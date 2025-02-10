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2025年2月10日
Blog – Brawl Stars

乱斗情人节社区活动全解！

在《荒野乱斗》历史上最新、最……奇葩的社区活动中，阿渤想要度过一个完美的乱斗情人节，而你——将负责选出他的完美约会拍档！

如何参加

只需进入新闻界面，在两位争夺阿渤青睐的参选英雄间，投出你宝贵的一票！

每次投票，你都能积累一定数量的奖励进入奖池。2月19日活动结束时，这些奖励会一起解锁！

精彩不止于此！如果玩家社区在某轮投票中投出的总票数达到了一定数量，与这轮投票对应的奖励会直接翻倍！每轮投票都有特定的目标，会显示在投票界面。

每2天会开放一轮新投票，在此期间还会开启多项加成活动，如双倍经验值、专精狂潮、双倍每日星妙惊喜！

活动的最后一天将开启最后一轮投票，玩家社区需要在几位最终入围英雄之间选出……谁会和阿渤激情热吻！

完整时间表和可获得的奖励

第1天

  • 雅琪 对 查莉

    • 3份礼物 或 6份礼物（翻倍）

第2天

  • 双倍经验值

第3天

  • 第二轮投票

    • 500金币 或 1000金币

第4天

  • 专精狂潮（50%加成）

第5天

  • 第三轮投票

    • 2500闪闪币 或 浪漫麦克皮肤（以及2500闪闪币）

第6天

  • 双倍星妙惊喜

第7天

  • 第四轮投票

    • 10个星妙惊喜 或 20个星妙惊喜

第8天

  • 专精狂潮（100%加成）

第9天

  • 第五轮投票

    • 1个极限充能星妙惊喜 或 2个极限充能星妙惊喜！

第10天

  • 最终入围英雄之间的终极投票

此外，我们还会在活动期间，重新上线大家玩得最多的2对2游戏模式！

最终能获得的奖励会在2月19日最后一轮投票结束后发送给大家。

参选者

  • 安吉洛

  • 琥珀

  • 查莉

  • 雅琪

  • 萝拉

  • 曼迪

  • 麦乐迪

  • 莫提斯

  • 佩佩

  • 瑞科

赠礼活动

本次赠礼活动中，你将有机会赢得100万颗宝石，并将这份奖励与你最好的朋友分享！

要参加活动，只需要发贴给你的“乱斗最佳拍档”送上乱斗情人节寄语！你可以将它发布在任意社交媒体上。但要记得带上#Brawlentines和#BrawlStars这两个话题标签哦！

我们会在活动的最后一天选出5位赢家，他们将和自己心中特别的那一位分享这份大奖！

以上就是全部内容！活动现在开始，并将于2月19日结束。快去参加投票吧！