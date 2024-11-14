问题修复：
▫️修复了配置“毁灭”能力会让柯尔特出现奇怪行为的问题。
▫️修复了配置“复仇”能力会让道格的超级技能异常充能的问题。
▫️修复了配置“魔焰”能力会让克兰西的阶段强化异常充能的问题。
▫️修复了玩家在末日法典中重复解锁相同能力的问题。
▫️修复了对决排行榜显示玩家名称有误的问题。
▫️优化了少量游戏内文本。
▫️由于性能问题，替换了荒野决斗地图“疯狂老宅”。
平衡性和一般性调整🛠️
钻地阿萌
普通攻击石头的飞行速度从3600降低至2800
普通攻击伤害从540降低至500
武士健次
星徽之力“鱼片护身”的减伤效果从90%降低至60%
超级技能命中提供的充能从100降低至65
拉里
生命值从3000降低至2800
瑟奇
极限充能的充能速率从30%降低至20%
格尔
普通攻击命中提供的超级技能充能从90降低至80（所需命中次数从4次增加至5次）
查莉
普通攻击伤害从760提升至800
阿拾
被攻击命中时获得的怒气值从150提升至180（提升20%）
斯派克
生命值从2600提升至2800
布洛克
生命值从2400提升至2700
克兰西
各强化阶段的普通攻击伤害从固定的800调整为：600（第一阶段）、700（第二阶段）、800（第三阶段，保持不变）
第三阶段超级技能伤害从760降低至700
弗兰肯
普通攻击伤害从1240降低至1160
拜伦
完成超级技能充能所需的持续伤害触发次数从10次降低至9次（命中3枚毒镖）
其他：
▫️在商店中购买了恶魔和天使惊喜，但没有获得所有极限充能皮肤的玩家，可前往商店以折扣价（宝石）购买剩余的极限充能皮肤，活动结束一周后截止！
▫️我们还修复了对决排行榜，以解决玩家获得的天使/恶魔惊喜数量少于应得数量的问题。
▫️现在我们将查看受此问题影响的所有玩家名单，并给他们补发应得的奖励。遗憾的是，我们无法让每位玩家决定自己想要获得什么，因此我们将把惊喜均分成50%天使惊喜和50%恶魔惊喜。
▫️如果一切顺利，补偿的内容会在接下来几周内发放！
问题修复：
修复了随身妙具和星徽之力会给超级技能充能的问题
修复了连胜和排位赛中的异常问题
修复了全球排行榜历史数据显示不准确的问题
修复了拜伦的普通攻击会治疗其他英雄召唤物（如宠物和炮台）的问题出现同样的问题还有珀尔的随身妙具“爱心烘焙”
曼迪发射的糖果飞行速度从当前数值削弱了10%，“凝神远击”星徽之力的糖果速度提升从16%变为15%
（排行榜仍有可能出现异常情况！）
珠珠是奇物商店的老板，不管去哪，身边都跟着她的“宠物”巫毒娃娃，格里格里！珠珠不仅能控制元素，制作娃娃也是极具天赋！她会制作各种玩偶娃娃，出售给星妙乐园的游客们。
普通攻击：元素奔流
珠珠从身处的位置汲取能量，打出附加有特殊效果的攻击！
• 地面：伤害更高
• 草丛：射程更远
• 水面：可使敌人减速
超级技能：奇物缠身
珠珠召唤出格里格里，这个吓人的巫毒娃娃会爬向最近的敌人，朝他们丢出能造成伤害的飞针。
星徽之力：特制娃娃
珠珠召唤出的巫毒娃娃带有一个护盾。
星徽之力：麻痹飞针
巫毒娃娃的攻击还会降低敌人的移动速度，持续1秒。
随身妙具：巫毒秘术
