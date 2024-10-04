每个英雄类型（突袭者、控场等）都有一种强化道具，可以给他们带来不同的特殊能力。

强化道具有三个等级。更高等级的强化道具能让您的英雄更强！

坦克

1级 - 蟹黄堡

获得1个像护盾一样环绕自身的蟹黄堡。被摧毁后，短时间内使英雄受到的伤害降低。

2级 - 水母酱蟹黄堡

获得2个像护盾一样环绕自身的蟹黄堡。被摧毁后，短时间内使英雄受到的伤害降低，移动速度加快。

3级 - 漂亮汉堡

获得3个像护盾一样环绕自身的蟹黄堡。被摧毁后，短时间内使英雄受到的伤害降低、移动速度加快，并为超级技能充能。

辅助

1级 - 海草汽水

在自己身边制造一片始终生效的治疗区域。

2级 - 海草果汁

在自己身边制造一片始终生效的治疗区域。治疗友军可为自己的超级技能充能。

3级 - 海草汁

在自己身边制造一片始终生效的治疗区域。治疗友军可为自己的超级技能充能。使用超级技能时，还会生成一个能量块。

火力手

1级 - 海霸丸

命中敌人可获得一颗海霸丸，使自身弹道攻击自动追踪敌人，持续一小段时间。

2级 - 海霸桶

命中敌人可获得一颗海霸丸，使自身弹道攻击自动追踪敌人，还会提升移动速度，持续一小段时间。

3级 - 开胃菜

命中敌人可获得一颗海霸丸，使自身弹道攻击自动追踪敌人，并在短时间内提升移动速度，同时还会恢复生命值。

射手

1级 - 发条竖笛

每过一段时间，下一次攻击就会具备章鱼哥的音乐魔力，可以穿透场景物体。

2级 - 经典竖笛

每过一段时间，下一次攻击就会具备章鱼哥的音乐魔力，可以穿透场景物体，还能造成更高伤害！

3级 - 豪华竖笛

你就是章鱼哥的知音！具备音乐魔力的攻击频率更高、可以穿透场景物体，还能造成更高伤害！

控场

1级 - 泡泡

普通攻击会在地面留下一串泡泡，可对踏入其中的敌人造成伤害。

2级 - 毛毛虫泡泡

普通攻击会在地面留下一大串泡泡，可对踏入其中的敌人造成伤害。

3级 - 长颈鹿泡泡

普通攻击会留下一串泡泡，可对敌人造成伤害，而且在末端还会爆出更多泡泡。

突袭者

1级 - 锅铲

每隔一段时间，锅铲就会出现在你身边。有锅铲时，如果敌方目标生命值较低，对其造成伤害即可立刻击倒该目标。

2级 - 金厨铲

每隔一段时间，锅铲就会出现在你身边。有锅铲时，你的攻击可以立刻击倒生命值较低的敌方目标。借助锅铲效果击倒敌人，还可提升你的移动速度。

3级 - 超炫锅铲

每隔一段时间，锅铲就会出现在你身边。有锅铲时，你的攻击可以立刻击倒生命值较低的敌方目标。借助锅铲效果击倒敌人，还可提升你的移动速度，并进入隐身状态！

投弹手

1级 - 涂鸦菠萝屋

每过一小段时间，普通攻击就能召唤一颗菠萝从天而降，造成伤害。

2级 - 夜间菠萝屋

每过一小段时间，普通攻击就能召唤一颗菠萝从天而降造成伤害，并在地面留下一片能造成伤害的区域。

3级 - 菠萝屋

每过一小段时间，普通攻击就能召唤一颗菠萝从天而降造成伤害、在地面留下伤害区域，然后会炸裂成能造成伤害的菠萝块。

在具有海绵宝宝随机事件的游戏模式中，可以使用强化道具的英雄会自动装备强化道具。

注意：强化道具只能在具有海绵宝宝随机事件的游戏模式中使用。

三人荒野决斗和抓水母这两个新游戏模式，会一直具有强化道具随机事件。此外，每天还会有两个随机的天梯模式具有强化道具随机事件。