pınarı
Belle’in Kayaları (değişikliklerle)
Alevli Anka Kuşu
Altın Kol Geçidi
Ortak Karar
Açıkta
Yeni Ufuklar (Yeni)
Hesaplaşma (8)
Taşkın Taş
Bolluk ve Kıtlık
Ada İşgali
Çifte Bela
Güvenlik Merkezi
Kafatası Deresi
Fırtınalı Çayır
Keskin Nişancı Cenneti (Yeni)
Temizlik (4)
Sonsuz Lanet
Avcı Cenneti
Kayan Yıldız
Yılan Çayırı
Aşamalı (ve Brawl Stars Şampiyonası)
Ödül Avı
Kayan Yıldız
Sığınak
Zirve
Savaş Topu
Orta Saha
Tilt Alanı
Kalecinin Rüyası
Elmas Kapmaca
Vagon Çılgınlığı
Çifte Tantana
Kırsal Macera
Soygun
Güvenli Bölge
Uzaktaki Köprü
Pit Stop
Sıcak Bölge
Savaşan Böcekler
Ateşten Halka
Ayrım
Nakavt
Belle'in Kayaları
Açıkta
Yeni Ufuklar
Mega Kumbara
Savaş Topu
Etrafı Sarılı
Kalecinin Rüyası
Plaj Topu
Elmas Kapmaca
Taş Madeni
Açık Alan
Su Basmış Maden
Nakavt
Yeni Ufuklar
Açıkta
Belle'in Kayaları
Sıcak Bölge
Ateşten Halka
Savaşan Böcekler
Açık Alan
Yeni şöhret seviyelerine ulaşmak artık rozet, oyuncu simgeleri ve her şöhret seviyesi için farklı benzersiz savaş kartı arka planı dahil olmak üzere özel ödüller veriyor.
Arka plan her zaman ulaştığınız en yüksek şöhret seviyesinin arka planı olacak ve savaş kartı ekranından açılıp kapatılabilecek.
Güç ligi gitti. Aşamalı mod geldi!
Sadece 9. seviye ve üstü savaşçılar katılabiliyor.
Bronz'dan Altın III'e kadar, maçlar yasaklama aşaması olmadan tek maç formatında oynanacak.
Elmas I ve üzeri, yasaklama aşamasıyla birlikte 3'te 2 formatında devam edecek.
Elmas I ve üzerinde oynamak için 9. seviye ve üzeri en az 12 savaşçınız olması gerekiyor.
Elmas I ve üzerindeki oyuncular Altın III ve altı seviyedeki oyuncularla takım kuramayacak ve eşleşmeyecek.
Sezonlar artık yaklaşık 1 ay sürüyor ve Brawl Pass sezonları ile aynı zamana denk geliyor.
Her sezonun başında tüm oyuncuların aşaması Bronz I olacak şekilde sıfırlanır.
Tüm oyuncular ayrıca bir önceki sezonda geldikleri aşamaya ulaşana kadar geçerli bir aşama hızlandırması alacak.
Aşamalı moda özel yeni görevler eklendi!
Aşama Puanı ve Kademeler
Aşamalar yine güç liginde olduğu gibi düzenlendi, ama artık maçtan sonra kaç puan kazandığınızı veya kaybettiğinizi görebilirsiniz. Puan kazandıkça, aşamanızı belirleyen aşama puanınız artar.
Kazandığınız veya kaybettiğiniz aşama puanı miktarı, karşılaştığınız rakiplerin aşama puanına bağlıdır.
Daha fazla aşama puanı olan oyunculara karşı elde ettiğiniz zaferler daha çok puan verir (yenilgilerde de daha az puan kaybedersiniz). Ancak aşama puanı sizden düşük olan oyunculara karşı oynarken daha az puan kazanırsınız.
Beraberlikler artık maçların tekrar oynanmasını gerektirmiyor. Beraberlik durumunda puanlar, aşama puanlarındaki farka göre tüm oyuncular arasında dağıtılıyor.
Aşamalı modda yeni bir temel kademeye ulaştığınızda o kademenin altına düşmezsiniz.
Örneğin, Gizemli I'e ulaştığınızda Elmas III'e düşemezsiniz, ancak Gizemli II'den Gizemli I'e düşebilirsiniz.
Ustalar aşamasına ulaşırsanız aşama puanınıza uygun sabit bir sıralamanız olur ve adınız Ustalar aşamasındaki tüm oyuncularla birlikte mevcut sezonun dünya liderlik tablosunda görünür.
Aşamalı Eşleştirme
Oyuncular, çift oyunculu oyun modlarında artık sadece aralarında üç veya daha az aşama farkı olan oyuncularla takım kurabilirler.
Örneğin, Gizemli I'deki bir oyuncu yalnızca Elmas I'den Efsanevi I'e kadar aşamalarda olan oyuncularla takım kurabilir.
Ayrıca, takımlar yalnızca iki veya daha az aşama farkına sahip oldukları sürece eşleştirilebilir.
Tek sıralar ve takım sıraları kaldırıldı. Artık tek başınıza, ikili olarak veya üç kişilik bir takımda oynayabilirsiniz.
Ancak bir takıma karşı tek başınıza oynayacak olursanız eşleştirme, maçı daha dengeli hâle getirecek şekilde yapılır.
Yeni Aşamalı Starr Hediyeleri!
Aşamalı modla birlikte gelen yeni ödül türümüz, aşamalı Starr hediyeleri.