珠珠的下一次普通攻击会附带全部三种元素能量的效果。
随身妙具：自然加持
珠珠根据所处位置，获得临时增益效果。
• 地面：伤害减免
• 草丛：隐形
• 水面：移速提升
**天赋：**珠珠可在水上移动。
珠珠将于10月30日上线！
关于这堆神秘的衣服，我们所知甚少，但它搭配的太阳镜确实挺酷。格斯发现了这堆衣服，并给它取名为谢德。这两个吓人的小伙伴一同在惊魂车站游荡。
普通攻击：幽灵拥抱
谢德张开双臂给对手一个大大的拥抱，并在不经意间造成伤害，位于拥抱范围中心的敌人会受到更高伤害。它甚至还能穿过墙壁拥抱敌人！
超级技能：幽影穿梭
谢德离开物质世界变成幽影，可在场景中无视地形、自由穿梭，而且移动速度也更快。
星徽之力：急速掠袭
谢德以普通攻击的中心位置命中敌人后，可短时间提升移速。
星徽之力：加厚帽衫
谢德在幽影状态下获得30%的减伤效果。
随身妙具：诡异长臂
谢德下一次普通攻击的射程延长50%。
随身妙具：吓你一跳
谢德把附近的敌人吓一跳，降低对方移动速度，持续4秒。
**天赋：**谢德可在水上移动。
谢德于11月28日正式上线！
（这些极限充能将在荒野乱斗全球总决赛结束后，于11月4日推出）
8比特给伤害放大器加装激光发射装置，攻击附近的敌人。
超级技能命中时，还会使目标眩晕1.5秒。
拉夫的超级技能造成的伤害提升，并且他的强化道具可完成一次极限充能。
滚桶突进期间，达里尔会使用双管猎枪向四周射击。
潘妮摆出一门更大的舰炮，每次发射的炮弹从1枚变为2枚。
极限充能激活时，斯图的超级技能可连续使用。
极限充能皮肤的效果现在会从极限充能激活后，一直持续到英雄被击倒，而不只是极限充能激活期间生效！
恶魔正在入侵星妙乐园！只有天使能阻止他们！化身天使或恶魔，开启天使惊喜和恶魔惊喜，还有机会免费解锁全新的恶魔莫提斯和天使艾德加极限充能皮肤！
以下是该主题季的活动机制详情：
北京时间的每天17:00，大家将通过抛硬币决定……接下来的一天里，你是天使还是恶魔！
根据抛硬币的结果，你的每日星妙惊喜会相应变成天使惊喜或恶魔惊喜 ！
开启这两种特殊的星妙惊喜，可推进末日法典的进度，解锁12种独特的天使/恶魔能力！
周末时，大家会获得自由选择的机会，让你可以自主决定当天要加入哪一阵营！
新游戏模式：唤灵之战 & 夺魂之战！三人荒野决斗回归！
运用新能力，在全新推出的“对决”活动中大展身手！
在对决排行榜中冲击更高排名，可赢取更多天使惊喜和恶魔惊喜！
本主题季上线时，对决会同步开启，每3天开始一轮新对决！
#AngelsVsDemons天使战恶魔主题季期间，尽可能多地开启天使/恶魔惊喜，有几率获取恶魔莫提斯、天使艾德加，还有其他所有天使与恶魔主题的皮肤！
有关活动的更多细节信息，将在新主题季临近时公布，敬请关注！
重做后，荣誉等级共有50级。最顶级的荣誉等级为“最高”！
要将英雄升至最高荣誉等级，需达到1000杯。
在新系统中，每获得20杯就能提升1个荣誉等级。
奖杯获取和奖杯丢失将进行优化，以配合荣誉联赛的重做，使用1000杯以下的英雄参加对战失败时丢失的奖杯会更少。
杯数低于1000的英雄不会进行奖杯重置。
英雄奖杯数达到1000杯，即代表该英雄升至了最高荣誉等级。
1000杯之后获得的奖杯仍会正常计算，但会转换成赛季奖杯，助力大家推进新物品**“荣誉宝箱”**的获取进度！
荣誉联赛赛季将与乱斗主题季同步开始和结束。
