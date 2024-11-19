本次天使战恶魔主题季，大家有机会免费获得全新恶魔莫提斯和天使艾德加极限充能皮肤！

以下是该主题季的活动机制详情：

北京时间的每天17:00，大家将通过抛硬币决定……接下来的一天里，你是天使还是恶魔！

根据抛硬币的结果，你的每日星妙惊喜会相应变成天使惊喜或恶魔惊喜！

开启这两种特殊的星妙惊喜，可推进末日法典的进度，解锁12种独特的天使/恶魔能力！

周末时，大家会获得自由选择的机会，让你可以自主决定当天要加入哪一阵营！

运用新能力，在全新推出的“对决”活动中大展身手！

在对决排行榜中冲击更高排名，可赢取更多天使惊喜和恶魔惊喜！

本主题季上线时，对决会同步开启，每3天开始一轮新对决！

#AngelsVsDemons天使战恶魔主题季期间，尽可能多地开启天使/恶魔惊喜，有几率获取恶魔莫提斯、天使艾德加，还有其他所有天使与恶魔主题的皮肤！

天使和恶魔惊喜

它们是一种全新类型的星妙惊喜，比起普通的星妙惊喜，可为你带来更多养成资源（金币/战力能量），还有机会从中开出天使和恶魔皮肤！

每天你都将通过抛硬币决定，当天你是天使还是恶魔。这也会决定你获得哪种星妙惊喜。周末时，你会获得自由选择的机会，可自主决定当天加入哪一阵营。然后你可以立即打开所属阵营的星妙惊喜！

