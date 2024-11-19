斯派克又回来啦！🤙
另外：
- 修复了配置“魔焰”能力会让米科在空中留下痕迹的问题。
- 天使战恶魔随机事件会在“唤灵之战”和“金库攻防”中再次启用。
- 明天的对决将采用“唤灵之战”模式！
调整如下：
- 我们将在游戏中禁用斯派克，直至他配置“魔焰”能力时会出现的问题被修复。
- 我们正在尝试一种不同的方法来修复这个问题，这种方法不需要停服维护，但需要将所有正在运行的服务器轮流切换一遍。这意味着问题的修复会比较慢，且不是同时对所有玩家生效。
- 一旦问题完全修复（大约需要2到3天），我们将让斯派克重新回到游戏中。
- 由于米科也存在类似问题，我们也将移除金库攻防和唤灵之战中的天使战恶魔随机事件。
- “魔焰”的效果将被重做，重做后的“魔焰”对宝箱/炮塔造成的伤害会降低。这项修复也将在接下来的几天内逐步完成。
- 我们将通过系统维护来彻底修复天使和恶魔新能力相关的大部分问题，在此之前，唤灵之战模式不会出现在对决中。
- 作为补偿，下周的系统维护后，我们将在商店中为大家提供3个天使惊喜和3个恶魔惊喜！
本次天使战恶魔主题季，大家有机会免费获得全新恶魔莫提斯和天使艾德加极限充能皮肤！
以下是该主题季的活动机制详情：
北京时间的每天17:00，大家将通过抛硬币决定……接下来的一天里，你是天使还是恶魔！
根据抛硬币的结果，你的每日星妙惊喜会相应变成天使惊喜或恶魔惊喜！
开启这两种特殊的星妙惊喜，可推进末日法典的进度，解锁12种独特的天使/恶魔能力！
周末时，大家会获得自由选择的机会，让你可以自主决定当天要加入哪一阵营！
运用新能力，在全新推出的“对决”活动中大展身手！
在对决排行榜中冲击更高排名，可赢取更多天使惊喜和恶魔惊喜！
本主题季上线时，对决会同步开启，每3天开始一轮新对决！
#AngelsVsDemons天使战恶魔主题季期间，尽可能多地开启天使/恶魔惊喜，有几率获取恶魔莫提斯、天使艾德加，还有其他所有天使与恶魔主题的皮肤！
天使和恶魔惊喜
它们是一种全新类型的星妙惊喜，比起普通的星妙惊喜，可为你带来更多养成资源（金币/战力能量），还有机会从中开出天使和恶魔皮肤！
每天你都将通过抛硬币决定，当天你是天使还是恶魔。这也会决定你获得哪种星妙惊喜。周末时，你会获得自由选择的机会，可自主决定当天加入哪一阵营。然后你可以立即打开所属阵营的星妙惊喜！
阵营确定后，你的每日星妙惊喜将替换成新的天使或恶魔星妙惊喜。这一机制将贯穿整个主题季（你仍可通过主题季奖励或荣誉之路等其他途径获得普通星妙惊喜）。
要打开它们，只需长按屏幕即可。打开惊喜所需的时间越长，从中开出的奖励就会越好！
你可从天使和恶魔惊喜中开出：
金币
战力能量
随身妙具
星徽之力
极限充能
双倍经验加成
宝石
英雄券（作为替代奖励出现，仅适用于已解锁某一稀有度所有英雄的玩家）
英雄
相关主题的皮肤
天使和恶魔装扮（表情、喷漆等）
天使和恶魔皮肤（包括恶魔莫提斯和天使艾德加）
你可以在本文末尾的表格中查看天使和恶魔惊喜的完整掉率！
天使和恶魔能力以及末日法典！
本次主题季，所有英雄都能使用一系列天使和恶魔能力！大家可以在末日法典（游戏主界面的书籍图标）中查看这些能力。
天使能力只能在你当天阵营为天使时使用，恶魔能力则只能在当天阵营为恶魔时使用。
一次只能使用一种能力。如果你想选择另一种能力，必须先通过末日法典配置它！
要解锁这些能力，你需要收集特定数量的天使与恶魔惊喜。解锁首个能力需要1个惊喜，随着你解锁的能力越多，需要收集的数量也会增加。两种进度分别计算。
这些能力只能在带有天使战恶魔随机事件的游戏模式中使用。
从哪里获得天使和恶魔惊喜？
你可以通过每日星妙惊喜、周末活动、对决以及商店（你可从商店免费获得1个天使和1个恶魔星妙惊喜，要获取更多可使用宝石购买）获得它们。
如果你整个主题季都在积极乱斗，拿到了所有可免费获取的天使和恶魔惊喜，那么你最终应该可获得超过100个天使和恶魔惊喜（每种各50）。以下是具体详情：
3个每日星妙惊喜，28天可获得84个
双倍每日惊喜，3个周末可获得18个
9次对决（每3天展开一次），可获得0至180个*
2份商店免费礼物（1个天使星妙惊喜和1个恶魔星妙惊喜）
共可获得：104-284个
*你获得天使/恶魔星妙惊喜的数量基于你在对决中的表现。你的排名越靠前，你获得的惊喜就越多。
重要提示：要解锁全部天使和恶魔能力，你总共需要获得116个星妙惊喜（每种各58个）。
对决是什么？
有一种方法可以让你获得更多天使和恶魔惊喜，但需要一些游戏技术。你每天都会获得5张门票，可用于和其他玩家竞逐排行榜。你的排名越高，获得的天使或恶魔惊喜就越多！
