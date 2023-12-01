告别流彩

十二月更新实装后，流彩稀有度和流彩英雄券将从游戏中移除。除此之外，游戏还将迎来很多其他调整和变动，包括“告别流彩”特别活动——#ChromaNoMore！

但首先来介绍下，移除流彩英雄券会带来哪些变动。

流彩英雄将被重新分配稀有度

下次更新中，所有流彩英雄都会重新分配稀有度，而且他们（除了查莉）都可以通过星妙之路获取。查莉将在怪诞马戏团主题季结束后加入星妙之路。

以下是每个流彩英雄的新稀有度：

史诗 - 珀尔、曼迪、麦茜、山姆、萝拉、阿拾、贝尔、格尔、科莱特

神话 - 小罗、拉夫、巴兹、阿方、珍妮特、奥蒂斯、阿尔缇、查莉、伊芙、巴斯特

传奇 - 科迪琉斯、瑟奇

所有流彩英雄券都会转化为英雄券

目前流彩英雄券分布在乱斗主题季奖励、专精奖励、商店、荣誉之路和您的账号中（如果您有尚未使用的流彩英雄券）。以下是给这些获取途径带来的变动：

乱斗主题季和荣誉之路

当前乱斗主题季和荣誉之路上尚未领取的流彩英雄券将转化为英雄券（转化比例为1:1.85）

以往乱斗主题季未领取的流彩英雄券，会自动领取转化并用于您当前正在解锁的英雄。如果您已解锁所有英雄，则会转化为声望。

专精

专精奖励取决于英雄的稀有度，稀有度越高，奖励越丰厚。

由于流彩英雄将被分配不同的稀有度，他们的专精历程也会根据其最新的稀有度有所调整。

这就意味着稀有度变为史诗或神话的流彩英雄，其专精历程奖励也会削减，建议您尽快领取当前已解锁的流彩专精奖励！

账号中尚未使用的流彩英雄券

这些流彩英雄券将以1:1.85的比例转化为英雄券。

转化后的英雄券将发放到您的游戏内收件箱。

这意味着成为史诗级的斗士将削弱其精通轨迹（因此我们建议您现在收集它们）。

商店

商店的每日奖励和惊喜好礼中不会再出现流彩英雄券。

以往乱斗主题季奖励变动

更新实装后，以往乱斗主题季未领取的奖励将自动领取。这意味着所有未领取的资源都会自动领取并发放到您的账号。

如果是流彩英雄券，则会自动转化为英雄券，并用于您当前正在解锁的英雄；如果您已解锁所有英雄，则会转化为声望。

如果您希望这些流彩英雄券转化后能直接发放到您的收件箱，而不是用到星妙之路上或变成声望，您必须在更新实装前领取它们。

从现在开始，前一主题季未领取的奖励会在新主题季开始时自动领取。

之前，主题季奖励可以留到下一季再领，有玩家利用这一机制来存储大量英雄券。这次调整后，这部分玩家将受影响。其他资源均不会因此次调整影响，因为它们都没有存储上限。自动领取的闪闪币现在可超出存储上限。

如果您因此受到影响，我们深表歉意。全新乱斗主题季将于1月开始，届时该情况将得到改善，因为我们将进行以下调整：

我们的目标是通过月度乱斗金券每月推出一位英雄（这只是目前的计划，我们仍在尝试中，因此未来可能会有所改变）。

这意味着上一主题季所有未领取的英雄券都将计入您正在解锁的英雄、新推出的英雄或转化为声望（如果您已获得所有英雄）。

请注意，本次更新实装后，流彩稀有度将不复存在。如果您只剩流彩英雄未解锁，自动领取的英雄券届时将用到星妙之路上。

抢先玩阶段结束后，大家就有机会通过星妙惊喜开出当月推出的新英雄。

新主题季开始后（1月），大家便可通过星妙惊喜和星妙之路解锁查莉。

除以上调整外，我们还将在2024年对声望进行优化。

声望优化

我们已经意识到目前声望机制不尽如人意。因此，我们将在2024年的首次更新中对其进行一些优化。声望仍旧只会提供装扮，但现在大家每达到一种新的声望稀有度都会获得一种不同的装扮奖励。

不同的声望等级可以获得的奖励如下：

声望等级1：玩家头像

声望等级2：表情

声望等级3：边框（乱斗名片的新装扮物品）

这是我们目前对声望的规划，但在实际的更新中情况可能有所变化，因为设计仍在进行中。

#ChromaNoMore活动

最后来聊聊这个有趣的部分！12月1日至12日，我们将发起一个新的玩家社区活动，来和流彩英雄券以及流彩稀有度正式道别。我们本次的目标还是40亿次击倒，但引入了新的玩法！

大家每达到一个里程碑，就会解锁一个新活动（流光溢彩、双倍奖章、堆金如山等等）每个已解锁的活动都会相互叠加。这意味着多个活动将同时生效！

您可以在游戏内新闻的跟进界面查看当前进度。进度每30分钟更新一次。

以下是各里程碑及其解锁的活动：

0击倒=双倍星妙惊喜（活动开始时解锁）

5亿击倒=专精狂潮50%

10亿击倒=堆金如山

15亿击倒=流光溢彩

20亿击倒=双倍奖章

30亿击倒=专精狂潮100%

40亿击倒=传奇星妙惊喜

这也意味着一旦您解锁了双倍奖章活动，所有其他活动的奖励也会翻倍！本次活动最酷的地方在于，您每赢得一场对战，都将获得大量资源！

#ChromaNoMore Giveaway

活动期间，我们还将举办由内容创作者发起的赠礼活动。他们将赠送全新的高级乱斗金券（1月上线）！

这次，我们将有5个流彩代码。如果您幸运地获得了其中一个代码，这意味着您将获得全新的高级乱斗金券（1月）和所有流彩英雄！

如果想参加活动，可在社交媒体上搜索#ChromaNoMore和#Brawlstars这两个标签！

参加活动的3个小提示

参加常规对战已经可以获得大量资源，但以下3种方法能大大提升您利用资源的效率！

1、流彩英雄将重新分配稀有度，建议您可以将流彩英雄券用在稀有度将变为神话或传奇的英雄身上，因为新的稀有度会让他们的解锁成本变高，而现在用流彩英雄券解锁显然成本更低。

2、流彩英雄的专精历程将根据其新获得的稀有度进行调整。所以可以利用专精狂潮活动来推进流彩英雄的专精进度，并在调整实装前收集更好的奖励。

3、玩家社区达成目标的速度越快，每个人获得的资源就越多！一定要把您的好友（对手也可以）叫回来！

祝大家在告别流彩活动和#ChromaNoMORE活动中玩得开心！