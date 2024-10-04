修复了导致排位助力、排位赛乱斗名片和之前的排位赛赛季排行榜消失的问题。
游戏团队还在调查排位赛星妙惊喜中无法开出“邪恶魔女曼迪”的原因，如有更多信息，我们会立即同步给大家！
最后，我们进行了全球总决赛前的最后一次平衡性调整！
平衡性调整
钻地阿萌
超级技能充能速率降低20%
普通攻击的伤害从600降低至540
史魁克
普通攻击伤害从1080提升至1160
梅格
生命值从4000降低至3500
格尔
超级技能伤害从820降低至600
极限充能的充能速率从30%降低至25%
潘妮
普通攻击射程提升8%，从24提升至26
切斯特
基础生命值从3700降低至3500
星徽之力“独铃绝技”的额外伤害从200%降低至150%
麦茜
普通攻击伤害从1280提升至1400
达里尔
普通攻击命中提供的超级技能充能降低27%，从117降低至85
曼迪
普通攻击的子弹飞行速度提升20%，从3500提升至4200
超级技能糖果射线的飞行速度提升19%，从4200提升至5000
修复了曼迪的星徽之力“坚固糖衣”的问题，该星徽之力不再会影响超级技能糖果射线的飞行速度
武士健次
随身妙具“回生细卷”恢复的生命值从所受伤害的75%降低至50%
莫提斯
极限充能的充能速率从50%降低至40%
安卓端游戏的界面触控反馈不灵敏问题现已修复！
修复了打开游戏时返回主界面会导致材质丢失的问题
修复了巨齿鲨梅格皮肤特惠的表情数量显示错误的问题（应为1款）
修复了在揭晓蟹堡王特惠时出现网络连接错误的问题
要实装以上全部问题修复与调整，请前往苹果/安卓的应用商店下载最新版本的《荒野乱斗》。
蟹堡王上架了免费的每日战力大餐！
领取首份战力大餐之后，每天都会有新的免费特惠上架，记得及时登录游戏，领取它们！
如果您已经拿到了所有强化道具，则会获得免费的双倍经验加成作为替代奖励。
重要说明：如果您已经升满了3种或以上类型的强化道具，则有可能会获得替代奖励（双倍经验加成），而不是战力大餐。这是商店特惠系统机制导致的，但每48小时，您应该都必定能获得战力大餐。
由于未能预料到此机制会影响到活动体验，我们将赠送1000钱钱，供大家随意使用！
问题修复：
海绵宝宝随机事件和强化道具现在也会出现在双人荒野决斗中
修复了玩家打开游戏时加载进度卡在92%的问题
修复了抓水母模式的对战结束时，显示的结果不正确的问题
修复了在训练场和三人荒野决斗对战中导致游戏崩溃的问题
修复了一个导致排位赛匹配用时过久的问题
修复了击倒柯尔特可能导致游戏崩溃的问题
修复了瑟奇的极限充能“超能升阶”在第4阶段升第5阶段时出现的问题
钻地阿萌从工程钻机中跳出，亲自上阵时，弹药量会与形态切换前保持一致，而不是直接回满弹药
问题修复：
移除了三人荒野决斗中危险区域内的免疫护盾。
修复了一些会导致游戏闪退的问题。
优化了一些文本。
关于设备无响应和英雄变成黑色的问题，游戏团队还需更多时间来找到解决方案。但在此期间，您可以尝试清除缓存或重新安装游戏，因为部分玩家已通过这些方法解决问题。
问题修复：
修复了芽芽超级技能充能速率有误的问题。