对决只会在全新天使战恶魔游戏模式中进行，你可以在即将推出的对决地图正式启用前，先练习一下这些地图（位于其他普通游戏模式的左边）
每3天展开一次新对决，记得在新的对决开始前使用你的门票，否则它们就会失效哦！
游戏模式！
本次主题季，我们将推出3种游戏模式。（夺魂之战、三人荒野决斗、唤灵之战）
夺魂之战：
在夺魂之战中，玩家每次被击倒都会掉落一个灵魂
你收集的灵魂越多，获得的积分就越多
你可以守护队友掉落的灵魂，一段时间后，这些灵魂就会消失
率先收集6个灵魂的队伍，或在倒计时结束时收集的灵魂更多的队伍，可获得胜利！
三人荒野决斗：
规则类似双人荒野决斗，但有3名玩家，所以是三人荒野决斗！
唤灵之战：
摧毁敌方防御炮塔！这是机甲攻坚战模式的新版本！
收集护符，召唤灵魂加入战斗（每场对战最多会发动3轮战斗）。
护符会在地图中央随机出现。
拿到一个护符并持有几秒，即可激活它。
战斗开始后，召唤的灵魂数量等于收集的护符数量，可收集的护符数量有上限。收集的护符数量超过上限后，每收集一个护符，你召唤的灵魂都会变得更强！
职业选手心得：如果没有灵魂助战，最好不要攻击敌方炮塔！
提问！！！
我可以直接购买天使和恶魔皮肤吗？
答：如果你从商店购买了所有天使和恶魔惊喜，但是没有开出天使艾德加和恶魔莫提斯极限充能皮肤及其皮肤配色，他们将作为替代特惠供你购买。天使战恶魔主题季结束后，其他所有天使和恶魔皮肤（及装扮）都可以使用宝石（和闪闪币）购买。
天使战恶魔主题季结束后，我还能获取天使艾德加和恶魔莫提斯吗？
答：可以。他们将在12月更新中添加到究极荣誉宝箱，并且可能可通过其他特别活动获取。这些可能会在未来发生变化，但这是目前的计划。
我可以免费获得所有天使和恶魔能力吗？
答：可以，但这稍微需要依赖你的游戏技术。如果你在对决中的所有对战都失败了，但你收集了其他所有内容，最终可获得104个天使/恶魔惊喜。但这可以说是最差的情况了。如果你在对决中赢得了一些胜利，应该足以让你获得集齐末日法典所需的全部116个天使/恶魔惊喜！
天使惊喜奖励掉落几率
|奖励
|几率
|100金币
|27.06%
|200金币
|3.25%
|500金币
|1.08%
|1000金币
|0.11%
|100闪闪币
|16.23%
|250闪闪币
|2.71%
|500闪闪币
|1.08%
|1000闪闪币
|0.11%
|双倍经验加成（200）
|16.23%
|双倍经验加成（2000）
|0.11%
|50战力能量
|5.41%
|100战力能量
|2.16%
|200战力能量
|1.08%
|1000战力能量
|0.11%
|100宝石
|0.11%
|随机随身妙具
|0.76%
|随机星徽之力
|0.54%
|随机极限充能
|0.32%
|随机稀有英雄
|1.08%
|随机超稀有英雄
|0.76%
|随机史诗英雄
|0.43%
|随机神话英雄
|0.22%
|随机传奇英雄
|0.11%
|天使表情
|4.33%
|天使喷漆
|6.49%
|天使玩家头像
|4.33%
|天使麦克斯皮肤
|0.43%
|天使吉恩皮肤
|0.43%
|光明天使柯尔特皮肤
|0.43%
|铃铛纳妮皮肤
|0.43%
|蓝星塔拉皮肤
|0.43%
|独角兽邦妮皮肤
|0.43%
|狂欢之神安吉洛皮肤
|0.43%
|噩梦沙迪皮肤
|0.43%
|暗黑天使艾德加皮肤
|0.11%
|晨星艾德加皮肤
|0.11%
|夜影艾德加皮肤
|0.11%
恶魔惊喜奖励掉落几率
|奖励
|几率
|100金币
|27.29%
|200金币
|3.28%
|500金币
|1.09%
|1000金币
|0.11%
|100闪闪币
|16.38%
|250闪闪币
|2.73%
|500闪闪币
|1.09%
|1000闪闪币
|0.11%
|双倍经验加成（200）
|16.38%
|双倍经验加成（2000）
|0.11%
|50战力能量
|5.46%
|100战力能量
|2.18%
|200战力能量
|1.09%
|1000战力能量
|0.11%
|100宝石
|0.11%
|随机随身妙具
|0.76%
|随机星徽之力
|0.55%
|随机极限充能
|0.33%
|随机稀有英雄
|1.09%
|随机超稀有英雄
|0.76%
|随机史诗英雄
|0.44%
|随机神话英雄
|0.22%
|随机传奇英雄
|0.11%
|恶魔表情
|4.37%
|恶魔喷漆
|6.55%
|恶魔玩家头像
|4.37%
|恶魔薇洛
|0.33%
|恶魔奥蒂斯
|0.33%
|不敬者科莱特
|0.33%
|恶魔艾魅
|0.33%
|深渊领主阿渤
|0.33%
|绯红阿尔缇
|0.33%
|黑骑士德拉科
|0.33%
|地狱查克
|0.33%
|恶魔莫提斯
|0.11%
|大魔莫提斯
|0.11%
|碎光莫提斯
|0.11%