Bu hediyeler; mücevherler, görsel ürünler, önceki güç ligi sezonlarından kostümler ve gelecek aşamalı sezonlardan kostümler içerir.
Her yeni sezon, ödül havuzuna yeni bir kostüm ve görsel ürün gelir.
İlk kostüm grubu, geçen yılın güç ligi kostümlerini içeriyor ve ilk kostüm Kelebek Piper olacak.
Aşamalı Starr hediyeleri; bir destansı Starr hediyesi, gizemli Starr hediyeleri ve efsanevi Starr hediyeleri ile birlikte yeni aşamalı ödül yolundan alınacak.
Yeni Aşama Arka Planları!
Yeni aşama arka planları ile artık hangi aşamada olduğunuzu herkese gösterebilirsiniz!
Aşama arka planları savaş kartınızda görünür ve arka plan mevcut aşamadaki kademenize bağlı olarak değişir.
Aşama arka planı bir kez sonraki sezona devredilir.
Bu nedenle, aşama arka planınızı elinizde tutmak istiyorsanız aşamalı modda her sezon oynamalısınız.
Aşama arka planları, en fazla yedi kez olmak üzere, bir sezonu aynı aşamada bitirirseniz ertesi sezon yükseltilebilir.
Aşamanızı göstermek istemiyorsanız, arka planı savaş kartı ekranından kapatarak gizleyebilirsiniz.
Aşamalı Mod Etkenleri
Aşamalı maçlarda etkenler var!
Aşamalı moddaki etkenlerin amacı, oyunun heyecanlı ve her iki takım için de adil olmasını sağlamaktır. Bu nedenle etkenler rastgele değildir ve bu etkenlerden kaynaklanan tüm oyun değişiklikleri her iki takımı da eşit şekilde etkileyecektir.
Aşamalı sezonların her birinde dört etken olacak ve bunlar aşağıdakilerden başlayarak her sezon değişecek:
Mart Sezonu
Hızlı Saldırı - Bir hedefi vuran savaşçılar cephanelerinin %10'unu doldurur.
Arkadaş Dayanışması - Tüm savaşçıların canları takımdaki en yüksek savaşçının canına eşit olur.
Zamanlı Patlama - Savaş alanı zamanla yok olur.
Nisan Sezonu
Yivli Cephane - Tüm savaşçılar, aldıkları hasarın %10'u kadar da zaman içinde hasar alır.
Kakofoniden Kaçış - Kalabalık kontrolü etkileri savaşçıları etkilemez.
Mart ayındaki etkenlerden biri bir sonraki aya devredilecek.
Kalıcı Etken
Klasik - Herhangi bir etken olmadan alışkın olduğumuz klasik bir maç.
Aşamalı Modda Şikayetler ve Cezalar
Aşamalı maçlarda yeni bir şikayet sistemimiz var! Her maçın sonunda oyuncular, maç sırasında hoş olmayan davranışlarda bulunan diğer oyuncuları şikayet edebilecek.
Maçlardan sonra kullanabileceğiniz üç şikayet türü vardır: oyunu sabote etme, hile yapma ve kötü oyuncu.
Şikayet aracının kötüye kullanımını önlemek amacıyla oyuncuların şikayet hakkı günde 10 şikayetle sınırlıdır.
Şikayet ettiğiniz oyuncu ceza alırsa oyun içi mesajla size haber verilir.
Şikayetler oyunu nasıl etkileyecek? Başlangıç olarak her oyuncunun bir ün derecesi olacak.
Şikayet aldığınızda ününüz düşecek.
Ününüz yeterince düşerse bir sarı kart göreceksiniz ve şikayet almaya devam ederseniz aşamalı maçlardan uzaklaştırılacağınıza dair uyarılacaksınız.
Ününüz çok düşerse kırmızı kart görecek ve aşamalı maçlardan bir süre uzaklaştırılacaksınız.
Ününüzü yalnızca aşamalı maçları şikayet almadan tamamlayarak düzeltebilirsiniz.
Ün derecenizi profil ekranınızdan yalnızca siz görebilirsiniz, diğer oyuncular göremez.
Savaşçıların lobi animasyonlarına fiziksel efektler eklendi. Savaşçılarınızı döndürüp nasıl göründüklerine bakmayı deneyin!
DP katlayıcı taban fiyatı 1000 DP katlayıcı için 40 elmastan 25 elmasa düşürüldü.
Maçların sonuna iyi/kötü oylaması eklendi.
Kupa yolu 50.000 kupadan 70.000 kupaya uzatıldı.
Kupa Rütbeleri artık Kupa Kademeleri olarak adlandırılıyor.
Oyuncuların Starr yolunda savaşçı değiştirmesini engelleyen bir sorun düzeltildi.
Leon'un klonunun etrafında artık hiperşarj simgesi görünmeyecek.
Harita Oluşturucuda başlangıç noktalarının görünmemesi sorunu düzeltildi.
Mico'nun havadayken hasar almasına olanak veren sorun düzeltildi.
Larry ile Lawrie'nin kostümlerinin katalogda üst üste görünmesine neden olan görsel sorun düzeltildi.
Eziyet sona erdi: Artık güç puanı alırken animasyonu atlayabilirsiniz.
Kit'in saldırı değerleriyle ilgili bir yerelleştirme sorunu düzeltildi.
Soygun modunun açıklamasındaki bir hata düzeltildi.
W Otis kostümünün, 'Uyuyan Yıldız' aksesuarının rakibi sessizce almasını engelleyen bir hata düzeltildi.