问题修复：

▫️修复了配置“毁灭”能力会让柯尔特出现奇怪行为的问题。

▫️修复了配置“复仇”能力会让道格的超级技能异常充能的问题。

▫️修复了配置“魔焰”能力会让克兰西的阶段强化异常充能的问题。

▫️修复了玩家在末日法典中重复解锁相同能力的问题。

▫️修复了对决排行榜显示玩家名称有误的问题。

▫️优化了少量游戏内文本。

▫️由于性能问题，替换了荒野决斗地图“疯狂老宅”。

平衡性和一般性调整🛠️

钻地阿萌

普通攻击石头的飞行速度从3600降低至2800

普通攻击伤害从540降低至500

武士健次

星徽之力“鱼片护身”的减伤效果从90%降低至60%

超级技能命中提供的充能从100降低至65

拉里

生命值从3000降低至2800

瑟奇

极限充能的充能速率从30%降低至20%

格尔

普通攻击命中提供的超级技能充能从90降低至80（所需命中次数从4次增加至5次）

查莉

普通攻击伤害从760提升至800

阿拾

被攻击命中时获得的怒气值从150提升至180（提升20%）

斯派克

生命值从2600提升至2800

布洛克

生命值从2400提升至2700

克兰西

各强化阶段的普通攻击伤害从固定的800调整为：600（第一阶段）、700（第二阶段）、800（第三阶段，保持不变）

第三阶段超级技能伤害从760降低至700

弗兰肯

普通攻击伤害从1240降低至1160

拜伦

完成超级技能充能所需的持续伤害触发次数从10次降低至9次（命中3枚毒镖）

其他：

▫️在商店中购买了恶魔和天使惊喜，但没有获得所有极限充能皮肤的玩家，可前往商店以折扣价（宝石）购买剩余的极限充能皮肤，活动结束一周后截止！

▫️我们还修复了对决排行榜，以解决玩家获得的天使/恶魔惊喜数量少于应得数量的问题。

▫️现在我们将查看受此问题影响的所有玩家名单，并给他们补发应得的奖励。遗憾的是，我们无法让每位玩家决定自己想要获得什么，因此我们将把惊喜均分成50%天使惊喜和50%恶魔惊喜。

▫️如果一切顺利，补偿的内容会在接下来几周内发放！