大家可以阅读本文，或观看赛事规划视频来了解赛事详情：
6个月度赛季 - 3项线下赛事
没错！今年，我们将举办更多更精彩的荒野乱斗电竞赛事！BSC会在三个不同的大陆举行线下赛事！
Brawl Cup是今年的一项全新线下赛事，参赛选手可为自己所属的赛区赢取一个额外的最后一搏资格赛席位，或是全球总决赛参赛席位！这项赛事计划于2025年第二季度举行，今年的后续赛事都有可能被它牵动！
南亚和东南亚
根据大家的反馈和建议，我们调整了亚太赛区的参赛方式。除了包括日本和韩国的东亚之外，东南亚和南亚的玩家将可参加一系列由letsplaylive主办的锦标赛，争夺最后一搏资格赛的参赛席位！大家可在lplgg.co/3EnMS4w了解详细信息，还可关注他们的社媒账号，第一时间了解最新动态。
《救赎之路》纪录片
我们的2025赛事纪录片将聚焦去年全球总决赛上的三支队伍，精彩影片即将上线！大家将可通过记录片深入了解这些队伍的故事，以及他们为2024荒野乱斗电竞赛事季后赛所做的准备。我们在接下来几周就会上线影片，快准备好爆米花，来youtube.com/BrawlStarsEsports观看首映吧！
2025年共有6个月度赛季，随后则是最后一搏资格赛，最后将迎来全球总决赛的巅峰对决！每个赛季都分为3部分：全球锦标赛挑战、月度资格赛和月度决赛！
全球锦标赛挑战
1月31日，今年的首次全球锦标赛挑战就要开始啦！它沿用了2024年的赛制。获胜15场，即可晋级月度资格赛；但战败4场，就会宣告出局。组队参加挑战，能有效提升你杀出重围的几率！要是有野排坑王给你的电竞传奇之旅捣乱，那就不妙了……
月度资格赛
2月8日 - 9日将举行首次月度资格赛。各支队伍将在所属赛区展开激烈争夺，为月度决赛的参赛席位而战！全新的种子编号机制，让顶尖队伍不再受随机分配种子编号的对阵图阻碍，可以尽情冲击更高名次！BSC合作伙伴赛事组织也将自动进入第2个比赛日的对阵当中。如需了解更多详细信息，请查看2025赛事规则：supr.cl/bscrules
月度决赛
今年，我们将会错开各赛区月度决赛的时间，让大家能欣赏到每一场精彩比赛！前往event.brawlstars.com，观看赛事、赢取奖励！
2月的月度决赛具体日程安排如下：
东亚 - 2月15日15:00 日本东京时间（JST）
欧洲、中东和非洲 - 2月16日14:00 欧洲中部时间（CET）
南美 - 2月22日15:00 巴西利亚时间（BRT）
北美 - 2月23日15:00 美国东部时间（EST）
想了解全年的赛程安排？请参阅赛事规则！
我们认为，《荒野乱斗》的排位赛与电竞赛事同样重要！今年，我们会探索如何将排位赛整合到电竞赛事的观赛和竞技体验当中。后续我们会分享更多相关信息，记得关注我们，了解最新消息！
我们对2025赛季充满期待，非常希望能在今年与大家分享更多激动人心的时刻！做好准备，火爆赛事一触即发！
此致
荒野乱斗电竞赛事