薇洛对英雄造成的持续伤害效果，不再因为该英雄使用了冲刺类能力而消失。
修复了波克在5对5乱斗淘汰赛中，使用极限充能可能会导致游戏崩溃的问题（削弱波克）。
勇者比比玩家头像现在会对应正确的皮肤。
针对部分设备性能问题（画面问题、游戏崩溃、触控问题），我们仍在进一步调查。
《荒野乱斗》将与经典动画《海绵宝宝》联动，推出全新海绵宝宝主题季！
一阵神秘海潮将比奇堡的居民们卷到了《荒野乱斗》里！
海绵宝宝主题季和活动将从9月5日开始，并于10月2日结束！
乱斗金券：
章鱼哥莫提斯|史诗
高级乱斗金券：
粉粉章鱼哥莫提斯 | 皮肤配色
蓝色章鱼哥莫提斯 | 皮肤配色
免费皮肤
海绵宝宝普里莫|神话
您可以和战队成员一起收集活动货币“钱钱”，来免费获取这款皮肤！
活动皮肤
以下皮肤都可在蟹堡王中获取，这家星妙乐园里的新店刚刚开张！
痞老板达里尔 | 史诗
珊迪杰西 | 超稀有
蟹老板迪克 | 超稀有
派大星巴兹 | 史诗
每个英雄类型（突袭者、控场等）都有一种强化道具，可以给他们带来不同的特殊能力。
强化道具有三个等级。更高等级的强化道具能让您的英雄更强！
坦克
1级 - 蟹黄堡
获得1个像护盾一样环绕自身的蟹黄堡。被摧毁后，短时间内使英雄受到的伤害降低。
2级 - 水母酱蟹黄堡
获得2个像护盾一样环绕自身的蟹黄堡。被摧毁后，短时间内使英雄受到的伤害降低，移动速度加快。
3级 - 漂亮汉堡
获得3个像护盾一样环绕自身的蟹黄堡。被摧毁后，短时间内使英雄受到的伤害降低、移动速度加快，并为超级技能充能。
辅助
1级 - 海草汽水
在自己身边制造一片始终生效的治疗区域。
2级 - 海草果汁
在自己身边制造一片始终生效的治疗区域。治疗友军可为自己的超级技能充能。
3级 - 海草汁
在自己身边制造一片始终生效的治疗区域。治疗友军可为自己的超级技能充能。使用超级技能时，还会生成一个能量块。
火力手
1级 - 海霸丸
命中敌人可获得一颗海霸丸，使自身弹道攻击自动追踪敌人，持续一小段时间。
2级 - 海霸桶
命中敌人可获得一颗海霸丸，使自身弹道攻击自动追踪敌人，还会提升移动速度，持续一小段时间。
3级 - 开胃菜
命中敌人可获得一颗海霸丸，使自身弹道攻击自动追踪敌人，并在短时间内提升移动速度，同时还会恢复生命值。
射手
1级 - 发条竖笛
每过一段时间，下一次攻击就会具备章鱼哥的音乐魔力，可以穿透场景物体。
2级 - 经典竖笛
每过一段时间，下一次攻击就会具备章鱼哥的音乐魔力，可以穿透场景物体，还能造成更高伤害！
3级 - 豪华竖笛
你就是章鱼哥的知音！具备音乐魔力的攻击频率更高、可以穿透场景物体，还能造成更高伤害！
控场
1级 - 泡泡
普通攻击会在地面留下一串泡泡，可对踏入其中的敌人造成伤害。
2级 - 毛毛虫泡泡
普通攻击会在地面留下一大串泡泡，可对踏入其中的敌人造成伤害。
3级 - 长颈鹿泡泡
普通攻击会留下一串泡泡，可对敌人造成伤害，而且在末端还会爆出更多泡泡。
突袭者
1级 - 锅铲
每隔一段时间，锅铲就会出现在你身边。有锅铲时，如果敌方目标生命值较低，对其造成伤害即可立刻击倒该目标。
2级 - 金厨铲
每隔一段时间，锅铲就会出现在你身边。有锅铲时，你的攻击可以立刻击倒生命值较低的敌方目标。借助锅铲效果击倒敌人，还可提升你的移动速度。
3级 - 超炫锅铲