现在，每月的荣誉联赛重置将会把所有高杯英雄的杯数都重置回1000杯。
只要总奖杯数达到1500杯，玩家就可以解锁基础级别的荣誉宝箱。但是，只有赢取赛季奖杯的英雄，才能推进宝箱进度。
这是一次重大调整，请大家点击链接查看完整介绍！
天使拉里和劳里 | 乱斗金券
辉光天使拉里和劳里 | 皮肤配色#1
暗影天使拉里和劳里 | 皮肤配色#2
恶魔莫提斯 | 极限充能皮肤 | 通过开箱获取
大魔莫提斯 | 皮肤配色#1
碎光莫提斯 | 皮肤配色#2
暗黑天使艾德加 | 极限充能皮肤 | 通过开箱获取
晨星艾德加 | 皮肤配色#1
夜影艾德加 | 皮肤配色#2
光明天使柯尔特（皮肤配色） | 史诗
不敬者科莱特（皮肤配色） | 史诗
恶魔奥蒂斯 | 史诗
恶魔薇洛 | 史诗
恶魔艾魅 | 史诗
天使麦克斯 | 史诗
天使莉莉 | 排位赛
天使吉恩 | 超稀有
奇妙冒险麦茜 | 乱斗金券
镇魂曲麦茜 | 皮肤配色#1
白金星麦茜 | 皮肤配色#2
纸片人科迪琉斯 | 传奇
莽撞小罗 | 神话
游戏机阿拾 | 超稀有
糖果罗莎 | 排位赛
锈迹奥蒂斯 | 稀有
空乘萝拉 | 稀有
副厨拉夫 | 稀有
电影迷谢德 | 稀有
倒霉珠珠 | 稀有
辉金健次
铂银健次
辉金阿萌
铂银阿萌
辉金汉克
铂银汉克
修复问题：如果拉里被薇洛的超级技能“夺心秘法”操控，劳里会对自身造成伤害，导致出现击倒自己的情况。
修复问题：如果琥珀在使用随身妙具“火焰狂舞”时，与另一英雄位置重叠，该随身妙具会立刻造成3倍伤害。
修复问题：克兰西的辉金/铂银皮肤没有第2、3阶段普攻动画。
修复问题：向下滚动查看战队聊天信息时，聊天信息可能会超出聊天窗口。
修复问题：小罗的超级技能描述不够清楚。现在正确包含了该技能会造成持续伤害的说明。
修复问题：纳妮随身妙具“折跃装置”的名称和描述容易使玩家认为它能造成伤害。
修复问题：瑟奇的部分英文文案措辞有误。随身妙具和极限充能文案中的“Level”应为“Stage”。
修复问题：曼迪使用特定皮肤时，子弹飞行速度异常。
修复问题：如果科迪琉斯对莉莉使用极限充能状态下的超级技能，而莉莉击倒了科迪琉斯，会导致莉莉被卡在暗影世界无法返回。
修复问题：如果科迪琉斯对某一敌方英雄使用了超级技能，与科迪琉斯同队的莉莉在他击倒该英雄前又使用了随身妙具“藏木于林”，则会导致科迪琉斯一直待在暗影世界，直到莉莉的随身妙具持续时间结束。
现在阿尔缇使用超级技能“分头行动”时，可以在水面上移动了。
如果英雄的普通攻击在一定条件下可造成更高伤害（如德拉科），该伤害现在会显示为带有感叹号的橙色数字。未来我们会将这一设计覆盖所有英雄。
申请加入战队所需的奖杯数现在可设置为100000杯。
现在，玩家会在收件箱中收到一条总结自己的超级猪猪奖励的消息。
如果战队没有活跃成员，则玩家会收到关于活跃战队的推荐。
连胜调整为各英雄单独计算（更新后，您当前的连胜数会转移至您选择的“最爱英雄”上。）
超级猪猪活动期间，可能会出现超级猪猪任务。
调整了部分排位赛分数得失机制，使冲击大师段位更偏重技术：降低了传奇III和大师段位获胜时能赢得的分数，以及该分数的下限值；提升了大师段位失败时会损失的分数，以及该分数的下限值。
我们对广告系统（部分玩家可以通过看广告的方式获取星妙惊喜）的测试终止。在可预见的未来，玩家都不会在游戏内看到任何广告。