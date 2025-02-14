重要说明：
目前野排大神主题季对应的排位赛赛季时长会有所缩短。新的排位赛赛季将在下次更新上线时（2月25日）开始。
本文介绍的改动应该会是最终版，但不排除新排位赛正式实装时有其他变动。
总之，本次更新有不少大改动，一起来看看吧！
本次排位赛重做的主要目标是：
为高水平玩家提供更富有竞技性的排位赛体验。
鼓励更多玩家参加排位赛，激发大家精进乱斗技术的兴趣。
为大家投入的时间和精力提供更多回报。
保持大家对排位赛赛季的新鲜感和期待值。
为游戏寻找更好的营利渠道，为荒野乱斗电竞赛事提供可持续的资金支持。
巅峰通行证 - 全新排位赛进度系统
我们为排位赛设计了一项类似乱斗主题季的进度系统：**巅峰通行证。**巅峰通行证同样具有免费奖励之路和付费奖励之路，但与主题季不同的是，巅峰通行证的时长为4个月！
我们之所以这样设计，是因为巅峰通行证将与每年的重大电竞赛事相关联。首先是五月的Brawl Cup（乱斗英雄杯）、然后是9月的最后一搏资格赛，以及11月的全球总决赛。 目前的计划是，每年会推出3次巅峰通行证。
收集巅峰通行证经验值，即可推进巅峰通行证的进度。获得巅峰通行证经验值的途径包括：
赢得排位赛胜利（与主题季经验值类似，但巅峰通行证经验值为每周刷新一次，且必须获胜才能获得）。
提升段位。
在event.brawlstars.com观看电竞赛事直播并参与互动（全年适用）。
即使不观看赛事，也能将通行证升至满级，但观赛可以帮助你加速推进进度（难以打到较高段位时更是如此），并能帮助你获得更多满级后的额外奖励。
购买巅峰通行证，可立即推进一定进度，并且会获得双倍巅峰通行证经验值加成（每周经验值上限也会相应翻倍）。
和旧版的排位赛奖励机制相比，巅峰通行证的免费奖励之路中包含更丰厚的奖励，满级后还有传奇星妙惊喜作为额外奖励！
详情可查看下方图表：
需要说明的是，对于大师段位的玩家，免费奖励之路的奖励提升幅度可能相对较小（但仍然有所提升）。考虑到参与排位赛的玩家中，大约只有1%能达到大师段位、5%能达到传奇段位，对于剩下约95%的现有排位赛玩家来说，本次奖励提升会更加显著。我们也希望本次调整能吸引更多其他未参与排位赛的玩家。
付费通行证的定价为24.99美元*，时长4个月（相当于每月6.25美元），包含以下内容：
* 该价格可能会因玩家所在地而有所不同。
全新皮肤稀有度 - 电竞精英
没错，我们带来了一种全新稀有度的皮肤：电竞精英皮肤！
电竞精英皮肤最多可以升级11次，升级需要使用“皮肤升级”物品，该物品可通过巅峰通行证获取。此外，电竞精英皮肤推出8个月后，相应的“皮肤升级”物品会出现在排位赛星妙惊喜当中。
每次升级都会提升皮肤的视觉效果，包括全新的重生动画和其他个性装扮，还有全新的动态英雄乱斗名片！
每个赛季，大家都可通过巅峰通行证的免费奖励之路获得一款对标传奇稀有度的皮肤！
各次升级的详情如下：
第1次升级 - 免费奖励之路：初始皮肤
第2次升级 - 免费奖励之路：表情、玩家头像、喷漆各1款
第3次升级 - 免费奖励之路：特殊攻击特效
第4次升级 - 免费奖励之路：升级皮肤模型
第5次升级 - 免费奖励之路：8款表情
第6次升级 - 免费奖励之路：特殊击倒特效
第7次升级 - 付费奖励之路：动态英雄乱斗名片（全新个性装扮！）
第8次升级 - 付费奖励之路：特殊登场/重生特效（全新个性装扮！）
第9次升级 - 付费奖励之路：皮肤的极限充能形态
第10次升级 - 付费奖励之路：皮肤配色1
第11次升级 - 付费奖励之路：皮肤配色2
率先获得电竞精英皮肤的英雄是柯尔特……原因当然是他的皮肤不够多。
记得查看更新预告，抢先了解初始皮肤的样式和设计等相关信息！
排位赛现在更具竞技性！
我们设计排位赛的初衷是让休闲玩家更容易接受它——这点我们做到了！与之前的版本（星光联赛）相比，排位赛改版后参与玩家数量足足翻了10倍。