阵营确定后，你的每日星妙惊喜将替换成新的天使或恶魔星妙惊喜。这一机制将贯穿整个主题季（你仍可通过主题季奖励或荣誉之路等其他途径获得普通星妙惊喜）。

要打开它们，只需长按屏幕即可。打开惊喜所需的时间越长，从中开出的奖励就会越好！

你可从天使和恶魔惊喜中开出：

金币

战力能量

随身妙具

星徽之力

极限充能

双倍经验加成

宝石

英雄券（作为替代奖励出现，仅适用于已解锁某一稀有度所有英雄的玩家）

英雄

相关主题的皮肤

天使和恶魔装扮（表情、喷漆等）

天使和恶魔皮肤（包括恶魔莫提斯和天使艾德加）

你可以在本文末尾的表格中查看天使和恶魔惊喜的完整掉率！

天使和恶魔能力以及末日法典！

本次主题季，所有英雄都能使用一系列天使和恶魔能力！大家可以在末日法典（游戏主界面的书籍图标）中查看这些能力。

天使能力只能在你当天阵营为天使时使用，恶魔能力则只能在当天阵营为恶魔时使用。

一次只能使用一种能力。如果你想选择另一种能力，必须先通过末日法典配置它！

要解锁这些能力，你需要收集特定数量的天使与恶魔惊喜。解锁首个能力需要1个惊喜，随着你解锁的能力越多，需要收集的数量也会增加。两种进度分别计算。

这些能力只能在带有天使战恶魔随机事件的游戏模式中使用。

从哪里获得天使和恶魔惊喜？

你可以通过每日星妙惊喜、周末活动、对决以及商店（你可从商店免费获得1个天使和1个恶魔星妙惊喜，要获取更多可使用宝石购买）获得它们。

如果你整个主题季都在积极乱斗，拿到了所有可免费获取的天使和恶魔惊喜，那么你最终应该可获得超过100个天使和恶魔惊喜（每种各50）。以下是具体详情：

3个每日星妙惊喜，28天可获得84个

双倍每日惊喜，3个周末可获得18个

9次对决（每3天展开一次），可获得0至180个*

2份商店免费礼物（1个天使星妙惊喜和1个恶魔星妙惊喜）

共可获得：104-284个

*你获得天使/恶魔星妙惊喜的数量基于你在对决中的表现。你的排名越靠前，你获得的惊喜就越多。

重要提示：要解锁全部天使和恶魔能力，你总共需要获得116个星妙惊喜（每种各58个）。

对决是什么？

有一种方法可以让你获得更多天使和恶魔惊喜，但需要一些游戏技术。你每天都会获得5张门票，可用于和其他玩家竞逐排行榜。你的排名越高，获得的天使或恶魔惊喜就越多！

对决只会在全新天使战恶魔游戏模式中进行，你可以在即将推出的对决地图正式启用前，先练习一下这些地图（位于其他普通游戏模式的左边）

每3天展开一次新对决，记得在新的对决开始前使用你的门票，否则它们就会失效哦！

游戏模式！

本次主题季，我们将推出3种游戏模式。（夺魂之战、三人荒野决斗、唤灵之战）

夺魂之战：

在夺魂之战中，玩家每次被击倒都会掉落一个灵魂

你收集的灵魂越多，获得的积分就越多

你可以守护队友掉落的灵魂，一段时间后，这些灵魂就会消失

率先收集6个灵魂的队伍，或在倒计时结束时收集的灵魂更多的队伍，可获得胜利！

三人荒野决斗：

规则类似双人荒野决斗，但有3名玩家，所以是三人荒野决斗！

唤灵之战：

摧毁敌方防御炮塔！这是机甲攻坚战模式的新版本！

收集护符，召唤灵魂加入战斗（每场对战最多会发动3轮战斗）。

护符会在地图中央随机出现。

拿到一个护符并持有几秒，即可激活它。

战斗开始后，召唤的灵魂数量等于收集的护符数量，可收集的护符数量有上限。收集的护符数量超过上限后，每收集一个护符，你召唤的灵魂都会变得更强！

职业选手心得：如果没有灵魂助战，最好不要攻击敌方炮塔！

提问！！！

我可以直接购买天使和恶魔皮肤吗？

答：如果你从商店购买了所有天使和恶魔惊喜，但是没有开出天使艾德加和恶魔莫提斯极限充能皮肤及其皮肤配色，他们将作为替代特惠供你购买。天使战恶魔主题季结束后，其他所有天使和恶魔皮肤（及装扮）都可以使用宝石（和闪闪币）购买。

天使战恶魔主题季结束后，我还能获取天使艾德加和恶魔莫提斯吗？

答：可以。他们将在12月更新中添加到究极荣誉宝箱，并且可能可通过其他特别活动获取。这些可能会在未来发生变化，但这是目前的计划。

我可以免费获得所有天使和恶魔能力吗？

答：可以，但这稍微需要依赖你的游戏技术。如果你在对决中的所有对战都失败了，但你收集了其他所有内容，最终可获得104个天使/恶魔惊喜。但这可以说是最差的情况了。如果你在对决中赢得了一些胜利，应该足以让你获得集齐末日法典所需的全部116个天使/恶魔惊喜！

天使惊喜奖励掉落几率

奖励 几率 100金币 27.06% 200金币 3.25% 500金币 1.08% 1000金币 0.11% 100闪闪币 16.23% 250闪闪币 2.71% 500闪闪币 1.08% 1000闪闪币 0.11% 双倍经验加成（200） 16.23% 双倍经验加成（2000） 0.11% 50战力能量 5.41% 100战力能量 2.16% 200战力能量 1.08% 1000战力能量 0.11% 100宝石 0.11% 随机随身妙具 0.76% 随机星徽之力 0.54% 随机极限充能 0.32% 随机稀有英雄 1.08% 随机超稀有英雄 0.76% 随机史诗英雄 0.43% 随机神话英雄 0.22% 随机传奇英雄 0.11% 天使表情 4.33% 天使喷漆 6.49% 天使玩家头像 4.33% 天使麦克斯皮肤 0.43% 天使吉恩皮肤 0.43% 光明天使柯尔特皮肤 0.43% 铃铛纳妮皮肤 0.43% 蓝星塔拉皮肤 0.43% 独角兽邦妮皮肤 0.43% 狂欢之神安吉洛皮肤 0.43% 噩梦沙迪皮肤 0.43% 暗黑天使艾德加皮肤 0.11% 晨星艾德加皮肤 0.11% 夜影艾德加皮肤 0.11%

恶魔惊喜奖励掉落几率