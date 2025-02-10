只需进入新闻界面，在两位争夺阿渤青睐的参选英雄间，投出你宝贵的一票！

每次投票，你都能积累一定数量的奖励进入奖池。2月19日活动结束时，这些奖励会一起解锁！

精彩不止于此！如果玩家社区在某轮投票中投出的总票数达到了一定数量，与这轮投票对应的奖励会直接翻倍！每轮投票都有特定的目标，会显示在投票界面。

每2天会开放一轮新投票，在此期间还会开启多项加成活动，如双倍经验值、专精狂潮、双倍每日星妙惊喜！

活动的最后一天将开启最后一轮投票，玩家社区需要在几位最终入围英雄之间选出……谁会和阿渤激情热吻！