每隔一段时间，锅铲就会出现在你身边。有锅铲时，你的攻击可以立刻击倒生命值较低的敌方目标。借助锅铲效果击倒敌人，还可提升你的移动速度，并进入隐身状态！
投弹手
1级 - 涂鸦菠萝屋
每过一小段时间，普通攻击就能召唤一颗菠萝从天而降，造成伤害。
2级 - 夜间菠萝屋
每过一小段时间，普通攻击就能召唤一颗菠萝从天而降造成伤害，并在地面留下一片能造成伤害的区域。
3级 - 菠萝屋
每过一小段时间，普通攻击就能召唤一颗菠萝从天而降造成伤害、在地面留下伤害区域，然后会炸裂成能造成伤害的菠萝块。
在具有海绵宝宝随机事件的游戏模式中，可以使用强化道具的英雄会自动装备强化道具。
注意：强化道具只能在具有海绵宝宝随机事件的游戏模式中使用。
三人荒野决斗和抓水母这两个新游戏模式，会一直具有强化道具随机事件。此外，每天还会有两个随机的天梯模式具有强化道具随机事件。
蟹老板的最新快餐产品“战力大餐”可开出强化道具。每份战力大餐中必定能开出一个强化道具！
可以从蟹老板在星妙乐园里开的新餐厅买到战力大餐哦...
蟹老板发现了星妙乐园的商机，这里的潜在顾客们还没尝过他的美味食品呢！
蟹老板将出售海绵宝宝特别皮肤、战力大餐、英雄皮肤等超棒的商品！他每天会提供5个不同的特惠，这些特惠只能用活动货币钱钱购买！
如何获得钱钱
每天：
在具有海绵宝宝随机事件的游戏模式中获胜
在商店中的章鱼哥那里获取每日酬劳
前往蟹堡王并查看新特惠
–
使用宝石获取钱钱
免费解锁海绵宝宝普里莫
说到钱钱，如果您在战队中，就会看到现在有一个“战队筹资”系统！
您和您的战队成员筹集的所有钱钱，都将计入战队筹资的总进度。
为战队筹资做贡献可解锁各种奖励，最终奖励是海绵宝宝普里莫皮肤！
赶快加入战队，获取钱钱吧！
全新游戏模式
抓水母
想去抓水母吗？
欢迎来到水母田，野生的水母在这里四处游荡，等待被捕捉。抓到更多水母的队伍获胜！
玩家只需从水母上方走过，然后持有水母5秒，即可抓住水母。如果在此期间被击倒，就会丢失水母。
5秒后，水母会被成功收集，并计入玩家的队伍得分！
水母被成功收集后，就不会再掉落。
玩家每抓到一只水母，5秒的计时器就会重置。因此，一定要在捕捉和收集之间做好平衡！
三人荒野决斗
和双人荒野决斗类似，区别是队伍中多一位玩家！
您可以独自作战，也可以与两位伙伴组队，并肩战斗！坚持到最后的队伍即可获胜。收集能量块可提升您的生命值和伤害。危险区域会不断扩大，一定要远离！
和双人荒野决斗类似，如果您被击倒，但仍有其他队友留在场上，您会在短时间后重生。
–
新英雄
钻地阿萌 | 神话 | 火力手
阿萌是只双眼失明的老鼠，格罗姆在星妙乐园的下水道里发现了他，然后很快就收养了他！现在阿萌是星妙乐园维护团队的一员，用他的特殊工程钻机来疏通下水道。不过，他在星妙乐园也搞了不少破坏......真让阿拾头大。
普通攻击 - 挥铲投石：阿萌甩出可以弹跳一次的石头，弹跳时会碎成小石块。每颗小石块再命中目标时会碎成小石子。各种大小的石头都能造成伤害。
超级技能 - 萌萌钻机：阿萌跳进他可靠的工程钻机，钻入地下前往目标位置，将该位置的敌人击飞并造成伤害。在钻机内，阿萌会获得新的攻击方式。
星徽之力 - 灵巧飞石
阿萌普通攻击甩出的石头可以多弹跳一次。但整体射程保持不变。
星徽之力 - 超速驾驶
阿萌的钻机在地下时，移动速度会提升。
