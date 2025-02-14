我们为排位赛设计了一项类似乱斗主题季的进度系统：**巅峰通行证。**巅峰通行证同样具有免费奖励之路和付费奖励之路，但与主题季不同的是，巅峰通行证的时长为4个月！

我们之所以这样设计，是因为巅峰通行证将与每年的重大电竞赛事相关联。首先是五月的Brawl Cup（乱斗英雄杯）、然后是9月的最后一搏资格赛，以及11月的全球总决赛。 目前的计划是，每年会推出3次巅峰通行证。