但是，对于那些寻求挑战的玩家，排位赛显得太过休闲了。
因此，在最新的这次重做中：
1.我们为顶尖水平对局设置了一个全新的段位
大师之后的新段位：电竞精英
达到电竞精英段位，还会解锁一个电竞按钮，这是为想要参加荒野乱斗电竞赛事的玩家设置的特殊按钮。
大师现在分为三个段位：大师I、大师II、大师III。每个段位晋级需要1000段位分。
传奇各段位晋级所需段位分变为750分。
2.我们正在从多个角度尝试解决“分数膨胀”的问题
神话及以上段位的掉段保护将被移除。也就是说，如果在神话段位输多赢少，就有可能会降回钻石段位。
段位分获取数量有所提升，但传奇及以上段位的掉分幅度更大。
大幅降低了“排位助力”的效果（仍然只对神话以下段位生效）。
随着段位提升，三人和双人组队的段位限制会更严格（无法与段位相差过大的其他玩家组队）。
3.匹配机制优化
段位较低时，匹配速度应该会变得更快。
段位较高时，匹配系统会更加严格地限制在玩家当前的段位。
匹配搜索时，不会再随着时间而将段位匹配范围拓宽到限制外。
每月的段位重置不再将所有人都重置回青铜I。如果玩家段位达到了钻石I或更高，新的段位重置机制为：从结算时的段位往下降6个小段位。如果是黄金I段位，则会重置回白银I，以此类推。
在神话及以上段位，玩家需要拥有至少12位战力等级11级的英雄才能参加。
4.随机事件移除
我们认为，随机事件对于休闲玩家太复杂了，而且会使能上场的英雄变得太过受限。因此，我们决定取消这一机制，从其他方面着手，让排位赛变得更有新意！
5.随身妙具重大改动
随身妙具改为可无限次使用，但有一定的冷却时间。
根据各个随身妙具的具体效果，其冷却时间会有所不同，范围为7-30秒。
强化装备“锦囊”（随身妙具使用次数+1）会改为缩短冷却时间的新强化装备。
（本改动不仅限于排位赛，但竞技向玩家应该会对此类内容更感兴趣。）
排位赛中的新游戏模式
为了保持新鲜感，我们会尝试每个月在排位赛中换上一种新游戏模式。
新模式会先在天梯中进行测试。
如果竞技性足够，我们会将这个模式加入到排位赛当中。
如果竞技性不足，我们会先进行调整或重做，再考虑将其加入。
首先会推出的游戏模式是“清洁行动”（抓水母模式的改版）。
下一个可能加入的游戏模式是乱斗冰球，但我们还在讨论，或许会做出一些调整。
每个赛季都能尝试满级英雄！
还没解锁所有英雄？为了参加排位赛而拼命攒资源升级英雄？有个好消息要告诉你！
我们每个赛季会设置三个满级英雄让所有玩家试用，但仅限排位赛。
这些试用英雄每赛季会更换。
借助这一机制，大家可以尝试新英雄、体验满级英雄的力量，以及在有需要时填补队伍空缺！
这三个满级英雄会计入到参加排位赛所需的英雄数要求当中。
排位赛星妙惊喜调整
现在，大家必定可以通过巅峰通行证获取电竞精英皮肤，因此我们将对排位赛星妙惊喜做出调整。详情：
过去的排位赛皮肤仍可通过排位赛星妙惊喜开出。
新增更多只能通过排位赛星妙惊喜开出的装扮，如玩家头像、表情和喷漆。
新增皮肤升级物品（在电竞精英皮肤推出8个月后，才可在排位赛星妙惊喜中开出）。
可开出的奖励中新增巅峰通行证经验值，助力更快推进进度、获取满级后的额外奖励（传奇星妙惊喜）
2025排位赛外观设计焕新
我们正在对排位赛相关的视觉设计进行大范围更新！
乱斗名片不再会过期了，一经收集永久可用。
所有段位均添加了新的段位标识视觉效果。
新增各种乱斗名片个性装扮供大家收集。
现在可在玩家信息界面设置要显示哪种乱斗名片。
其他排位赛相关优化
排位赛2.0的赛季时间调整：开始时间改为每个月的第三个星期四；改版后的首次赛季开始时间为2月25日，更新后立即开始；结束时间为4月16日。排位赛2.0的第二个赛季将在4月17日（4月的第三个星期四）开始。
排位赛中将始终显示段位徽章而不是英雄专精。
现在可以点击爱心图标，将英雄设置为自己的最爱！
最爱英雄会在排位赛选择英雄时显示在最前列。
红蓝方重生时的视角距离调整为一致。
总而言之，排位赛应该会变得更富有竞技性、奖励更丰厚，而且巅峰通行证会为大家带来更顺畅的成长体验！各项内容后续仍有可能调整，但我们希望在接下来的更新中，实装以上全部内容。