随身妙具 - 地下宝藏
阿萌挖出一些“借来的”宝贝，使他的超级技能充能速率提高50%，持续5秒。
随身妙具 - 全速前进
阿萌驾驶钻机冲刺一小段距离，途中可以摧毁墙壁。
超级技能变形：工程钻机
普通攻击 - 破天钻头
阿萌将身前钻头开到最大功率，提升移动速度，并可对前方敌人造成伤害。
超级技能 - 紧急脱险
阿萌离开钻机，回到普通形态，自己上场。
武士健次 | 传奇 | 突袭者
健次是位寿司大厨，他在星妙乐园开了家餐厅，过着幸福美满的生活。不过，人们总觉得他在努力隐藏自己的过去......不管了，反正他做的寿司超好吃！
天赋：该英雄每次攻击敌人造成伤害时，都可恢复一定生命值。
普通攻击 - 两式快刀
健次的普通攻击会在冲刺斩击和挥砍斩击之间切换。冲刺斩击会对一条直线上的所有敌人造成伤害，而挥砍斩击则是对健次前方大片范围内的所有敌人造成伤害。
超级技能 - 十文字斩
健次向目标区域连续挥出完美斩击，造成大量伤害。在释放超级技能时，健次处于无敌状态。
星徽之力 - 精湛刀法
十文字斩的斩击距离延长30%。
星徽之力 - 鱼片护身
如果健次5秒内都未被攻击命中，即可减免下次所受敌方伤害的90%。
随身妙具 - 聚气高汤
接下来3秒内，健次的普通攻击均为冲刺斩击。
随身妙具 - 回生细卷
健次立刻恢复一定生命值，具体数值为之前3秒内所受伤害的75%。
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新极限充能
波克 - 余音绕梁
活力安可造成的过量治疗会转化为一个不断衰减的护盾。护盾最久可持续5秒。
莫提斯 - 回旋蝙蝠
蝙蝠增援召唤的蝙蝠会飞回莫提斯的位置，从而可再次击中敌人、提供治疗。
史魁克 - 弹性黏球
史魁克超级技能发射的黏球可弹跳，并且会额外分裂一次。
塔拉 - 天命难违
命运之轮的范围扩大20%。
纳妮 - 旅行皮皮
皮皮的体型会随着移动距离增加而变大！
瑟奇 - 超能升阶
解锁第5阶段 - 瑟奇的攻击无论是否命中都会分裂，且射程更远。
新皮肤
骸骨之主瑟奇 | 史诗
火狱骸骨瑟奇 | 皮肤配色1
圣洁骸骨瑟奇 | 皮肤配色2
惊魂骑士德拉科 | 传奇
邪恶魔女曼迪 | 史诗
门之钥凯特 | 史诗
炼狱战骑纳妮 | 史诗
炼狱看守珀尔 | 超稀有
魔魇波克 | 神话
迷你主题：怪物来袭
腐坏麦克 | 超稀有
诡异格斯 | 超稀有
怪形帕姆 | 史诗
迷你主题：欢庆 中秋
明月升黑鸦 | 神话
鱼龙舞切斯特 | 史诗
蟾宫明汉克 | 超稀有
其他
游戏迷阿方 | 史诗
驭龙贝尔 | 史诗 | Supercell MAKE玩家创意皮肤（创意来自NanaBS）
新发型布洛克
奶酪阿萌 | 稀有
水果武士健次 | 稀有
红夹克瑞科 | 稀有
血族普里莫 | 稀有
布谷鸟科莱特 | 稀有
铂银/辉金皮肤
辉金新发型布洛克
铂银新发型布洛克
辉金拜瑞
铂银拜瑞
辉金克兰西
铂银克兰西
平衡性调整
增强
布洛克
极限充能“弹如雨下” - 每发火箭的伤害从750提升至1000
格罗姆
普通攻击“火爆兄弟” - 伤害从1060提升至1140
超级技能充能速率从65提升至75（充能所需普攻命中次数从6次减少至5次）
迪克
极限充能“热血上头” - 充能倍率从25%提升至40%
芽芽
