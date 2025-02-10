在《荒野乱斗》历史上最新、最……奇葩的社区活动中，阿渤想要度过一个完美的乱斗情人节，而你——将负责选出他的完美约会拍档！
只需进入新闻界面，在两位争夺阿渤青睐的参选英雄间，投出你宝贵的一票！
每次投票，你都能积累一定数量的奖励进入奖池。2月19日活动结束时，这些奖励会一起解锁！
精彩不止于此！如果玩家社区在某轮投票中投出的总票数达到了一定数量，与这轮投票对应的奖励会直接翻倍！每轮投票都有特定的目标，会显示在投票界面。
每2天会开放一轮新投票，在此期间还会开启多项加成活动，如双倍经验值、专精狂潮、双倍每日星妙惊喜！
活动的最后一天将开启最后一轮投票，玩家社区需要在几位最终入围英雄之间选出……谁会和阿渤激情热吻！
第1天
雅琪 对 查莉
3份礼物 或 6份礼物（翻倍）
第2天
双倍经验值
第3天
第二轮投票
500金币 或 1000金币
第4天
专精狂潮（50%加成）
第5天
第三轮投票
2500闪闪币 或 浪漫麦克皮肤（以及2500闪闪币）
第6天
双倍星妙惊喜
第7天
第四轮投票
10个星妙惊喜 或 20个星妙惊喜
第8天
专精狂潮（100%加成）
第9天
第五轮投票
1个极限充能星妙惊喜 或 2个极限充能星妙惊喜！
第10天
最终入围英雄之间的终极投票
此外，我们还会在活动期间，重新上线大家玩得最多的2对2游戏模式！
最终能获得的奖励会在2月19日最后一轮投票结束后发送给大家。
安吉洛
琥珀
查莉
雅琪
萝拉
曼迪
麦乐迪
莫提斯
佩佩
瑞科
本次赠礼活动中，你将有机会赢得100万颗宝石，并将这份奖励与你最好的朋友分享！
要参加活动，只需要发贴给你的“乱斗最佳拍档”送上乱斗情人节寄语！你可以将它发布在任意社交媒体上。但要记得带上#Brawlentines和#BrawlStars这两个话题标签哦！
我们会在活动的最后一天选出5位赢家，他们将和自己心中特别的那一位分享这份大奖！
以上就是全部内容！活动现在开始，并将于2月19日结束。快去参加投票吧！