普通攻击“种子炸弹” - 伤害从980提升至1040
斯图
生命值从2900提升至3200
薇洛
夺心秘法状态下的减伤效果从25%提升至50%
贝亚
充能普攻的伤害加成从250%提升至275%
斯派克
生命值从2400提升至2600
格斯
普通攻击“惊魂气球” - 伤害从1000提升至1120
曼迪
星徽之力“坚固糖衣” - 提供的减伤效果从30%提升至40%
阿拾
随身妙具“烂香蕉” - 需要消耗的生命值从25%降低至10%
潘妮
舰炮生命值从2800提升至3400
塔拉
通过星徽之力制造的塔拉虚影 - 基础生命值提升（从3000提升至3400；从2400提升至3000）
萝拉
普通攻击“钻石之眼” - 伤害从260提升至280
削弱
克兰西
超级技能充能速率从100降低至65
普通攻击提供的超级技能充能降低（充能所需普攻命中次数从5次增加至6次）
超级技能“怒涛攻势” - 第三阶段的伤害从900降低至760
弗兰肯
生命值从7000降低至6700
星徽之力“坚韧皮肤” - 增加的生命值从1400降低至1340
随身妙具“迷人魅力” - 伤害倍率从100%降低至50%
梅格
强袭机甲形态 - 普通攻击伤害从170降低至150
巴斯特
生命值从5200降低至5000
拜瑞
天赋 - 治疗的超级技能充能速率从75降低至50
琥珀
随身妙具“火焰狂舞” - 伤害从2100降低至1890
凯特
随身妙具“美味汉堡” - 提供的治疗从40%降低至30%
钻地阿萌
在阿萌上线之前，我们决定对他也进行一些调整：
鼠形态普通攻击“挥铲投石” - 基础伤害从500提升至600
超级技能“萌萌钻机” - 伤害从1000降低至800
钻机形态普通攻击“破天钻头” - 基础伤害从340降低至280
改动及重新设计
达里尔
达里尔现在可以拥有两次超级技能使用次数
格尔
超级技能“烈风来袭” - 伤害从610提升至820
新
妙具狂欢 - 妙具的使用次数变为无限，但有15秒的冷却时间
冲劲十足 - 命中敌人后移动速度加快，持续一小段时间
现在要在对战中获得专精点数，需要对战表现达到最低要求才行。
这一改动应该不会影响到正常对战的玩家，而是针对“刷专精”的恶意行为，防止这种行为破坏专精系统、影响对战中其他玩家的乐趣。
在超级猪猪活动中做出了贡献的玩家，无法被踢出战队、在无任何奖励的情况下就离开，直到活动结束这一限制才会解除。
在英雄选择界面，排序按钮现在改为下拉菜单模式，使大家可以更方便地找到想要的排序方式，不再需要逐个切换。
修复了弗兰肯使用超级技能后，普通攻击不能正常生效的问题。
修复了切斯特的超级技能“甘草糖”充能速度比预期快的问题。
修复了比比的超级技能没有朝着瞄准的方向飞出的问题。
修复了一个导致格尔超级技能有时可以造成双倍伤害的问题。
修复了莉莉使用随身妙具“落地生根”后，她在该场对战中的超级技能会变化的问题。
修复了麦乐迪在使用“鹰身女妖麦乐迪”皮肤时，星徽之力“明快节拍”无法正常生效的问题。
修复了麦乐迪的自动瞄准普攻可能会触发其超级技能的问题。
修复了阿尔缇使用随身妙具触发标记时，无法正常对空中敌人造成伤害的问题。
现在修改Supercell ID菜单中的好友请求屏蔽设置，不会影响游戏内的相应设置。
修复了一个导致部分皮肤的名称无法正常显示的问题。